  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Метц
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Ницца
0' 9'
16
Укидья
Александр
18
Сентонз
Фабьен
2
Бронн
Дилан
23
Куяте
Кики
21
Бойе
Джон
17
Делен
Тома
13
Гуйе
Ламин
5
Ангбан
Викторьен
19
Маига
Хабиб
22
Мазиз
Юссеф
24
Лейя-Исека
Аарон
40
Бенитес
Вальтер
5
Данилюк
Флавиус
18
Салиба
Вильям
2
Нсоки
Стенли
20
Аталь
Юсеф
28
Будауи
Хишем
19
Тюрам
Кефрен
13
Камара
Ассан
22
Лопеш
Рони
11
Гуйри
Амин
29
Рен-Аделед
Жефф
Метц
5-4-1
Ницца
3-4-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Метц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ньяне Ибраима 6 (1) 0.33
2. Булая Фарид 3 0.17
3. Нгетт Опа 3 0.17
4. Лейя-Исека Аарон 2 (2) 0.11
5. Маига Хабиб 1 0.06
6. Гуйе Ламин 1 0.06
7. Яд Папа Ндиага 1 0.06
8. Бронн Дилан 1 (1) 0.06
9. Юдоль Матьё 0 0
10. Ангбан Викторьен 0 0
11. Делен Тома 0 0
Ницца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гуйри Амин 5 (1) 0.29
2. Лис-Мелу Пьерр 3 (1) 0.18
3. Дольберг Каспер 3 (1) 0.18
4. Данте Бонфим 2 0.12
5. Рен-Аделед Жефф 1 0.06
6. Лопеш Рони 1 0.06
7. Будауи Хишем 1 0.06
8. Ндой Дан 1 0.06
9. Клод-Морис Алексис 1 0.06
10. Лотомба Жордан 1 0.06
11. Маолида Мизиан 1 0.06
12. Тюрам Кефрен 1 0.06
13. Камара Ассан 0 0

Карточки

Метц
# Игрок      
1. Маига Хабиб 6 0
2. Ангбан Викторьен 4 0
3. Сентонз Фабьен 4 0
4. Пажо Венсан 3 0
5. Делен Тома 3 0
6. Бойе Джон 1 1
7. Юдоль Матьё 1 1
8. Укидья Александр 2 0
9. Лейя-Исека Аарон 2 0
10. Булая Фарид 2 0
11. Вагнер да Силва 1 0
12. Фофана Мамаду 1 0
13. Сарр Пап 1 0
14. Бронн Дилан 1 0
15. Гуйе Ламин 1 0
16. Куяте Кики 1 0
17. Яд Папа Ндиага 1 0
Ницца
# Игрок      
1. Шнайдерлин Морган 4 1
2. Гуйри Амин 4 0
3. Будауи Хишем 4 0
4. Бамбу Робсон 2 1
5. Лотомба Жордан 3 0
6. Данте Бонфим 2 0
7. Камара Ассан 2 0
8. Лис-Мелу Пьерр 2 0
9. Данило Барбоза 2 0
10. Дольберг Каспер 2 0
11. Нсоки Стенли 2 0
12. Тюрам Кефрен 2 0
13. Лопеш Рони 1 0
14. Бенитес Вальтер 1 0
15. Рен-Аделед Жефф 1 0
16. Маю Хишам 1 0
17. Маолида Мизиан 1 0
18. Пельмар Анди 1 0
19. Салиба Вильям 1 0
20. Сильвестр Эдди 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Метц 11.11% (2) 16.67% (3) 22.22% (4) 11.11% (2) 22.22% (4) 16.67% (3)
 Ницца 9.52% (2) 23.81% (5) 14.29% (3) 9.52% (2) 19.05% (4) 23.81% (5)

Предыдущие игры

Метц Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Метц 0:0 Бордо Ренн 1:0 Метц Метц 2:0 Ланс Монпелье 0:2 Метц
Страсбург 2:2 Метц Метц 1:3 Лион Метц 0:2 Брест Нант 1:1 Метц Метц 1:1 Дижон Ним 0:1 Метц Метц 2:0 Сент-Этьен Анже 1:1 Метц Метц 3:1 Лорьян Марсель 1:1 Метц Метц 2:1 Реймс ПСЖ 1:0 Метц Лилль 1:0 Метц Метц 0:1 Монако Метц 1:1 Монпелье Страсбург 2:3 Метц
Ницца Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Брест 2:0 Ницца Ницца 2:2 Лорьян Ницца 1:4 Лион Ним 0:2 Ницца
Ницца 0:1 Ренн Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Ницца Реймс 0:0 Ницца Ницца 2:3 Байер Л Ницца 1:3 Дижон Ницца 1:3 Славия Прага Ницца 1:2 Монако Славия Прага 3:2 Ницца Анже 0:3 Ницца Ницца 1:0 Хапоэль Беэр-Шева Ницца 1:1 Лилль Байер Л 6:2 Ницца Сент-Этьен 1:3 Ницца Ницца 2:1 Нант Бордо 0:0 Ницца Ницца 0:3 ПСЖ

Последние игры между собой

Метц: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 7
Ницца: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 2
Ницца 4:1 Метц Лига 1 Метц 2:1 Ницца Лига 1 Ницца 3:1 Метц Лига 1 Ницца 0:0 Метц Лига 1
Метц 2:4 Ницца Лига 1 Метц 0:0 Ницца Лига 1 Ницца 3:3 Метц Кубок лиги Ницца 1:0 Метц Лига 1 Метц 2:3 Ницца Кубок Метц 1:2 Ницца Лига 1 Ницца 3:1 Метц Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион 0:0 Заявка 19 11 7 1 37 - 16 40
2. ПСЖ 0:0 Заявка 19 11 4 4 40 - 11 37
3. Лилль 0:0 Заявка 19 10 7 2 32 - 14 37
4. Ренн 0:0 Заявка 19 9 6 4 26 - 19 33
5. Марсель 0:0 Заявка 17 9 5 3 25 - 16 32
6. Монако 0:0 Заявка 19 9 4 6 33 - 27 31
7. Анже 0:0 Заявка 19 9 4 6 25 - 27 31
8. Ланс 0:0 Заявка 18 8 4 6 28 - 27 28
9. Монпелье 0:0 Заявка 19 8 4 7 30 - 31 28
10. Брест 0:0 Заявка 19 8 3 8 30 - 31 27
11. Метц 0:0 Заявка 19 6 7 6 19 - 17 25
12. Бордо 0:0 Заявка 19 6 6 7 18 - 20 24
13. Ницца 0:0 Заявка 18 6 5 7 21 - 24 23
14. Сент-Этьен 0:0 Заявка 19 4 8 7 19 - 26 20
15. Реймс 0:0 Заявка 19 4 7 8 24 - 28 19
16. Страсбург 0:0 Заявка 19 5 3 11 27 - 32 18
17. Нант 0:0 Заявка 19 3 8 8 18 - 30 17
18. Дижон 0:0 Заявка 19 2 8 9 12 - 26 14
19. Лорьян 0:0 Заявка 19 3 4 12 19 - 36 13
20. Ним 0:0 Заявка 19 3 4 12 14 - 39 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион 0:0 Заявка 9 6 3 0 22 - 8 21
2. Лилль 0:0 Заявка 10 6 3 1 18 - 6 21
3. ПСЖ 0:0 Заявка 10 6 2 2 22 - 5 20
4. Брест 0:0 Заявка 9 6 1 2 19 - 14 19
5. Монако 0:0 Заявка 10 5 4 1 20 - 13 19
6. Ренн 0:0 Заявка 10 5 2 3 12 - 11 17
7. Марсель 0:0 Заявка 8 4 3 1 14 - 9 15
8. Ланс 0:0 Заявка 9 4 3 2 15 - 13 15
9. Метц 0:0 Заявка 10 4 3 3 11 - 9 15
10. Анже 0:0 Заявка 9 4 1 4 9 - 12 13
11. Монпелье 0:0 Заявка 10 4 1 5 16 - 19 13
12. Бордо 0:0 Заявка 10 3 4 3 8 - 7 13
13. Нант 0:0 Заявка 9 2 5 2 10 - 14 11
14. Сент-Этьен 0:0 Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
15. Реймс 0:0 Заявка 9 2 3 4 6 - 10 9
16. Страсбург 0:0 Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
17. Ницца 0:0 Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
18. Лорьян 0:0 Заявка 9 2 1 6 11 - 17 7
19. Ним 0:0 Заявка 10 1 2 7 9 - 22 5
20. Дижон 0:0 Заявка 10 0 5 5 3 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион 0:0 Заявка 10 5 4 1 15 - 8 19
2. Анже 0:0 Заявка 10 5 3 2 16 - 15 18
3. ПСЖ 0:0 Заявка 9 5 2 2 18 - 6 17
4. Марсель 0:0 Заявка 9 5 2 2 11 - 7 17
5. Лилль 0:0 Заявка 9 4 4 1 14 - 8 16
6. Ренн 0:0 Заявка 9 4 4 1 14 - 8 16
7. Ницца 0:0 Заявка 9 4 3 2 11 - 6 15
8. Монпелье 0:0 Заявка 9 4 3 2 14 - 12 15
9. Ланс 0:0 Заявка 9 4 1 4 13 - 14 13
10. Монако 0:0 Заявка 9 4 0 5 13 - 14 12
11. Бордо 0:0 Заявка 9 3 2 4 10 - 13 11
12. Метц 0:0 Заявка 9 2 4 3 8 - 8 10
13. Страсбург 0:0 Заявка 10 3 1 6 16 - 18 10
14. Реймс 0:0 Заявка 10 2 4 4 18 - 18 10
15. Сент-Этьен 0:0 Заявка 10 2 4 4 10 - 15 10
16. Дижон 0:0 Заявка 9 2 3 4 9 - 16 9
17. Ним 0:0 Заявка 9 2 2 5 5 - 17 8
18. Брест 0:0 Заявка 10 2 2 6 11 - 17 8
19. Нант 0:0 Заявка 10 1 3 6 8 - 16 6
20. Лорьян 0:0 Заявка 10 1 3 6 8 - 19 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 9'
    Делен Тома из команды Метц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 8'
    Сентонз Фабьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Будауи Хишем из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Ницца контролирует мяч.
  • 6'
    Ницца контролирует мяч.
  • 6'
    Укидья Александр взял и забрал мяч на выходе
  • 6'
    Будауи Хишем из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Аталь Юсеф из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Лопеш Рони нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 5'
    Контроль мяча: Метц: 30%, Ницца: 70%.
  • 5'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Рен-Аделед Жефф нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 4'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Сентонз Фабьен из команды Метц поставил подножку. Пострадал Камара Ассан
  • 3'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 2'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    2'
    Лейя-Исека Аарон из команды Метц играет слишком грубо. Данилюк Флавиус оказался на газоне.
  • 1'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • Офсайд
    1'
    Гуйе Ламин из команды Метц в офсайде
  • 1'
    Метц начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Метц 36.2% (51)
X 51.1% (72)
Ницца 12.8% (18)
Все прогнозы
2.57 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Метц
Ничья
Ницца
2.95
3.25
2.85
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.60 3.20 2.85
Бонус: 5 000 ₽ 2.92 3.18 2.61
Бонус: 5 000 ₽ 2.95 3.25 2.60
  2.86 3.24 2.75

Самый высокий коэффициент на матч «Метц» – «Ницца» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Метц» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ницца» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Метц» – «Ницца», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.10 1.06 6.05 1.10 2.82 1.41 2.14 1.71 1.67 2.34 1.31 3.45 1.22 4.10 1.07 7.50 1.04 8.00
8.20 1.06 6.40 1.12 2.85 1.42 2.30 1.67 1.90 1.99 1.69 2.28 1.31 3.45 1.22 4.30 1.07 7.00 1.06 7.70 1.01 14.00 0.00 14.50 0.00 22.00
2.96 1.41 2.61 1.52 2.25 1.70 1.89 2.01 1.67 2.30 1.49 2.69 1.21 4.25
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.56 1.51 1.69 2.17 1.34 3.26 1.08 7.60 1.06 9.00
1.74 2.10 1.31 3.20 1.08 7.20
2.76 1.50 2.26 1.70 1.76 2.19 1.49 2.79 1.36 3.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.32 1.33 2.22 1.66 1.53 2.50 1.19 4.75 1.13 5.95
2.25 1.60 1.53 2.40 1.19 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.89 1.82
Букмекер Да Нет
5.30 1.14
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
Где смотреть матч Метц 0:0 Ницца онлайн

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Прогнозы на матч Метц 0:0 Ницца

Исход игры
Метц
36.2% (51)
Ничья
51.1% (72)
Ницца
12.8% (18)
Тотал 2.5
Больше
22.3% (31)
Меньше
77.7% (108)
Обе команды забьют
Да
69.06% (96)
Нет
30.94% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
46.1% (65)
1:0 Метц
19.1% (27)
2:1 Метц
14.2% (20)
1:2 Ницца
7.1% (10)
0:1 Ницца
5% (7)
0:0 Ничья
3.5% (5)
2:0 Метц
2.8% (4)
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