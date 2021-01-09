Монпелье
1:0
Первый тайм: 10'
Стадион: Стад де ля Моссон
Нант
1:0
7' ГолОйонго Амбруаз
31
Коцца
Николя
25
Молле
Флоран
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
11
Коко
Маркус
26
Луза
Имран
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Коцца НиколяЗащитник
- Защитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Долли КиганПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Юн Ил-ЛокНападающий
- Нападающий
-
33 Вахи Элю
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Коко МаркусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Луза ИмранПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Петрич ДенисВратарь
-
15 Базила ТомаЗащитник
- Защитник
-
14 Траоре ШарльЗащитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Аппиа ДеннисПолузащитник
-
28 Эмон РеноНападающий
-
32 Бамба КадерНападающий
-
Главный тренер: Доменек Раймон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
7'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Делор Анди
|8
|0.44
|2.
|Лаборд Гаэтан
|6
|0.33
|3.
|Мавидиди Стефи
|4
|0.22
|4.
|Саванье Тежи
|3 (2)
|0.17
|5.
|Молле Флоран
|3
|0.17
|6.
|Конгре Даниэль
|2
|0.11
|7.
|Мендеш Педру II
|2
|0.11
|8.
|Суке Арно
|1
|0.06
|9.
|Шкулетич Петар
|1
|0.06
|10.
|Самбья Саломон
|0
|0
|11.
|Ристич Михайло
|0
|0
|12.
|Ферри Жордан
|0
|0
|13.
|Ойонго Амбруаз
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Блас Людовик
|5
|0.28
|2.
|Коло-Муани Рандаль
|2
|0.11
|3.
|Бамба Кадер
|2
|0.11
|4.
|Саймон Мозес
|2 (1)
|0.11
|5.
|Луза Имран
|2 (2)
|0.11
|6.
|Туре Абдулайе
|1 (1)
|0.06
|7.
|Паллуа Николя
|1
|0.06
|8.
|Эмон Рено
|1
|0.06
|9.
|Жиротто Андрей
|1
|0.06
|10.
|Траоре Шарль
|1
|0.06
|11.
|Аппиа Деннис
|0
|0
|12.
|Коршья Себастьен
|0
|0
|13.
|Коко Маркус
|0
|0
|14.
|Чиривелла Педро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Саванье Тежи
|4
|1
|2.
|Илтон Виторино
|1
|2
|3.
|Суке Арно
|3
|0
|4.
|Ферри Жордан
|3
|0
|5.
|Молле Флоран
|1
|1
|6.
|Конгре Даниэль
|2
|0
|7.
|Делор Анди
|2
|0
|8.
|Мендеш Педру II
|2
|0
|9.
|Лаборд Гаэтан
|2
|0
|10.
|Ристич Михайло
|2
|0
|11.
|Мавидиди Стефи
|2
|0
|12.
|Ле Таллек Дамьен
|0
|1
|13.
|Юн Ил-Лок
|1
|0
|14.
|Ойонго Амбруаз
|1
|0
|15.
|Самбья Саломон
|1
|0
|16.
|Долли Киган
|1
|0
|17.
|Коцца Николя
|1
|0
|18.
|Шотар Жорис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фабио да Сильва
|4
|1
|2.
|Паллуа Николя
|5
|0
|3.
|Абейд Мехди
|5
|0
|4.
|Траоре Шарль
|4
|0
|5.
|Жиротто Андрей
|2
|1
|6.
|Луза Имран
|2
|1
|7.
|Коко Маркус
|3
|0
|8.
|Блас Людовик
|3
|0
|9.
|Чиривелла Педро
|2
|0
|10.
|Аппиа Деннис
|1
|0
|11.
|Коршья Себастьен
|1
|0
|12.
|Кулибали Калифа
|1
|0
|13.
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0
|14.
|Туре Абдулайе
|1
|0
|15.
|Лафон Альбан
|1
|0
|16.
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0
|17.
|Ндилю Бридж
|1
|0
|18.
|Бамба Кадер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Монпелье
|10% (3)
|13.33% (4)
|16.67% (5)
|26.67% (8)
|16.67% (5)
|16.67% (5)
|Нант
|5.56% (1)
|33.33% (6)
|5.56% (1)
|0
|16.67% (3)
|38.89% (7)
Предыдущие игры
Монпелье Последние 20 матчей: +9 =4 -7Марсель 3:1 Монпелье Монпелье 2:3 Лилль Брест 2:2 Монпелье Монпелье 0:2 Метц
Ланс 2:3 Монпелье Монпелье 1:3 ПСЖ Лорьян 0:1 Монпелье Монпелье 4:3 Страсбург Бордо 0:2 Монпелье Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монпелье 0:4 Реймс Монако 1:1 Монпелье Монпелье 0:1 Ним Дижон 2:2 Монпелье Монпелье 4:1 Анже Монпелье 2:1 Лион Монпелье 3:1 Ницца Ренн 2:1 Монпелье Метц 1:1 Монпелье Родез 1:3 Монпелье
Нант Последние 20 матчей: +4 =7 -9Нант 0:0 Ренн Лион 3:0 Нант Нант 1:1 Анже Реймс 3:2 Нант
Последние игры между собой
Монпелье: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 9
Нант: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 4
Нант 0:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 Нант Лига 1 Монпелье 2:3 Нант Лига 1 Нант 1:0 Монпелье Лига 1 Нант 3:1 Монпелье Кубок лиги Нант 0:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:1 Нант Лига 1 Монпелье 4:0 Нант Лига 1 Нант 1:0 Монпелье Лига 1 Нант 2:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:1 Нант Лига 1 Нант 1:1 Монпелье Лига 2 Монпелье 0:0 Нант Лига 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|0:0 Заявка
|19
|11
|7
|1
|37 - 16
|40
|2.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|19
|11
|4
|4
|40 - 11
|37
|3.
|Лилль
|0:0 Заявка
|19
|10
|7
|2
|32 - 14
|37
|4.
|Ренн
|0:0 Заявка
|19
|9
|6
|4
|26 - 19
|33
|5.
|Марсель
|0:0 Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 16
|32
|6.
|Монако
|0:0 Заявка
|19
|9
|4
|6
|33 - 27
|31
|7.
|Анже
|0:0 Заявка
|19
|9
|4
|6
|25 - 27
|31
|8.
|Ланс
|0:0 Заявка
|18
|8
|4
|6
|28 - 27
|28
|9.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|19
|8
|4
|7
|30 - 31
|28
|10.
|Брест
|0:0 Заявка
|19
|8
|3
|8
|30 - 31
|27
|11.
|Метц
|0:0 Заявка
|19
|6
|7
|6
|19 - 17
|25
|12.
|Бордо
|0:0 Заявка
|19
|6
|6
|7
|18 - 20
|24
|13.
|Ницца
|0:0 Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 24
|23
|14.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|19
|4
|8
|7
|19 - 26
|20
|15.
|Реймс
|0:0 Заявка
|19
|4
|7
|8
|24 - 28
|19
|16.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|19
|5
|3
|11
|27 - 32
|18
|17.
|Нант
|0:0 Заявка
|19
|3
|8
|8
|18 - 30
|17
|18.
|Дижон
|0:0 Заявка
|19
|2
|8
|9
|12 - 26
|14
|19.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|19
|3
|4
|12
|19 - 36
|13
|20.
|Ним
|0:0 Заявка
|19
|3
|4
|12
|14 - 39
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|0:0 Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 8
|21
|2.
|Лилль
|0:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 6
|21
|3.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|22 - 5
|20
|4.
|Брест
|0:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|19 - 14
|19
|5.
|Монако
|0:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|20 - 13
|19
|6.
|Ренн
|0:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 11
|17
|7.
|Марсель
|0:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 9
|15
|8.
|Ланс
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 13
|15
|9.
|Метц
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|10.
|Анже
|0:0 Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 12
|13
|11.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|10
|4
|1
|5
|16 - 19
|13
|12.
|Бордо
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|8 - 7
|13
|13.
|Нант
|0:0 Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 14
|11
|14.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|15.
|Реймс
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 10
|9
|16.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|17.
|Ницца
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 18
|8
|18.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 17
|7
|19.
|Ним
|0:0 Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 22
|5
|20.
|Дижон
|0:0 Заявка
|10
|0
|5
|5
|3 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|0:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|15 - 8
|19
|2.
|Анже
|0:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 15
|18
|3.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 6
|17
|4.
|Марсель
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|11 - 7
|17
|5.
|Лилль
|0:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 8
|16
|6.
|Ренн
|0:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 8
|16
|7.
|Ницца
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 6
|15
|8.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 12
|15
|9.
|Ланс
|0:0 Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 14
|13
|10.
|Монако
|0:0 Заявка
|9
|4
|0
|5
|13 - 14
|12
|11.
|Бордо
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 13
|11
|12.
|Метц
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 8
|10
|13.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|10
|3
|1
|6
|16 - 18
|10
|14.
|Реймс
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|18 - 18
|10
|15.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 15
|10
|16.
|Дижон
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|17.
|Ним
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 17
|8
|18.
|Брест
|0:0 Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 17
|8
|19.
|Нант
|0:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 16
|6
|20.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 19
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Монпелье» – «Нант» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Монпелье» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Нант» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Монпелье» – «Нант», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Монпелье 1:0 Нант
Исход игры
Монпелье
74.5% (105)
Ничья
18.4% (26)
Нант
7.1% (10)
Тотал 2.5
Больше
46.76% (65)
Меньше
53.24% (74)
Обе команды забьют
Да
60.43% (84)
Нет
39.57% (55)
Популярный счёт
2:1 Монпелье
34% (48)
1:0 Монпелье
27.7% (39)
1:1 Ничья
14.2% (20)
2:0 Монпелье
8.5% (12)
1:2 Нант
5.7% (8)
2:2 Ничья
2.8% (4)
0:0 Ничья
1.4% (2)
4:2 Монпелье
1.4% (2)
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