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  2. Матчи
  3. Франция
Ланс
0:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
Страсбург
0' 10'
16
Лека
Жан-Луи
24
Гради
Жонатан
4
Баде
Луак
21
Айдара
Массадио
13
Мишлен
Клеман
18
Каюзак
Янник
8
Фофана
Секо
3
Силла
Иссиага
10
Какута
Гаэль
7
Сотока
Флорьян
29
Мюинга
Арно
16
Кавасима
Эйдзи
10
Лала
Кенни
2
Симакан
Мохамед
24
Джику
Александр
19
Каси
Антони
27
Сиссоко
Ибраима
6
Аолу
Жан-Эде
28
Диалло
Хабиб
26
Томассон
Адриен
17
Беллегард
Жан-Рикнер
25
Ажорк
Людовик
Ланс
3-4-1-2
Страсбург
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Какута Гаэль 7 (5) 0.41
2. Сотока Флорьян 5 (1) 0.29
3. Ганаго Игнатиус 5 0.29
4. Мюинга Арно 4 0.24
5. Банса Саймон 2 0.12
6. Силла Иссиага 1 0.06
7. Медина Факундо 1 0.06
8. Дукуре Шейк 1 0.06
9. Фофана Секо 0 0
10. Маурисио Тони 0 0
11. Мишлен Клеман 0 0
12. Жан Корентин 0 0
13. Клаусс Джонатан 0 0
Страсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ажорк Людовик 8 (3) 0.44
2. Диалло Хабиб 6 (1) 0.33
3. Лала Кенни 3 (3) 0.17
4. Томассон Адриен 2 0.11
5. Шахири Мехди 2 0.11
6. Льенар Димитри 1 (1) 0.06
7. Аолу Жан-Эде 1 0.06
8. Симакан Мохамед 1 0.06
9. Митрович Стефан 1 0.06
10. Зохи Кевин 1 0.06
11. Уорис Маджид 1 (1) 0.06
12. Каси Антони 0 0

Карточки

Ланс
# Игрок      
1. Гради Жонатан 6 1
2. Баде Луак 5 1
3. Каюзак Янник 5 0
4. Медина Факундо 5 0
5. Дукуре Шейк 4 0
6. Сотока Флорьян 3 0
7. Какута Гаэль 2 0
8. Маурисио Тони 2 0
9. Мишлен Клеман 0 1
10. Перес Мануэль 1 0
11. Лека Жан-Луи 1 0
12. Жан Корентин 1 0
13. Фортес Стивен 1 0
14. Банса Саймон 1 0
15. Боура Исмаэль 1 0
Страсбург
# Игрок      
1. Джику Александр 5 0
2. Аолу Жан-Эде 5 0
3. Ажорк Людовик 4 0
4. Митрович Стефан 1 1
5. Томассон Адриен 2 0
6. Сиссоко Ибраима 2 0
7. Симакан Мохамед 2 0
8. Коне Ламин 1 0
9. Кароль Лионель 1 0
10. Прчич Саньин 1 0
11. Лала Кенни 1 0
12. Льенар Димитри 1 0
13. Диалло Хабиб 1 0
14. Беллегард Жан-Рикнер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ланс 15.38% (4) 15.38% (4) 26.92% (7) 19.23% (5) 3.85% (1) 19.23% (5)
 Страсбург 0 25.93% (7) 25.93% (7) 11.11% (3) 11.11% (3) 25.93% (7)

Предыдущие игры

Ланс Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Лион 3:2 Ланс Ланс 2:1 Брест Метц 2:0 Ланс Монако 0:3 Ланс
Ланс 2:3 Монпелье Ренн 0:2 Ланс Ланс 1:3 Анже Ланс 1:1 Нант Дижон 0:1 Ланс Ланс 4:4 Реймс Лилль 4:0 Ланс Ланс 2:0 Сент-Этьен Ним 1:1 Ланс Ланс 2:1 Бордо Лорьян 2:3 Ланс Ланс 1:0 ПСЖ Ланс 3:1 Шарлеруа Ланс 3:1 Шарлеруа Ницца 2:1 Ланс Ланс 1:0 Дижон
Страсбург Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Страсбург 5:0 Ним ПСЖ 4:0 Страсбург Страсбург 0:2 Бордо Анже 0:2 Страсбург
Страсбург 2:2 Метц Нант 0:4 Страсбург Страсбург 1:1 Ренн Монпелье 4:3 Страсбург Страсбург 0:1 Марсель Реймс 2:1 Страсбург Брест 0:3 Страсбург Страсбург 2:3 Лион Арау 0:2 Страсбург Страсбург 0:3 Лилль Монако 3:2 Страсбург Страсбург 1:0 Дижон Сент-Этьен 2:0 Страсбург Штуттгарт 4:2 Страсбург Страсбург 0:2 Ницца Лорьян 3:1 Страсбург

Последние игры между собой

Ланс: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Страсбург: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Ланс 1:1 Страсбург Лига 2 Страсбург 3:1 Ланс Лига 2 Ланс 4:1 Страсбург Лига 2 Страсбург 1:1 Ланс Лига 2
Ланс 2:2 Страсбург Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион 0:0 Заявка 19 11 7 1 37 - 16 40
2. ПСЖ 0:0 Заявка 19 11 4 4 40 - 11 37
3. Лилль 0:0 Заявка 19 10 7 2 32 - 14 37
4. Ренн 0:0 Заявка 19 9 6 4 26 - 19 33
5. Марсель 0:0 Заявка 17 9 5 3 25 - 16 32
6. Монако 0:0 Заявка 19 9 4 6 33 - 27 31
7. Анже 0:0 Заявка 19 9 4 6 25 - 27 31
8. Ланс 0:0 Заявка 18 8 4 6 28 - 27 28
9. Монпелье 0:0 Заявка 19 8 4 7 30 - 31 28
10. Брест 0:0 Заявка 19 8 3 8 30 - 31 27
11. Метц 0:0 Заявка 19 6 7 6 19 - 17 25
12. Бордо 0:0 Заявка 19 6 6 7 18 - 20 24
13. Ницца 0:0 Заявка 18 6 5 7 21 - 24 23
14. Сент-Этьен 0:0 Заявка 19 4 8 7 19 - 26 20
15. Реймс 0:0 Заявка 19 4 7 8 24 - 28 19
16. Страсбург 0:0 Заявка 19 5 3 11 27 - 32 18
17. Нант 0:0 Заявка 19 3 8 8 18 - 30 17
18. Дижон 0:0 Заявка 19 2 8 9 12 - 26 14
19. Лорьян 0:0 Заявка 19 3 4 12 19 - 36 13
20. Ним 0:0 Заявка 19 3 4 12 14 - 39 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион 0:0 Заявка 9 6 3 0 22 - 8 21
2. Лилль 0:0 Заявка 10 6 3 1 18 - 6 21
3. ПСЖ 0:0 Заявка 10 6 2 2 22 - 5 20
4. Брест 0:0 Заявка 9 6 1 2 19 - 14 19
5. Монако 0:0 Заявка 10 5 4 1 20 - 13 19
6. Ренн 0:0 Заявка 10 5 2 3 12 - 11 17
7. Марсель 0:0 Заявка 8 4 3 1 14 - 9 15
8. Ланс 0:0 Заявка 9 4 3 2 15 - 13 15
9. Метц 0:0 Заявка 10 4 3 3 11 - 9 15
10. Анже 0:0 Заявка 9 4 1 4 9 - 12 13
11. Монпелье 0:0 Заявка 10 4 1 5 16 - 19 13
12. Бордо 0:0 Заявка 10 3 4 3 8 - 7 13
13. Нант 0:0 Заявка 9 2 5 2 10 - 14 11
14. Сент-Этьен 0:0 Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
15. Реймс 0:0 Заявка 9 2 3 4 6 - 10 9
16. Страсбург 0:0 Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
17. Ницца 0:0 Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
18. Лорьян 0:0 Заявка 9 2 1 6 11 - 17 7
19. Ним 0:0 Заявка 10 1 2 7 9 - 22 5
20. Дижон 0:0 Заявка 10 0 5 5 3 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион 0:0 Заявка 10 5 4 1 15 - 8 19
2. Анже 0:0 Заявка 10 5 3 2 16 - 15 18
3. ПСЖ 0:0 Заявка 9 5 2 2 18 - 6 17
4. Марсель 0:0 Заявка 9 5 2 2 11 - 7 17
5. Лилль 0:0 Заявка 9 4 4 1 14 - 8 16
6. Ренн 0:0 Заявка 9 4 4 1 14 - 8 16
7. Ницца 0:0 Заявка 9 4 3 2 11 - 6 15
8. Монпелье 0:0 Заявка 9 4 3 2 14 - 12 15
9. Ланс 0:0 Заявка 9 4 1 4 13 - 14 13
10. Монако 0:0 Заявка 9 4 0 5 13 - 14 12
11. Бордо 0:0 Заявка 9 3 2 4 10 - 13 11
12. Метц 0:0 Заявка 9 2 4 3 8 - 8 10
13. Страсбург 0:0 Заявка 10 3 1 6 16 - 18 10
14. Реймс 0:0 Заявка 10 2 4 4 18 - 18 10
15. Сент-Этьен 0:0 Заявка 10 2 4 4 10 - 15 10
16. Дижон 0:0 Заявка 9 2 3 4 9 - 16 9
17. Ним 0:0 Заявка 9 2 2 5 5 - 17 8
18. Брест 0:0 Заявка 10 2 2 6 11 - 17 8
19. Нант 0:0 Заявка 10 1 3 6 8 - 16 6
20. Лорьян 0:0 Заявка 10 1 3 6 8 - 19 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    9'
    Судья сигнализирует, что Лоик Баде из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Ажорк Людовик
  • 9'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Какута Гаэль из команды Ланс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 7'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Кавасима Эйдзи взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    7'
    Мишлен Клеман из команды Ланс подал угловой слева.
  • 7'
    Мишлен Клеман мяч отрикошетил от ворот
  • Офсайд
    6'
    Сиссоко Ибраима из команды Страсбург в офсайде
  • 5'
    Страсбург пытается что-то создать.
  • 5'
    Контроль мяча: Ланс: 30%, Страсбург: 70%.
  • 4'
    Страсбург контролирует мяч.
  • 4'
    Матч возобновлен
  • 4'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    3'
    Безумный фол. Лала Кенни грубо играет против соперника. Пострадал Айдара Массадио
  • 2'
    Страсбург контролирует мяч.
  • 2'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 2'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Страсбург пытается что-то создать.
  • 2'
    Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Ажорк Людовик нанес удар, мяч был парирован, но Лека Жан-Луи не удержал его в руках.
  • 1'
    Диалло Хабиб из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Начался туман, и видимость стала плохой
  • 1'
    Страсбург начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Ланс 73.2% (104)
X 19% (27)
Страсбург 7.7% (11)
Все прогнозы
1.74 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ланс
Ничья
Страсбург
2.50
3.45
3.20
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.38 3.40 3.05
Бонус: 5 000 ₽ 2.41 3.44 3.04
Бонус: 5 000 ₽ 2.50 3.45 3.00
  2.43 3.23 3.20

Самый высокий коэффициент на матч «Ланс» – «Страсбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ланс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Страсбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ланс» – «Страсбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.20 1.02 8.30 1.05 3.54 1.28 2.59 1.50 1.88 2.02 1.52 2.53 1.29 3.46 1.11 5.60 1.10 5.70 1.00 10.25
12.00 1.01 7.40 1.05 3.60 1.29 2.80 1.57 2.10 1.79 1.85 2.03 1.74 2.17 1.53 2.95 1.35 3.65 1.15 6.40 1.11 6.80 1.03 10.50 1.02 12.50 0.00 18.00
3.55 1.33 3.19 1.40 2.68 1.52 2.06 1.84 1.85 2.06 1.65 2.36 1.46 2.91 1.32 3.65 1.11 7.92
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.40 1.97 1.83 1.45 2.75 1.12 6.25 1.10 6.95
1.80 2.01 1.41 3.10 1.13 6.40
2.82 1.46 2.32 1.65 1.80 2.09 1.50 2.68 1.36 3.26
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.95 1.25 2.75 1.45 1.65 2.24 1.30 3.52 1.18 4.90
2.50 1.40 1.62 2.21 1.31 3.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.68 2.05
Букмекер Да Нет
4.40 1.18
Букмекер Да Нет
3.10 1.33
Где смотреть матч Ланс 0:0 Страсбург онлайн

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Прогнозы на матч Ланс 0:0 Страсбург

Исход игры
Ланс
73.2% (104)
Ничья
19% (27)
Страсбург
7.7% (11)
Тотал 2.5
Больше
56.83% (79)
Меньше
43.17% (60)
Обе команды забьют
Да
72.66% (101)
Нет
27.34% (38)
Популярный счёт
2:1 Ланс
47.2% (67)
1:0 Ланс
16.2% (23)
1:1 Ничья
15.5% (22)
2:0 Ланс
7% (10)
2:2 Ничья
3.5% (5)
1:2 Страсбург
3.5% (5)
0:1 Страсбург
2.8% (4)
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