Бордо
0:0
Первый тайм: 9'
Стадион: Матмю Атлантик
Лорьян
20
Сабали
Юссуф
24
Байсс
Пол
23
Бенито
Лорис
26
Башич
Тома
28
Уден
Реми
10
Калу
Сэмьюэл
18
Хван
Ый-Чжо
10
Ле
Фе
Энцо
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Сабали ЮссуфЗащитник
-
24 Байсс ПолЗащитник
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Уден РемиПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Калу СэмьюэлПолузащитник
-
18 Хван Ый-ЧжоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Лакукс ТомЗащитник
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
- Защитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
-
32 Баква ДиланНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Траоре АмадуНападающий
-
Главный тренер: Гассе Жан-Луи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Нарди ПольВратарь
-
14 Эрго ЖеромЗащитник
-
19 Висса ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Грбич АдрианНападающий
-
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Башич Тома
|3
|0.17
|2.
|Бен Арфа Хатем
|2
|0.11
|3.
|Хван Ый-Чжо
|2
|0.11
|4.
|Уден Реми
|2
|0.11
|5.
|Калу Сэмьюэл
|2
|0.11
|6.
|Майя Джош
|2
|0.11
|7.
|Адли Ясин
|1
|0.06
|8.
|Бриан Джимми
|1 (1)
|0.06
|9.
|Кастро Пабло
|1
|0.06
|10.
|Отавио II
|1
|0.06
|11.
|Косельни Лоран
|0
|0
|12.
|Байсс Пол
|0
|0
|13.
|Де Превиль Николя
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Висса Йоан
|5 (2)
|0.28
|2.
|Амель Пьер-Ив
|4 (1)
|0.22
|3.
|Моффи Теремас
|3
|0.17
|4.
|Грбич Адриан
|3 (2)
|0.17
|5.
|Буасгар Кентен
|1
|0.06
|6.
|Монкондю Томас
|1
|0.06
|7.
|Гравильон Эндрю
|1
|0.06
|8.
|Лорьенте Арман
|0
|0
|9.
|Ле Фе Энцо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Отавио II
|6
|0
|2.
|Кастро Пабло
|5
|0
|3.
|Байсс Пол
|2
|1
|4.
|Бенито Лорис
|3
|0
|5.
|Сабали Юссуф
|3
|0
|6.
|Кватенг Энок
|3
|0
|7.
|Адли Ясин
|3
|0
|8.
|Бриан Джимми
|2
|0
|9.
|Де Превиль Николя
|2
|0
|10.
|Башич Тома
|2
|0
|11.
|Калу Сэмьюэл
|2
|0
|12.
|Майя Джош
|2
|0
|13.
|Зеркан Мехди
|0
|1
|14.
|Уден Реми
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лапорт Жульен
|4
|0
|2.
|Ле Фе Энцо
|4
|0
|3.
|Гравильон Эндрю
|2
|1
|4.
|Лемуан Фабьен
|3
|0
|5.
|Буасгар Кентен
|3
|0
|6.
|Амель Пьер-Ив
|3
|0
|7.
|Лорьенте Арман
|3
|0
|8.
|Делаплас Жонатан
|1
|1
|9.
|Абергель Лоран
|2
|0
|10.
|Висса Йоан
|2
|0
|11.
|Мендес Убулан
|2
|0
|12.
|Морель Жереми
|1
|0
|13.
|Монкондю Томас
|1
|0
|14.
|Нарди Поль
|1
|0
|15.
|Диарра Стефан
|1
|0
|16.
|Уоджа Франклин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бордо
|5.88% (1)
|29.41% (5)
|11.76% (2)
|5.88% (1)
|11.76% (2)
|35.29% (6)
|Лорьян
|11.11% (2)
|5.56% (1)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|22.22% (4)
|33.33% (6)
Предыдущие игры
Бордо Последние 20 матчей: +7 =6 -7Метц 0:0 Бордо Бордо 1:3 Реймс Страсбург 0:2 Бордо Бордо 1:2 Сент-Этьен
Лорьян Последние 20 матчей: +4 =3 -13Лорьян 2:5 Монако Ницца 2:2 Лорьян Лорьян 0:3 Ренн ПСЖ 2:0 Лорьян
Последние игры между собой
Бордо: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Лорьян: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Бордо 3:0 Лорьян Лига 1 Бордо 2:0 Лорьян Кубок лиги Лорьян 3:2 Бордо Лига 1 Лорьян 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 3:2 Лорьян Лига 1 Бордо 3:2 Лорьян Лига 1 Лорьян 3:3 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:4 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Лорьян Международные матчи (клубы) Бордо 1:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:1 Бордо Лига 1 Лорьян 5:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:0 Бордо Лига 1 Лорьян 1:4 Бордо Кубок лиги
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|0:0 Заявка
|19
|11
|7
|1
|37 - 16
|40
|2.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|19
|11
|4
|4
|40 - 11
|37
|3.
|Лилль
|0:0 Заявка
|19
|10
|7
|2
|32 - 14
|37
|4.
|Ренн
|0:0 Заявка
|19
|9
|6
|4
|26 - 19
|33
|5.
|Марсель
|0:0 Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 16
|32
|6.
|Монако
|0:0 Заявка
|19
|9
|4
|6
|33 - 27
|31
|7.
|Анже
|0:0 Заявка
|19
|9
|4
|6
|25 - 27
|31
|8.
|Ланс
|0:0 Заявка
|18
|8
|4
|6
|28 - 27
|28
|9.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|19
|8
|4
|7
|30 - 31
|28
|10.
|Брест
|0:0 Заявка
|19
|8
|3
|8
|30 - 31
|27
|11.
|Метц
|0:0 Заявка
|19
|6
|7
|6
|19 - 17
|25
|12.
|Бордо
|0:0 Заявка
|19
|6
|6
|7
|18 - 20
|24
|13.
|Ницца
|0:0 Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 24
|23
|14.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|19
|4
|8
|7
|19 - 26
|20
|15.
|Реймс
|0:0 Заявка
|19
|4
|7
|8
|24 - 28
|19
|16.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|19
|5
|3
|11
|27 - 32
|18
|17.
|Нант
|0:0 Заявка
|19
|3
|8
|8
|18 - 30
|17
|18.
|Дижон
|0:0 Заявка
|19
|2
|8
|9
|12 - 26
|14
|19.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|19
|3
|4
|12
|19 - 36
|13
|20.
|Ним
|0:0 Заявка
|19
|3
|4
|12
|14 - 39
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|0:0 Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 8
|21
|2.
|Лилль
|0:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 6
|21
|3.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|22 - 5
|20
|4.
|Брест
|0:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|19 - 14
|19
|5.
|Монако
|0:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|20 - 13
|19
|6.
|Ренн
|0:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 11
|17
|7.
|Марсель
|0:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 9
|15
|8.
|Ланс
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 13
|15
|9.
|Метц
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|10.
|Анже
|0:0 Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 12
|13
|11.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|10
|4
|1
|5
|16 - 19
|13
|12.
|Бордо
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|8 - 7
|13
|13.
|Нант
|0:0 Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 14
|11
|14.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|15.
|Реймс
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 10
|9
|16.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|17.
|Ницца
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 18
|8
|18.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 17
|7
|19.
|Ним
|0:0 Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 22
|5
|20.
|Дижон
|0:0 Заявка
|10
|0
|5
|5
|3 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|0:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|15 - 8
|19
|2.
|Анже
|0:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 15
|18
|3.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 6
|17
|4.
|Марсель
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|11 - 7
|17
|5.
|Лилль
|0:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 8
|16
|6.
|Ренн
|0:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 8
|16
|7.
|Ницца
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 6
|15
|8.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 12
|15
|9.
|Ланс
|0:0 Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 14
|13
|10.
|Монако
|0:0 Заявка
|9
|4
|0
|5
|13 - 14
|12
|11.
|Бордо
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 13
|11
|12.
|Метц
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 8
|10
|13.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|10
|3
|1
|6
|16 - 18
|10
|14.
|Реймс
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|18 - 18
|10
|15.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 15
|10
|16.
|Дижон
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|17.
|Ним
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 17
|8
|18.
|Брест
|0:0 Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 17
|8
|19.
|Нант
|0:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 16
|6
|20.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 19
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Бордо» – «Лорьян» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бордо» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лорьян» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бордо» – «Лорьян», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Бордо 0:0 Лорьян
Исход игры
Бордо
88.7% (125)
Ничья
9.2% (13)
Лорьян
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
31.65% (44)
Меньше
68.35% (95)
Обе команды забьют
Да
37.41% (52)
Нет
62.59% (87)
Популярный счёт
1:0 Бордо
41.1% (58)
2:1 Бордо
25.5% (36)
2:0 Бордо
18.4% (26)
1:1 Ничья
5.7% (8)
3:1 Бордо
2.1% (3)
2:2 Ничья
2.1% (3)
1:2 Лорьян
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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