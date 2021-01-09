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  3. Франция
Бордо
2:1
Конец матча

Стадион:
Лорьян
0'
1:0
13' Гол
Уден Реми
1:1
23' Гол
Моффи Теремас
41' Желтая карточка
Хван Ый-Чжо
2:1
43' Гол
Уден Реми
90' Желтая карточка
Байсс Пол
90'+5
1
Костиль
Бенуа
20
Сабали
Юссуф
24
Байсс
Пол
6
Косельни
Лоран
23
Бенито
Лорис
26
Башич
Тома
5
Отавио
II
28
Уден
Реми
12
Де
Превиль
Николя
10
Калу
Сэмьюэл
18
Хван
Ый-Чжо
1
Дрейер
Маттье
8
Чалоба
Трево
2
Гравильон
Эндрю
21
Морель
Жереми
25
Ле
Гофф
Венсан
10
Ле
Фе
Энцо
18
Лемуан
Фабьен
23
Монкондю
Томас
28
Лорьенте
Арман
13
Моффи
Теремас
11
Буасгар
Кентен
Бордо
4-2-3-1
Лорьян
4-3-3

Ход матча

13'
Уден Реми
(Хван Ый-Чжо)
1:0
23'
1:1
Моффи Теремас
41'
Хван Ый-Чжо
 
43'
Уден Реми
(Сабали Юссуф)
2:1
58'
 
Абергель Лоран
Монкондю Томас
61'
Адли Ясин
Калу Сэмьюэл
 
70'
 
Висса Йоан
Лемуан Фабьен
74'
Траоре Амаду
Де Превиль Николя
 
79'
 
Грбич Адриан
Буасгар Кентен
86'
Баква Дилан
Уден Реми
 
86'
Майя Джош
Хван Ый-Чжо
 
90'
Байсс Пол
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Бордо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уден Реми 4 0.21
2. Башич Тома 3 0.16
3. Бен Арфа Хатем 2 0.11
4. Хван Ый-Чжо 2 0.11
5. Калу Сэмьюэл 2 0.11
6. Майя Джош 2 0.11
7. Адли Ясин 1 0.05
8. Бриан Джимми 1 (1) 0.05
9. Кастро Пабло 1 0.05
10. Отавио II 1 0.05
11. Косельни Лоран 0 0
12. Байсс Пол 0 0
13. Де Превиль Николя 0 0
14. Сабали Юссуф 0 0
Лорьян
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Висса Йоан 5 (2) 0.26
2. Амель Пьер-Ив 4 (1) 0.21
3. Моффи Теремас 4 0.21
4. Грбич Адриан 3 (2) 0.16
5. Буасгар Кентен 1 0.05
6. Монкондю Томас 1 0.05
7. Гравильон Эндрю 1 0.05
8. Лорьенте Арман 0 0
9. Ле Фе Энцо 0 0

Карточки

Бордо
# Игрок      
1. Отавио II 6 0
2. Кастро Пабло 5 0
3. Байсс Пол 3 1
4. Бенито Лорис 3 0
5. Сабали Юссуф 3 0
6. Кватенг Энок 3 0
7. Адли Ясин 3 0
8. Бриан Джимми 2 0
9. Де Превиль Николя 2 0
10. Башич Тома 2 0
11. Калу Сэмьюэл 2 0
12. Майя Джош 2 0
13. Зеркан Мехди 0 1
14. Хван Ый-Чжо 1 0
15. Уден Реми 1 0
Лорьян
# Игрок      
1. Лапорт Жульен 4 0
2. Ле Фе Энцо 4 0
3. Гравильон Эндрю 2 1
4. Лемуан Фабьен 3 0
5. Буасгар Кентен 3 0
6. Амель Пьер-Ив 3 0
7. Лорьенте Арман 3 0
8. Делаплас Жонатан 1 1
9. Абергель Лоран 2 0
10. Висса Йоан 2 0
11. Мендес Убулан 2 0
12. Морель Жереми 1 0
13. Монкондю Томас 1 0
14. Нарди Поль 1 0
15. Диарра Стефан 1 0
16. Уоджа Франклин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бордо 10.53% (2) 26.32% (5) 15.79% (3) 5.26% (1) 10.53% (2) 31.58% (6)
 Лорьян 10.53% (2) 10.53% (2) 10.53% (2) 15.79% (3) 21.05% (4) 31.58% (6)

Предыдущие игры

Бордо Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Метц 0:0 Бордо Бордо 1:3 Реймс Страсбург 0:2 Бордо Бордо 1:2 Сент-Этьен
Лилль 2:1 Бордо Бордо 1:0 Брест ПСЖ 2:2 Бордо Ренн 0:1 Бордо Бордо 0:2 Монпелье Монако 4:0 Бордо Бордо 2:0 Ним Марсель 3:1 Бордо Бордо 3:0 Дижон Бордо 0:0 Ницца Ланс 2:1 Бордо Бордо 0:0 Лион Анже 0:2 Бордо Бордо 0:0 Нант Реймс 0:4 Бордо Тулуза 0:0 Бордо
Лорьян Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Лорьян 2:5 Монако Ницца 2:2 Лорьян Лорьян 0:3 Ренн ПСЖ 2:0 Лорьян
Лорьян 3:0 Ним Анже 2:0 Лорьян Лорьян 0:1 Монпелье Лилль 4:0 Лорьян Лорьян 0:2 Нант Дижон 0:0 Лорьян Лорьян 0:1 Марсель Реймс 1:3 Лорьян Ренн 2:0 Лорьян Метц 3:1 Лорьян Лорьян 1:1 Лион Брест 3:2 Лорьян Лорьян 2:3 Ланс Лорьян 3:1 Ньор Сент-Этьен 2:0 Лорьян Лорьян 3:1 Страсбург

Последние игры между собой

Бордо: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Лорьян: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Лорьян 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 2:1 Лорьян Кубок Бордо 2:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:3 Бордо Товарищеские матчи
Бордо 3:0 Лорьян Лига 1 Бордо 2:0 Лорьян Кубок лиги Лорьян 3:2 Бордо Лига 1 Лорьян 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 3:2 Лорьян Лига 1 Бордо 3:2 Лорьян Лига 1 Лорьян 3:3 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:4 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Лорьян Международные матчи (клубы) Бордо 1:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:1 Бордо Лига 1 Лорьян 5:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:0 Бордо Лига 1 Лорьян 1:4 Бордо Кубок лиги
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 19 11 7 1 39 - 18 40
2. ПСЖ Заявка 19 12 3 4 43 - 11 39
3. Лилль Заявка 19 11 6 2 33 - 14 39
4. Монако Заявка 19 10 3 6 36 - 27 33
5. Ренн Заявка 19 9 6 4 28 - 21 33
6. Марсель Заявка 17 9 5 3 25 - 16 32
7. Анже Заявка 19 9 3 7 25 - 30 30
8. Монпелье Заявка 19 8 4 7 31 - 32 28
9. Ланс Заявка 18 8 3 7 28 - 28 27
10. Брест Заявка 19 8 2 9 30 - 34 26
11. Бордо Заявка 19 7 5 7 20 - 21 26
12. Метц Заявка 19 6 7 6 20 - 18 25
13. Ницца Заявка 18 6 5 7 22 - 25 23
14. Реймс Заявка 19 5 6 8 27 - 29 21
15. Страсбург Заявка 19 6 2 11 28 - 32 20
16. Сент-Этьен Заявка 19 4 7 8 20 - 29 19
17. Нант Заявка 19 3 8 8 19 - 31 17
18. Дижон Заявка 19 2 8 9 12 - 26 14
19. Лорьян Заявка 19 3 3 13 20 - 38 12
20. Ним Заявка 19 3 3 13 14 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 7 1 2 25 - 5 22
2. Лион Заявка 9 6 3 0 22 - 8 21
3. Лилль Заявка 10 6 3 1 18 - 6 21
4. Монако Заявка 10 6 3 1 23 - 13 21
5. Брест Заявка 9 6 1 2 19 - 14 19
6. Ренн Заявка 10 5 2 3 14 - 13 17
7. Марсель Заявка 8 4 3 1 14 - 9 15
8. Бордо Заявка 10 4 3 3 10 - 8 15
9. Метц Заявка 10 4 3 3 12 - 10 15
10. Ланс Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
11. Анже Заявка 9 4 1 4 9 - 12 13
12. Монпелье Заявка 10 4 1 5 17 - 20 13
13. Реймс Заявка 9 3 2 4 9 - 11 11
14. Нант Заявка 9 2 5 2 10 - 14 11
15. Сент-Этьен Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
16. Страсбург Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
17. Ницца Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
18. Лорьян Заявка 9 2 1 6 11 - 17 7
19. Дижон Заявка 10 0 5 5 3 - 10 5
20. Ним Заявка 10 1 1 8 9 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 10 5 4 1 17 - 10 19
2. Лилль Заявка 9 5 3 1 15 - 8 18
3. ПСЖ Заявка 9 5 2 2 18 - 6 17
4. Марсель Заявка 9 5 2 2 11 - 7 17
5. Анже Заявка 10 5 2 3 16 - 18 17
6. Ренн Заявка 9 4 4 1 14 - 8 16
7. Ницца Заявка 9 4 3 2 12 - 7 15
8. Монпелье Заявка 9 4 3 2 14 - 12 15
9. Ланс Заявка 9 4 1 4 13 - 14 13
10. Монако Заявка 9 4 0 5 13 - 14 12
11. Страсбург Заявка 10 4 0 6 17 - 18 12
12. Бордо Заявка 9 3 2 4 10 - 13 11
13. Метц Заявка 9 2 4 3 8 - 8 10
14. Реймс Заявка 10 2 4 4 18 - 18 10
15. Дижон Заявка 9 2 3 4 9 - 16 9
16. Сент-Этьен Заявка 10 2 3 5 11 - 18 9
17. Ним Заявка 9 2 2 5 5 - 17 8
18. Брест Заявка 10 2 1 7 11 - 20 7
19. Нант Заявка 10 1 3 6 9 - 17 6
20. Лорьян Заявка 10 1 2 7 9 - 21 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Бордо 88.7% (125)
X 9.2% (13)
Лорьян 2.1% (3)
Все прогнозы
1.85 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.18 5.50 37.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.11 3.48 3.62
Бонус: 5 000 ₽ 1.20 5.40 35.00
  1.28 4.82 19.27

Самый высокий коэффициент на матч «Бордо» – «Лорьян» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бордо» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лорьян» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бордо» – «Лорьян», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
7.60 1.04 6.70 1.08 2.78 1.42 2.32 1.61 1.75 2.20 1.36 3.15 1.25 3.78 1.08 6.70 1.05 7.20
9.00 1.06 6.90 1.11 6.50 1.11 5.10 1.16 1.91 1.90 5.30 1.15 3.90 1.25 1.65 2.22 1.14 5.55 1.35 7.77 1.10 6.80 1.07 8.40 1.04 10.00 1.03 12.00
7.00 1.11 2.72 1.50 2.33 1.66 3.14 1.39 5.04 1.19 2.10 1.79 3.51 1.32 2.36 1.63 1.48 2.76 1.27 3.94 1.52 2.62 1.34 3.38 1.67 2.28 1.46 2.81
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
2.59 1.50 1.80 2.01 1.37 3.10 1.10 6.85 1.07 8.30
1.72 2.12 1.92 1.87 1.28 3.60 1.37 3.05 1.03 12.00 1.02 13.00
2.74 1.48 2.25 1.69 1.75 2.16 1.47 2.78 1.81 2.07 1.51 2.67 1.20 4.77 1.28 3.85 1.15 5.93
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.32 1.33 2.36 1.59 1.58 2.38 1.22 4.30 1.15 5.55
2.17 1.63 1.58 2.45 1.16 4.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.53 2.50
Букмекер Да Нет
3.25 1.33
Букмекер Да Нет
3.95 1.22
Где смотреть матч Бордо 2:1 Лорьян онлайн

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Прогнозы на матч Бордо 2:1 Лорьян

Исход игры
Бордо
88.7% (125)
Ничья
9.2% (13)
Лорьян
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
31.65% (44)
Меньше
68.35% (95)
Обе команды забьют
Да
37.41% (52)
Нет
62.59% (87)
Популярный счёт
1:0 Бордо
41.1% (58)
2:1 Бордо
25.5% (36)
2:0 Бордо
18.4% (26)
1:1 Ничья
5.7% (8)
3:1 Бордо
2.1% (3)
2:2 Ничья
2.1% (3)
1:2 Лорьян
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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