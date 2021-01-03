ПСЖ
Позже
Стадион: Парк де Пренс
Брест
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мбаппе Килиан
|12 (4)
|0.67
|2.
|Кин Мойзе
|8
|0.44
|3.
|Ди Мария Анхель
|3
|0.17
|4.
|Неймар
|3 (1)
|0.17
|5.
|Сарабия Пабло
|2
|0.11
|6.
|Дракслер Юлиан
|2
|0.11
|7.
|Гуэйе Идрисса
|2
|0.11
|8.
|Флоренци Алессандро
|2
|0.11
|9.
|Икарди Мауро
|2
|0.11
|10.
|Дагба Колин
|1
|0.06
|11.
|Эррера Андер
|1
|0.06
|12.
|Маркиньос Маркос
|1
|0.06
|13.
|Пембеле Тимоте
|1
|0.06
|14.
|Рафинья Алькантара
|0
|0
|15.
|Баккер Митчел
|0
|0
|16.
|Верратти Марко
|0
|0
|17.
|Кюрзава Левен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мунье Стив
|5 (1)
|0.28
|2.
|Онора Франк
|5
|0.28
|3.
|Февр Ромен
|4 (1)
|0.22
|4.
|Кардона Ирвин
|4
|0.22
|5.
|Перро Ромен
|3
|0.17
|6.
|Шарбонье Гаэтан
|3 (1)
|0.17
|7.
|Шардонне Брендан
|1
|0.06
|8.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|1
|0.06
|9.
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0.06
|10.
|Фоссурье Жюльен
|0
|0
|11.
|Ле Дуарон Жереми
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Диалло Абду
|1
|2
|2.
|Кимпембе Преснел
|4
|0
|3.
|Неймар
|2
|1
|4.
|Кюрзава Левен
|2
|1
|5.
|Паредес Леандро
|2
|1
|6.
|Дракслер Юлиан
|3
|0
|7.
|Дагба Колин
|3
|0
|8.
|Бернат Хуан
|2
|0
|9.
|Керер Тило
|2
|0
|10.
|Кин Мойзе
|2
|0
|11.
|Сарабия Пабло
|1
|0
|12.
|Ди Мария Анхель
|1
|0
|13.
|Гуэйе Идрисса
|1
|0
|14.
|Верратти Марко
|1
|0
|15.
|Рафинья Алькантара
|1
|0
|16.
|Флоренци Алессандро
|1
|0
|17.
|Эррера Андер
|1
|0
|18.
|Маркиньос Маркос
|1
|0
|19.
|Данилу Перейра
|1
|0
|20.
|Мбаппе Килиан
|1
|0
|21.
|Баккер Митчел
|1
|0
|22.
|Пембеле Тимоте
|1
|0
|23.
|Руис-Атиль Кайс
|1
|0
|24.
|Фадига Бандиугу
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|4
|0
|2.
|Дюверн Жан-Кевин
|4
|0
|3.
|Ласне Пол
|2
|1
|4.
|Шардонне Брендан
|2
|1
|5.
|Белькебла Арис
|3
|0
|6.
|Фоссурье Жюльен
|2
|0
|7.
|Шарбонье Гаэтан
|2
|0
|8.
|Эрей Кристоф
|2
|0
|9.
|Мунье Стив
|2
|0
|10.
|Онора Франк
|2
|0
|11.
|Кардона Ирвин
|2
|0
|12.
|Маньетти Уго
|2
|0
|13.
|Ларсонне Готье
|1
|0
|14.
|Перро Ромен
|1
|0
|15.
|Диалло Ибраима
|1
|0
|16.
|Мбок Хианга
|1
|0
|17.
|Брассье Лилиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПСЖ
|10% (4)
|17.5% (7)
|15% (6)
|10% (4)
|15% (6)
|32.5% (13)
|Брест
|17.86% (5)
|21.43% (6)
|25% (7)
|7.14% (2)
|7.14% (2)
|21.43% (6)
Предыдущие игры
ПСЖ Последние 20 матчей: +13 =3 -4Сент-Этьен 1:1 ПСЖ ПСЖ 4:0 Страсбург Лилль 0:0 ПСЖ ПСЖ 2:0 Лорьян
Брест Последние 20 матчей: +10 =2 -8Брест 2:0 Ницца Ланс 2:1 Брест Брест 2:2 Монпелье Лион 2:2 Брест
Последние игры между собой
ПСЖ: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 0
Брест: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|37 - 16
|39
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|40 - 11
|36
|3.
|Лилль
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|32 - 14
|36
|4.
|Ренн
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|26 - 19
|32
|5.
|Марсель
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|25 - 16
|31
|6.
|Монако
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|33 - 27
|30
|7.
|Анже
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|25 - 27
|30
|8.
|Ланс
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 27
|27
|9.
|Монпелье
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|30 - 31
|27
|10.
|Брест
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|30 - 31
|26
|11.
|Метц
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|19 - 17
|24
|12.
|Бордо
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|18 - 20
|23
|13.
|Ницца
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|21 - 24
|22
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|19 - 26
|19
|15.
|Реймс
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|24 - 28
|18
|16.
|Страсбург
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|27 - 32
|17
|17.
|Нант
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|18 - 30
|16
|18.
|Дижон
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|12 - 26
|13
|19.
|Лорьян
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|19 - 36
|12
|20.
|Ним
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|14 - 39
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 8
|21
|2.
|Лилль
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 6
|21
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|22 - 5
|19
|4.
|Брест
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|19 - 14
|19
|5.
|Монако
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 13
|18
|6.
|Ренн
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 11
|16
|7.
|Марсель
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 9
|15
|8.
|Ланс
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 13
|14
|9.
|Метц
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|10.
|Анже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 12
|13
|11.
|Монпелье
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|16 - 19
|12
|12.
|Бордо
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|13.
|Нант
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 14
|11
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|15.
|Реймс
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 10
|8
|16.
|Страсбург
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|17.
|Ницца
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 18
|8
|18.
|Лорьян
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 17
|7
|19.
|Ним
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|9 - 22
|4
|20.
|Дижон
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 6
|17
|3.
|Анже
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 15
|17
|4.
|Марсель
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 7
|16
|5.
|Ренн
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 8
|16
|6.
|Лилль
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 8
|15
|7.
|Монпелье
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 12
|15
|8.
|Ницца
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|9.
|Ланс
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 14
|13
|10.
|Монако
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|13 - 14
|12
|11.
|Бордо
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 13
|11
|12.
|Метц
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 8
|10
|13.
|Реймс
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|18 - 18
|10
|14.
|Страсбург
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|16 - 18
|9
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 15
|9
|16.
|Дижон
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|17.
|Ним
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 17
|8
|18.
|Брест
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 17
|7
|19.
|Нант
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 16
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 19
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «ПСЖ» – «Брест» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПСЖ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брест» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПСЖ» – «Брест», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч ПСЖ - Брест
Исход игры
ПСЖ
96.1% (49)
Ничья
3.9% (2)
Брест
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
52% (26)
Меньше
48% (24)
Обе команды забьют
Да
30% (15)
Нет
70% (35)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
41.2% (21)
3:0 ПСЖ
19.6% (10)
3:1 ПСЖ
11.8% (6)
2:1 ПСЖ
11.8% (6)
4:0 ПСЖ
5.9% (3)
1:1 Ничья
3.9% (2)
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