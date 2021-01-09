Метц
0:0
Первый тайм: 9'
Стадион: Сэн-Сэнфорьен
Ницца
23
Куяте
Кики
21
Бойе
Джон
17
Делен
Тома
13
Гуйе
Ламин
19
Маига
Хабиб
22
Мазиз
Юссеф
20
Аталь
Юсеф
28
Будауи
Хишем
19
Тюрам
Кефрен
13
Камара
Ассан
22
Лопеш
Рони
11
Гуйри
Амин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Куяте КикиЗащитник
-
21 Бойе ДжонЗащитник
-
17 Делен ТомаЗащитник
-
13 Гуйе ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
-
22 Мазиз ЮссефПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Боаэн ЭрнестЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Сарр ПапПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Антонетти Фредерик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Аталь ЮсефПолузащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
-
13 Камара АссанПолузащитник
-
22 Лопеш РониНападающий
-
11 Гуйри АминНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Коли РасинЗащитник
-
24 Пельмар АндиЗащитник
-
33 Маю ХишамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Ндой ДанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Adrian Ursea
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
30 Владение мячом, % 70
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ньяне Ибраима
|6 (1)
|0.33
|2.
|Булая Фарид
|3
|0.17
|3.
|Нгетт Опа
|3
|0.17
|4.
|Лейя-Исека Аарон
|2 (2)
|0.11
|5.
|Маига Хабиб
|1
|0.06
|6.
|Гуйе Ламин
|1
|0.06
|7.
|Яд Папа Ндиага
|1
|0.06
|8.
|Бронн Дилан
|1 (1)
|0.06
|9.
|Юдоль Матьё
|0
|0
|10.
|Ангбан Викторьен
|0
|0
|11.
|Делен Тома
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гуйри Амин
|5 (1)
|0.29
|2.
|Лис-Мелу Пьерр
|3 (1)
|0.18
|3.
|Дольберг Каспер
|3 (1)
|0.18
|4.
|Данте Бонфим
|2
|0.12
|5.
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0.06
|6.
|Лопеш Рони
|1
|0.06
|7.
|Будауи Хишем
|1
|0.06
|8.
|Ндой Дан
|1
|0.06
|9.
|Клод-Морис Алексис
|1
|0.06
|10.
|Лотомба Жордан
|1
|0.06
|11.
|Маолида Мизиан
|1
|0.06
|12.
|Тюрам Кефрен
|1
|0.06
|13.
|Камара Ассан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Маига Хабиб
|6
|0
|2.
|Ангбан Викторьен
|4
|0
|3.
|Сентонз Фабьен
|4
|0
|4.
|Пажо Венсан
|3
|0
|5.
|Делен Тома
|3
|0
|6.
|Бойе Джон
|1
|1
|7.
|Юдоль Матьё
|1
|1
|8.
|Укидья Александр
|2
|0
|9.
|Лейя-Исека Аарон
|2
|0
|10.
|Булая Фарид
|2
|0
|11.
|Вагнер да Силва
|1
|0
|12.
|Фофана Мамаду
|1
|0
|13.
|Сарр Пап
|1
|0
|14.
|Бронн Дилан
|1
|0
|15.
|Гуйе Ламин
|1
|0
|16.
|Куяте Кики
|1
|0
|17.
|Яд Папа Ндиага
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шнайдерлин Морган
|4
|1
|2.
|Гуйри Амин
|4
|0
|3.
|Будауи Хишем
|4
|0
|4.
|Бамбу Робсон
|2
|1
|5.
|Лотомба Жордан
|3
|0
|6.
|Данте Бонфим
|2
|0
|7.
|Камара Ассан
|2
|0
|8.
|Лис-Мелу Пьерр
|2
|0
|9.
|Данило Барбоза
|2
|0
|10.
|Дольберг Каспер
|2
|0
|11.
|Нсоки Стенли
|2
|0
|12.
|Тюрам Кефрен
|2
|0
|13.
|Лопеш Рони
|1
|0
|14.
|Бенитес Вальтер
|1
|0
|15.
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0
|16.
|Маю Хишам
|1
|0
|17.
|Маолида Мизиан
|1
|0
|18.
|Пельмар Анди
|1
|0
|19.
|Салиба Вильям
|1
|0
|20.
|Сильвестр Эдди
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Метц
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|22.22% (4)
|11.11% (2)
|22.22% (4)
|16.67% (3)
|Ницца
|9.52% (2)
|23.81% (5)
|14.29% (3)
|9.52% (2)
|19.05% (4)
|23.81% (5)
Предыдущие игры
Метц Последние 20 матчей: +7 =7 -6Метц 0:0 Бордо Ренн 1:0 Метц Метц 2:0 Ланс Монпелье 0:2 Метц
Ницца Последние 20 матчей: +5 =4 -11Брест 2:0 Ницца Ницца 2:2 Лорьян Ницца 1:4 Лион Ним 0:2 Ницца
Последние игры между собой
Метц: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 7
Ницца: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|0:0 Заявка
|19
|11
|7
|1
|37 - 16
|40
|2.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|19
|11
|4
|4
|40 - 11
|37
|3.
|Лилль
|0:0 Заявка
|19
|10
|7
|2
|32 - 14
|37
|4.
|Ренн
|0:0 Заявка
|19
|9
|6
|4
|26 - 19
|33
|5.
|Марсель
|0:0 Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 16
|32
|6.
|Монако
|0:0 Заявка
|19
|9
|4
|6
|33 - 27
|31
|7.
|Анже
|0:0 Заявка
|19
|9
|4
|6
|25 - 27
|31
|8.
|Ланс
|0:0 Заявка
|18
|8
|4
|6
|28 - 27
|28
|9.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|19
|8
|4
|7
|30 - 31
|28
|10.
|Брест
|0:0 Заявка
|19
|8
|3
|8
|30 - 31
|27
|11.
|Метц
|0:0 Заявка
|19
|6
|7
|6
|19 - 17
|25
|12.
|Бордо
|0:0 Заявка
|19
|6
|6
|7
|18 - 20
|24
|13.
|Ницца
|0:0 Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 24
|23
|14.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|19
|4
|8
|7
|19 - 26
|20
|15.
|Реймс
|0:0 Заявка
|19
|4
|7
|8
|24 - 28
|19
|16.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|19
|5
|3
|11
|27 - 32
|18
|17.
|Нант
|0:0 Заявка
|19
|3
|8
|8
|18 - 30
|17
|18.
|Дижон
|0:0 Заявка
|19
|2
|8
|9
|12 - 26
|14
|19.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|19
|3
|4
|12
|19 - 36
|13
|20.
|Ним
|0:0 Заявка
|19
|3
|4
|12
|14 - 39
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|0:0 Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 8
|21
|2.
|Лилль
|0:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 6
|21
|3.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|22 - 5
|20
|4.
|Брест
|0:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|19 - 14
|19
|5.
|Монако
|0:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|20 - 13
|19
|6.
|Ренн
|0:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 11
|17
|7.
|Марсель
|0:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 9
|15
|8.
|Ланс
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 13
|15
|9.
|Метц
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|10.
|Анже
|0:0 Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 12
|13
|11.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|10
|4
|1
|5
|16 - 19
|13
|12.
|Бордо
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|8 - 7
|13
|13.
|Нант
|0:0 Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 14
|11
|14.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|15.
|Реймс
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 10
|9
|16.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|17.
|Ницца
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 18
|8
|18.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 17
|7
|19.
|Ним
|0:0 Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 22
|5
|20.
|Дижон
|0:0 Заявка
|10
|0
|5
|5
|3 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|0:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|15 - 8
|19
|2.
|Анже
|0:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 15
|18
|3.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 6
|17
|4.
|Марсель
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|11 - 7
|17
|5.
|Лилль
|0:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 8
|16
|6.
|Ренн
|0:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 8
|16
|7.
|Ницца
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 6
|15
|8.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 12
|15
|9.
|Ланс
|0:0 Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 14
|13
|10.
|Монако
|0:0 Заявка
|9
|4
|0
|5
|13 - 14
|12
|11.
|Бордо
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 13
|11
|12.
|Метц
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 8
|10
|13.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|10
|3
|1
|6
|16 - 18
|10
|14.
|Реймс
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|18 - 18
|10
|15.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 15
|10
|16.
|Дижон
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|17.
|Ним
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 17
|8
|18.
|Брест
|0:0 Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 17
|8
|19.
|Нант
|0:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 16
|6
|20.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 19
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Метц» – «Ницца» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Метц» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ницца» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Метц» – «Ницца», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Метц 0:0 Ницца
Исход игры
Метц
36.2% (51)
Ничья
51.1% (72)
Ницца
12.8% (18)
Тотал 2.5
Больше
22.3% (31)
Меньше
77.7% (108)
Обе команды забьют
Да
69.06% (96)
Нет
30.94% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
46.1% (65)
1:0 Метц
19.1% (27)
2:1 Метц
14.2% (20)
1:2 Ницца
7.1% (10)
0:1 Ницца
5% (7)
0:0 Ничья
3.5% (5)
2:0 Метц
2.8% (4)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!