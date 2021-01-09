  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
ПСЖ
0:0
Первый тайм: 1'

Стадион:
Брест
0' 1'
1
Навас
Кейлор
31
Дагба
Колин
5
Маркиньос
Маркос
22
Диалло
Абду
25
Баккер
Митчел
21
Эррера
Андер
27
Гуэйе
Идрисса
6
Верратти
Марко
11
Ди
Мария
Анхель
18
Кин
Мойзе
7
Мбаппе
Килиан
1
Ларсонне
Готье
20
Пьер-Габриэль
Ронаэль
5
Шардонне
Брендан
2
Дюверн
Жан-Кевин
18
Перро
Ромен
21
Февр
Ромен
7
Белькебла
Арис
8
Ласне
Пол
12
Филиппото
Ромен
9
Онора
Франк
14
Кардона
Ирвин
ПСЖ
4-3-3
Брест
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбаппе Килиан 12 (4) 0.67
2. Кин Мойзе 8 0.44
3. Ди Мария Анхель 3 0.17
4. Неймар 3 (1) 0.17
5. Сарабия Пабло 2 0.11
6. Дракслер Юлиан 2 0.11
7. Гуэйе Идрисса 2 0.11
8. Флоренци Алессандро 2 0.11
9. Икарди Мауро 2 0.11
10. Дагба Колин 1 0.06
11. Эррера Андер 1 0.06
12. Маркиньос Маркос 1 0.06
13. Пембеле Тимоте 1 0.06
14. Рафинья Алькантара 0 0
15. Баккер Митчел 0 0
16. Верратти Марко 0 0
17. Кюрзава Левен 0 0
Брест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мунье Стив 5 (1) 0.28
2. Онора Франк 5 0.28
3. Февр Ромен 4 (1) 0.22
4. Кардона Ирвин 4 0.22
5. Перро Ромен 3 0.17
6. Шарбонье Гаэтан 3 (1) 0.17
7. Шардонне Брендан 1 0.06
8. Пьер-Габриэль Ронаэль 1 0.06
9. Дюверн Жан-Кевин 1 0.06
10. Фоссурье Жюльен 0 0
11. Ле Дуарон Жереми 0 0

Карточки

ПСЖ
# Игрок      
1. Диалло Абду 1 2
2. Кимпембе Преснел 4 0
3. Неймар 2 1
4. Кюрзава Левен 2 1
5. Паредес Леандро 2 1
6. Дракслер Юлиан 3 0
7. Дагба Колин 3 0
8. Бернат Хуан 2 0
9. Керер Тило 2 0
10. Кин Мойзе 2 0
11. Сарабия Пабло 1 0
12. Ди Мария Анхель 1 0
13. Гуэйе Идрисса 1 0
14. Верратти Марко 1 0
15. Рафинья Алькантара 1 0
16. Флоренци Алессандро 1 0
17. Эррера Андер 1 0
18. Маркиньос Маркос 1 0
19. Данилу Перейра 1 0
20. Мбаппе Килиан 1 0
21. Баккер Митчел 1 0
22. Пембеле Тимоте 1 0
23. Руис-Атиль Кайс 1 0
24. Фадига Бандиугу 1 0
Брест
# Игрок      
1. Пьер-Габриэль Ронаэль 4 0
2. Дюверн Жан-Кевин 4 0
3. Ласне Пол 2 1
4. Шардонне Брендан 2 1
5. Белькебла Арис 3 0
6. Фоссурье Жюльен 2 0
7. Шарбонье Гаэтан 2 0
8. Эрей Кристоф 2 0
9. Мунье Стив 2 0
10. Онора Франк 2 0
11. Кардона Ирвин 2 0
12. Маньетти Уго 2 0
13. Ларсонне Готье 1 0
14. Перро Ромен 1 0
15. Диалло Ибраима 1 0
16. Мбок Хианга 1 0
17. Брассье Лилиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПСЖ 10% (4) 17.5% (7) 15% (6) 10% (4) 15% (6) 32.5% (13)
 Брест 17.86% (5) 21.43% (6) 25% (7) 7.14% (2) 7.14% (2) 21.43% (6)

Предыдущие игры

ПСЖ Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Сент-Этьен 1:1 ПСЖ ПСЖ 4:0 Страсбург Лилль 0:0 ПСЖ ПСЖ 2:0 Лорьян
ПСЖ 0:1 Лион ПСЖ 5:1 Истанбул Башакшехир Монпелье 1:3 ПСЖ Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ ПСЖ 2:2 Бордо ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг Монако 3:2 ПСЖ ПСЖ 3:0 Ренн РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Нант 0:3 ПСЖ Истанбул Башакшехир 0:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Дижон ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед Ним 0:4 ПСЖ ПСЖ 6:1 Анже Реймс 0:2 ПСЖ
Брест Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Брест 2:0 Ницца Ланс 2:1 Брест Брест 2:2 Монпелье Лион 2:2 Брест
Брест 2:1 Реймс Бордо 1:0 Брест Метц 0:2 Брест Брест 4:1 Сент-Этьен Генгам 0:1 Брест Брест 3:2 Лилль Ренн 2:1 Брест Брест 0:3 Страсбург Нант 3:1 Брест Брест 1:0 Монако Анже 3:2 Брест Брест 3:2 Лорьян Дижон 0:2 Брест Брест 2:3 Марсель Ним 4:0 Брест Лилль 1:2 Брест

Последние игры между собой

ПСЖ: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 0
Брест: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 7
Брест 1:2 ПСЖ Лига 1 Брест 2:5 ПСЖ Кубок ПСЖ 3:1 Брест Лига 1 Брест 0:3 ПСЖ Лига 1
Брест 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:0 Брест Лига 1 Брест 2:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:1 Брест Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион 0:0 Заявка 19 11 7 1 37 - 16 40
2. ПСЖ 0:0 Заявка 19 11 4 4 40 - 11 37
3. Лилль 0:0 Заявка 19 10 7 2 32 - 14 37
4. Ренн 0:0 Заявка 19 9 6 4 26 - 19 33
5. Марсель 0:0 Заявка 17 9 5 3 25 - 16 32
6. Монако 0:0 Заявка 19 9 4 6 33 - 27 31
7. Анже 0:0 Заявка 19 9 4 6 25 - 27 31
8. Ланс 0:0 Заявка 18 8 4 6 28 - 27 28
9. Монпелье 0:0 Заявка 19 8 4 7 30 - 31 28
10. Брест 0:0 Заявка 19 8 3 8 30 - 31 27
11. Метц 0:0 Заявка 19 6 7 6 19 - 17 25
12. Бордо 0:0 Заявка 19 6 6 7 18 - 20 24
13. Ницца 0:0 Заявка 18 6 5 7 21 - 24 23
14. Сент-Этьен 0:0 Заявка 19 4 8 7 19 - 26 20
15. Реймс 0:0 Заявка 19 4 7 8 24 - 28 19
16. Страсбург 0:0 Заявка 19 5 3 11 27 - 32 18
17. Нант 0:0 Заявка 19 3 8 8 18 - 30 17
18. Дижон 0:0 Заявка 19 2 8 9 12 - 26 14
19. Лорьян 0:0 Заявка 19 3 4 12 19 - 36 13
20. Ним 0:0 Заявка 19 3 4 12 14 - 39 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион 0:0 Заявка 9 6 3 0 22 - 8 21
2. Лилль 0:0 Заявка 10 6 3 1 18 - 6 21
3. ПСЖ 0:0 Заявка 10 6 2 2 22 - 5 20
4. Брест 0:0 Заявка 9 6 1 2 19 - 14 19
5. Монако 0:0 Заявка 10 5 4 1 20 - 13 19
6. Ренн 0:0 Заявка 10 5 2 3 12 - 11 17
7. Марсель 0:0 Заявка 8 4 3 1 14 - 9 15
8. Ланс 0:0 Заявка 9 4 3 2 15 - 13 15
9. Метц 0:0 Заявка 10 4 3 3 11 - 9 15
10. Анже 0:0 Заявка 9 4 1 4 9 - 12 13
11. Монпелье 0:0 Заявка 10 4 1 5 16 - 19 13
12. Бордо 0:0 Заявка 10 3 4 3 8 - 7 13
13. Нант 0:0 Заявка 9 2 5 2 10 - 14 11
14. Сент-Этьен 0:0 Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
15. Реймс 0:0 Заявка 9 2 3 4 6 - 10 9
16. Страсбург 0:0 Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
17. Ницца 0:0 Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
18. Лорьян 0:0 Заявка 9 2 1 6 11 - 17 7
19. Ним 0:0 Заявка 10 1 2 7 9 - 22 5
20. Дижон 0:0 Заявка 10 0 5 5 3 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион 0:0 Заявка 10 5 4 1 15 - 8 19
2. Анже 0:0 Заявка 10 5 3 2 16 - 15 18
3. ПСЖ 0:0 Заявка 9 5 2 2 18 - 6 17
4. Марсель 0:0 Заявка 9 5 2 2 11 - 7 17
5. Лилль 0:0 Заявка 9 4 4 1 14 - 8 16
6. Ренн 0:0 Заявка 9 4 4 1 14 - 8 16
7. Ницца 0:0 Заявка 9 4 3 2 11 - 6 15
8. Монпелье 0:0 Заявка 9 4 3 2 14 - 12 15
9. Ланс 0:0 Заявка 9 4 1 4 13 - 14 13
10. Монако 0:0 Заявка 9 4 0 5 13 - 14 12
11. Бордо 0:0 Заявка 9 3 2 4 10 - 13 11
12. Метц 0:0 Заявка 9 2 4 3 8 - 8 10
13. Страсбург 0:0 Заявка 10 3 1 6 16 - 18 10
14. Реймс 0:0 Заявка 10 2 4 4 18 - 18 10
15. Сент-Этьен 0:0 Заявка 10 2 4 4 10 - 15 10
16. Дижон 0:0 Заявка 9 2 3 4 9 - 16 9
17. Ним 0:0 Заявка 9 2 2 5 5 - 17 8
18. Брест 0:0 Заявка 10 2 2 6 11 - 17 8
19. Нант 0:0 Заявка 10 1 3 6 8 - 16 6
20. Лорьян 0:0 Заявка 10 1 3 6 8 - 19 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 5'
    Правым краем стремится атаковать "ПСЖ".
  • Фол, нарушение
    5'
    Ласне принял Верратти с нарушением правил.
  • 4'
    Филиппото отобрал мяч у Ди Марии и не позволил тому похозяйничать на правом фланге.
  • Судья
    3'
    Какая-то непонятка в штрафной "Бреста". Вроде пенальти парижане хотели, но судья не увидел для этого повода.
  • 3'
    Подача Ди Марии со штрафного - гости отбились.
  • Фол, нарушение
    2'
    Против Ди Марии фолит Перро на своей половине.
  • 1'
    Защитники "ПСЖ" начинают атаку.
  • Первый тайм начался
    Матч стартовал!
  • Первый тайм
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Сегодня прохладно для игры в футбол.
  • 1'
    ПСЖ начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parc des Princes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.18 8.00 14.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.20 9.40 15.50

Самый высокий коэффициент на матч «ПСЖ» – «Брест» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПСЖ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брест» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПСЖ» – «Брест», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
8.10 1.04 7.40 1.05 3.74 1.22 3.14 1.32 2.17 1.63 1.85 1.95 1.64 2.55 1.33 3.32 1.25 3.78 1.10 5.90 1.08 6.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.45 1.15 3.95 1.25 2.06 1.76 1.54 2.48 1.36 3.15
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
6.25 1.12 2.88 1.42 2.05 1.77 1.59 2.36 1.29 3.60
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Прогнозы на матч ПСЖ 0:0 Брест

Исход игры
ПСЖ
98.6% (140)
Ничья
1.4% (2)
Брест
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
56.43% (79)
Меньше
43.57% (61)
Обе команды забьют
Да
27.86% (39)
Нет
72.14% (101)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
40.1% (57)
3:0 ПСЖ
23.2% (33)
3:1 ПСЖ
14.8% (21)
2:1 ПСЖ
7.7% (11)
4:0 ПСЖ
4.9% (7)
4:1 ПСЖ
3.5% (5)
1:0 ПСЖ
2.1% (3)
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