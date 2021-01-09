Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Лоик Баде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Каси Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Кавасима Эйдзи взял и забрал мяч на выходе

47' Удар от ворот произведет Страсбург

46' Силла Иссиага оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Матч возобновится спорным мячом

43' Ох, нехорошо это выглядит. Сиссоко Ибраима получил травму и медбригада забирает его с поля.

43' Ох, нехорошо это выглядит. Какута Гаэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

42' Какута Гаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Сиссоко Ибраима на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Удар от ворот произведет Страсбург

39' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Матч возобновлен

39' Ох, нехорошо это выглядит. Симакан Мохамед получил травму и медбригада забирает его с поля.

38' Симакан Мохамед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Удар от ворот произведет Ланс

37' Близко! Ажорк Людовик нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

35' Симакан Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Удар от ворот произведет Страсбург

31' Мюинга Арно оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Удар от ворот произведет Страсбург

28' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Г О О О О Л - Диалло Хабиб первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

19' ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ! Мишлен Клеман рано отмечает, но гол будет отменен!

19' Ланс имеет хороший шанс забить.

18' Лека Жан-Луи взял и забрал мяч на выходе

18' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Ланс

16' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Лоик Баде возвращается на поле.

14' Матч возобновлен

14' Ох, нехорошо это выглядит. Лоик Баде получил травму и медбригада забирает его с поля.

13' Лоик Баде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Мишлен Клеман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

9' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Какута Гаэль из команды Ланс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

7' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Кавасима Эйдзи взял и забрал мяч на выходе

4' Матч возобновлен

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

2' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Начался туман, и видимость стала плохой

1' Страсбург начинает с центра поля