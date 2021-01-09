Реймс
3:1
Конец матча
Стадион: Стад Огюст Делон
Сент-Этьен
11' Желтая карточкаБудебуз Ряд
1:0
12' ПенальтиДиа Булайе
14' Желтая карточкаКассама Морету
32' Желтая карточкаМбюкю Натанаэль
2:0
37' ГолДиа Булайе
43' Желтая карточкаНорден Арно
3:0
58' ГолКафаро Матьё
58' Желтая карточкаМулен Жесси
69' Желтая карточкаБуанга Денис
3:1
72' ГолАби Шарль
32
Фокет
Томас
2
Фас
Ваут
24
Кафаро
Матьё
11
Диа
Булайе
10
Зенели
Арбер
30
Мулен
Жесси
26
Дебюши
Матьё
18
Норден
Арно
28
Юссуф
Зейду
17
Аушиш
Адиль
20
Буанга
Денис
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Фокет ТомасЗащитник
-
2 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Кафаро МатьёПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Диа БулайеНападающий
-
10 Зенели АрберНападающий
- Запасные игроки
-
16 Диуф ЙеваннВратарь
-
28 Де Смет ТибоЗащитник
- Защитник
-
25 Думбия МуссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гийон Давид
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
-
30 Мулен ЖессиВратарь
-
26 Дебюши МатьёЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Норден АрноПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
-
17 Аушиш АдильПолузащитник
- Нападающий
-
20 Буанга ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Соу СайдуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Амума РоменНападающий
-
Главный тренер: Пюэль Клод
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
11'
12'
1:0
14'
32'
37'
2:0
43'
58'
3:0
58'
69'
69'
72'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 6
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
19 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Диа Булайе
|12 (5)
|0.63
|2.
|Кафаро Матьё
|3
|0.16
|3.
|Туре Эль Билал
|2
|0.11
|4.
|Абдельамид Юнис
|2
|0.11
|5.
|Зенели Арбер
|1
|0.05
|6.
|Фас Ваут
|1
|0.05
|7.
|Кассама Морету
|1
|0.05
|8.
|Манетси Маршал
|1
|0.05
|9.
|Мбюкю Натанаэль
|1
|0.05
|10.
|Бериша Валон
|0
|0
|11.
|Кутеса Дерек
|0
|0
|12.
|Шавалерин Ксавье
|0
|0
|13.
|Сирхейс Кай
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Амума Ромен
|4
|0.21
|2.
|Буанга Денис
|3 (2)
|0.16
|3.
|Норден Арно
|2
|0.11
|4.
|Аушиш Адиль
|2
|0.11
|5.
|Камара Махди
|2
|0.11
|6.
|Дебюши Матьё
|1
|0.05
|7.
|Мукуди Ароль
|1
|0.05
|8.
|Неу Иван
|1
|0.05
|9.
|Масон Иван
|1
|0.05
|10.
|Аби Шарль
|1
|0.05
|11.
|Хазри Вахби
|1 (1)
|0.05
|12.
|Будебуз Ряд
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кассама Морету
|5
|2
|2.
|Фас Ваут
|5
|1
|3.
|Манетси Маршал
|4
|1
|4.
|Шавалерин Ксавье
|4
|0
|5.
|Фокет Томас
|3
|0
|6.
|Туре Эль Билал
|3
|0
|7.
|Бериша Валон
|2
|0
|8.
|Сирхейс Кай
|2
|0
|9.
|Конан Гислен
|2
|0
|10.
|Донис Анастасиос
|0
|1
|11.
|Абдельамид Юнис
|1
|0
|12.
|Райкович Предраг
|1
|0
|13.
|Кутеса Дерек
|1
|0
|14.
|Кафаро Матьё
|1
|0
|15.
|Де Смет Тибо
|1
|0
|16.
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|17.
|Диа Булайе
|1
|0
|18.
|Мбюкю Натанаэль
|1
|0
|19.
|Драмме Муамаду
|1
|0
|20.
|Экитик Юго
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Неу Иван
|6
|0
|2.
|Хазри Вахби
|2
|1
|3.
|Амума Ромен
|3
|0
|4.
|Мукуди Ароль
|3
|0
|5.
|Камара Махди
|3
|0
|6.
|Гурна-Дуат Лукас
|3
|0
|7.
|Колодзейчак Тимоти
|1
|1
|8.
|Дебюши Матьё
|2
|0
|9.
|Будебуз Ряд
|2
|0
|10.
|Буанга Денис
|2
|0
|11.
|Рецос Панайотис
|2
|0
|12.
|Муэффек Аймен
|2
|0
|13.
|Масон Иван
|2
|0
|14.
|Мулен Жесси
|1
|0
|15.
|Трауко Мигель
|1
|0
|16.
|Норден Арно
|1
|0
|17.
|Юссуф Зейду
|1
|0
|18.
|Аушиш Адиль
|1
|0
|19.
|Фофана Уэсли
|1
|0
|20.
|Сидибе Абдулайе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реймс
|29.17% (7)
|12.5% (3)
|12.5% (3)
|16.67% (4)
|20.83% (5)
|8.33% (2)
|Сент-Этьен
|21.05% (4)
|21.05% (4)
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|26.32% (5)
|5.26% (1)
Предыдущие игры
Реймс Последние 20 матчей: +5 =6 -9Реймс 0:0 Дижон Бордо 1:3 Реймс Марсель 1:1 Реймс Реймс 3:2 Нант
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +5 =7 -8Сент-Этьен 1:1 ПСЖ Монако 2:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:2 Ним Бордо 1:2 Сент-Этьен
Сент-Этьен 0:0 Анже Дижон 0:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Лилль Брест 4:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:2 Гренобль Лион 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Монпелье Метц 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:3 Ницца Ланс 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:3 Ренн Нант 2:2 Сент-Этьен Марсель 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:0 Страсбург Сент-Этьен 2:0 Лорьян Анже 1:0 Сент-Этьен
Последние игры между собой
Реймс: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 6
Сент-Этьен: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|19
|11
|7
|1
|39 - 18
|40
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|43 - 11
|39
|3.
|Лилль
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|33 - 14
|39
|4.
|Монако
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|36 - 27
|33
|5.
|Ренн
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|28 - 21
|33
|6.
|Марсель
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 16
|32
|7.
|Анже
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|25 - 30
|30
|8.
|Монпелье
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|31 - 32
|28
|9.
|Ланс
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|28 - 28
|27
|10.
|Брест
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|30 - 34
|26
|11.
|Бордо
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|20 - 21
|26
|12.
|Метц
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|20 - 18
|25
|13.
|Ницца
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 25
|23
|14.
|Реймс
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|27 - 29
|21
|15.
|Страсбург
|Заявка
|19
|6
|2
|11
|28 - 32
|20
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|20 - 29
|19
|17.
|Нант
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|19 - 31
|17
|18.
|Дижон
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|12 - 26
|14
|19.
|Лорьян
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|20 - 38
|12
|20.
|Ним
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|14 - 40
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|25 - 5
|22
|2.
|Лион
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 8
|21
|3.
|Лилль
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 6
|21
|4.
|Монако
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 13
|21
|5.
|Брест
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|19 - 14
|19
|6.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 13
|17
|7.
|Марсель
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 9
|15
|8.
|Бордо
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|9.
|Метц
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|10.
|Ланс
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|11.
|Анже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 12
|13
|12.
|Монпелье
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 20
|13
|13.
|Реймс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 11
|11
|14.
|Нант
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 14
|11
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|16.
|Страсбург
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|17.
|Ницца
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 18
|8
|18.
|Лорьян
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 17
|7
|19.
|Дижон
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|3 - 10
|5
|20.
|Ним
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 10
|19
|2.
|Лилль
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 6
|17
|4.
|Марсель
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|11 - 7
|17
|5.
|Анже
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 18
|17
|6.
|Ренн
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 8
|16
|7.
|Ницца
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 7
|15
|8.
|Монпелье
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 12
|15
|9.
|Ланс
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 14
|13
|10.
|Монако
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|13 - 14
|12
|11.
|Страсбург
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|17 - 18
|12
|12.
|Бордо
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 13
|11
|13.
|Метц
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 8
|10
|14.
|Реймс
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|18 - 18
|10
|15.
|Дижон
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 18
|9
|17.
|Ним
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 17
|8
|18.
|Брест
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 20
|7
|19.
|Нант
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 17
|6
|20.
|Лорьян
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 21
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Реймс» – «Сент-Этьен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реймс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сент-Этьен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реймс» – «Сент-Этьен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Реймс 3:1 Сент-Этьен
Исход игры
Реймс
24.1% (34)
Ничья
60.3% (85)
Сент-Этьен
15.6% (22)
Тотал 2.5
Больше
22.3% (31)
Меньше
77.7% (108)
Обе команды забьют
Да
73.38% (102)
Нет
26.62% (37)
Популярный счёт
1:1 Ничья
50.4% (71)
2:1 Реймс
10.6% (15)
1:0 Реймс
9.9% (14)
0:1 Сент-Этьен
7.1% (10)
1:2 Сент-Этьен
6.4% (9)
2:2 Ничья
5% (7)
0:0 Ничья
4.3% (6)
2:0 Реймс
3.5% (5)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!