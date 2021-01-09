Ренн
0:0
Первый тайм: 10'
Стадион: Роазон Парк
Лион
27
Траоре
Амари
18
Докю
Жереми
12
Пакета
Лукас
23
Мендес
Тьяго
10
Депай
Мемфис
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Докю ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
-
28 Мартин ЙонасПолузащитник
- Нападающий
-
11 Ньянг М'БайеНападающий
- Нападающий
-
23 Эну АдриенНападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Пакета ЛукасПолузащитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Депай МемфисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
-
29 Сумаре ЯяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Шерки РайанНападающий
-
Главный тренер: Гарсия Руди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Да Сильва Дамьен
|4
|0.22
|2.
|Эну Адриен
|4
|0.22
|3.
|Гирасси Серу
|3
|0.17
|4.
|Агер Наиф
|3
|0.17
|5.
|Буриго Бенжамен
|2
|0.11
|6.
|Терье Мартен
|2
|0.11
|7.
|Трюффер Адриен
|1
|0.06
|8.
|Рафинья Диас
|1
|0.06
|9.
|Н'Зонзи Стивен
|1
|0.06
|10.
|Гренье Клеман
|1
|0.06
|11.
|Траоре Амари
|1
|0.06
|12.
|Камавинга Эдуардо
|1
|0.06
|13.
|Ньянг М'Байе
|1
|0.06
|14.
|Дель Кастильо Ромен
|0
|0
|15.
|Докю Жереми
|0
|0
|16.
|Тэт Флавьен
|0
|0
|17.
|Мауасса Фет
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Депай Мемфис
|10 (6)
|0.56
|2.
|Экамби Карл Токо
|9
|0.5
|3.
|Кадевере Тино
|7
|0.39
|4.
|Ауа Уссем
|3 (2)
|0.17
|5.
|Корне Максвелл
|1
|0.06
|6.
|Дюбуа Лео
|1
|0.06
|7.
|Пакета Лукас
|1
|0.06
|8.
|Бруно Моура
|1
|0.06
|9.
|Дембеле Мусса II
|1
|0.06
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Н'Зонзи Стивен
|5
|0
|2.
|Да Сильва Дамьен
|4
|0
|3.
|Буриго Бенжамен
|4
|0
|4.
|Терье Мартен
|2
|1
|5.
|Тэт Флавьен
|3
|0
|6.
|Мауасса Фет
|2
|0
|7.
|Далберт Эстеван
|2
|0
|8.
|Камавинга Эдуардо
|2
|0
|9.
|Трюффер Адриен
|2
|0
|10.
|Боэ Саша
|0
|1
|11.
|Гренье Клеман
|1
|0
|12.
|Сален Ромен
|1
|0
|13.
|Ругани Даниэле
|1
|0
|14.
|Эну Адриен
|1
|0
|15.
|Траоре Амари
|1
|0
|16.
|Агер Наиф
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фильо Марсело
|4
|1
|2.
|Корне Максвелл
|5
|0
|3.
|Мендес Тьяго
|3
|1
|4.
|Экамби Карл Токо
|3
|0
|5.
|Дембеле Мусса II
|3
|0
|6.
|Бруно Моура
|3
|0
|7.
|Ауа Уссем
|1
|1
|8.
|Шерки Райан
|1
|1
|9.
|Де Шильо Маттиа
|2
|0
|10.
|Дюбуа Лео
|2
|0
|11.
|Кадевере Тино
|2
|0
|12.
|Пакета Лукас
|2
|0
|13.
|Бар Мельвен
|0
|1
|14.
|Лопеш Антони
|1
|0
|15.
|Депай Мемфис
|1
|0
|16.
|Андерсен Йоаким
|1
|0
|17.
|Какере Максанс
|1
|0
|18.
|Лукас Жан
|1
|0
|19.
|Диоманде Синали
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ренн
|4% (1)
|20% (5)
|12% (3)
|12% (3)
|24% (6)
|28% (7)
|Лион
|8.82% (3)
|11.76% (4)
|35.29% (12)
|11.76% (4)
|23.53% (8)
|8.82% (3)
Предыдущие игры
Ренн Последние 20 матчей: +6 =5 -9Нант 0:0 Ренн Ренн 1:0 Метц Лорьян 0:3 Ренн Ренн 2:1 Марсель
Лион Последние 20 матчей: +12 =6 -2Лион 3:2 Ланс Лион 3:0 Нант Ницца 1:4 Лион Лион 2:2 Брест
Последние игры между собой
Ренн: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Лион: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Лион 0:2 Ренн Лига 1 Ренн 1:2 Лион Лига 1 Ренн 1:1 Лион Лига 1 Лион 1:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:2 Лион Лига 1 Лион 1:2 Ренн Лига 1 Ренн 0:1 Лион Лига 1 Лион 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:0 Лион Лига 1 Лион 0:0 Ренн Лига 1 Лион 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 0:1 Лион Лига 1 Ренн 1:1 Лион Лига 1 Лион 1:2 Ренн Лига 1 Лион 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Лион Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|0:0 Заявка
|19
|11
|7
|1
|37 - 16
|40
|2.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|19
|11
|4
|4
|40 - 11
|37
|3.
|Лилль
|0:0 Заявка
|19
|10
|7
|2
|32 - 14
|37
|4.
|Ренн
|0:0 Заявка
|19
|9
|6
|4
|26 - 19
|33
|5.
|Марсель
|0:0 Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 16
|32
|6.
|Монако
|0:0 Заявка
|19
|9
|4
|6
|33 - 27
|31
|7.
|Анже
|0:0 Заявка
|19
|9
|4
|6
|25 - 27
|31
|8.
|Ланс
|0:0 Заявка
|18
|8
|4
|6
|28 - 27
|28
|9.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|19
|8
|4
|7
|30 - 31
|28
|10.
|Брест
|0:0 Заявка
|19
|8
|3
|8
|30 - 31
|27
|11.
|Метц
|0:0 Заявка
|19
|6
|7
|6
|19 - 17
|25
|12.
|Бордо
|0:0 Заявка
|19
|6
|6
|7
|18 - 20
|24
|13.
|Ницца
|0:0 Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 24
|23
|14.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|19
|4
|8
|7
|19 - 26
|20
|15.
|Реймс
|0:0 Заявка
|19
|4
|7
|8
|24 - 28
|19
|16.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|19
|5
|3
|11
|27 - 32
|18
|17.
|Нант
|0:0 Заявка
|19
|3
|8
|8
|18 - 30
|17
|18.
|Дижон
|0:0 Заявка
|19
|2
|8
|9
|12 - 26
|14
|19.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|19
|3
|4
|12
|19 - 36
|13
|20.
|Ним
|0:0 Заявка
|19
|3
|4
|12
|14 - 39
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|0:0 Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 8
|21
|2.
|Лилль
|0:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 6
|21
|3.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|22 - 5
|20
|4.
|Брест
|0:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|19 - 14
|19
|5.
|Монако
|0:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|20 - 13
|19
|6.
|Ренн
|0:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 11
|17
|7.
|Марсель
|0:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 9
|15
|8.
|Ланс
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 13
|15
|9.
|Метц
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|10.
|Анже
|0:0 Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 12
|13
|11.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|10
|4
|1
|5
|16 - 19
|13
|12.
|Бордо
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|8 - 7
|13
|13.
|Нант
|0:0 Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 14
|11
|14.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|15.
|Реймс
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 10
|9
|16.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|17.
|Ницца
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 18
|8
|18.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 17
|7
|19.
|Ним
|0:0 Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 22
|5
|20.
|Дижон
|0:0 Заявка
|10
|0
|5
|5
|3 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|0:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|15 - 8
|19
|2.
|Анже
|0:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 15
|18
|3.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 6
|17
|4.
|Марсель
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|11 - 7
|17
|5.
|Лилль
|0:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 8
|16
|6.
|Ренн
|0:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 8
|16
|7.
|Ницца
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 6
|15
|8.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 12
|15
|9.
|Ланс
|0:0 Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 14
|13
|10.
|Монако
|0:0 Заявка
|9
|4
|0
|5
|13 - 14
|12
|11.
|Бордо
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 13
|11
|12.
|Метц
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 8
|10
|13.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|10
|3
|1
|6
|16 - 18
|10
|14.
|Реймс
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|18 - 18
|10
|15.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 15
|10
|16.
|Дижон
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|17.
|Ним
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 17
|8
|18.
|Брест
|0:0 Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 17
|8
|19.
|Нант
|0:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 16
|6
|20.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 19
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ренн» – «Лион» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ренн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лион» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ренн» – «Лион», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ренн 0:0 Лион
Исход игры
Ренн
7.7% (11)
Ничья
19.7% (28)
Лион
72.5% (103)
Тотал 2.5
Больше
62.59% (87)
Меньше
37.41% (52)
Обе команды забьют
Да
82.73% (115)
Нет
17.27% (24)
Популярный счёт
1:2 Лион
50% (71)
1:1 Ничья
19.7% (28)
0:1 Лион
10.6% (15)
2:1 Ренн
4.9% (7)
0:2 Лион
4.2% (6)
1:3 Лион
2.8% (4)
2:3 Лион
2.8% (4)
1:0 Ренн
2.1% (3)
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