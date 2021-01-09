Дижон
0:0
Первый тайм: 10'
Стадион: Стад Гастон Жерар
Марсель
2
Боэ
Саша
25
Манга
Экеле
6
Шейх
Пап
22
Ндонг
Ибраим
17
Бальде
Мама
11
Конате
Мусса
25
Нагатомо
Юто
22
Гуйе
Пап
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Боэ СашаЗащитник
-
25 Манга ЭкелеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
6 Шейх ПапПолузащитник
-
22 Ндонг ИбраимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бальде МамаПолузащитник
-
11 Конате МуссаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Шафик ФуадЗащитник
-
29 Добре МихайПолузащитник
-
21 Шуиар МунирПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Мари ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: David Linares
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Нагатомо ЮтоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Гуйе ПапПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Пеле ЙоаннВратарь
-
32 Перрен ЛюкаЗащитник
- Защитник
-
23 Аке МарлиПолузащитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Жермен ВалерНападающий
-
Главный тренер: Виллаш-Боаш Андре
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бальде Мама
|5
|0.28
|2.
|Конате Мусса
|3
|0.17
|3.
|Эбимбе Эрик
|1
|0.06
|4.
|Манга Экеле
|1
|0.06
|5.
|Шедлер Орельен
|1
|0.06
|6.
|Музинга Нгонда
|1
|0.06
|7.
|Целина Берсант
|0
|0
|8.
|Шуиар Мунир
|0
|0
|9.
|Ндонг Ибраим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Товен Флорьян
|6
|0.38
|2.
|Пайе Димитри
|3
|0.19
|3.
|Бенедетто Дарио
|3 (1)
|0.19
|4.
|Жермен Валер
|3
|0.19
|5.
|Сансон Морган
|2
|0.13
|6.
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0.13
|7.
|Ронжье Валентин
|1
|0.06
|8.
|Радоньич Неманья
|1
|0.06
|9.
|Амави Жордан
|1
|0.06
|10.
|Гуйе Пап
|1
|0.06
|11.
|Балерди Леонардо
|1
|0.06
|12.
|Сакаи Хироки
|0
|0
|13.
|Альваро Гонсалес II
|0
|0
|14.
|Хауи Саиф-Эдин
|0
|0
|15.
|Камара Бубакар
|0
|0
|16.
|Кюизанс Микаэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шейх Пап
|4
|0
|2.
|Панзо Джонатан
|4
|0
|3.
|Саммаритано Фредерик
|3
|0
|4.
|Шафик Фуад
|3
|0
|5.
|Целина Берсант
|3
|0
|6.
|Ндонг Ибраим
|3
|0
|7.
|Шуиар Мунир
|3
|0
|8.
|Конате Мусса
|2
|0
|9.
|Альягбе Сатурнин
|2
|0
|10.
|Эбимбе Эрик
|2
|0
|11.
|Ассале Рожер
|0
|1
|12.
|Мари Жордан
|1
|0
|13.
|Бальде Мама
|1
|0
|14.
|Шедлер Орельен
|1
|0
|15.
|Боэ Саша
|1
|0
|16.
|Нуншиль Ахмад
|1
|0
|17.
|Музинга Нгонда
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Альваро Гонсалес II
|5
|0
|2.
|Амави Жордан
|3
|1
|3.
|Сакаи Хироки
|4
|0
|4.
|Чалета-Цар Дуе
|4
|0
|5.
|Пайе Димитри
|2
|1
|6.
|Бенедетто Дарио
|2
|1
|7.
|Гуйе Пап
|2
|1
|8.
|Ронжье Валентин
|3
|0
|9.
|Камара Бубакар
|3
|0
|10.
|Нагатомо Юто
|2
|0
|11.
|Стротман Кевин
|2
|0
|12.
|Товен Флорьян
|2
|0
|13.
|Сансон Морган
|2
|0
|14.
|Хауи Саиф-Эдин
|2
|0
|15.
|Кюизанс Микаэль
|2
|0
|16.
|Балерди Леонардо
|2
|0
|17.
|Манданда Стив
|1
|0
|18.
|Жермен Валер
|1
|0
|19.
|Лопес Максим
|1
|0
|20.
|Радоньич Неманья
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дижон
|25% (3)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|25% (3)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|Марсель
|16.67% (4)
|16.67% (4)
|16.67% (4)
|16.67% (4)
|8.33% (2)
|25% (6)
Предыдущие игры
Дижон Последние 20 матчей: +2 =7 -11Реймс 0:0 Дижон Ним 1:3 Дижон Дижон 0:1 Монако Дижон 0:2 Лилль
Марсель Последние 20 матчей: +8 =4 -8Марсель 3:1 Монпелье Анже 2:1 Марсель Марсель 1:1 Реймс Ренн 2:1 Марсель
Марсель 2:1 Монако Манчестер Сити 3:0 Марсель Ним 0:2 Марсель Марсель 2:1 Олимпиакос Марсель 3:1 Нант Марсель 0:2 Порту Страсбург 0:1 Марсель Порту 3:0 Марсель Марсель 0:3 Манчестер Сити Лорьян 0:1 Марсель Олимпиакос 1:0 Марсель Марсель 3:1 Бордо Лион 1:1 Марсель Марсель 1:1 Метц Марсель 1:1 Лилль Марсель 0:2 Сент-Этьен
Последние игры между собой
Дижон: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 6
Марсель: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|0:0 Заявка
|19
|11
|7
|1
|37 - 16
|40
|2.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|19
|11
|4
|4
|40 - 11
|37
|3.
|Лилль
|0:0 Заявка
|19
|10
|7
|2
|32 - 14
|37
|4.
|Ренн
|0:0 Заявка
|19
|9
|6
|4
|26 - 19
|33
|5.
|Марсель
|0:0 Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 16
|32
|6.
|Монако
|0:0 Заявка
|19
|9
|4
|6
|33 - 27
|31
|7.
|Анже
|0:0 Заявка
|19
|9
|4
|6
|25 - 27
|31
|8.
|Ланс
|0:0 Заявка
|18
|8
|4
|6
|28 - 27
|28
|9.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|19
|8
|4
|7
|30 - 31
|28
|10.
|Брест
|0:0 Заявка
|19
|8
|3
|8
|30 - 31
|27
|11.
|Метц
|0:0 Заявка
|19
|6
|7
|6
|19 - 17
|25
|12.
|Бордо
|0:0 Заявка
|19
|6
|6
|7
|18 - 20
|24
|13.
|Ницца
|0:0 Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 24
|23
|14.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|19
|4
|8
|7
|19 - 26
|20
|15.
|Реймс
|0:0 Заявка
|19
|4
|7
|8
|24 - 28
|19
|16.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|19
|5
|3
|11
|27 - 32
|18
|17.
|Нант
|0:0 Заявка
|19
|3
|8
|8
|18 - 30
|17
|18.
|Дижон
|0:0 Заявка
|19
|2
|8
|9
|12 - 26
|14
|19.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|19
|3
|4
|12
|19 - 36
|13
|20.
|Ним
|0:0 Заявка
|19
|3
|4
|12
|14 - 39
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|0:0 Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 8
|21
|2.
|Лилль
|0:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 6
|21
|3.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|22 - 5
|20
|4.
|Брест
|0:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|19 - 14
|19
|5.
|Монако
|0:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|20 - 13
|19
|6.
|Ренн
|0:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 11
|17
|7.
|Марсель
|0:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 9
|15
|8.
|Ланс
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 13
|15
|9.
|Метц
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|10.
|Анже
|0:0 Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 12
|13
|11.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|10
|4
|1
|5
|16 - 19
|13
|12.
|Бордо
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|8 - 7
|13
|13.
|Нант
|0:0 Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 14
|11
|14.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|15.
|Реймс
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 10
|9
|16.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|17.
|Ницца
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 18
|8
|18.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 17
|7
|19.
|Ним
|0:0 Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 22
|5
|20.
|Дижон
|0:0 Заявка
|10
|0
|5
|5
|3 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|0:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|15 - 8
|19
|2.
|Анже
|0:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 15
|18
|3.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 6
|17
|4.
|Марсель
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|11 - 7
|17
|5.
|Лилль
|0:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 8
|16
|6.
|Ренн
|0:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 8
|16
|7.
|Ницца
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 6
|15
|8.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 12
|15
|9.
|Ланс
|0:0 Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 14
|13
|10.
|Монако
|0:0 Заявка
|9
|4
|0
|5
|13 - 14
|12
|11.
|Бордо
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 13
|11
|12.
|Метц
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 8
|10
|13.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|10
|3
|1
|6
|16 - 18
|10
|14.
|Реймс
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|18 - 18
|10
|15.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 15
|10
|16.
|Дижон
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|17.
|Ним
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 17
|8
|18.
|Брест
|0:0 Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 17
|8
|19.
|Нант
|0:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 16
|6
|20.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 19
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Дижон» – «Марсель» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дижон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Марсель» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дижон» – «Марсель», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Дижон 0:0 Марсель
Исход игры
Дижон
0% (0)
Ничья
8.5% (12)
Марсель
91.5% (130)
Тотал 2.5
Больше
48.57% (68)
Меньше
51.43% (72)
Обе команды забьют
Да
55.71% (78)
Нет
44.29% (62)
Популярный счёт
1:2 Марсель
44.4% (63)
0:1 Марсель
28.9% (41)
0:2 Марсель
13.4% (19)
1:1 Ничья
7.7% (11)
1:3 Марсель
2.8% (4)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!