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  2. Матчи
  3. Франция
Ним
0:1
Конец матча

Стадион:
Лилль
0'
19' Желтая карточка
Брадарич Домагой
0:1
29' Гол
Йилмаз Бурак
34' Желтая карточка
Сумаре Бубакари
90' Желтая карточка
Шека
90'+5
30
Рейне
Батист
23
Бриансон
Антони
29
Алакуш
Софьян
8
До
Лука
3
Мелинг
Биргер
18
Кубас
Андрес
12
Фомба
Ламин
10
Ферхат
Зинедин
7
Элиассон
Никлас
20
Рипар
Рено
25
Ру
Нолан
16
Меньян
Майк
3
Джало
Тьягу
6
Фонте
Жозе
5
Ботман
Свен
29
Брадарич
Домагой
22
Веа
Тимоти
24
Сумаре
Бубакари
21
Андре
Бенжамин
7
Бамба
Джонатан
10
Иконе
Жонатан
17
Йилмаз
Бурак
Ним
4-2-3-1
Лилль
4-4-2

Ход матча

19'
 
Брадарич Домагой
29'
0:1
Йилмаз Бурак
34'
 
Сумаре Бубакари
65'
 
Саншеш Ренату
Сумаре Бубакари
65'
 
Мандава Рейнилду
Брадарич Домагой
70'
Дулевич Харис
Элиассон Никлас
 
76'
 
Дэвид Джонатан
Йилмаз Бурак
76'
 
Лихаджи Исаак
Веа Тимоти
76'
Ахлинви Маттео
Фомба Ламин
 
83'
Коне Мусса II
Бриансон Антони
 
83'
Гессум Кельян
Ру Нолан
 
85'
 
Шека
Андре Бенжамин
90'
 
Шека

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ним
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ферхат Зинедин 3 0.16
2. Рипар Рено 3 (2) 0.16
3. Коне Мусса II 2 0.11
4. Ахлинви Маттео 2 0.11
5. Мелинг Биргер 1 0.05
6. Филиппото Ромен 1 0.05
7. Денкей Кевин 1 0.05
8. Кубас Андрес 1 0.05
9. Мартинеc Пабло 0 0
10. Дулевич Харис 0 0
Лилль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йилмаз Бурак 9 (2) 0.47
2. Бамба Джонатан 5 0.26
3. Язиджи Юсуф 5 0.26
4. Иконе Жонатан 3 (1) 0.16
5. Араужо Луис 3 0.16
6. Дэвид Джонатан 2 0.11
7. Веа Тимоти 2 0.11
8. Челик Зеки 1 0.05
9. Фонте Жозе 1 0.05
10. Саншеш Ренату 1 0.05
11. Шека 0 0
12. Брадарич Домагой 0 0
13. Лихаджи Исаак 0 0

Карточки

Ним
# Игрок      
1. До Лука 4 1
2. Ландре Лоик 2 1
3. Кубас Андрес 2 1
4. Фомба Ламин 3 0
5. Денкей Кевин 3 0
6. Мигель Флориан 1 1
7. Ру Нолан 2 0
8. Рейне Батист 2 0
9. Рипар Рено 2 0
10. Бриансон Антони 2 0
11. Бенрау Яссин 2 0
12. Элиассон Никлас 1 0
13. Мартинеc Пабло 1 0
14. Ферхат Зинедин 1 0
15. Сарр Сиди 1 0
16. Алакуш Софьян 1 0
Лилль
# Игрок      
1. Йилмаз Бурак 4 0
2. Андре Бенжамин 4 0
3. Фонте Жозе 4 0
4. Брадарич Домагой 4 0
5. Шека 3 0
6. Челик Зеки 3 0
7. Мандава Рейнилду 1 1
8. Араужо Луис 2 0
9. Сумаоро Адама 1 0
10. Пье Жереми 1 0
11. Меньян Майк 1 0
12. Саншеш Ренату 1 0
13. Сумаре Бубакари 1 0
14. Веа Тимоти 1 0
15. Джало Тьягу 1 0
16. Ботман Свен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ним 14.29% (2) 0 21.43% (3) 21.43% (3) 14.29% (2) 28.57% (4)
 Лилль 3.13% (1) 21.88% (7) 15.63% (5) 25% (8) 15.63% (5) 18.75% (6)

Предыдущие игры

Ним Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Страсбург 5:0 Ним Ним 1:3 Дижон Сент-Этьен 2:2 Ним Ним 0:2 Ницца
Лорьян 3:0 Ним Ним 0:2 Марсель Монако 3:0 Ним Реймс 0:1 Ним Ним 1:5 Анже Ним 0:1 Метц Бордо 2:0 Ним Ним 0:4 ПСЖ Монпелье 0:1 Ним Ним 1:1 Ланс Лион 0:0 Ним Ним 2:4 Ренн Нант 2:1 Ним Ним 4:0 Брест Ним 0:1 Марсель Родез 1:1 Ним
Лилль Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Лилль 1:2 Анже Монпелье 2:3 Лилль Лилль 0:0 ПСЖ Дижон 0:2 Лилль
Лилль 2:1 Бордо Селтик 3:2 Лилль Лилль 2:1 Монако Лилль 2:1 Спарта Прага Сент-Этьен 1:1 Лилль Лилль 1:1 Милан Лилль 4:0 Лорьян Брест 3:2 Лилль Милан 0:3 Лилль Лилль 1:1 Лион Лилль 2:2 Селтик Ницца 1:1 Лилль Спарта Прага 1:4 Лилль Лилль 4:0 Ланс Страсбург 0:3 Лилль Лилль 2:0 Нант

Последние игры между собой

Ним: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Лилль: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Лилль 2:2 Ним Лига 1 Лилль 5:0 Ним Лига 1 Ним 2:3 Лилль Лига 1 Лилль 3:2 Ним Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 19 11 7 1 39 - 18 40
2. ПСЖ Заявка 19 12 3 4 43 - 11 39
3. Лилль Заявка 19 11 6 2 33 - 14 39
4. Монако Заявка 19 10 3 6 36 - 27 33
5. Ренн Заявка 19 9 6 4 28 - 21 33
6. Марсель Заявка 17 9 5 3 25 - 16 32
7. Анже Заявка 19 9 3 7 25 - 30 30
8. Монпелье Заявка 19 8 4 7 31 - 32 28
9. Ланс Заявка 18 8 3 7 28 - 28 27
10. Брест Заявка 19 8 2 9 30 - 34 26
11. Бордо Заявка 19 7 5 7 20 - 21 26
12. Метц Заявка 19 6 7 6 20 - 18 25
13. Ницца Заявка 18 6 5 7 22 - 25 23
14. Реймс Заявка 19 5 6 8 27 - 29 21
15. Страсбург Заявка 19 6 2 11 28 - 32 20
16. Сент-Этьен Заявка 19 4 7 8 20 - 29 19
17. Нант Заявка 19 3 8 8 19 - 31 17
18. Дижон Заявка 19 2 8 9 12 - 26 14
19. Лорьян Заявка 19 3 3 13 20 - 38 12
20. Ним Заявка 19 3 3 13 14 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 7 1 2 25 - 5 22
2. Лион Заявка 9 6 3 0 22 - 8 21
3. Лилль Заявка 10 6 3 1 18 - 6 21
4. Монако Заявка 10 6 3 1 23 - 13 21
5. Брест Заявка 9 6 1 2 19 - 14 19
6. Ренн Заявка 10 5 2 3 14 - 13 17
7. Марсель Заявка 8 4 3 1 14 - 9 15
8. Бордо Заявка 10 4 3 3 10 - 8 15
9. Метц Заявка 10 4 3 3 12 - 10 15
10. Ланс Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
11. Анже Заявка 9 4 1 4 9 - 12 13
12. Монпелье Заявка 10 4 1 5 17 - 20 13
13. Реймс Заявка 9 3 2 4 9 - 11 11
14. Нант Заявка 9 2 5 2 10 - 14 11
15. Сент-Этьен Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
16. Страсбург Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
17. Ницца Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
18. Лорьян Заявка 9 2 1 6 11 - 17 7
19. Дижон Заявка 10 0 5 5 3 - 10 5
20. Ним Заявка 10 1 1 8 9 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 10 5 4 1 17 - 10 19
2. Лилль Заявка 9 5 3 1 15 - 8 18
3. ПСЖ Заявка 9 5 2 2 18 - 6 17
4. Марсель Заявка 9 5 2 2 11 - 7 17
5. Анже Заявка 10 5 2 3 16 - 18 17
6. Ренн Заявка 9 4 4 1 14 - 8 16
7. Ницца Заявка 9 4 3 2 12 - 7 15
8. Монпелье Заявка 9 4 3 2 14 - 12 15
9. Ланс Заявка 9 4 1 4 13 - 14 13
10. Монако Заявка 9 4 0 5 13 - 14 12
11. Страсбург Заявка 10 4 0 6 17 - 18 12
12. Бордо Заявка 9 3 2 4 10 - 13 11
13. Метц Заявка 9 2 4 3 8 - 8 10
14. Реймс Заявка 10 2 4 4 18 - 18 10
15. Дижон Заявка 9 2 3 4 9 - 16 9
16. Сент-Этьен Заявка 10 2 3 5 11 - 18 9
17. Ним Заявка 9 2 2 5 5 - 17 8
18. Брест Заявка 10 2 1 7 11 - 20 7
19. Нант Заявка 10 1 3 6 9 - 17 6
20. Лорьян Заявка 10 1 2 7 9 - 21 5
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Новости матча
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Команда Лилль играла лучше в этом тайме.
  • 47'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 47'
    Ферхат Зинедин из команды Ним плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 47'
    Элиассон Никлас из команды Ним делает пас партнеру.
  • 47'
    Ру Нолан из команды Ним сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 46'
    Ботман Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Мелинг Биргер из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 45'
    Контроль мяча: Ним: 45%, Лилль: 55%.
  • Фол, нарушение
    45'
    Джало Тьягу наказан за толчок Элиассон Никлас
  • 44'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 42'
    Отличный пас сделал Ферхат Зинедин из команды Ним. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 42'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 42'
    Шанс! Веа Тимоти из команды Лилль пробил головой, но мимо
  • 41'
    Джало Тьягу из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 41'
    Бамба Джонатан из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 41'
    Брадарич Домагой из команды Лилль забрасывает мяч в штрафную.
  • 41'
    Ним контролирует мяч.
  • 40'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: Ним: 43%, Лилль: 57%.
  • 40'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 39'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 39'
    Элиассон Никлас из команды Ним делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Фол, нарушение
    38'
    Джало Тьягу наказан за толчок Мелинг Биргер
  • 37'
    Ним контролирует мяч.
  • 37'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 36'
    Матч возобновлен
  • 35'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 35'
    Контроль мяча: Ним: 38%, Лилль: 62%.
  • Желтая карточка
    34'
    Сумаре Бубакари получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    34'
    Сумаре Бубакари из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Ферхат Зинедин пострадал.
  • 34'
    Элиассон Никлас из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 34'
    Ним контролирует мяч.
  • 34'
    Бамба Джонатан из команды Лилль сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 33'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Контроль мяча: Ним: 37%, Лилль: 63%.
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Йилмаз Бурак первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
  • 29'
    Плохо сыграл До Лука - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 29'
    Бамба Джонатан из команды Лилль делает пас партнеру.
  • 29'
    Ним контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    27'
    Судья сигнализирует, что Мелинг Биргер из команды Ним поставил подножку. Пострадал Ботман Свен
  • 26'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 25'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: Ним: 39%, Лилль: 61%.
  • 25'
    Ним контролирует мяч.
  • 24'
    Ним контролирует мяч.
  • 23'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
  • 23'
    Ним контролирует мяч.
  • 22'
    Ним имеет хороший шанс забить.
  • Фол, нарушение
    21'
    Судья сигнализирует, что Фомба Ламин из команды Ним поставил подножку. Пострадал Андре Бенжамин
  • 21'
    Контроль мяча: Ним: 35%, Лилль: 65%.
  • 20'
    Матч возобновлен
  • Желтая карточка
    19'
    Брадарич Домагой получил желтую карточку от судьи
  • Травма, повреждение
    19'
    Ферхат Зинедин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 18'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    18'
    Безумный фол. Брадарич Домагой грубо играет против соперника. Пострадал Ферхат Зинедин
  • 18'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 17'
    Брадарич Домагой из команды Лилль делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 16'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 16'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Угловой
    16'
    Элиассон Никлас из команды Ним подал угловой справа.
  • 15'
    Контроль мяча: Ним: 39%, Лилль: 61%.
  • 15'
    Веа Тимоти нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 14'
    Лилль контролирует мяч.
  • 13'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 11'
    Йилмаз Бурак нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 10'
    Контроль мяча: Ним: 57%, Лилль: 43%.
  • 10'
    Рипар Рено нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 10'
    Рейне Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    10'
    Бамба Джонатан из команды Лилль подал угловой справа.
  • 10'
    Фомба Ламин мяч отрикошетил от ворот
  • 10'
    Ферхат Зинедин из команды Ним делает пас партнеру.
  • 9'
    Ним контролирует мяч.
  • 9'
    Веа Тимоти из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 8'
    Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Бриансон Антони из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Брадарич Домагой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Элиассон Никлас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    7'
    Фонте Жозе из команды Лилль толкнул локтем оппонента. Это Ру Нолан заработал фол
  • 7'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 6'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Контроль мяча: Ним: 53%, Лилль: 47%.
  • 5'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Джало Тьягу из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Мелинг Биргер
  • 4'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Бамба Джонатан из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Алакуш Софьян
  • 2'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Лилль начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade des Costieres. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Ним 2.8% (4)
X 5% (7)
Лилль 92.2% (130)
Все прогнозы
1.75 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 100.00 8.50 1.08
Бонус: 5 000 ₽ 7.70 4.45 1.45
Бонус: 5 000 ₽ 62.00 8.50 1.09
  25.78 7.00 1.16

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.90 1.01 8.90 1.04 3.54 1.28 2.83 1.43 1.99 1.91 1.53 2.50 1.33 3.18 1.14 5.05 1.10 5.65 1.01 10.25
7.50 1.08 5.80 1.13 1.68 2.18 1.15 5.30 2.20 1.72 1.09 7.20 1.72 2.20 1.10 6.80 1.07 8.40 1.04 10.00 1.03 12.00 1.02 11.00 1.02 10.50 0.00 18.50
1.52 2.63 1.30 3.70 1.50 2.69 1.33 3.44 1.69 2.25 1.48 2.76 1.41 3.02 1.51 2.71 1.36 3.32 1.13 7.06
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.04 1.38 2.03 1.79 1.45 2.75 1.15 5.50 1.10 6.80
2.10 1.72 1.37 3.05 1.19 4.60 1.03 12.00 1.02 13.00
1.90 1.98 1.56 2.52 1.94 1.94 1.58 2.48 1.22 4.50 1.11 7.14
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.95 1.25 2.72 1.46 1.72 2.12 1.30 3.52 1.20 4.60
2.65 1.44 1.67 2.12 1.27 3.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.55 1.14
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
Где смотреть матч Ним 0:1 Лилль онлайн

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Прогнозы на матч Ним 0:1 Лилль

Исход игры
Ним
2.8% (4)
Ничья
5% (7)
Лилль
92.2% (130)
Тотал 2.5
Больше
51.8% (72)
Меньше
48.2% (67)
Обе команды забьют
Да
49.64% (69)
Нет
50.36% (70)
Популярный счёт
1:2 Лилль
36.2% (51)
0:2 Лилль
26.2% (37)
0:1 Лилль
15.6% (22)
1:3 Лилль
6.4% (9)
0:3 Лилль
3.5% (5)
1:1 Ничья
2.8% (4)
2:2 Ничья
1.4% (2)
0:4 Лилль
1.4% (2)
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