  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Реймс
0:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
Сент-Этьен
0' 10'
1
Райкович
Предраг
32
Фокет
Томас
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
3
Конан
Гислен
24
Кафаро
Матьё
23
Кассама
Морету
7
Шавалерин
Ксавье
21
Мбюкю
Натанаэль
11
Диа
Булайе
10
Зенели
Арбер
30
Мулен
Жесси
26
Дебюши
Матьё
2
Мукуди
Ароль
4
Рецос
Панайотис
13
Трауко
Мигель
8
Камара
Махди
28
Юссуф
Зейду
18
Норден
Арно
7
Будебуз
Ряд
17
Аушиш
Адиль
20
Буанга
Денис
Реймс
4-3-3
Сент-Этьен
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 21 Владение мячом, % 79

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диа Булайе 10 (4) 0.56
2. Кафаро Матьё 2 0.11
3. Туре Эль Билал 2 0.11
4. Абдельамид Юнис 2 0.11
5. Зенели Арбер 1 0.06
6. Фас Ваут 1 0.06
7. Кассама Морету 1 0.06
8. Манетси Маршал 1 0.06
9. Мбюкю Натанаэль 1 0.06
10. Бериша Валон 0 0
11. Кутеса Дерек 0 0
12. Сирхейс Кай 0 0
Сент-Этьен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Амума Ромен 4 0.22
2. Буанга Денис 3 (2) 0.17
3. Норден Арно 2 0.11
4. Аушиш Адиль 2 0.11
5. Камара Махди 2 0.11
6. Мукуди Ароль 1 0.06
7. Неу Иван 1 0.06
8. Масон Иван 1 0.06
9. Дебюши Матьё 1 0.06
10. Хазри Вахби 1 (1) 0.06
11. Будебуз Ряд 0 0

Карточки

Реймс
# Игрок      
1. Кассама Морету 4 2
2. Фас Ваут 5 1
3. Манетси Маршал 4 1
4. Шавалерин Ксавье 4 0
5. Фокет Томас 3 0
6. Туре Эль Билал 3 0
7. Бериша Валон 2 0
8. Сирхейс Кай 2 0
9. Конан Гислен 2 0
10. Донис Анастасиос 0 1
11. Абдельамид Юнис 1 0
12. Райкович Предраг 1 0
13. Кутеса Дерек 1 0
14. Кафаро Матьё 1 0
15. Де Смет Тибо 1 0
16. Хорнби Фрэйзер 1 0
17. Диа Булайе 1 0
18. Драмме Муамаду 1 0
19. Экитик Юго 1 0
Сент-Этьен
# Игрок      
1. Неу Иван 6 0
2. Хазри Вахби 2 1
3. Амума Ромен 3 0
4. Мукуди Ароль 3 0
5. Камара Махди 3 0
6. Гурна-Дуат Лукас 3 0
7. Колодзейчак Тимоти 1 1
8. Дебюши Матьё 2 0
9. Рецос Панайотис 2 0
10. Муэффек Аймен 2 0
11. Масон Иван 2 0
12. Будебуз Ряд 1 0
13. Трауко Мигель 1 0
14. Буанга Денис 1 0
15. Юссуф Зейду 1 0
16. Аушиш Адиль 1 0
17. Фофана Уэсли 1 0
18. Сидибе Абдулайе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реймс 28.57% (6) 14.29% (3) 9.52% (2) 14.29% (3) 23.81% (5) 9.52% (2)
 Сент-Этьен 22.22% (4) 22.22% (4) 11.11% (2) 16.67% (3) 22.22% (4) 5.56% (1)

Предыдущие игры

Реймс Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Реймс 0:0 Дижон Бордо 1:3 Реймс Марсель 1:1 Реймс Реймс 3:2 Нант
Брест 2:1 Реймс Реймс 0:0 Ницца Лион 3:0 Реймс Реймс 0:1 Ним Ланс 4:4 Реймс Реймс 2:1 Страсбург Монпелье 0:4 Реймс Реймс 1:3 Лорьян Ренн 2:2 Реймс Реймс 0:2 ПСЖ Фехервар 0:0 Реймс Метц 2:1 Реймс Серветт 0:1 Реймс Анже 1:0 Реймс Реймс 0:1 Лилль Монако 2:2 Реймс
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Сент-Этьен 1:1 ПСЖ Монако 2:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:2 Ним Бордо 1:2 Сент-Этьен
Сент-Этьен 0:0 Анже Дижон 0:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Лилль Брест 4:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:2 Гренобль Лион 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Монпелье Метц 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:3 Ницца Ланс 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:3 Ренн Нант 2:2 Сент-Этьен Марсель 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:0 Страсбург Сент-Этьен 2:0 Лорьян Анже 1:0 Сент-Этьен

Последние игры между собой

Реймс: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 6
Сент-Этьен: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 1
Сент-Этьен 1:1 Реймс Лига 1 Реймс 3:1 Сент-Этьен Лига 1 Реймс 0:2 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Реймс Лига 1
Реймс 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 3:0 Реймс Лига 1 Реймс 1:2 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 3:1 Реймс Лига 1 Реймс 2:2 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 4:0 Реймс Лига 1 Реймс 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:0 Реймс Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион 0:0 Заявка 19 11 7 1 37 - 16 40
2. ПСЖ 0:0 Заявка 19 11 4 4 40 - 11 37
3. Лилль 0:0 Заявка 19 10 7 2 32 - 14 37
4. Ренн 0:0 Заявка 19 9 6 4 26 - 19 33
5. Марсель 0:0 Заявка 17 9 5 3 25 - 16 32
6. Монако 0:0 Заявка 19 9 4 6 33 - 27 31
7. Анже 0:0 Заявка 19 9 4 6 25 - 27 31
8. Ланс 0:0 Заявка 18 8 4 6 28 - 27 28
9. Монпелье 0:0 Заявка 19 8 4 7 30 - 31 28
10. Брест 0:0 Заявка 19 8 3 8 30 - 31 27
11. Метц 0:0 Заявка 19 6 7 6 19 - 17 25
12. Бордо 0:0 Заявка 19 6 6 7 18 - 20 24
13. Ницца 0:0 Заявка 18 6 5 7 21 - 24 23
14. Сент-Этьен 0:0 Заявка 19 4 8 7 19 - 26 20
15. Реймс 0:0 Заявка 19 4 7 8 24 - 28 19
16. Страсбург 0:0 Заявка 19 5 3 11 27 - 32 18
17. Нант 0:0 Заявка 19 3 8 8 18 - 30 17
18. Дижон 0:0 Заявка 19 2 8 9 12 - 26 14
19. Лорьян 0:0 Заявка 19 3 4 12 19 - 36 13
20. Ним 0:0 Заявка 19 3 4 12 14 - 39 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион 0:0 Заявка 9 6 3 0 22 - 8 21
2. Лилль 0:0 Заявка 10 6 3 1 18 - 6 21
3. ПСЖ 0:0 Заявка 10 6 2 2 22 - 5 20
4. Брест 0:0 Заявка 9 6 1 2 19 - 14 19
5. Монако 0:0 Заявка 10 5 4 1 20 - 13 19
6. Ренн 0:0 Заявка 10 5 2 3 12 - 11 17
7. Марсель 0:0 Заявка 8 4 3 1 14 - 9 15
8. Ланс 0:0 Заявка 9 4 3 2 15 - 13 15
9. Метц 0:0 Заявка 10 4 3 3 11 - 9 15
10. Анже 0:0 Заявка 9 4 1 4 9 - 12 13
11. Монпелье 0:0 Заявка 10 4 1 5 16 - 19 13
12. Бордо 0:0 Заявка 10 3 4 3 8 - 7 13
13. Нант 0:0 Заявка 9 2 5 2 10 - 14 11
14. Сент-Этьен 0:0 Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
15. Реймс 0:0 Заявка 9 2 3 4 6 - 10 9
16. Страсбург 0:0 Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
17. Ницца 0:0 Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
18. Лорьян 0:0 Заявка 9 2 1 6 11 - 17 7
19. Ним 0:0 Заявка 10 1 2 7 9 - 22 5
20. Дижон 0:0 Заявка 10 0 5 5 3 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион 0:0 Заявка 10 5 4 1 15 - 8 19
2. Анже 0:0 Заявка 10 5 3 2 16 - 15 18
3. ПСЖ 0:0 Заявка 9 5 2 2 18 - 6 17
4. Марсель 0:0 Заявка 9 5 2 2 11 - 7 17
5. Лилль 0:0 Заявка 9 4 4 1 14 - 8 16
6. Ренн 0:0 Заявка 9 4 4 1 14 - 8 16
7. Ницца 0:0 Заявка 9 4 3 2 11 - 6 15
8. Монпелье 0:0 Заявка 9 4 3 2 14 - 12 15
9. Ланс 0:0 Заявка 9 4 1 4 13 - 14 13
10. Монако 0:0 Заявка 9 4 0 5 13 - 14 12
11. Бордо 0:0 Заявка 9 3 2 4 10 - 13 11
12. Метц 0:0 Заявка 9 2 4 3 8 - 8 10
13. Страсбург 0:0 Заявка 10 3 1 6 16 - 18 10
14. Реймс 0:0 Заявка 10 2 4 4 18 - 18 10
15. Сент-Этьен 0:0 Заявка 10 2 4 4 10 - 15 10
16. Дижон 0:0 Заявка 9 2 3 4 9 - 16 9
17. Ним 0:0 Заявка 9 2 2 5 5 - 17 8
18. Брест 0:0 Заявка 10 2 2 6 11 - 17 8
19. Нант 0:0 Заявка 10 1 3 6 8 - 16 6
20. Лорьян 0:0 Заявка 10 1 3 6 8 - 19 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 10'
    Опасность! Натанаэль Мбуку из команды Реймс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 9'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    9'
    Диа Булайе из команды Реймс играет слишком грубо. Норден Арно оказался на газоне.
  • 8'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Натанаэль Мбуку из команды Реймс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • Фол, нарушение
    7'
    Судья сигнализирует, что Конан Гислен из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Норден Арно
  • 7'
    Мулен Жесси взял и забрал мяч на выходе
  • 6'
    Кафаро Матьё из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Натанаэль Мбуку из команды Реймс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 5'
    Контроль мяча: Реймс: 21%, Сент-Этьен: 79%.
  • 5'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • Фол, нарушение
    4'
    Буанга Денис задерживает мяч рукой
  • 4'
    Буанга Денис нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 4'
    Аушиш Адиль из команды Сент-Этьен сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
  • 3'
    Дебюши Матьё из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе
  • 3'
    Норден Арно из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Сент-Этьен контролирует мяч.
  • 2'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Сегодня прохладно для игры в футбол.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Реймс начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Реймс 24.1% (34)
X 60.3% (85)
Сент-Этьен 15.6% (22)
Все прогнозы
2.13 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реймс
Ничья
Сент-Этьен
2.77
3.17
3.10
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.50 0.00 3.10
Бонус: 5 000 ₽ 2.77 3.14 2.89
Бонус: 5 000 ₽ 2.46 3.00 3.10
  2.69 3.17 2.89

Самый высокий коэффициент на матч «Реймс» – «Сент-Этьен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реймс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сент-Этьен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реймс» – «Сент-Этьен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.85 1.06 5.80 1.11 2.78 1.42 2.08 1.75 1.64 2.40 1.28 3.64 1.20 4.65 1.06 7.60 1.04 8.20
7.40 1.05 6.50 1.14 2.90 1.50 2.15 1.74 1.82 2.06 1.64 2.33 1.30 3.50 1.22 5.00 1.07 7.60 1.04 8.30 0.00 14.50 0.00 15.00 0.00 22.00
8.33 1.10 2.93 1.44 2.54 1.56 2.15 1.76 1.81 2.09 1.62 2.41 1.46 2.86 1.22 4.61
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.45 1.55 1.63 2.28 1.30 3.52 1.08 7.70 1.06 9.10
1.65 2.23 1.32 3.80 1.08 8.10
2.55 1.55 2.09 1.80 1.61 2.40 1.40 3.08
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.12 1.36 2.20 1.67 1.48 2.65 1.18 4.85 1.12 6.10
2.30 1.59 1.55 2.35 1.20 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.91 1.84
Букмекер Да Нет
5.80 1.12
Букмекер Да Нет
3.65 1.22
Где смотреть матч Реймс 0:0 Сент-Этьен онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Реймс 0:0 Сент-Этьен

Исход игры
Реймс
24.1% (34)
Ничья
60.3% (85)
Сент-Этьен
15.6% (22)
Тотал 2.5
Больше
22.3% (31)
Меньше
77.7% (108)
Обе команды забьют
Да
73.38% (102)
Нет
26.62% (37)
Популярный счёт
1:1 Ничья
50.4% (71)
2:1 Реймс
10.6% (15)
1:0 Реймс
9.9% (14)
0:1 Сент-Этьен
7.1% (10)
1:2 Сент-Этьен
6.4% (9)
2:2 Ничья
5% (7)
0:0 Ничья
4.3% (6)
2:0 Реймс
3.5% (5)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
12 Бонус: 8 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный