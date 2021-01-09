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  2. Матчи
  3. Франция
Реймс
3:1
Конец матча

Стадион:
Сент-Этьен
0'
11' Желтая карточка
Будебуз Ряд
1:0
12' Пенальти
Диа Булайе
14' Желтая карточка
Кассама Морету
32' Желтая карточка
Мбюкю Натанаэль
2:0
37' Гол
Диа Булайе
43' Желтая карточка
Норден Арно
3:0
58' Гол
Кафаро Матьё
58' Желтая карточка
Мулен Жесси
69' Желтая карточка
Буанга Денис
3:1
72' Гол
Аби Шарль
90'+4
1
Райкович
Предраг
32
Фокет
Томас
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
3
Конан
Гислен
24
Кафаро
Матьё
23
Кассама
Морету
7
Шавалерин
Ксавье
21
Мбюкю
Натанаэль
11
Диа
Булайе
10
Зенели
Арбер
30
Мулен
Жесси
26
Дебюши
Матьё
2
Мукуди
Ароль
4
Рецос
Панайотис
13
Трауко
Мигель
18
Норден
Арно
8
Камара
Махди
28
Юссуф
Зейду
17
Аушиш
Адиль
7
Будебуз
Ряд
20
Буанга
Денис
Реймс
4-3-3
Сент-Этьен
4-4-2

Ход матча

11'
 
Будебуз Ряд
12'
Диа Булайе
1:0
14'
Кассама Морету
 
32'
Мбюкю Натанаэль
 
37'
Диа Булайе
(Шавалерин Ксавье)
2:0
43'
 
Норден Арно
46'
 
Амума Ромен
Аушиш Адиль
46'
 
Соу Сайду
Рецос Панайотис
46'
 
Гурна-Дуат Лукас
Юссуф Зейду
56'
Думбия Мусса
Зенели Арбер
 
56'
Манетси Маршал
Кассама Морету
 
58'
Кафаро Матьё
3:0
58'
 
Мулен Жесси
64'
Туре Эль Билал
Мбюкю Натанаэль
 
69'
 
Буанга Денис
69'
 
Аби Шарль
Норден Арно
72'
3:1
Аби Шарль
(Дебюши Матьё)
84'
Сирхейс Кай
Кафаро Матьё
 
84'
Кутеса Дерек
Диа Булайе
 
84'
 
Ривера Максанс
Буанга Денис

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 6
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 19 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диа Булайе 12 (5) 0.63
2. Кафаро Матьё 3 0.16
3. Туре Эль Билал 2 0.11
4. Абдельамид Юнис 2 0.11
5. Зенели Арбер 1 0.05
6. Фас Ваут 1 0.05
7. Кассама Морету 1 0.05
8. Манетси Маршал 1 0.05
9. Мбюкю Натанаэль 1 0.05
10. Бериша Валон 0 0
11. Кутеса Дерек 0 0
12. Шавалерин Ксавье 0 0
13. Сирхейс Кай 0 0
Сент-Этьен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Амума Ромен 4 0.21
2. Буанга Денис 3 (2) 0.16
3. Норден Арно 2 0.11
4. Аушиш Адиль 2 0.11
5. Камара Махди 2 0.11
6. Дебюши Матьё 1 0.05
7. Мукуди Ароль 1 0.05
8. Неу Иван 1 0.05
9. Масон Иван 1 0.05
10. Аби Шарль 1 0.05
11. Хазри Вахби 1 (1) 0.05
12. Будебуз Ряд 0 0

Карточки

Реймс
# Игрок      
1. Кассама Морету 5 2
2. Фас Ваут 5 1
3. Манетси Маршал 4 1
4. Шавалерин Ксавье 4 0
5. Фокет Томас 3 0
6. Туре Эль Билал 3 0
7. Бериша Валон 2 0
8. Сирхейс Кай 2 0
9. Конан Гислен 2 0
10. Донис Анастасиос 0 1
11. Абдельамид Юнис 1 0
12. Райкович Предраг 1 0
13. Кутеса Дерек 1 0
14. Кафаро Матьё 1 0
15. Де Смет Тибо 1 0
16. Хорнби Фрэйзер 1 0
17. Диа Булайе 1 0
18. Мбюкю Натанаэль 1 0
19. Драмме Муамаду 1 0
20. Экитик Юго 1 0
Сент-Этьен
# Игрок      
1. Неу Иван 6 0
2. Хазри Вахби 2 1
3. Амума Ромен 3 0
4. Мукуди Ароль 3 0
5. Камара Махди 3 0
6. Гурна-Дуат Лукас 3 0
7. Колодзейчак Тимоти 1 1
8. Дебюши Матьё 2 0
9. Будебуз Ряд 2 0
10. Буанга Денис 2 0
11. Рецос Панайотис 2 0
12. Муэффек Аймен 2 0
13. Масон Иван 2 0
14. Мулен Жесси 1 0
15. Трауко Мигель 1 0
16. Норден Арно 1 0
17. Юссуф Зейду 1 0
18. Аушиш Адиль 1 0
19. Фофана Уэсли 1 0
20. Сидибе Абдулайе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реймс 29.17% (7) 12.5% (3) 12.5% (3) 16.67% (4) 20.83% (5) 8.33% (2)
 Сент-Этьен 21.05% (4) 21.05% (4) 10.53% (2) 15.79% (3) 26.32% (5) 5.26% (1)

Предыдущие игры

Реймс Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Реймс 0:0 Дижон Бордо 1:3 Реймс Марсель 1:1 Реймс Реймс 3:2 Нант
Брест 2:1 Реймс Реймс 0:0 Ницца Лион 3:0 Реймс Реймс 0:1 Ним Ланс 4:4 Реймс Реймс 2:1 Страсбург Монпелье 0:4 Реймс Реймс 1:3 Лорьян Ренн 2:2 Реймс Реймс 0:2 ПСЖ Фехервар 0:0 Реймс Метц 2:1 Реймс Серветт 0:1 Реймс Анже 1:0 Реймс Реймс 0:1 Лилль Монако 2:2 Реймс
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Сент-Этьен 1:1 ПСЖ Монако 2:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:2 Ним Бордо 1:2 Сент-Этьен
Сент-Этьен 0:0 Анже Дижон 0:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Лилль Брест 4:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:2 Гренобль Лион 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Монпелье Метц 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:3 Ницца Ланс 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:3 Ренн Нант 2:2 Сент-Этьен Марсель 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:0 Страсбург Сент-Этьен 2:0 Лорьян Анже 1:0 Сент-Этьен

Последние игры между собой

Реймс: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 6
Сент-Этьен: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 1
Сент-Этьен 1:1 Реймс Лига 1 Реймс 3:1 Сент-Этьен Лига 1 Реймс 0:2 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Реймс Лига 1
Реймс 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 3:0 Реймс Лига 1 Реймс 1:2 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 3:1 Реймс Лига 1 Реймс 2:2 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 4:0 Реймс Лига 1 Реймс 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:0 Реймс Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 19 11 7 1 39 - 18 40
2. ПСЖ Заявка 19 12 3 4 43 - 11 39
3. Лилль Заявка 19 11 6 2 33 - 14 39
4. Монако Заявка 19 10 3 6 36 - 27 33
5. Ренн Заявка 19 9 6 4 28 - 21 33
6. Марсель Заявка 17 9 5 3 25 - 16 32
7. Анже Заявка 19 9 3 7 25 - 30 30
8. Монпелье Заявка 19 8 4 7 31 - 32 28
9. Ланс Заявка 18 8 3 7 28 - 28 27
10. Брест Заявка 19 8 2 9 30 - 34 26
11. Бордо Заявка 19 7 5 7 20 - 21 26
12. Метц Заявка 19 6 7 6 20 - 18 25
13. Ницца Заявка 18 6 5 7 22 - 25 23
14. Реймс Заявка 19 5 6 8 27 - 29 21
15. Страсбург Заявка 19 6 2 11 28 - 32 20
16. Сент-Этьен Заявка 19 4 7 8 20 - 29 19
17. Нант Заявка 19 3 8 8 19 - 31 17
18. Дижон Заявка 19 2 8 9 12 - 26 14
19. Лорьян Заявка 19 3 3 13 20 - 38 12
20. Ним Заявка 19 3 3 13 14 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 7 1 2 25 - 5 22
2. Лион Заявка 9 6 3 0 22 - 8 21
3. Лилль Заявка 10 6 3 1 18 - 6 21
4. Монако Заявка 10 6 3 1 23 - 13 21
5. Брест Заявка 9 6 1 2 19 - 14 19
6. Ренн Заявка 10 5 2 3 14 - 13 17
7. Марсель Заявка 8 4 3 1 14 - 9 15
8. Бордо Заявка 10 4 3 3 10 - 8 15
9. Метц Заявка 10 4 3 3 12 - 10 15
10. Ланс Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
11. Анже Заявка 9 4 1 4 9 - 12 13
12. Монпелье Заявка 10 4 1 5 17 - 20 13
13. Реймс Заявка 9 3 2 4 9 - 11 11
14. Нант Заявка 9 2 5 2 10 - 14 11
15. Сент-Этьен Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
16. Страсбург Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
17. Ницца Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
18. Лорьян Заявка 9 2 1 6 11 - 17 7
19. Дижон Заявка 10 0 5 5 3 - 10 5
20. Ним Заявка 10 1 1 8 9 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 10 5 4 1 17 - 10 19
2. Лилль Заявка 9 5 3 1 15 - 8 18
3. ПСЖ Заявка 9 5 2 2 18 - 6 17
4. Марсель Заявка 9 5 2 2 11 - 7 17
5. Анже Заявка 10 5 2 3 16 - 18 17
6. Ренн Заявка 9 4 4 1 14 - 8 16
7. Ницца Заявка 9 4 3 2 12 - 7 15
8. Монпелье Заявка 9 4 3 2 14 - 12 15
9. Ланс Заявка 9 4 1 4 13 - 14 13
10. Монако Заявка 9 4 0 5 13 - 14 12
11. Страсбург Заявка 10 4 0 6 17 - 18 12
12. Бордо Заявка 9 3 2 4 10 - 13 11
13. Метц Заявка 9 2 4 3 8 - 8 10
14. Реймс Заявка 10 2 4 4 18 - 18 10
15. Дижон Заявка 9 2 3 4 9 - 16 9
16. Сент-Этьен Заявка 10 2 3 5 11 - 18 9
17. Ним Заявка 9 2 2 5 5 - 17 8
18. Брест Заявка 10 2 1 7 11 - 20 7
19. Нант Заявка 10 1 3 6 9 - 17 6
20. Лорьян Заявка 10 1 2 7 9 - 21 5
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Новости матча
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Реймс 24.1% (34)
X 60.3% (85)
Сент-Этьен 15.6% (22)
Все прогнозы
2.13 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.02 21.00 100.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.77 3.14 2.89
Бонус: 5 000 ₽ 1.02 19.00 86.00
  1.12 9.28 26.67

Самый высокий коэффициент на матч «Реймс» – «Сент-Этьен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реймс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сент-Этьен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реймс» – «Сент-Этьен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
6.85 1.06 5.80 1.11 2.78 1.42 2.08 1.75 1.64 2.40 1.28 3.64 1.20 4.65 1.06 7.60 1.04 8.20
7.40 1.05 6.50 1.14 4.60 1.19 3.35 1.31 1.82 2.06 3.90 1.25 2.65 1.47 2.85 1.42 1.85 1.95 1.80 2.00 1.20 4.44 1.11 6.50 0.00 22.00
8.33 1.10 6.78 1.12 2.54 1.56 2.15 1.76 2.97 1.42 5.30 1.17 3.72 1.29 2.95 1.43 2.06 1.82 2.59 1.53 2.09 1.79 1.57 2.48 1.36 3.27 1.61 2.41 1.35 3.34
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
2.45 1.55 1.63 2.28 1.30 3.52 1.08 7.70 1.06 9.10
1.65 2.23 1.33 3.25 1.03 12.00 1.02 13.00 1.01 15.00 1.01 15.00
2.55 1.55 2.09 1.80 1.61 2.40 1.40 3.08 1.75 2.16 1.46 2.83 1.17 5.31 1.22 4.52 1.11 7.19
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.12 1.36 2.20 1.67 1.48 2.65 1.18 4.85 1.12 6.10
2.30 1.59 1.55 2.35 1.20 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.15 1.70
Букмекер Да Нет
4.90 1.17
Букмекер Да Нет
3.65 1.22
Где смотреть матч Реймс 3:1 Сент-Этьен онлайн

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Прогнозы на матч Реймс 3:1 Сент-Этьен

Исход игры
Реймс
24.1% (34)
Ничья
60.3% (85)
Сент-Этьен
15.6% (22)
Тотал 2.5
Больше
22.3% (31)
Меньше
77.7% (108)
Обе команды забьют
Да
73.38% (102)
Нет
26.62% (37)
Популярный счёт
1:1 Ничья
50.4% (71)
2:1 Реймс
10.6% (15)
1:0 Реймс
9.9% (14)
0:1 Сент-Этьен
7.1% (10)
1:2 Сент-Этьен
6.4% (9)
2:2 Ничья
5% (7)
0:0 Ничья
4.3% (6)
2:0 Реймс
3.5% (5)
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