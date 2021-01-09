Ланс
0:1
Конец матча
Стадион: Боллар-Делелис
Страсбург
0:1
21' ГолДиалло Хабиб
50' Желтая карточкаБеллегард Жан-Рикнер
50' Желтая карточкаКаюзак Янник
16
Лека
Жан-Луи
18
Каюзак
Янник
10
Какута
Гаэль
29
Мюинга
Арно
10
Лала
Кенни
19
Каси
Антони
28
Диалло
Хабиб
- Основной состав
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Каюзак ЯнникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Какута ГаэльПолузащитник
- Нападающий
-
29 Мюинга АрноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Кошта ДавидПолузащитник
-
25 Жан КорентинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
- Нападающий
-
23 Банса СаймонНападающий
-
Главный тренер: Хайзе Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
10 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Диалло ХабибПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Зохи КевинПолузащитник
-
21 Шахири МехдиПолузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
-
18 Сиби МаамПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Лоре Тьерри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
21'
0:1
50'
73'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
5 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 4
-
4 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Какута Гаэль
|7 (5)
|0.39
|2.
|Сотока Флорьян
|5 (1)
|0.28
|3.
|Ганаго Игнатиус
|5
|0.28
|4.
|Мюинга Арно
|4
|0.22
|5.
|Банса Саймон
|2
|0.11
|6.
|Силла Иссиага
|1
|0.06
|7.
|Медина Факундо
|1
|0.06
|8.
|Дукуре Шейк
|1
|0.06
|9.
|Фофана Секо
|0
|0
|10.
|Маурисио Тони
|0
|0
|11.
|Мишлен Клеман
|0
|0
|12.
|Жан Корентин
|0
|0
|13.
|Клаусс Джонатан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ажорк Людовик
|8 (3)
|0.42
|2.
|Диалло Хабиб
|7 (1)
|0.37
|3.
|Лала Кенни
|3 (3)
|0.16
|4.
|Томассон Адриен
|2
|0.11
|5.
|Шахири Мехди
|2
|0.11
|6.
|Льенар Димитри
|1 (1)
|0.05
|7.
|Аолу Жан-Эде
|1
|0.05
|8.
|Симакан Мохамед
|1
|0.05
|9.
|Митрович Стефан
|1
|0.05
|10.
|Зохи Кевин
|1
|0.05
|11.
|Уорис Маджид
|1 (1)
|0.05
|12.
|Каси Антони
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гради Жонатан
|6
|1
|2.
|Баде Луак
|5
|1
|3.
|Каюзак Янник
|6
|0
|4.
|Медина Факундо
|5
|0
|5.
|Дукуре Шейк
|4
|0
|6.
|Сотока Флорьян
|3
|0
|7.
|Какута Гаэль
|2
|0
|8.
|Маурисио Тони
|2
|0
|9.
|Мишлен Клеман
|0
|1
|10.
|Перес Мануэль
|1
|0
|11.
|Лека Жан-Луи
|1
|0
|12.
|Жан Корентин
|1
|0
|13.
|Фортес Стивен
|1
|0
|14.
|Банса Саймон
|1
|0
|15.
|Боура Исмаэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Джику Александр
|5
|0
|2.
|Аолу Жан-Эде
|5
|0
|3.
|Ажорк Людовик
|4
|0
|4.
|Митрович Стефан
|1
|1
|5.
|Томассон Адриен
|2
|0
|6.
|Сиссоко Ибраима
|2
|0
|7.
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0
|8.
|Симакан Мохамед
|2
|0
|9.
|Коне Ламин
|1
|0
|10.
|Кароль Лионель
|1
|0
|11.
|Прчич Саньин
|1
|0
|12.
|Лала Кенни
|1
|0
|13.
|Льенар Димитри
|1
|0
|14.
|Диалло Хабиб
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ланс
|15.38% (4)
|15.38% (4)
|26.92% (7)
|19.23% (5)
|3.85% (1)
|19.23% (5)
|Страсбург
|0
|28.57% (8)
|25% (7)
|10.71% (3)
|10.71% (3)
|25% (7)
Предыдущие игры
Ланс Последние 20 матчей: +11 =3 -6Лион 3:2 Ланс Ланс 2:1 Брест Метц 2:0 Ланс Монако 0:3 Ланс
Страсбург Последние 20 матчей: +6 =2 -12Страсбург 5:0 Ним ПСЖ 4:0 Страсбург Страсбург 0:2 Бордо Анже 0:2 Страсбург
Страсбург 2:2 Метц Нант 0:4 Страсбург Страсбург 1:1 Ренн Монпелье 4:3 Страсбург Страсбург 0:1 Марсель Реймс 2:1 Страсбург Брест 0:3 Страсбург Страсбург 2:3 Лион Арау 0:2 Страсбург Страсбург 0:3 Лилль Монако 3:2 Страсбург Страсбург 1:0 Дижон Сент-Этьен 2:0 Страсбург Штуттгарт 4:2 Страсбург Страсбург 0:2 Ницца Лорьян 3:1 Страсбург
Последние игры между собой
Ланс: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Страсбург: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|19
|11
|7
|1
|39 - 18
|40
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|43 - 11
|39
|3.
|Лилль
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|33 - 14
|39
|4.
|Монако
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|36 - 27
|33
|5.
|Ренн
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|28 - 21
|33
|6.
|Марсель
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 16
|32
|7.
|Анже
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|25 - 30
|30
|8.
|Монпелье
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|31 - 32
|28
|9.
|Ланс
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|28 - 28
|27
|10.
|Брест
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|30 - 34
|26
|11.
|Бордо
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|20 - 21
|26
|12.
|Метц
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|20 - 18
|25
|13.
|Ницца
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 25
|23
|14.
|Реймс
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|27 - 29
|21
|15.
|Страсбург
|Заявка
|19
|6
|2
|11
|28 - 32
|20
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|20 - 29
|19
|17.
|Нант
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|19 - 31
|17
|18.
|Дижон
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|12 - 26
|14
|19.
|Лорьян
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|20 - 38
|12
|20.
|Ним
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|14 - 40
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|25 - 5
|22
|2.
|Лион
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 8
|21
|3.
|Лилль
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 6
|21
|4.
|Монако
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 13
|21
|5.
|Брест
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|19 - 14
|19
|6.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 13
|17
|7.
|Марсель
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 9
|15
|8.
|Бордо
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|9.
|Метц
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|10.
|Ланс
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|11.
|Анже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 12
|13
|12.
|Монпелье
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 20
|13
|13.
|Реймс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 11
|11
|14.
|Нант
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 14
|11
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|16.
|Страсбург
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|17.
|Ницца
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 18
|8
|18.
|Лорьян
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 17
|7
|19.
|Дижон
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|3 - 10
|5
|20.
|Ним
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 10
|19
|2.
|Лилль
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 6
|17
|4.
|Марсель
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|11 - 7
|17
|5.
|Анже
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 18
|17
|6.
|Ренн
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 8
|16
|7.
|Ницца
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 7
|15
|8.
|Монпелье
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 12
|15
|9.
|Ланс
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 14
|13
|10.
|Монако
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|13 - 14
|12
|11.
|Страсбург
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|17 - 18
|12
|12.
|Бордо
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 13
|11
|13.
|Метц
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 8
|10
|14.
|Реймс
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|18 - 18
|10
|15.
|Дижон
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 18
|9
|17.
|Ним
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 17
|8
|18.
|Брест
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 20
|7
|19.
|Нант
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 17
|6
|20.
|Лорьян
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 21
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ланс» – «Страсбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ланс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Страсбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ланс» – «Страсбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Ланс 0:1 Страсбург
Исход игры
Ланс
73.2% (104)
Ничья
19% (27)
Страсбург
7.7% (11)
Тотал 2.5
Больше
56.83% (79)
Меньше
43.17% (60)
Обе команды забьют
Да
72.66% (101)
Нет
27.34% (38)
Популярный счёт
2:1 Ланс
47.2% (67)
1:0 Ланс
16.2% (23)
1:1 Ничья
15.5% (22)
2:0 Ланс
7% (10)
1:2 Страсбург
3.5% (5)
2:2 Ничья
3.5% (5)
0:1 Страсбург
2.8% (4)
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