  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Метц
1:1
Конец матча

Стадион:
Ницца
0'
17' Желтая карточка
Куяте Кики
0:1
18' Пенальти
Гуйри Амин
36' Желтая карточка
Мазиз Юссеф
67' Желтая карточка
Нсоки Стенли
76' Желтая карточка
Будауи Хишем
1:1
79' Гол
Бойе Джон
90'+3
16
Укидья
Александр
18
Сентонз
Фабьен
2
Бронн
Дилан
23
Куяте
Кики
21
Бойе
Джон
17
Делен
Тома
13
Гуйе
Ламин
5
Ангбан
Викторьен
19
Маига
Хабиб
22
Мазиз
Юссеф
24
Лейя-Исека
Аарон
40
Бенитес
Вальтер
5
Данилюк
Флавиус
18
Салиба
Вильям
2
Нсоки
Стенли
20
Аталь
Юсеф
28
Будауи
Хишем
19
Тюрам
Кефрен
13
Камара
Ассан
22
Лопеш
Рони
11
Гуйри
Амин
29
Рен-Аделед
Жефф
Метц
5-4-1
Ницца
3-4-3

Ход матча

17'
Куяте Кики
 
18'
0:1
Гуйри Амин
36'
Мазиз Юссеф
 
66'
 
Лотомба Жордан
Аталь Юсеф
66'
 
Дольберг Каспер
Лопеш Рони
67'
 
Нсоки Стенли
69'
Сарр Пап
Мазиз Юссеф
 
70'
Яд Папа Ндиага
Гуйе Ламин
 
70'
Эмброуз Тьерри
Лейя-Исека Аарон
 
76'
 
Будауи Хишем
79'
Бойе Джон
1:1
88'
 
Ндой Дан
Гуйри Амин
89'
 
Клод-Морис Алексис
Будауи Хишем

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 2
  • 4 Офсайды 1
  • 19 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Метц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ньяне Ибраима 6 (1) 0.32
2. Булая Фарид 3 0.16
3. Нгетт Опа 3 0.16
4. Лейя-Исека Аарон 2 (2) 0.11
5. Маига Хабиб 1 0.05
6. Гуйе Ламин 1 0.05
7. Яд Папа Ндиага 1 0.05
8. Бойе Джон 1 0.05
9. Бронн Дилан 1 (1) 0.05
10. Юдоль Матьё 0 0
11. Ангбан Викторьен 0 0
12. Делен Тома 0 0
Ницца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гуйри Амин 6 (2) 0.33
2. Лис-Мелу Пьерр 3 (1) 0.17
3. Дольберг Каспер 3 (1) 0.17
4. Данте Бонфим 2 0.11
5. Рен-Аделед Жефф 1 0.06
6. Лопеш Рони 1 0.06
7. Будауи Хишем 1 0.06
8. Ндой Дан 1 0.06
9. Клод-Морис Алексис 1 0.06
10. Лотомба Жордан 1 0.06
11. Маолида Мизиан 1 0.06
12. Тюрам Кефрен 1 0.06
13. Камара Ассан 0 0

Карточки

Метц
# Игрок      
1. Маига Хабиб 6 0
2. Ангбан Викторьен 4 0
3. Сентонз Фабьен 4 0
4. Пажо Венсан 3 0
5. Делен Тома 3 0
6. Бойе Джон 1 1
7. Юдоль Матьё 1 1
8. Укидья Александр 2 0
9. Лейя-Исека Аарон 2 0
10. Булая Фарид 2 0
11. Куяте Кики 2 0
12. Вагнер да Силва 1 0
13. Фофана Мамаду 1 0
14. Сарр Пап 1 0
15. Бронн Дилан 1 0
16. Мазиз Юссеф 1 0
17. Гуйе Ламин 1 0
18. Яд Папа Ндиага 1 0
Ницца
# Игрок      
1. Шнайдерлин Морган 4 1
2. Будауи Хишем 5 0
3. Гуйри Амин 4 0
4. Бамбу Робсон 2 1
5. Лотомба Жордан 3 0
6. Нсоки Стенли 3 0
7. Данте Бонфим 2 0
8. Камара Ассан 2 0
9. Лис-Мелу Пьерр 2 0
10. Данило Барбоза 2 0
11. Дольберг Каспер 2 0
12. Тюрам Кефрен 2 0
13. Лопеш Рони 1 0
14. Бенитес Вальтер 1 0
15. Рен-Аделед Жефф 1 0
16. Маю Хишам 1 0
17. Маолида Мизиан 1 0
18. Пельмар Анди 1 0
19. Салиба Вильям 1 0
20. Сильвестр Эдди 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Метц 10.53% (2) 15.79% (3) 21.05% (4) 10.53% (2) 21.05% (4) 21.05% (4)
 Ницца 9.09% (2) 27.27% (6) 13.64% (3) 9.09% (2) 18.18% (4) 22.73% (5)

Предыдущие игры

Метц Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Метц 0:0 Бордо Ренн 1:0 Метц Метц 2:0 Ланс Монпелье 0:2 Метц
Страсбург 2:2 Метц Метц 1:3 Лион Метц 0:2 Брест Нант 1:1 Метц Метц 1:1 Дижон Ним 0:1 Метц Метц 2:0 Сент-Этьен Анже 1:1 Метц Метц 3:1 Лорьян Марсель 1:1 Метц Метц 2:1 Реймс ПСЖ 1:0 Метц Лилль 1:0 Метц Метц 0:1 Монако Метц 1:1 Монпелье Страсбург 2:3 Метц
Ницца Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Брест 2:0 Ницца Ницца 2:2 Лорьян Ницца 1:4 Лион Ним 0:2 Ницца
Ницца 0:1 Ренн Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Ницца Реймс 0:0 Ницца Ницца 2:3 Байер Л Ницца 1:3 Дижон Ницца 1:3 Славия Прага Ницца 1:2 Монако Славия Прага 3:2 Ницца Анже 0:3 Ницца Ницца 1:0 Хапоэль Беэр-Шева Ницца 1:1 Лилль Байер Л 6:2 Ницца Сент-Этьен 1:3 Ницца Ницца 2:1 Нант Бордо 0:0 Ницца Ницца 0:3 ПСЖ

Последние игры между собой

Метц: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 7
Ницца: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 2
Ницца 4:1 Метц Лига 1 Метц 2:1 Ницца Лига 1 Ницца 3:1 Метц Лига 1 Ницца 0:0 Метц Лига 1
Метц 2:4 Ницца Лига 1 Метц 0:0 Ницца Лига 1 Ницца 3:3 Метц Кубок лиги Ницца 1:0 Метц Лига 1 Метц 2:3 Ницца Кубок Метц 1:2 Ницца Лига 1 Ницца 3:1 Метц Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 19 11 7 1 39 - 18 40
2. ПСЖ Заявка 19 12 3 4 43 - 11 39
3. Лилль Заявка 19 11 6 2 33 - 14 39
4. Монако Заявка 19 10 3 6 36 - 27 33
5. Ренн Заявка 19 9 6 4 28 - 21 33
6. Марсель Заявка 17 9 5 3 25 - 16 32
7. Анже Заявка 19 9 3 7 25 - 30 30
8. Монпелье Заявка 19 8 4 7 31 - 32 28
9. Ланс Заявка 18 8 3 7 28 - 28 27
10. Брест Заявка 19 8 2 9 30 - 34 26
11. Бордо Заявка 19 7 5 7 20 - 21 26
12. Метц Заявка 19 6 7 6 20 - 18 25
13. Ницца Заявка 18 6 5 7 22 - 25 23
14. Реймс Заявка 19 5 6 8 27 - 29 21
15. Страсбург Заявка 19 6 2 11 28 - 32 20
16. Сент-Этьен Заявка 19 4 7 8 20 - 29 19
17. Нант Заявка 19 3 8 8 19 - 31 17
18. Дижон Заявка 19 2 8 9 12 - 26 14
19. Лорьян Заявка 19 3 3 13 20 - 38 12
20. Ним Заявка 19 3 3 13 14 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 7 1 2 25 - 5 22
2. Лион Заявка 9 6 3 0 22 - 8 21
3. Лилль Заявка 10 6 3 1 18 - 6 21
4. Монако Заявка 10 6 3 1 23 - 13 21
5. Брест Заявка 9 6 1 2 19 - 14 19
6. Ренн Заявка 10 5 2 3 14 - 13 17
7. Марсель Заявка 8 4 3 1 14 - 9 15
8. Бордо Заявка 10 4 3 3 10 - 8 15
9. Метц Заявка 10 4 3 3 12 - 10 15
10. Ланс Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
11. Анже Заявка 9 4 1 4 9 - 12 13
12. Монпелье Заявка 10 4 1 5 17 - 20 13
13. Реймс Заявка 9 3 2 4 9 - 11 11
14. Нант Заявка 9 2 5 2 10 - 14 11
15. Сент-Этьен Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
16. Страсбург Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
17. Ницца Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
18. Лорьян Заявка 9 2 1 6 11 - 17 7
19. Дижон Заявка 10 0 5 5 3 - 10 5
20. Ним Заявка 10 1 1 8 9 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 10 5 4 1 17 - 10 19
2. Лилль Заявка 9 5 3 1 15 - 8 18
3. ПСЖ Заявка 9 5 2 2 18 - 6 17
4. Марсель Заявка 9 5 2 2 11 - 7 17
5. Анже Заявка 10 5 2 3 16 - 18 17
6. Ренн Заявка 9 4 4 1 14 - 8 16
7. Ницца Заявка 9 4 3 2 12 - 7 15
8. Монпелье Заявка 9 4 3 2 14 - 12 15
9. Ланс Заявка 9 4 1 4 13 - 14 13
10. Монако Заявка 9 4 0 5 13 - 14 12
11. Страсбург Заявка 10 4 0 6 17 - 18 12
12. Бордо Заявка 9 3 2 4 10 - 13 11
13. Метц Заявка 9 2 4 3 8 - 8 10
14. Реймс Заявка 10 2 4 4 18 - 18 10
15. Дижон Заявка 9 2 3 4 9 - 16 9
16. Сент-Этьен Заявка 10 2 3 5 11 - 18 9
17. Ним Заявка 9 2 2 5 5 - 17 8
18. Брест Заявка 10 2 1 7 11 - 20 7
19. Нант Заявка 10 1 3 6 9 - 17 6
20. Лорьян Заявка 10 1 2 7 9 - 21 5
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Ницца контролирует мяч.
  • 47'
    Бенитес Вальтер из команды Ницца хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 47'
    Тюрам Кефрен из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 47'
    Контроль мяча: Метц: 34%, Ницца: 66%.
  • Фол, нарушение
    46'
    Лопеш Рони из команды Ницца играет слишком грубо. Бойе Джон оказался на газоне.
  • 46'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 45'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 45'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Аталь Юсеф из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 45'
    Контроль мяча: Метц: 33%, Ницца: 67%.
  • 44'
    Тюрам Кефрен из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 44'
    Ницца контролирует мяч.
  • 44'
    Метц пытается что-то создать.
  • 44'
    Аталь Юсеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 44'
    Сентонз Фабьен из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 44'
    Метц пытается что-то создать.
  • 43'
    Гуйе Ламин нанес удар головой, но Бенитес Вальтер спокойно отбил мяч.
  • 43'
    Делен Тома из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 43'
    Метц пытается что-то создать.
  • 42'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Нсоки Стенли из команды Ницца нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • Угловой
    42'
    Лопеш Рони из команды Ницца подал угловой справа.
  • 41'
    Рен-Аделед Жефф мяч отрикошетил от ворот
  • 41'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 41'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Тюрам Кефрен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 40'
    Делен Тома из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Контроль мяча: Метц: 32%, Ницца: 68%.
  • 40'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 39'
    Ницца контролирует мяч.
  • 39'
    Метц пытается что-то создать.
  • 39'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 38'
    Сентонз Фабьен из команды Метц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 37'
    Метц пытается что-то создать.
  • 37'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Желтая карточка
    36'
    Мазиз Юссеф совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    36'
    Безумный фол. Мазиз Юссеф грубо играет против соперника. Пострадал Будауи Хишем
  • 36'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Ницца контролирует мяч.
  • 35'
    Контроль мяча: Метц: 30%, Ницца: 70%.
  • 34'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 34'
    Камара Ассан из команды Ницца сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Гуйри Амин не смог удачно сыграть.
  • 34'
    Ницца контролирует мяч.
  • 34'
    Сентонз Фабьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 33'
    Лопеш Рони навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    33'
    Судья сигнализирует, что Ангбан Викторьен из команды Метц поставил подножку. Пострадал Аталь Юсеф
  • 33'
    Ницца пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    32'
    Судья сигнализирует, что Лейя-Исека Аарон из команды Метц поставил подножку. Пострадал Нсоки Стенли
  • 32'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Метц пытается что-то создать.
  • 31'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 31'
    Матч остановлен
  • 30'
    Тюрам Кефрен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    30'
    Мазиз Юссеф из команды Метц подал угловой слева.
  • 30'
    Контроль мяча: Метц: 33%, Ницца: 67%.
  • 29'
    Бенитес Вальтер отбил мяч на угловой после удара Гуйе Ламин из штрафной площади.
  • 29'
    Лейя-Исека Аарон из команды Метц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 29'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 28'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 28'
    Лопеш Рони навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    27'
    Куяте Кики из команды Метц опасно и грубо сыграл. Аталь Юсеф пострадал.
  • 27'
    Будауи Хишем из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 26'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 26'
    Камара Ассан из команды Ницца делает неудачный навес.
  • Фол, нарушение
    26'
    Бойе Джон задерживает мяч рукой
  • Фол, нарушение
    25'
    Лейя-Исека Аарон из команды Метц толкнул локтем оппонента. Это Будауи Хишем заработал фол
  • 25'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 25'
    Контроль мяча: Метц: 28%, Ницца: 72%.
  • 24'
    Аталь Юсеф из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 24'
    Данилюк Флавиус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 24'
    Сентонз Фабьен из команды Метц навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 24'
    Мазиз Юссеф из команды Метц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 23'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 23'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    23'
    Гуйе Ламин из команды Метц в офсайде
  • 23'
    Салиба Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Гуйе Ламин из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    22'
    Делен Тома из команды Метц разыграл угловой с левого угла.
  • 22'
    Гуйе Ламин мяч отрикошетил от ворот
  • 21'
    Ницца контролирует мяч.
  • 21'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 21'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Гуйе Ламин нанес удар, мяч был парирован, но Бенитес Вальтер не удержал его в руках.
  • 20'
    Метц пытается что-то создать.
  • 20'
    Контроль мяча: Метц: 22%, Ницца: 78%.
  • 20'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Гуйри Амин из команды Ницца забивает с точки!
  • Желтая карточка
    17'
    Куяте Кики получает желтую карточку за игру рукой
  • Фол, нарушение
    17'
    ПЕНАЛЬТИ! - Куяте Кики играет рукой в штрафной! Куяте Кики вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
  • 17'
    После проверки VAR судья изменил решение - Ницца пробьет пенальти!
  • 15'
    Контроль мяча: Метц: 23%, Ницца: 77%.
  • 15'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • 14'
    Гуйри Амин завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
  • 14'
    Рен-Аделед Жефф из команды Ницца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • Фол, нарушение
    13'
    Судья сигнализирует, что Делен Тома из команды Метц поставил подножку. Пострадал Аталь Юсеф
  • 13'
    Метц контролирует мяч.
  • 13'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    12'
    Будауи Хишем из команды Ницца в офсайде
  • 12'
    Гуйри Амин из команды Ницца сделал отличную передачу и находит партнера по команде.
  • 11'
    Ницца имеет хороший шанс забить.
  • Фол, нарушение
    11'
    Судья сигнализирует, что Мазиз Юссеф из команды Метц поставил подножку. Пострадал Камара Ассан
  • 11'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Матч возобновлен
  • 10'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 10'
    Контроль мяча: Метц: 29%, Ницца: 71%.
  • Фол, нарушение
    10'
    Аталь Юсеф задерживает мяч рукой
  • Угловой
    9'
    Лопеш Рони из команды Ницца разыграл угловой с правого угла.
  • 9'
    Опасность предотвращена - Бойе Джон из команды Метц вступил в отбор удачно
  • 9'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 9'
    Делен Тома из команды Метц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 8'
    Сентонз Фабьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Будауи Хишем из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Ницца контролирует мяч.
  • 6'
    Ницца контролирует мяч.
  • 6'
    Укидья Александр взял и забрал мяч на выходе
  • 6'
    Будауи Хишем из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Аталь Юсеф из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Лопеш Рони нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 5'
    Контроль мяча: Метц: 30%, Ницца: 70%.
  • 5'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Рен-Аделед Жефф нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 4'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Сентонз Фабьен из команды Метц поставил подножку. Пострадал Камара Ассан
  • 3'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 2'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    2'
    Лейя-Исека Аарон из команды Метц играет слишком грубо. Данилюк Флавиус оказался на газоне.
  • 1'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • Офсайд
    1'
    Гуйе Ламин из команды Метц в офсайде
  • 1'
    Метц начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Метц 36.2% (51)
X 51.1% (72)
Ницца 12.8% (18)
Все прогнозы
2.57 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 35.00 5.20 1.20
Бонус: 5 000 ₽ 2.92 3.18 2.61
Бонус: 5 000 ₽ 32.00 5.30 1.20
  6.78 1.35 6.02

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.10 1.06 6.05 1.10 2.82 1.41 2.14 1.71 1.67 2.34 1.31 3.45 1.22 4.10 1.07 7.50 1.04 8.00
8.20 1.06 6.40 1.12 1.65 2.22 1.14 5.55 1.90 1.99 1.08 7.77 1.08 7.77 1.06 8.80 1.03 12.00 1.02 13.00 1.01 14.00 0.00 14.50 0.00 22.00
2.37 1.62 1.94 1.94 1.49 2.73 1.32 3.52 1.40 3.05 1.22 4.46 1.33 3.43 1.52 2.62 1.22 4.55
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.56 1.51 1.69 2.17 1.34 3.26 1.08 7.60 1.06 9.00
1.74 2.10 1.31 3.20 1.04 10.00 1.02 13.00
2.76 1.50 2.26 1.70 1.76 2.19 1.49 2.79 1.24 4.30 1.12 6.77 1.21 4.68
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.32 1.33 2.22 1.66 1.53 2.50 1.19 4.75 1.13 5.95
2.25 1.60 1.53 2.40 1.19 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.70 1.27
Букмекер Да Нет
5.30 1.14
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
Где смотреть матч Метц 1:1 Ницца онлайн

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Прогнозы на матч Метц 1:1 Ницца

Исход игры
Метц
36.2% (51)
Ничья
51.1% (72)
Ницца
12.8% (18)
Тотал 2.5
Больше
22.3% (31)
Меньше
77.7% (108)
Обе команды забьют
Да
69.06% (96)
Нет
30.94% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
46.1% (65)
1:0 Метц
19.1% (27)
2:1 Метц
14.2% (20)
1:2 Ницца
7.1% (10)
0:1 Ницца
5% (7)
0:0 Ничья
3.5% (5)
2:0 Метц
2.8% (4)
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