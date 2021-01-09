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  2. Матчи
  3. Франция
Ним
0:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
Лилль
0' 10'
30
Рейне
Батист
23
Бриансон
Антони
29
Алакуш
Софьян
8
До
Лука
3
Мелинг
Биргер
18
Кубас
Андрес
12
Фомба
Ламин
10
Ферхат
Зинедин
7
Элиассон
Никлас
20
Рипар
Рено
25
Ру
Нолан
16
Меньян
Майк
3
Джало
Тьягу
6
Фонте
Жозе
5
Ботман
Свен
29
Брадарич
Домагой
22
Веа
Тимоти
24
Сумаре
Бубакари
21
Андре
Бенжамин
7
Бамба
Джонатан
10
Иконе
Жонатан
17
Йилмаз
Бурак
Ним
4-2-3-1
Лилль
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ним
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ферхат Зинедин 3 0.17
2. Рипар Рено 3 (2) 0.17
3. Коне Мусса II 2 0.11
4. Ахлинви Маттео 2 0.11
5. Мелинг Биргер 1 0.06
6. Филиппото Ромен 1 0.06
7. Денкей Кевин 1 0.06
8. Кубас Андрес 1 0.06
9. Мартинеc Пабло 0 0
10. Дулевич Харис 0 0
Лилль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йилмаз Бурак 8 (2) 0.44
2. Бамба Джонатан 5 0.28
3. Язиджи Юсуф 5 0.28
4. Иконе Жонатан 3 (1) 0.17
5. Араужо Луис 3 0.17
6. Дэвид Джонатан 2 0.11
7. Веа Тимоти 2 0.11
8. Челик Зеки 1 0.06
9. Фонте Жозе 1 0.06
10. Саншеш Ренату 1 0.06
11. Шека 0 0
12. Брадарич Домагой 0 0
13. Лихаджи Исаак 0 0

Карточки

Ним
# Игрок      
1. До Лука 4 1
2. Ландре Лоик 2 1
3. Кубас Андрес 2 1
4. Фомба Ламин 3 0
5. Денкей Кевин 3 0
6. Мигель Флориан 1 1
7. Ру Нолан 2 0
8. Рейне Батист 2 0
9. Рипар Рено 2 0
10. Бриансон Антони 2 0
11. Бенрау Яссин 2 0
12. Элиассон Никлас 1 0
13. Мартинеc Пабло 1 0
14. Ферхат Зинедин 1 0
15. Сарр Сиди 1 0
16. Алакуш Софьян 1 0
Лилль
# Игрок      
1. Йилмаз Бурак 4 0
2. Андре Бенжамин 4 0
3. Фонте Жозе 4 0
4. Челик Зеки 3 0
5. Брадарич Домагой 3 0
6. Мандава Рейнилду 1 1
7. Шека 2 0
8. Араужо Луис 2 0
9. Сумаоро Адама 1 0
10. Пье Жереми 1 0
11. Меньян Майк 1 0
12. Саншеш Ренату 1 0
13. Веа Тимоти 1 0
14. Джало Тьягу 1 0
15. Ботман Свен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ним 14.29% (2) 0 21.43% (3) 21.43% (3) 14.29% (2) 28.57% (4)
 Лилль 3.23% (1) 19.35% (6) 16.13% (5) 25.81% (8) 16.13% (5) 19.35% (6)

Предыдущие игры

Ним Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Страсбург 5:0 Ним Ним 1:3 Дижон Сент-Этьен 2:2 Ним Ним 0:2 Ницца
Лорьян 3:0 Ним Ним 0:2 Марсель Монако 3:0 Ним Реймс 0:1 Ним Ним 1:5 Анже Ним 0:1 Метц Бордо 2:0 Ним Ним 0:4 ПСЖ Монпелье 0:1 Ним Ним 1:1 Ланс Лион 0:0 Ним Ним 2:4 Ренн Нант 2:1 Ним Ним 4:0 Брест Ним 0:1 Марсель Родез 1:1 Ним
Лилль Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Лилль 1:2 Анже Монпелье 2:3 Лилль Лилль 0:0 ПСЖ Дижон 0:2 Лилль
Лилль 2:1 Бордо Селтик 3:2 Лилль Лилль 2:1 Монако Лилль 2:1 Спарта Прага Сент-Этьен 1:1 Лилль Лилль 1:1 Милан Лилль 4:0 Лорьян Брест 3:2 Лилль Милан 0:3 Лилль Лилль 1:1 Лион Лилль 2:2 Селтик Ницца 1:1 Лилль Спарта Прага 1:4 Лилль Лилль 4:0 Ланс Страсбург 0:3 Лилль Лилль 2:0 Нант

Последние игры между собой

Ним: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Лилль: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Лилль 2:2 Ним Лига 1 Лилль 5:0 Ним Лига 1 Ним 2:3 Лилль Лига 1 Лилль 3:2 Ним Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион 0:0 Заявка 19 11 7 1 37 - 16 40
2. ПСЖ 0:0 Заявка 19 11 4 4 40 - 11 37
3. Лилль 0:0 Заявка 19 10 7 2 32 - 14 37
4. Ренн 0:0 Заявка 19 9 6 4 26 - 19 33
5. Марсель 0:0 Заявка 17 9 5 3 25 - 16 32
6. Монако 0:0 Заявка 19 9 4 6 33 - 27 31
7. Анже 0:0 Заявка 19 9 4 6 25 - 27 31
8. Ланс 0:0 Заявка 18 8 4 6 28 - 27 28
9. Монпелье 0:0 Заявка 19 8 4 7 30 - 31 28
10. Брест 0:0 Заявка 19 8 3 8 30 - 31 27
11. Метц 0:0 Заявка 19 6 7 6 19 - 17 25
12. Бордо 0:0 Заявка 19 6 6 7 18 - 20 24
13. Ницца 0:0 Заявка 18 6 5 7 21 - 24 23
14. Сент-Этьен 0:0 Заявка 19 4 8 7 19 - 26 20
15. Реймс 0:0 Заявка 19 4 7 8 24 - 28 19
16. Страсбург 0:0 Заявка 19 5 3 11 27 - 32 18
17. Нант 0:0 Заявка 19 3 8 8 18 - 30 17
18. Дижон 0:0 Заявка 19 2 8 9 12 - 26 14
19. Лорьян 0:0 Заявка 19 3 4 12 19 - 36 13
20. Ним 0:0 Заявка 19 3 4 12 14 - 39 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион 0:0 Заявка 9 6 3 0 22 - 8 21
2. Лилль 0:0 Заявка 10 6 3 1 18 - 6 21
3. ПСЖ 0:0 Заявка 10 6 2 2 22 - 5 20
4. Брест 0:0 Заявка 9 6 1 2 19 - 14 19
5. Монако 0:0 Заявка 10 5 4 1 20 - 13 19
6. Ренн 0:0 Заявка 10 5 2 3 12 - 11 17
7. Марсель 0:0 Заявка 8 4 3 1 14 - 9 15
8. Ланс 0:0 Заявка 9 4 3 2 15 - 13 15
9. Метц 0:0 Заявка 10 4 3 3 11 - 9 15
10. Анже 0:0 Заявка 9 4 1 4 9 - 12 13
11. Монпелье 0:0 Заявка 10 4 1 5 16 - 19 13
12. Бордо 0:0 Заявка 10 3 4 3 8 - 7 13
13. Нант 0:0 Заявка 9 2 5 2 10 - 14 11
14. Сент-Этьен 0:0 Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
15. Реймс 0:0 Заявка 9 2 3 4 6 - 10 9
16. Страсбург 0:0 Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
17. Ницца 0:0 Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
18. Лорьян 0:0 Заявка 9 2 1 6 11 - 17 7
19. Ним 0:0 Заявка 10 1 2 7 9 - 22 5
20. Дижон 0:0 Заявка 10 0 5 5 3 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион 0:0 Заявка 10 5 4 1 15 - 8 19
2. Анже 0:0 Заявка 10 5 3 2 16 - 15 18
3. ПСЖ 0:0 Заявка 9 5 2 2 18 - 6 17
4. Марсель 0:0 Заявка 9 5 2 2 11 - 7 17
5. Лилль 0:0 Заявка 9 4 4 1 14 - 8 16
6. Ренн 0:0 Заявка 9 4 4 1 14 - 8 16
7. Ницца 0:0 Заявка 9 4 3 2 11 - 6 15
8. Монпелье 0:0 Заявка 9 4 3 2 14 - 12 15
9. Ланс 0:0 Заявка 9 4 1 4 13 - 14 13
10. Монако 0:0 Заявка 9 4 0 5 13 - 14 12
11. Бордо 0:0 Заявка 9 3 2 4 10 - 13 11
12. Метц 0:0 Заявка 9 2 4 3 8 - 8 10
13. Страсбург 0:0 Заявка 10 3 1 6 16 - 18 10
14. Реймс 0:0 Заявка 10 2 4 4 18 - 18 10
15. Сент-Этьен 0:0 Заявка 10 2 4 4 10 - 15 10
16. Дижон 0:0 Заявка 9 2 3 4 9 - 16 9
17. Ним 0:0 Заявка 9 2 2 5 5 - 17 8
18. Брест 0:0 Заявка 10 2 2 6 11 - 17 8
19. Нант 0:0 Заявка 10 1 3 6 8 - 16 6
20. Лорьян 0:0 Заявка 10 1 3 6 8 - 19 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 10'
    Ферхат Зинедин нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 10'
    Меньян Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    10'
    Элиассон Никлас из команды Ним подал угловой справа.
  • 10'
    Фомба Ламин мяч отрикошетил от ворот
  • 10'
    Ферхат Зинедин из команды Ним делает пас партнеру.
  • 9'
    Ним контролирует мяч.
  • 9'
    Веа Тимоти из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 8'
    Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Бриансон Антони из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Брадарич Домагой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Элиассон Никлас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    7'
    Фонте Жозе из команды Лилль толкнул локтем оппонента. Это Ру Нолан заработал фол
  • 7'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 6'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Контроль мяча: Ним: 53%, Лилль: 47%.
  • 5'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Джало Тьягу из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Мелинг Биргер
  • 4'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Бамба Джонатан из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Алакуш Софьян
  • 2'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Лилль начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade des Costieres. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Ним 2.8% (4)
X 5% (7)
Лилль 92.2% (130)
Все прогнозы
1.75 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ним
Ничья
Лилль
7.70
4.90
1.56
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 7.00 4.55 1.45
Бонус: 5 000 ₽ 7.70 4.45 1.45
Бонус: 5 000 ₽ 7.50 4.90 1.42
  6.74 4.06 1.56

Самый высокий коэффициент на матч «Ним» – «Лилль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ним» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лилль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ним» – «Лилль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.90 1.01 8.90 1.04 3.54 1.28 2.83 1.43 1.99 1.91 1.53 2.50 1.33 3.18 1.14 5.05 1.10 5.65 1.01 10.25
11.50 1.02 8.20 1.06 3.50 1.30 2.75 1.45 2.20 1.72 1.93 1.93 1.72 2.20 1.51 2.70 1.33 3.35 1.14 5.50 1.10 6.00 1.02 11.00 1.02 10.50 0.00 18.50
3.78 1.30 2.82 1.47 2.23 1.71 1.93 1.96 1.72 2.22 1.52 2.67 1.51 2.71 1.36 3.32 1.13 7.06
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.04 1.38 2.03 1.79 1.45 2.75 1.15 5.50 1.10 6.80
1.93 1.86 1.41 2.90 1.13 6.00
3.12 1.41 2.48 1.58 1.94 1.94 1.58 2.48 1.43 3.01
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.95 1.25 2.72 1.46 1.72 2.12 1.30 3.52 1.20 4.60
2.65 1.44 1.67 2.12 1.27 3.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.03 1.70
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
Где смотреть матч Ним 0:0 Лилль онлайн

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Прогнозы на матч Ним 0:0 Лилль

Исход игры
Ним
2.8% (4)
Ничья
5% (7)
Лилль
92.2% (130)
Тотал 2.5
Больше
51.8% (72)
Меньше
48.2% (67)
Обе команды забьют
Да
49.64% (69)
Нет
50.36% (70)
Популярный счёт
1:2 Лилль
36.2% (51)
0:2 Лилль
26.2% (37)
0:1 Лилль
15.6% (22)
1:3 Лилль
6.4% (9)
0:3 Лилль
3.5% (5)
1:1 Ничья
2.8% (4)
1:0 Ним
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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