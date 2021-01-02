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Монако
 
Позже

Стадион:
Анже

Бомбардиры внутри турнира

Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фолланд Кевин 8 0.44
2. Бен-Йеддер Виссам 7 (4) 0.39
3. Диоп Софьян 5 0.28
4. Дисаси Аксель 3 0.17
5. Желсон Мартиньш 2 0.11
6. Бадьяшиль Бенуа 2 0.11
7. Агилар Рубен 1 0.06
8. Фабрегас Сеск 1 (1) 0.06
9. Головин Александр 1 0.06
10. Марипан Гильермо 1 0.06
11. Пеллегри Пьетро 1 0.06
12. Геббельс Виллем 1 0.06
13. Чуамени Орельен 0 0
14. Сидибе Джибриль 0 0
15. Оньекуру Генри 0 0
16. Балло-Туре Фоде 0 0
17. Фофана Юссуф 0 0
Анже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Баокен Стефан 5 0.28
2. Траоре Исмаэль 3 0.17
3. Фюльжини Анжело 3 0.17
4. Томас Ромен 3 0.17
5. Лаж Матиас 3 0.17
6. Капелле Пьеррик 2 0.11
7. Дьони Луа 2 (1) 0.11
8. Мангани Томас 1 (1) 0.06
9. Кабо Джимми 1 0.06
10. Тиуб Сада 1 0.06
11. Буфаль Софьян 1 0.06
12. Бобишон Антонен 0 0
13. Аит-Нури Раян 0 0

Карточки

Монако
# Игрок      
1. Дисаси Аксель 3 2
2. Чуамени Орельен 4 1
3. Фофана Юссуф 4 1
4. Агилар Рубен 5 0
5. Желсон Мартиньш 3 0
6. Геббельс Виллем 3 0
7. Диоп Софьян 3 0
8. Фабрегас Сеск 2 0
9. Сидибе Джибриль 2 0
10. Бен-Йеддер Виссам 2 0
11. Фолланд Кевин 2 0
12. Пеллегри Пьетро 2 0
13. Матсима Крислен 2 0
14. Матазо Элио 0 1
15. Марипан Гильермо 1 0
16. Балло-Туре Фоде 1 0
17. Бьянкон Жулиан 1 0
Анже
# Игрок      
1. Думбия Сулейман 6 0
2. Томас Ромен 3 1
3. Баокен Стефан 4 0
4. Мангани Томас 3 0
5. Фюльжини Анжело 3 0
6. Павлович Матео 2 0
7. Траоре Исмаэль 2 0
8. Манко Венсан 2 0
9. Амаду Ибрагим 2 0
10. Кулибали Лассана 2 0
11. Лаж Матиас 2 0
12. Бамба Абдулайе 1 0
13. Капелле Пьеррик 1 0
14. Кабо Джимми 1 0
15. Буфаль Софьян 1 0
16. Сантамария Батист 1 0
17. Бернардони Поль 1 0
18. Эбосс Энсо 1 0
19. Эль-Мелали Фарид 1 0
20. Чо Мохамед-Али 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монако 15.15% (5) 18.18% (6) 9.09% (3) 21.21% (7) 18.18% (6) 18.18% (6)
 Анже 20% (5) 28% (7) 8% (2) 20% (5) 0 24% (6)

Предыдущие игры

Монако Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Лорьян 2:5 Монако Монако 2:2 Сент-Этьен Дижон 0:1 Монако Монако 0:3 Ланс
Марсель 2:1 Монако Лилль 2:1 Монако Монако 3:0 Ним Монако 3:2 ПСЖ Ницца 1:2 Монако Монако 4:0 Бордо Лион 4:1 Монако Монако 1:1 Монпелье Брест 1:0 Монако Монако 3:2 Страсбург Ренн 2:1 Монако Монако 2:1 Нант Ницца 2:3 Монако Метц 0:1 Монако Монако 2:2 Реймс АЗ Алкмаар 0:2 Монако
Анже Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Лилль 1:2 Анже Анже 2:1 Марсель Нант 1:1 Анже Анже 0:2 Страсбург
Сент-Этьен 0:0 Анже Анже 2:0 Лорьян Ланс 1:3 Анже Анже 0:1 Лион Анже 3:3 Ньор Ним 1:5 Анже Анже 0:3 Ницца Ренн 1:2 Анже Анже 1:1 Метц Нант 1:2 Анже ПСЖ 6:1 Анже Анже 3:2 Брест Монпелье 4:1 Анже Анже 1:0 Реймс Анже 6:1 Шатору Анже 0:2 Бордо

Последние игры между собой

Монако: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 4
Анже: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 8
Монако 1:0 Анже Лига 1 Анже 0:0 Монако Лига 1 Анже 2:2 Монако Лига 1 Монако 0:1 Анже Лига 1
Анже 0:4 Монако Лига 1 Монако 1:0 Анже Лига 1 Анже 0:1 Монако Лига 1 Монако 2:1 Анже Лига 1 Анже 3:0 Монако Лига 1 Монако 1:0 Анже Лига 1 Монако 2:2 Анже Лига 2 Анже 1:2 Монако Лига 2 Анже 1:2 Монако Лига 2 Анже 4:3 Монако Кубок Монако 1:3 Анже Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 18 11 6 1 37 - 16 39
2. ПСЖ Заявка 18 11 3 4 40 - 11 36
3. Лилль Заявка 18 10 6 2 32 - 14 36
4. Ренн Заявка 18 9 5 4 26 - 19 32
5. Марсель Заявка 16 9 4 3 25 - 16 31
6. Монако Заявка 18 9 3 6 33 - 27 30
7. Анже Заявка 18 9 3 6 25 - 27 30
8. Ланс Заявка 17 8 3 6 28 - 27 27
9. Монпелье Заявка 18 8 3 7 30 - 31 27
10. Брест Заявка 18 8 2 8 30 - 31 26
11. Метц Заявка 18 6 6 6 19 - 17 24
12. Бордо Заявка 18 6 5 7 18 - 20 23
13. Ницца Заявка 17 6 4 7 21 - 24 22
14. Сент-Этьен Заявка 18 4 7 7 19 - 26 19
15. Реймс Заявка 18 4 6 8 24 - 28 18
16. Страсбург Заявка 18 5 2 11 27 - 32 17
17. Нант Заявка 18 3 7 8 18 - 30 16
18. Дижон Заявка 18 2 7 9 12 - 26 13
19. Лорьян Заявка 18 3 3 12 19 - 36 12
20. Ним Заявка 18 3 3 12 14 - 39 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 9 6 3 0 22 - 8 21
2. Лилль Заявка 10 6 3 1 18 - 6 21
3. ПСЖ Заявка 9 6 1 2 22 - 5 19
4. Брест Заявка 9 6 1 2 19 - 14 19
5. Монако Заявка 9 5 3 1 20 - 13 18
6. Ренн Заявка 9 5 1 3 12 - 11 16
7. Марсель Заявка 8 4 3 1 14 - 9 15
8. Ланс Заявка 8 4 2 2 15 - 13 14
9. Метц Заявка 9 4 2 3 11 - 9 14
10. Анже Заявка 9 4 1 4 9 - 12 13
11. Монпелье Заявка 9 4 0 5 16 - 19 12
12. Бордо Заявка 9 3 3 3 8 - 7 12
13. Нант Заявка 9 2 5 2 10 - 14 11
14. Сент-Этьен Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
15. Реймс Заявка 8 2 2 4 6 - 10 8
16. Страсбург Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
17. Ницца Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
18. Лорьян Заявка 9 2 1 6 11 - 17 7
19. Ним Заявка 9 1 1 7 9 - 22 4
20. Дижон Заявка 9 0 4 5 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 9 5 3 1 15 - 8 18
2. ПСЖ Заявка 9 5 2 2 18 - 6 17
3. Анже Заявка 9 5 2 2 16 - 15 17
4. Марсель Заявка 8 5 1 2 11 - 7 16
5. Ренн Заявка 9 4 4 1 14 - 8 16
6. Лилль Заявка 8 4 3 1 14 - 8 15
7. Монпелье Заявка 9 4 3 2 14 - 12 15
8. Ницца Заявка 8 4 2 2 11 - 6 14
9. Ланс Заявка 9 4 1 4 13 - 14 13
10. Монако Заявка 9 4 0 5 13 - 14 12
11. Бордо Заявка 9 3 2 4 10 - 13 11
12. Метц Заявка 9 2 4 3 8 - 8 10
13. Реймс Заявка 10 2 4 4 18 - 18 10
14. Страсбург Заявка 9 3 0 6 16 - 18 9
15. Сент-Этьен Заявка 9 2 3 4 10 - 15 9
16. Дижон Заявка 9 2 3 4 9 - 16 9
17. Ним Заявка 9 2 2 5 5 - 17 8
18. Брест Заявка 9 2 1 6 11 - 17 7
19. Нант Заявка 9 1 2 6 8 - 16 5
20. Лорьян Заявка 9 1 2 6 8 - 19 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Анже от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 января 2021, осталось 2 дня 14 часов 6 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Монако 88.2% (45)
    X 11.8% (6)
    Анже 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Монако
    Ничья
    Анже
    1.67
    4.30
    5.20
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.62 4.15 5.15
    Бонус: 5 000 ₽ 1.66 4.15 5.20
    Бонус: 5 000 ₽ 1.67 4.30 5.10

    Самый высокий коэффициент на матч «Монако» – «Анже» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Монако» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Анже» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Монако» – «Анже», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    11.25 1.01 10.50 1.02 4.20 1.21 3.45 1.31 2.25 1.72 1.73 2.11 1.47 2.60 1.22 3.90 1.15 4.55 1.04 7.70
    15.00 0.00 10.50 1.03 4.30 1.22 3.45 1.31 2.23 1.70 1.99 1.87 1.75 2.15 1.47 2.70 1.23 4.10 1.17 4.70 1.06 8.00 1.05 8.70 0.00 14.50
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.32 1.33 2.24 1.65 1.55 2.45 1.20 4.60 1.14 5.80
    2.23 1.66 1.53 2.50 1.19 4.70
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.65 1.20 3.26 1.34 1.89 1.91 1.41 2.91 1.26 3.85
    3.25 1.32 1.86 1.88 1.39 2.85

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.71 2.07
    Букмекер Да Нет
    4.20 1.20
    Букмекер Да Нет
    3.05 1.36
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    Прогнозы на матч Монако - Анже

    Исход игры
    Монако
    88.2% (45)
    Ничья
    11.8% (6)
    Анже
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    48% (24)
    Меньше
    52% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    58% (29)
    Нет
    42% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Монако
    41.2% (21)
    2:0 Монако
    25.5% (13)
    1:0 Монако
    13.7% (7)
    1:1 Ничья
    11.8% (6)
    3:1 Монако
    3.9% (2)
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