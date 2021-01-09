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Ланс
0:1
Конец матча

Стадион:
Страсбург
0'
0:1
21' Гол
Диалло Хабиб
50' Желтая карточка
Беллегард Жан-Рикнер
50' Желтая карточка
Каюзак Янник
90'+4
16
Лека
Жан-Луи
24
Гради
Жонатан
4
Баде
Луак
21
Айдара
Массадио
13
Мишлен
Клеман
18
Каюзак
Янник
8
Фофана
Секо
3
Силла
Иссиага
10
Какута
Гаэль
7
Сотока
Флорьян
29
Мюинга
Арно
16
Кавасима
Эйдзи
10
Лала
Кенни
2
Симакан
Мохамед
24
Джику
Александр
19
Каси
Антони
27
Сиссоко
Ибраима
6
Аолу
Жан-Эде
28
Диалло
Хабиб
26
Томассон
Адриен
17
Беллегард
Жан-Рикнер
25
Ажорк
Людовик
Ланс
3-4-1-2
Страсбург
4-2-3-1

Ход матча

21'
0:1
Диалло Хабиб
46'
 
Митрович Стефан
Симакан Мохамед
50'
 
Беллегард Жан-Рикнер
50'
Каюзак Янник
 
72'
 
Кароль Лионель
Беллегард Жан-Рикнер
73'
Дукуре Шейк
Баде Луак
 
73'
Ганаго Игнатиус
Мюинга Арно
 
80'
 
Уорис Маджид
Диалло Хабиб
80'
Жан Корентин
Мишлен Клеман
 
80'
Каюзак Янник
Сотока Флорьян
 
80'
Клаусс Джонатан
Банса Саймон
 
90'
 
Льенар Димитри
Томассон Адриен

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Какута Гаэль 7 (5) 0.39
2. Сотока Флорьян 5 (1) 0.28
3. Ганаго Игнатиус 5 0.28
4. Мюинга Арно 4 0.22
5. Банса Саймон 2 0.11
6. Силла Иссиага 1 0.06
7. Медина Факундо 1 0.06
8. Дукуре Шейк 1 0.06
9. Фофана Секо 0 0
10. Маурисио Тони 0 0
11. Мишлен Клеман 0 0
12. Жан Корентин 0 0
13. Клаусс Джонатан 0 0
Страсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ажорк Людовик 8 (3) 0.42
2. Диалло Хабиб 7 (1) 0.37
3. Лала Кенни 3 (3) 0.16
4. Томассон Адриен 2 0.11
5. Шахири Мехди 2 0.11
6. Льенар Димитри 1 (1) 0.05
7. Аолу Жан-Эде 1 0.05
8. Симакан Мохамед 1 0.05
9. Митрович Стефан 1 0.05
10. Зохи Кевин 1 0.05
11. Уорис Маджид 1 (1) 0.05
12. Каси Антони 0 0

Карточки

Ланс
# Игрок      
1. Гради Жонатан 6 1
2. Баде Луак 5 1
3. Каюзак Янник 6 0
4. Медина Факундо 5 0
5. Дукуре Шейк 4 0
6. Сотока Флорьян 3 0
7. Какута Гаэль 2 0
8. Маурисио Тони 2 0
9. Мишлен Клеман 0 1
10. Перес Мануэль 1 0
11. Лека Жан-Луи 1 0
12. Жан Корентин 1 0
13. Фортес Стивен 1 0
14. Банса Саймон 1 0
15. Боура Исмаэль 1 0
Страсбург
# Игрок      
1. Джику Александр 5 0
2. Аолу Жан-Эде 5 0
3. Ажорк Людовик 4 0
4. Митрович Стефан 1 1
5. Томассон Адриен 2 0
6. Сиссоко Ибраима 2 0
7. Беллегард Жан-Рикнер 2 0
8. Симакан Мохамед 2 0
9. Коне Ламин 1 0
10. Кароль Лионель 1 0
11. Прчич Саньин 1 0
12. Лала Кенни 1 0
13. Льенар Димитри 1 0
14. Диалло Хабиб 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ланс 15.38% (4) 15.38% (4) 26.92% (7) 19.23% (5) 3.85% (1) 19.23% (5)
 Страсбург 0 28.57% (8) 25% (7) 10.71% (3) 10.71% (3) 25% (7)

Предыдущие игры

Ланс Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Лион 3:2 Ланс Ланс 2:1 Брест Метц 2:0 Ланс Монако 0:3 Ланс
Ланс 2:3 Монпелье Ренн 0:2 Ланс Ланс 1:3 Анже Ланс 1:1 Нант Дижон 0:1 Ланс Ланс 4:4 Реймс Лилль 4:0 Ланс Ланс 2:0 Сент-Этьен Ним 1:1 Ланс Ланс 2:1 Бордо Лорьян 2:3 Ланс Ланс 1:0 ПСЖ Ланс 3:1 Шарлеруа Ланс 3:1 Шарлеруа Ницца 2:1 Ланс Ланс 1:0 Дижон
Страсбург Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Страсбург 5:0 Ним ПСЖ 4:0 Страсбург Страсбург 0:2 Бордо Анже 0:2 Страсбург
Страсбург 2:2 Метц Нант 0:4 Страсбург Страсбург 1:1 Ренн Монпелье 4:3 Страсбург Страсбург 0:1 Марсель Реймс 2:1 Страсбург Брест 0:3 Страсбург Страсбург 2:3 Лион Арау 0:2 Страсбург Страсбург 0:3 Лилль Монако 3:2 Страсбург Страсбург 1:0 Дижон Сент-Этьен 2:0 Страсбург Штуттгарт 4:2 Страсбург Страсбург 0:2 Ницца Лорьян 3:1 Страсбург

Последние игры между собой

Ланс: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Страсбург: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Ланс 1:1 Страсбург Лига 2 Страсбург 3:1 Ланс Лига 2 Ланс 4:1 Страсбург Лига 2 Страсбург 1:1 Ланс Лига 2
Ланс 2:2 Страсбург Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 19 11 7 1 39 - 18 40
2. ПСЖ Заявка 19 12 3 4 43 - 11 39
3. Лилль Заявка 19 11 6 2 33 - 14 39
4. Монако Заявка 19 10 3 6 36 - 27 33
5. Ренн Заявка 19 9 6 4 28 - 21 33
6. Марсель Заявка 17 9 5 3 25 - 16 32
7. Анже Заявка 19 9 3 7 25 - 30 30
8. Монпелье Заявка 19 8 4 7 31 - 32 28
9. Ланс Заявка 18 8 3 7 28 - 28 27
10. Брест Заявка 19 8 2 9 30 - 34 26
11. Бордо Заявка 19 7 5 7 20 - 21 26
12. Метц Заявка 19 6 7 6 20 - 18 25
13. Ницца Заявка 18 6 5 7 22 - 25 23
14. Реймс Заявка 19 5 6 8 27 - 29 21
15. Страсбург Заявка 19 6 2 11 28 - 32 20
16. Сент-Этьен Заявка 19 4 7 8 20 - 29 19
17. Нант Заявка 19 3 8 8 19 - 31 17
18. Дижон Заявка 19 2 8 9 12 - 26 14
19. Лорьян Заявка 19 3 3 13 20 - 38 12
20. Ним Заявка 19 3 3 13 14 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 7 1 2 25 - 5 22
2. Лион Заявка 9 6 3 0 22 - 8 21
3. Лилль Заявка 10 6 3 1 18 - 6 21
4. Монако Заявка 10 6 3 1 23 - 13 21
5. Брест Заявка 9 6 1 2 19 - 14 19
6. Ренн Заявка 10 5 2 3 14 - 13 17
7. Марсель Заявка 8 4 3 1 14 - 9 15
8. Бордо Заявка 10 4 3 3 10 - 8 15
9. Метц Заявка 10 4 3 3 12 - 10 15
10. Ланс Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
11. Анже Заявка 9 4 1 4 9 - 12 13
12. Монпелье Заявка 10 4 1 5 17 - 20 13
13. Реймс Заявка 9 3 2 4 9 - 11 11
14. Нант Заявка 9 2 5 2 10 - 14 11
15. Сент-Этьен Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
16. Страсбург Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
17. Ницца Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
18. Лорьян Заявка 9 2 1 6 11 - 17 7
19. Дижон Заявка 10 0 5 5 3 - 10 5
20. Ним Заявка 10 1 1 8 9 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 10 5 4 1 17 - 10 19
2. Лилль Заявка 9 5 3 1 15 - 8 18
3. ПСЖ Заявка 9 5 2 2 18 - 6 17
4. Марсель Заявка 9 5 2 2 11 - 7 17
5. Анже Заявка 10 5 2 3 16 - 18 17
6. Ренн Заявка 9 4 4 1 14 - 8 16
7. Ницца Заявка 9 4 3 2 12 - 7 15
8. Монпелье Заявка 9 4 3 2 14 - 12 15
9. Ланс Заявка 9 4 1 4 13 - 14 13
10. Монако Заявка 9 4 0 5 13 - 14 12
11. Страсбург Заявка 10 4 0 6 17 - 18 12
12. Бордо Заявка 9 3 2 4 10 - 13 11
13. Метц Заявка 9 2 4 3 8 - 8 10
14. Реймс Заявка 10 2 4 4 18 - 18 10
15. Дижон Заявка 9 2 3 4 9 - 16 9
16. Сент-Этьен Заявка 10 2 3 5 11 - 18 9
17. Ним Заявка 9 2 2 5 5 - 17 8
18. Брест Заявка 10 2 1 7 11 - 20 7
19. Нант Заявка 10 1 3 6 9 - 17 6
20. Лорьян Заявка 10 1 2 7 9 - 21 5
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Ланс 73.2% (104)
X 19% (27)
Страсбург 7.7% (11)
Все прогнозы
1.74 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 24.00 4.40 1.27
Бонус: 5 000 ₽ 2.41 3.44 3.04
Бонус: 5 000 ₽ 19.00 4.30 1.30
  31.98 5.11 1.23

Самый высокий коэффициент на матч «Ланс» – «Страсбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ланс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Страсбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ланс» – «Страсбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.20 1.02 8.30 1.05 3.54 1.28 2.59 1.50 1.88 2.02 1.52 2.53 1.29 3.46 1.11 5.60 1.10 5.70 1.00 10.25
6.20 1.11 4.75 1.18 1.75 2.05 1.18 4.75 2.10 1.79 1.10 6.80 1.74 2.17 1.09 7.20 1.07 8.40 1.03 12.00 1.02 13.00 1.03 10.50 1.02 12.50 0.00 18.00
1.52 2.62 1.30 3.68 1.52 2.62 1.34 3.40 1.56 2.51 1.38 3.16 1.35 3.34 1.57 2.49 1.23 4.42 1.11 7.92
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.95 1.40 1.97 1.83 1.45 2.75 1.12 6.25 1.10 6.95
2.04 1.77 1.33 3.25 1.18 4.75 1.04 10.00 1.02 13.00
2.82 1.46 2.32 1.65 1.80 2.09 1.50 2.68 1.24 4.27 1.12 6.71 1.21 4.59
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.95 1.25 2.75 1.45 1.65 2.24 1.30 3.52 1.18 4.90
2.50 1.40 1.62 2.21 1.31 3.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.00 1.38
Букмекер Да Нет
7.20 1.19
Букмекер Да Нет
3.10 1.33
Где смотреть матч Ланс 0:1 Страсбург онлайн

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Прогнозы на матч Ланс 0:1 Страсбург

Исход игры
Ланс
73.2% (104)
Ничья
19% (27)
Страсбург
7.7% (11)
Тотал 2.5
Больше
56.83% (79)
Меньше
43.17% (60)
Обе команды забьют
Да
72.66% (101)
Нет
27.34% (38)
Популярный счёт
2:1 Ланс
47.2% (67)
1:0 Ланс
16.2% (23)
1:1 Ничья
15.5% (22)
2:0 Ланс
7% (10)
1:2 Страсбург
3.5% (5)
2:2 Ничья
3.5% (5)
0:1 Страсбург
2.8% (4)
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