  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Монпелье
1:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
Нант
0'
1:0
7' Гол
Ойонго Амбруаз
10'
1
Омлин
Йонас
2
Суке
Арно
4
Илтон
Виторино
3
Конгре
Даниэль
31
Коцца
Николя
8
Ойонго
Амбруаз
25
Молле
Флоран
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
9
Делор
Анди
10
Лаборд
Гаэтан
1
Лафон
Альбан
2
Фабио
да
Сильва
3
Жиротто
Андрей
4
Паллуа
Николя
24
Коршья
Себастьен
11
Коко
Маркус
8
Абейд
Мехди
19
Туре
Абдулайе
26
Луза
Имран
23
Коло-Муани
Рандаль
7
Кулибали
Калифа
Монпелье
5-3-2
Нант
4-4-2

Ход матча

7'
Ойонго Амбруаз
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Делор Анди 8 0.44
2. Лаборд Гаэтан 6 0.33
3. Мавидиди Стефи 4 0.22
4. Саванье Тежи 3 (2) 0.17
5. Молле Флоран 3 0.17
6. Конгре Даниэль 2 0.11
7. Мендеш Педру II 2 0.11
8. Суке Арно 1 0.06
9. Шкулетич Петар 1 0.06
10. Самбья Саломон 0 0
11. Ристич Михайло 0 0
12. Ферри Жордан 0 0
13. Ойонго Амбруаз 0 0
Нант
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Блас Людовик 5 0.28
2. Коло-Муани Рандаль 2 0.11
3. Бамба Кадер 2 0.11
4. Саймон Мозес 2 (1) 0.11
5. Луза Имран 2 (2) 0.11
6. Туре Абдулайе 1 (1) 0.06
7. Паллуа Николя 1 0.06
8. Эмон Рено 1 0.06
9. Жиротто Андрей 1 0.06
10. Траоре Шарль 1 0.06
11. Аппиа Деннис 0 0
12. Коршья Себастьен 0 0
13. Коко Маркус 0 0
14. Чиривелла Педро 0 0

Карточки

Монпелье
# Игрок      
1. Саванье Тежи 4 1
2. Илтон Виторино 1 2
3. Суке Арно 3 0
4. Ферри Жордан 3 0
5. Молле Флоран 1 1
6. Конгре Даниэль 2 0
7. Делор Анди 2 0
8. Мендеш Педру II 2 0
9. Лаборд Гаэтан 2 0
10. Ристич Михайло 2 0
11. Мавидиди Стефи 2 0
12. Ле Таллек Дамьен 0 1
13. Юн Ил-Лок 1 0
14. Ойонго Амбруаз 1 0
15. Самбья Саломон 1 0
16. Долли Киган 1 0
17. Коцца Николя 1 0
18. Шотар Жорис 1 0
Нант
# Игрок      
1. Фабио да Сильва 4 1
2. Паллуа Николя 5 0
3. Абейд Мехди 5 0
4. Траоре Шарль 4 0
5. Жиротто Андрей 2 1
6. Луза Имран 2 1
7. Коко Маркус 3 0
8. Блас Людовик 3 0
9. Чиривелла Педро 2 0
10. Аппиа Деннис 1 0
11. Коршья Себастьен 1 0
12. Кулибали Калифа 1 0
13. Кастеллетто Жан-Шарль 1 0
14. Туре Абдулайе 1 0
15. Лафон Альбан 1 0
16. Коло-Муани Рандаль 1 0
17. Ндилю Бридж 1 0
18. Бамба Кадер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монпелье 10% (3) 13.33% (4) 16.67% (5) 26.67% (8) 16.67% (5) 16.67% (5)
 Нант 5.56% (1) 33.33% (6) 5.56% (1) 0 16.67% (3) 38.89% (7)

Предыдущие игры

Монпелье Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Марсель 3:1 Монпелье Монпелье 2:3 Лилль Брест 2:2 Монпелье Монпелье 0:2 Метц
Ланс 2:3 Монпелье Монпелье 1:3 ПСЖ Лорьян 0:1 Монпелье Монпелье 4:3 Страсбург Бордо 0:2 Монпелье Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монпелье 0:4 Реймс Монако 1:1 Монпелье Монпелье 0:1 Ним Дижон 2:2 Монпелье Монпелье 4:1 Анже Монпелье 2:1 Лион Монпелье 3:1 Ницца Ренн 2:1 Монпелье Метц 1:1 Монпелье Родез 1:3 Монпелье
Нант Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Нант 0:0 Ренн Лион 3:0 Нант Нант 1:1 Анже Реймс 3:2 Нант
Нант 1:1 Дижон Нант 0:4 Страсбург Марсель 3:1 Нант Ланс 1:1 Нант Нант 1:1 Метц Лорьян 0:2 Нант Нант 0:3 ПСЖ Нант 3:1 Брест Нант 1:2 Анже Ницца 2:1 Нант Лилль 2:0 Нант Нант 2:2 Сент-Этьен Монако 2:1 Нант Нант 2:1 Ним Бордо 0:0 Нант Нант 3:1 Гавр

Последние игры между собой

Монпелье: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 9
Нант: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 4
Нант 1:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:1 Нант Лига 1 Нант 2:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:3 Нант Кубок лиги
Нант 0:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 Нант Лига 1 Монпелье 2:3 Нант Лига 1 Нант 1:0 Монпелье Лига 1 Нант 3:1 Монпелье Кубок лиги Нант 0:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:1 Нант Лига 1 Монпелье 4:0 Нант Лига 1 Нант 1:0 Монпелье Лига 1 Нант 2:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:1 Нант Лига 1 Нант 1:1 Монпелье Лига 2 Монпелье 0:0 Нант Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион 0:0 Заявка 19 11 7 1 37 - 16 40
2. ПСЖ 0:0 Заявка 19 11 4 4 40 - 11 37
3. Лилль 0:0 Заявка 19 10 7 2 32 - 14 37
4. Ренн 0:0 Заявка 19 9 6 4 26 - 19 33
5. Марсель 0:0 Заявка 17 9 5 3 25 - 16 32
6. Монако 0:0 Заявка 19 9 4 6 33 - 27 31
7. Анже 0:0 Заявка 19 9 4 6 25 - 27 31
8. Ланс 0:0 Заявка 18 8 4 6 28 - 27 28
9. Монпелье 0:0 Заявка 19 8 4 7 30 - 31 28
10. Брест 0:0 Заявка 19 8 3 8 30 - 31 27
11. Метц 0:0 Заявка 19 6 7 6 19 - 17 25
12. Бордо 0:0 Заявка 19 6 6 7 18 - 20 24
13. Ницца 0:0 Заявка 18 6 5 7 21 - 24 23
14. Сент-Этьен 0:0 Заявка 19 4 8 7 19 - 26 20
15. Реймс 0:0 Заявка 19 4 7 8 24 - 28 19
16. Страсбург 0:0 Заявка 19 5 3 11 27 - 32 18
17. Нант 0:0 Заявка 19 3 8 8 18 - 30 17
18. Дижон 0:0 Заявка 19 2 8 9 12 - 26 14
19. Лорьян 0:0 Заявка 19 3 4 12 19 - 36 13
20. Ним 0:0 Заявка 19 3 4 12 14 - 39 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион 0:0 Заявка 9 6 3 0 22 - 8 21
2. Лилль 0:0 Заявка 10 6 3 1 18 - 6 21
3. ПСЖ 0:0 Заявка 10 6 2 2 22 - 5 20
4. Брест 0:0 Заявка 9 6 1 2 19 - 14 19
5. Монако 0:0 Заявка 10 5 4 1 20 - 13 19
6. Ренн 0:0 Заявка 10 5 2 3 12 - 11 17
7. Марсель 0:0 Заявка 8 4 3 1 14 - 9 15
8. Ланс 0:0 Заявка 9 4 3 2 15 - 13 15
9. Метц 0:0 Заявка 10 4 3 3 11 - 9 15
10. Анже 0:0 Заявка 9 4 1 4 9 - 12 13
11. Монпелье 0:0 Заявка 10 4 1 5 16 - 19 13
12. Бордо 0:0 Заявка 10 3 4 3 8 - 7 13
13. Нант 0:0 Заявка 9 2 5 2 10 - 14 11
14. Сент-Этьен 0:0 Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
15. Реймс 0:0 Заявка 9 2 3 4 6 - 10 9
16. Страсбург 0:0 Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
17. Ницца 0:0 Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
18. Лорьян 0:0 Заявка 9 2 1 6 11 - 17 7
19. Ним 0:0 Заявка 10 1 2 7 9 - 22 5
20. Дижон 0:0 Заявка 10 0 5 5 3 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион 0:0 Заявка 10 5 4 1 15 - 8 19
2. Анже 0:0 Заявка 10 5 3 2 16 - 15 18
3. ПСЖ 0:0 Заявка 9 5 2 2 18 - 6 17
4. Марсель 0:0 Заявка 9 5 2 2 11 - 7 17
5. Лилль 0:0 Заявка 9 4 4 1 14 - 8 16
6. Ренн 0:0 Заявка 9 4 4 1 14 - 8 16
7. Ницца 0:0 Заявка 9 4 3 2 11 - 6 15
8. Монпелье 0:0 Заявка 9 4 3 2 14 - 12 15
9. Ланс 0:0 Заявка 9 4 1 4 13 - 14 13
10. Монако 0:0 Заявка 9 4 0 5 13 - 14 12
11. Бордо 0:0 Заявка 9 3 2 4 10 - 13 11
12. Метц 0:0 Заявка 9 2 4 3 8 - 8 10
13. Страсбург 0:0 Заявка 10 3 1 6 16 - 18 10
14. Реймс 0:0 Заявка 10 2 4 4 18 - 18 10
15. Сент-Этьен 0:0 Заявка 10 2 4 4 10 - 15 10
16. Дижон 0:0 Заявка 9 2 3 4 9 - 16 9
17. Ним 0:0 Заявка 9 2 2 5 5 - 17 8
18. Брест 0:0 Заявка 10 2 2 6 11 - 17 8
19. Нант 0:0 Заявка 10 1 3 6 8 - 16 6
20. Лорьян 0:0 Заявка 10 1 3 6 8 - 19 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Монпелье 74.5% (105)
X 18.4% (26)
Нант 7.1% (10)
Все прогнозы
2.22 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монпелье
Ничья
Нант
2.26
3.60
3.70
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.00 3.60 3.70
Бонус: 5 000 ₽ 2.23 3.58 3.22
Бонус: 5 000 ₽ 2.26 3.60 3.30
  2.26 3.44 3.33

Самый высокий коэффициент на матч «Монпелье» – «Нант» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Монпелье» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Нант» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Монпелье» – «Нант», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.60 1.02 8.90 1.04 3.62 1.27 2.88 1.42 1.99 1.91 1.53 2.50 1.35 3.10 1.13 5.05 1.09 5.65 1.01 10.00
12.50 1.01 8.80 1.06 3.75 1.27 2.90 1.41 2.17 1.74 1.96 1.87 1.75 2.11 1.57 2.55 1.37 3.10 1.17 5.10 1.12 5.60 1.02 10.00 1.01 10.50 0.00 17.50
3.64 1.32 2.80 1.48 2.24 1.71 1.96 1.94 1.72 2.21 1.50 2.72 1.33 3.51 1.12 7.40
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.37 2.03 1.79 1.45 2.75 1.15 5.50 1.10 6.80
1.95 1.85 1.44 2.75 1.14 5.80
3.03 1.41 2.49 1.57 1.95 1.93 1.58 2.47 1.41 3.01
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.05 1.24 2.77 1.44 1.73 2.11 1.31 3.45 1.20 4.60
2.85 1.39 1.74 2.03 1.32 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.68 2.11
Букмекер Да Нет
4.30 1.19
Букмекер Да Нет
3.10 1.33
Где смотреть матч Монпелье 1:0 Нант онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Монпелье 1:0 Нант

Исход игры
Монпелье
74.5% (105)
Ничья
18.4% (26)
Нант
7.1% (10)
Тотал 2.5
Больше
46.76% (65)
Меньше
53.24% (74)
Обе команды забьют
Да
60.43% (84)
Нет
39.57% (55)
Популярный счёт
2:1 Монпелье
34% (48)
1:0 Монпелье
27.7% (39)
1:1 Ничья
14.2% (20)
2:0 Монпелье
8.5% (12)
1:2 Нант
5.7% (8)
2:2 Ничья
2.8% (4)
0:0 Ничья
1.4% (2)
4:2 Монпелье
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
12 Бонус: 8 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный