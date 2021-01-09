  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Ренн
0:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
Лион
0' 10'
1
Сален
Ромен
27
Траоре
Амари
4
Ньямси
Жерзино
6
Агер
Наиф
31
Трюффер
Адриен
10
Камавинга
Эдуардо
15
Н'Зонзи
Стивен
18
Докю
Жереми
8
Гренье
Клеман
14
Буриго
Бенжамен
7
Терье
Мартен
1
Лопеш
Антони
22
Де
Шильо
Маттиа
6
Фильо
Марсело
5
Денайер
Джейсон
27
Корне
Максвелл
12
Пакета
Лукас
23
Мендес
Тьяго
8
Ауа
Уссем
11
Кадевере
Тино
10
Депай
Мемфис
7
Экамби
Карл
Токо
Ренн
4-2-3-1
Лион
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Да Сильва Дамьен 4 0.22
2. Эну Адриен 4 0.22
3. Гирасси Серу 3 0.17
4. Агер Наиф 3 0.17
5. Буриго Бенжамен 2 0.11
6. Терье Мартен 2 0.11
7. Трюффер Адриен 1 0.06
8. Рафинья Диас 1 0.06
9. Н'Зонзи Стивен 1 0.06
10. Гренье Клеман 1 0.06
11. Траоре Амари 1 0.06
12. Камавинга Эдуардо 1 0.06
13. Ньянг М'Байе 1 0.06
14. Дель Кастильо Ромен 0 0
15. Докю Жереми 0 0
16. Тэт Флавьен 0 0
17. Мауасса Фет 0 0
Лион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Депай Мемфис 10 (6) 0.56
2. Экамби Карл Токо 9 0.5
3. Кадевере Тино 7 0.39
4. Ауа Уссем 3 (2) 0.17
5. Корне Максвелл 1 0.06
6. Дюбуа Лео 1 0.06
7. Пакета Лукас 1 0.06
8. Бруно Моура 1 0.06
9. Дембеле Мусса II 1 0.06

Карточки

Ренн
# Игрок      
1. Н'Зонзи Стивен 5 0
2. Да Сильва Дамьен 4 0
3. Буриго Бенжамен 4 0
4. Терье Мартен 2 1
5. Тэт Флавьен 3 0
6. Мауасса Фет 2 0
7. Далберт Эстеван 2 0
8. Камавинга Эдуардо 2 0
9. Трюффер Адриен 2 0
10. Боэ Саша 0 1
11. Гренье Клеман 1 0
12. Сален Ромен 1 0
13. Ругани Даниэле 1 0
14. Эну Адриен 1 0
15. Траоре Амари 1 0
16. Агер Наиф 1 0
Лион
# Игрок      
1. Фильо Марсело 4 1
2. Корне Максвелл 5 0
3. Мендес Тьяго 3 1
4. Экамби Карл Токо 3 0
5. Дембеле Мусса II 3 0
6. Бруно Моура 3 0
7. Ауа Уссем 1 1
8. Шерки Райан 1 1
9. Де Шильо Маттиа 2 0
10. Дюбуа Лео 2 0
11. Кадевере Тино 2 0
12. Пакета Лукас 2 0
13. Бар Мельвен 0 1
14. Лопеш Антони 1 0
15. Депай Мемфис 1 0
16. Андерсен Йоаким 1 0
17. Какере Максанс 1 0
18. Лукас Жан 1 0
19. Диоманде Синали 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ренн 4% (1) 20% (5) 12% (3) 12% (3) 24% (6) 28% (7)
 Лион 8.82% (3) 11.76% (4) 35.29% (12) 11.76% (4) 23.53% (8) 8.82% (3)

Предыдущие игры

Ренн Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Нант 0:0 Ренн Ренн 1:0 Метц Лорьян 0:3 Ренн Ренн 2:1 Марсель
Ницца 0:1 Ренн Ренн 1:3 Севилья Ренн 0:2 Ланс Краснодар 1:0 Ренн Страсбург 1:1 Ренн Ренн 1:2 Челси Ренн 0:1 Бордо ПСЖ 3:0 Ренн Челси 3:0 Ренн Ренн 2:1 Брест Севилья 1:0 Ренн Ренн 1:2 Анже Ренн 1:1 Краснодар Дижон 1:1 Ренн Ренн 2:0 Лорьян Ренн 2:2 Реймс
Лион Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Лион 3:2 Ланс Лион 3:0 Нант Ницца 1:4 Лион Лион 2:2 Брест
ПСЖ 0:1 Лион Метц 1:3 Лион Лион 3:0 Реймс Анже 0:1 Лион Лион 2:1 Сент-Этьен Лилль 1:1 Лион Лион 4:1 Монако Страсбург 2:3 Лион Лион 1:1 Марсель Лорьян 1:1 Лион Лион 0:0 Ним Монпелье 2:1 Лион Бордо 0:0 Лион Лион 4:1 Дижон Лион 0:3 Бавария Манчестер Сити 1:3 Лион

Последние игры между собой

Ренн: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Лион: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Лион 0:1 Ренн Лига 1 Лион 2:3 Ренн Кубок Ренн 0:1 Лион Лига 1 Лион 0:2 Ренн Лига 1
Лион 0:2 Ренн Лига 1 Ренн 1:2 Лион Лига 1 Ренн 1:1 Лион Лига 1 Лион 1:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:2 Лион Лига 1 Лион 1:2 Ренн Лига 1 Ренн 0:1 Лион Лига 1 Лион 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:0 Лион Лига 1 Лион 0:0 Ренн Лига 1 Лион 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 0:1 Лион Лига 1 Ренн 1:1 Лион Лига 1 Лион 1:2 Ренн Лига 1 Лион 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Лион Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион 0:0 Заявка 19 11 7 1 37 - 16 40
2. ПСЖ 0:0 Заявка 19 11 4 4 40 - 11 37
3. Лилль 0:0 Заявка 19 10 7 2 32 - 14 37
4. Ренн 0:0 Заявка 19 9 6 4 26 - 19 33
5. Марсель 0:0 Заявка 17 9 5 3 25 - 16 32
6. Монако 0:0 Заявка 19 9 4 6 33 - 27 31
7. Анже 0:0 Заявка 19 9 4 6 25 - 27 31
8. Ланс 0:0 Заявка 18 8 4 6 28 - 27 28
9. Монпелье 0:0 Заявка 19 8 4 7 30 - 31 28
10. Брест 0:0 Заявка 19 8 3 8 30 - 31 27
11. Метц 0:0 Заявка 19 6 7 6 19 - 17 25
12. Бордо 0:0 Заявка 19 6 6 7 18 - 20 24
13. Ницца 0:0 Заявка 18 6 5 7 21 - 24 23
14. Сент-Этьен 0:0 Заявка 19 4 8 7 19 - 26 20
15. Реймс 0:0 Заявка 19 4 7 8 24 - 28 19
16. Страсбург 0:0 Заявка 19 5 3 11 27 - 32 18
17. Нант 0:0 Заявка 19 3 8 8 18 - 30 17
18. Дижон 0:0 Заявка 19 2 8 9 12 - 26 14
19. Лорьян 0:0 Заявка 19 3 4 12 19 - 36 13
20. Ним 0:0 Заявка 19 3 4 12 14 - 39 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион 0:0 Заявка 9 6 3 0 22 - 8 21
2. Лилль 0:0 Заявка 10 6 3 1 18 - 6 21
3. ПСЖ 0:0 Заявка 10 6 2 2 22 - 5 20
4. Брест 0:0 Заявка 9 6 1 2 19 - 14 19
5. Монако 0:0 Заявка 10 5 4 1 20 - 13 19
6. Ренн 0:0 Заявка 10 5 2 3 12 - 11 17
7. Марсель 0:0 Заявка 8 4 3 1 14 - 9 15
8. Ланс 0:0 Заявка 9 4 3 2 15 - 13 15
9. Метц 0:0 Заявка 10 4 3 3 11 - 9 15
10. Анже 0:0 Заявка 9 4 1 4 9 - 12 13
11. Монпелье 0:0 Заявка 10 4 1 5 16 - 19 13
12. Бордо 0:0 Заявка 10 3 4 3 8 - 7 13
13. Нант 0:0 Заявка 9 2 5 2 10 - 14 11
14. Сент-Этьен 0:0 Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
15. Реймс 0:0 Заявка 9 2 3 4 6 - 10 9
16. Страсбург 0:0 Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
17. Ницца 0:0 Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
18. Лорьян 0:0 Заявка 9 2 1 6 11 - 17 7
19. Ним 0:0 Заявка 10 1 2 7 9 - 22 5
20. Дижон 0:0 Заявка 10 0 5 5 3 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион 0:0 Заявка 10 5 4 1 15 - 8 19
2. Анже 0:0 Заявка 10 5 3 2 16 - 15 18
3. ПСЖ 0:0 Заявка 9 5 2 2 18 - 6 17
4. Марсель 0:0 Заявка 9 5 2 2 11 - 7 17
5. Лилль 0:0 Заявка 9 4 4 1 14 - 8 16
6. Ренн 0:0 Заявка 9 4 4 1 14 - 8 16
7. Ницца 0:0 Заявка 9 4 3 2 11 - 6 15
8. Монпелье 0:0 Заявка 9 4 3 2 14 - 12 15
9. Ланс 0:0 Заявка 9 4 1 4 13 - 14 13
10. Монако 0:0 Заявка 9 4 0 5 13 - 14 12
11. Бордо 0:0 Заявка 9 3 2 4 10 - 13 11
12. Метц 0:0 Заявка 9 2 4 3 8 - 8 10
13. Страсбург 0:0 Заявка 10 3 1 6 16 - 18 10
14. Реймс 0:0 Заявка 10 2 4 4 18 - 18 10
15. Сент-Этьен 0:0 Заявка 10 2 4 4 10 - 15 10
16. Дижон 0:0 Заявка 9 2 3 4 9 - 16 9
17. Ним 0:0 Заявка 9 2 2 5 5 - 17 8
18. Брест 0:0 Заявка 10 2 2 6 11 - 17 8
19. Нант 0:0 Заявка 10 1 3 6 8 - 16 6
20. Лорьян 0:0 Заявка 10 1 3 6 8 - 19 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 10'
    Контроль мяча: Ренн: 60%, Лион: 40%.
  • 9'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 7'
    Траоре Амари не смог попасть в створ ударом издали
  • 7'
    Ренн имеет хороший шанс забить.
  • 6'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Докю Жереми из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 5'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Ренн: 56%, Лион: 44%.
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Денайер Джейсон из команды Лион поставил подножку. Пострадал Терье Мартен
  • 4'
    Кадевере Тино из команды Лион сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 4'
    Депай Мемфис из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 4'
    Агер Наиф ошибается в защите.
  • 3'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Пакета Лукас из команды Лион поставил подножку. Пострадал Адриен Трюффер
  • 3'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 2'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Сегодня прохладно для игры в футбол.
  • 1'
    Ренн начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Ренн 7.7% (11)
X 19.7% (28)
Лион 72.5% (103)
Все прогнозы
2.13 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ренн
Ничья
Лион
3.90
3.72
2.02
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.65 3.55 2.02
Бонус: 5 000 ₽ 3.85 3.68 1.97
Бонус: 5 000 ₽ 3.90 3.70 1.99
  3.82 3.72 2.00

Самый высокий коэффициент на матч «Ренн» – «Лион» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ренн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лион» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ренн» – «Лион», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.00 1.01 9.10 1.03 3.78 1.25 3.04 1.38 2.08 1.83 1.60 2.34 1.39 2.90 1.17 4.55 1.12 5.15 1.02 9.00
13.50 1.01 9.60 1.04 4.00 1.25 3.15 1.36 2.11 1.73 2.10 1.78 1.88 1.99 1.65 2.33 1.42 2.90 1.20 4.60 1.14 5.10 1.04 9.00 1.03 10.00 0.00 16.00
4.23 1.25 3.14 1.41 2.49 1.58 2.11 1.80 1.88 2.02 1.63 2.39 1.50 2.73 1.41 3.07 1.15 6.16
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.37 2.08 1.75 1.49 2.62 1.17 5.15 1.11 6.40
2.00 1.81 1.40 2.75 1.15 6.30
3.13 1.39 2.58 1.54 2.02 1.86 1.62 2.37 1.44 2.89
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.25 1.22 2.95 1.40 1.79 2.02 1.35 3.20 1.22 4.25
3.20 1.32 1.85 1.90 1.39 2.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.65 2.17
Букмекер Да Нет
4.30 1.19
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
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Прогнозы на матч Ренн 0:0 Лион

Исход игры
Ренн
7.7% (11)
Ничья
19.7% (28)
Лион
72.5% (103)
Тотал 2.5
Больше
62.59% (87)
Меньше
37.41% (52)
Обе команды забьют
Да
82.73% (115)
Нет
17.27% (24)
Популярный счёт
1:2 Лион
50% (71)
1:1 Ничья
19.7% (28)
0:1 Лион
10.6% (15)
2:1 Ренн
4.9% (7)
0:2 Лион
4.2% (6)
1:3 Лион
2.8% (4)
2:3 Лион
2.8% (4)
1:0 Ренн
2.1% (3)
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