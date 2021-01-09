  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Бордо
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Лорьян
0' 9'
1
Костиль
Бенуа
20
Сабали
Юссуф
24
Байсс
Пол
6
Косельни
Лоран
23
Бенито
Лорис
26
Башич
Тома
5
Отавио
II
28
Уден
Реми
12
Де
Превиль
Николя
10
Калу
Сэмьюэл
18
Хван
Ый-Чжо
1
Дрейер
Маттье
8
Чалоба
Трево
2
Гравильон
Эндрю
21
Морель
Жереми
25
Ле
Гофф
Венсан
10
Ле
Фе
Энцо
18
Лемуан
Фабьен
23
Монкондю
Томас
28
Лорьенте
Арман
13
Моффи
Теремас
11
Буасгар
Кентен
Бордо
4-2-3-1
Лорьян
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Бордо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Башич Тома 3 0.17
2. Бен Арфа Хатем 2 0.11
3. Хван Ый-Чжо 2 0.11
4. Уден Реми 2 0.11
5. Калу Сэмьюэл 2 0.11
6. Майя Джош 2 0.11
7. Адли Ясин 1 0.06
8. Бриан Джимми 1 (1) 0.06
9. Кастро Пабло 1 0.06
10. Отавио II 1 0.06
11. Косельни Лоран 0 0
12. Байсс Пол 0 0
13. Де Превиль Николя 0 0
Лорьян
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Висса Йоан 5 (2) 0.28
2. Амель Пьер-Ив 4 (1) 0.22
3. Моффи Теремас 3 0.17
4. Грбич Адриан 3 (2) 0.17
5. Буасгар Кентен 1 0.06
6. Монкондю Томас 1 0.06
7. Гравильон Эндрю 1 0.06
8. Лорьенте Арман 0 0
9. Ле Фе Энцо 0 0

Карточки

Бордо
# Игрок      
1. Отавио II 6 0
2. Кастро Пабло 5 0
3. Байсс Пол 2 1
4. Бенито Лорис 3 0
5. Сабали Юссуф 3 0
6. Кватенг Энок 3 0
7. Адли Ясин 3 0
8. Бриан Джимми 2 0
9. Де Превиль Николя 2 0
10. Башич Тома 2 0
11. Калу Сэмьюэл 2 0
12. Майя Джош 2 0
13. Зеркан Мехди 0 1
14. Уден Реми 1 0
Лорьян
# Игрок      
1. Лапорт Жульен 4 0
2. Ле Фе Энцо 4 0
3. Гравильон Эндрю 2 1
4. Лемуан Фабьен 3 0
5. Буасгар Кентен 3 0
6. Амель Пьер-Ив 3 0
7. Лорьенте Арман 3 0
8. Делаплас Жонатан 1 1
9. Абергель Лоран 2 0
10. Висса Йоан 2 0
11. Мендес Убулан 2 0
12. Морель Жереми 1 0
13. Монкондю Томас 1 0
14. Нарди Поль 1 0
15. Диарра Стефан 1 0
16. Уоджа Франклин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бордо 5.88% (1) 29.41% (5) 11.76% (2) 5.88% (1) 11.76% (2) 35.29% (6)
 Лорьян 11.11% (2) 5.56% (1) 11.11% (2) 16.67% (3) 22.22% (4) 33.33% (6)

Предыдущие игры

Бордо Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Метц 0:0 Бордо Бордо 1:3 Реймс Страсбург 0:2 Бордо Бордо 1:2 Сент-Этьен
Лилль 2:1 Бордо Бордо 1:0 Брест ПСЖ 2:2 Бордо Ренн 0:1 Бордо Бордо 0:2 Монпелье Монако 4:0 Бордо Бордо 2:0 Ним Марсель 3:1 Бордо Бордо 3:0 Дижон Бордо 0:0 Ницца Ланс 2:1 Бордо Бордо 0:0 Лион Анже 0:2 Бордо Бордо 0:0 Нант Реймс 0:4 Бордо Тулуза 0:0 Бордо
Лорьян Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Лорьян 2:5 Монако Ницца 2:2 Лорьян Лорьян 0:3 Ренн ПСЖ 2:0 Лорьян
Лорьян 3:0 Ним Анже 2:0 Лорьян Лорьян 0:1 Монпелье Лилль 4:0 Лорьян Лорьян 0:2 Нант Дижон 0:0 Лорьян Лорьян 0:1 Марсель Реймс 1:3 Лорьян Ренн 2:0 Лорьян Метц 3:1 Лорьян Лорьян 1:1 Лион Брест 3:2 Лорьян Лорьян 2:3 Ланс Лорьян 3:1 Ньор Сент-Этьен 2:0 Лорьян Лорьян 3:1 Страсбург

Последние игры между собой

Бордо: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Лорьян: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Лорьян 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 2:1 Лорьян Кубок Бордо 2:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:3 Бордо Товарищеские матчи
Бордо 3:0 Лорьян Лига 1 Бордо 2:0 Лорьян Кубок лиги Лорьян 3:2 Бордо Лига 1 Лорьян 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 3:2 Лорьян Лига 1 Бордо 3:2 Лорьян Лига 1 Лорьян 3:3 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:4 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Лорьян Международные матчи (клубы) Бордо 1:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:1 Бордо Лига 1 Лорьян 5:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:0 Бордо Лига 1 Лорьян 1:4 Бордо Кубок лиги
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион 0:0 Заявка 19 11 7 1 37 - 16 40
2. ПСЖ 0:0 Заявка 19 11 4 4 40 - 11 37
3. Лилль 0:0 Заявка 19 10 7 2 32 - 14 37
4. Ренн 0:0 Заявка 19 9 6 4 26 - 19 33
5. Марсель 0:0 Заявка 17 9 5 3 25 - 16 32
6. Монако 0:0 Заявка 19 9 4 6 33 - 27 31
7. Анже 0:0 Заявка 19 9 4 6 25 - 27 31
8. Ланс 0:0 Заявка 18 8 4 6 28 - 27 28
9. Монпелье 0:0 Заявка 19 8 4 7 30 - 31 28
10. Брест 0:0 Заявка 19 8 3 8 30 - 31 27
11. Метц 0:0 Заявка 19 6 7 6 19 - 17 25
12. Бордо 0:0 Заявка 19 6 6 7 18 - 20 24
13. Ницца 0:0 Заявка 18 6 5 7 21 - 24 23
14. Сент-Этьен 0:0 Заявка 19 4 8 7 19 - 26 20
15. Реймс 0:0 Заявка 19 4 7 8 24 - 28 19
16. Страсбург 0:0 Заявка 19 5 3 11 27 - 32 18
17. Нант 0:0 Заявка 19 3 8 8 18 - 30 17
18. Дижон 0:0 Заявка 19 2 8 9 12 - 26 14
19. Лорьян 0:0 Заявка 19 3 4 12 19 - 36 13
20. Ним 0:0 Заявка 19 3 4 12 14 - 39 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион 0:0 Заявка 9 6 3 0 22 - 8 21
2. Лилль 0:0 Заявка 10 6 3 1 18 - 6 21
3. ПСЖ 0:0 Заявка 10 6 2 2 22 - 5 20
4. Брест 0:0 Заявка 9 6 1 2 19 - 14 19
5. Монако 0:0 Заявка 10 5 4 1 20 - 13 19
6. Ренн 0:0 Заявка 10 5 2 3 12 - 11 17
7. Марсель 0:0 Заявка 8 4 3 1 14 - 9 15
8. Ланс 0:0 Заявка 9 4 3 2 15 - 13 15
9. Метц 0:0 Заявка 10 4 3 3 11 - 9 15
10. Анже 0:0 Заявка 9 4 1 4 9 - 12 13
11. Монпелье 0:0 Заявка 10 4 1 5 16 - 19 13
12. Бордо 0:0 Заявка 10 3 4 3 8 - 7 13
13. Нант 0:0 Заявка 9 2 5 2 10 - 14 11
14. Сент-Этьен 0:0 Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
15. Реймс 0:0 Заявка 9 2 3 4 6 - 10 9
16. Страсбург 0:0 Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
17. Ницца 0:0 Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
18. Лорьян 0:0 Заявка 9 2 1 6 11 - 17 7
19. Ним 0:0 Заявка 10 1 2 7 9 - 22 5
20. Дижон 0:0 Заявка 10 0 5 5 3 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион 0:0 Заявка 10 5 4 1 15 - 8 19
2. Анже 0:0 Заявка 10 5 3 2 16 - 15 18
3. ПСЖ 0:0 Заявка 9 5 2 2 18 - 6 17
4. Марсель 0:0 Заявка 9 5 2 2 11 - 7 17
5. Лилль 0:0 Заявка 9 4 4 1 14 - 8 16
6. Ренн 0:0 Заявка 9 4 4 1 14 - 8 16
7. Ницца 0:0 Заявка 9 4 3 2 11 - 6 15
8. Монпелье 0:0 Заявка 9 4 3 2 14 - 12 15
9. Ланс 0:0 Заявка 9 4 1 4 13 - 14 13
10. Монако 0:0 Заявка 9 4 0 5 13 - 14 12
11. Бордо 0:0 Заявка 9 3 2 4 10 - 13 11
12. Метц 0:0 Заявка 9 2 4 3 8 - 8 10
13. Страсбург 0:0 Заявка 10 3 1 6 16 - 18 10
14. Реймс 0:0 Заявка 10 2 4 4 18 - 18 10
15. Сент-Этьен 0:0 Заявка 10 2 4 4 10 - 15 10
16. Дижон 0:0 Заявка 9 2 3 4 9 - 16 9
17. Ним 0:0 Заявка 9 2 2 5 5 - 17 8
18. Брест 0:0 Заявка 10 2 2 6 11 - 17 8
19. Нант 0:0 Заявка 10 1 3 6 8 - 16 6
20. Лорьян 0:0 Заявка 10 1 3 6 8 - 19 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Бордо 88.7% (125)
X 9.2% (13)
Лорьян 2.1% (3)
Все прогнозы
1.85 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бордо
Ничья
Лорьян
2.30
3.48
3.83
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.20 3.25 3.55
Бонус: 5 000 ₽ 2.11 3.48 3.62
Бонус: 5 000 ₽ 2.30 3.20 3.55
  2.10 3.37 3.83

Самый высокий коэффициент на матч «Бордо» – «Лорьян» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бордо» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лорьян» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бордо» – «Лорьян», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.60 1.04 6.70 1.08 2.78 1.42 2.32 1.61 1.75 2.20 1.36 3.15 1.25 3.78 1.08 6.70 1.05 7.20
9.00 1.06 6.90 1.11 3.00 1.39 2.17 1.74 1.91 1.90 1.65 2.33 1.31 3.50 1.22 4.30 1.06 7.50 1.05 8.30 1.01 14.50 0.00 15.00 0.00 23.00
3.10 1.40 2.72 1.50 2.33 1.66 1.95 1.95 1.72 2.22 1.53 2.62 1.25 4.28
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.59 1.50 1.80 2.01 1.37 3.10 1.10 6.85 1.07 8.30
1.72 2.12 1.30 3.25 1.07 7.30
2.74 1.48 2.25 1.69 1.75 2.16 1.47 2.78 1.34 3.38
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.32 1.33 2.36 1.59 1.58 2.38 1.22 4.30 1.15 5.55
2.17 1.63 1.58 2.45 1.16 4.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.91 1.83
Букмекер Да Нет
5.10 1.12
Букмекер Да Нет
3.95 1.22
Где смотреть матч Бордо 0:0 Лорьян онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Бордо 0:0 Лорьян

Исход игры
Бордо
88.7% (125)
Ничья
9.2% (13)
Лорьян
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
31.65% (44)
Меньше
68.35% (95)
Обе команды забьют
Да
37.41% (52)
Нет
62.59% (87)
Популярный счёт
1:0 Бордо
41.1% (58)
2:1 Бордо
25.5% (36)
2:0 Бордо
18.4% (26)
1:1 Ничья
5.7% (8)
3:1 Бордо
2.1% (3)
2:2 Ничья
2.1% (3)
1:2 Лорьян
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
12 Бонус: 8 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный