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ПСЖ
 
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Стадион:
Брест

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбаппе Килиан 12 (4) 0.67
2. Кин Мойзе 8 0.44
3. Ди Мария Анхель 3 0.17
4. Неймар 3 (1) 0.17
5. Сарабия Пабло 2 0.11
6. Дракслер Юлиан 2 0.11
7. Гуэйе Идрисса 2 0.11
8. Флоренци Алессандро 2 0.11
9. Икарди Мауро 2 0.11
10. Дагба Колин 1 0.06
11. Эррера Андер 1 0.06
12. Маркиньос Маркос 1 0.06
13. Пембеле Тимоте 1 0.06
14. Рафинья Алькантара 0 0
15. Баккер Митчел 0 0
16. Верратти Марко 0 0
17. Кюрзава Левен 0 0
Брест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мунье Стив 5 (1) 0.28
2. Онора Франк 5 0.28
3. Февр Ромен 4 (1) 0.22
4. Кардона Ирвин 4 0.22
5. Перро Ромен 3 0.17
6. Шарбонье Гаэтан 3 (1) 0.17
7. Шардонне Брендан 1 0.06
8. Пьер-Габриэль Ронаэль 1 0.06
9. Дюверн Жан-Кевин 1 0.06
10. Фоссурье Жюльен 0 0
11. Ле Дуарон Жереми 0 0

Карточки

ПСЖ
# Игрок      
1. Диалло Абду 1 2
2. Кимпембе Преснел 4 0
3. Неймар 2 1
4. Кюрзава Левен 2 1
5. Паредес Леандро 2 1
6. Дракслер Юлиан 3 0
7. Дагба Колин 3 0
8. Бернат Хуан 2 0
9. Керер Тило 2 0
10. Кин Мойзе 2 0
11. Сарабия Пабло 1 0
12. Ди Мария Анхель 1 0
13. Гуэйе Идрисса 1 0
14. Верратти Марко 1 0
15. Рафинья Алькантара 1 0
16. Флоренци Алессандро 1 0
17. Эррера Андер 1 0
18. Маркиньос Маркос 1 0
19. Данилу Перейра 1 0
20. Мбаппе Килиан 1 0
21. Баккер Митчел 1 0
22. Пембеле Тимоте 1 0
23. Руис-Атиль Кайс 1 0
24. Фадига Бандиугу 1 0
Брест
# Игрок      
1. Пьер-Габриэль Ронаэль 4 0
2. Дюверн Жан-Кевин 4 0
3. Ласне Пол 2 1
4. Шардонне Брендан 2 1
5. Белькебла Арис 3 0
6. Фоссурье Жюльен 2 0
7. Шарбонье Гаэтан 2 0
8. Эрей Кристоф 2 0
9. Мунье Стив 2 0
10. Онора Франк 2 0
11. Кардона Ирвин 2 0
12. Маньетти Уго 2 0
13. Ларсонне Готье 1 0
14. Перро Ромен 1 0
15. Диалло Ибраима 1 0
16. Мбок Хианга 1 0
17. Брассье Лилиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПСЖ 10% (4) 17.5% (7) 15% (6) 10% (4) 15% (6) 32.5% (13)
 Брест 17.86% (5) 21.43% (6) 25% (7) 7.14% (2) 7.14% (2) 21.43% (6)

Предыдущие игры

ПСЖ Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Сент-Этьен 1:1 ПСЖ ПСЖ 4:0 Страсбург Лилль 0:0 ПСЖ ПСЖ 2:0 Лорьян
ПСЖ 0:1 Лион ПСЖ 5:1 Истанбул Башакшехир Монпелье 1:3 ПСЖ Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ ПСЖ 2:2 Бордо ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг Монако 3:2 ПСЖ ПСЖ 3:0 Ренн РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Нант 0:3 ПСЖ Истанбул Башакшехир 0:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Дижон ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед Ним 0:4 ПСЖ ПСЖ 6:1 Анже Реймс 0:2 ПСЖ
Брест Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Брест 2:0 Ницца Ланс 2:1 Брест Брест 2:2 Монпелье Лион 2:2 Брест
Брест 2:1 Реймс Бордо 1:0 Брест Метц 0:2 Брест Брест 4:1 Сент-Этьен Генгам 0:1 Брест Брест 3:2 Лилль Ренн 2:1 Брест Брест 0:3 Страсбург Нант 3:1 Брест Брест 1:0 Монако Анже 3:2 Брест Брест 3:2 Лорьян Дижон 0:2 Брест Брест 2:3 Марсель Ним 4:0 Брест Лилль 1:2 Брест

Последние игры между собой

ПСЖ: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 0
Брест: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 7
Брест 1:2 ПСЖ Лига 1 Брест 2:5 ПСЖ Кубок ПСЖ 3:1 Брест Лига 1 Брест 0:3 ПСЖ Лига 1
Брест 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:0 Брест Лига 1 Брест 2:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:1 Брест Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 18 11 6 1 37 - 16 39
2. ПСЖ Заявка 18 11 3 4 40 - 11 36
3. Лилль Заявка 18 10 6 2 32 - 14 36
4. Ренн Заявка 18 9 5 4 26 - 19 32
5. Марсель Заявка 16 9 4 3 25 - 16 31
6. Монако Заявка 18 9 3 6 33 - 27 30
7. Анже Заявка 18 9 3 6 25 - 27 30
8. Ланс Заявка 17 8 3 6 28 - 27 27
9. Монпелье Заявка 18 8 3 7 30 - 31 27
10. Брест Заявка 18 8 2 8 30 - 31 26
11. Метц Заявка 18 6 6 6 19 - 17 24
12. Бордо Заявка 18 6 5 7 18 - 20 23
13. Ницца Заявка 17 6 4 7 21 - 24 22
14. Сент-Этьен Заявка 18 4 7 7 19 - 26 19
15. Реймс Заявка 18 4 6 8 24 - 28 18
16. Страсбург Заявка 18 5 2 11 27 - 32 17
17. Нант Заявка 18 3 7 8 18 - 30 16
18. Дижон Заявка 18 2 7 9 12 - 26 13
19. Лорьян Заявка 18 3 3 12 19 - 36 12
20. Ним Заявка 18 3 3 12 14 - 39 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 9 6 3 0 22 - 8 21
2. Лилль Заявка 10 6 3 1 18 - 6 21
3. ПСЖ Заявка 9 6 1 2 22 - 5 19
4. Брест Заявка 9 6 1 2 19 - 14 19
5. Монако Заявка 9 5 3 1 20 - 13 18
6. Ренн Заявка 9 5 1 3 12 - 11 16
7. Марсель Заявка 8 4 3 1 14 - 9 15
8. Ланс Заявка 8 4 2 2 15 - 13 14
9. Метц Заявка 9 4 2 3 11 - 9 14
10. Анже Заявка 9 4 1 4 9 - 12 13
11. Монпелье Заявка 9 4 0 5 16 - 19 12
12. Бордо Заявка 9 3 3 3 8 - 7 12
13. Нант Заявка 9 2 5 2 10 - 14 11
14. Сент-Этьен Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
15. Реймс Заявка 8 2 2 4 6 - 10 8
16. Страсбург Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
17. Ницца Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
18. Лорьян Заявка 9 2 1 6 11 - 17 7
19. Ним Заявка 9 1 1 7 9 - 22 4
20. Дижон Заявка 9 0 4 5 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 9 5 3 1 15 - 8 18
2. ПСЖ Заявка 9 5 2 2 18 - 6 17
3. Анже Заявка 9 5 2 2 16 - 15 17
4. Марсель Заявка 8 5 1 2 11 - 7 16
5. Ренн Заявка 9 4 4 1 14 - 8 16
6. Лилль Заявка 8 4 3 1 14 - 8 15
7. Монпелье Заявка 9 4 3 2 14 - 12 15
8. Ницца Заявка 8 4 2 2 11 - 6 14
9. Ланс Заявка 9 4 1 4 13 - 14 13
10. Монако Заявка 9 4 0 5 13 - 14 12
11. Бордо Заявка 9 3 2 4 10 - 13 11
12. Метц Заявка 9 2 4 3 8 - 8 10
13. Реймс Заявка 10 2 4 4 18 - 18 10
14. Страсбург Заявка 9 3 0 6 16 - 18 9
15. Сент-Этьен Заявка 9 2 3 4 10 - 15 9
16. Дижон Заявка 9 2 3 4 9 - 16 9
17. Ним Заявка 9 2 2 5 5 - 17 8
18. Брест Заявка 9 2 1 6 11 - 17 7
19. Нант Заявка 9 1 2 6 8 - 16 5
20. Лорьян Заявка 9 1 2 6 8 - 19 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Брест от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 января 2021, осталось 2 дня 14 часов 1 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 51
    ПСЖ 96.1% (49)
    X 3.9% (2)
    Брест 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
    Ничья
    Брест
    1.19
    9.10
    20.00
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.15 8.30 16.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.19 9.10 20.00

    Самый высокий коэффициент на матч «ПСЖ» – «Брест» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПСЖ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брест» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПСЖ» – «Брест», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    6.15 1.08 5.45 1.12 3.02 1.36 2.45 1.55 1.96 2.03 1.52 2.53 1.39 2.90 1.17 4.55 1.12 5.10 1.03 8.40
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.65 1.19 3.15 1.36 1.83 1.98 1.37 3.10 1.25 3.95
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    4.80 1.19 2.32 1.61 1.73 2.11 1.43 2.83 1.17 5.00
    Где смотреть матч ПСЖ - Брест онлайн

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    Прогнозы на матч ПСЖ - Брест

    Исход игры
    ПСЖ
    96.1% (49)
    Ничья
    3.9% (2)
    Брест
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    52% (26)
    Меньше
    48% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    30% (15)
    Нет
    70% (35)
    Популярный счёт
    2:0 ПСЖ
    41.2% (21)
    3:0 ПСЖ
    19.6% (10)
    3:1 ПСЖ
    11.8% (6)
    2:1 ПСЖ
    11.8% (6)
    4:0 ПСЖ
    5.9% (3)
    1:1 Ничья
    3.9% (2)
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