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  2. Матчи
  3. Франция
Дижон
0:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
Марсель
0' 10'
1
Расьоппи
Антони
2
Боэ
Саша
25
Манга
Экеле
5
Кулибали
Сену
3
Музинга
Нгонда
6
Шейх
Пап
22
Ндонг
Ибраим
8
Эбимбе
Эрик
9
Целина
Берсант
17
Бальде
Мама
11
Конате
Мусса
30
Манданда
Стив
2
Сакаи
Хироки
3
Альваро
Гонсалес
II
15
Чалета-Цар
Дуе
25
Нагатомо
Юто
21
Ронжье
Валентин
4
Камара
Бубакар
22
Гуйе
Пап
26
Товен
Флорьян
9
Бенедетто
Дарио
7
Радоньич
Неманья
Дижон
4-2-3-1
Марсель
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Дижон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бальде Мама 5 0.28
2. Конате Мусса 3 0.17
3. Эбимбе Эрик 1 0.06
4. Манга Экеле 1 0.06
5. Шедлер Орельен 1 0.06
6. Музинга Нгонда 1 0.06
7. Целина Берсант 0 0
8. Шуиар Мунир 0 0
9. Ндонг Ибраим 0 0
Марсель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Товен Флорьян 6 0.38
2. Пайе Димитри 3 0.19
3. Бенедетто Дарио 3 (1) 0.19
4. Жермен Валер 3 0.19
5. Сансон Морган 2 0.13
6. Чалета-Цар Дуе 2 0.13
7. Ронжье Валентин 1 0.06
8. Радоньич Неманья 1 0.06
9. Амави Жордан 1 0.06
10. Гуйе Пап 1 0.06
11. Балерди Леонардо 1 0.06
12. Сакаи Хироки 0 0
13. Альваро Гонсалес II 0 0
14. Хауи Саиф-Эдин 0 0
15. Камара Бубакар 0 0
16. Кюизанс Микаэль 0 0

Карточки

Дижон
# Игрок      
1. Шейх Пап 4 0
2. Панзо Джонатан 4 0
3. Саммаритано Фредерик 3 0
4. Шафик Фуад 3 0
5. Целина Берсант 3 0
6. Ндонг Ибраим 3 0
7. Шуиар Мунир 3 0
8. Конате Мусса 2 0
9. Альягбе Сатурнин 2 0
10. Эбимбе Эрик 2 0
11. Ассале Рожер 0 1
12. Мари Жордан 1 0
13. Бальде Мама 1 0
14. Шедлер Орельен 1 0
15. Боэ Саша 1 0
16. Нуншиль Ахмад 1 0
17. Музинга Нгонда 1 0
Марсель
# Игрок      
1. Альваро Гонсалес II 5 0
2. Амави Жордан 3 1
3. Сакаи Хироки 4 0
4. Чалета-Цар Дуе 4 0
5. Пайе Димитри 2 1
6. Бенедетто Дарио 2 1
7. Гуйе Пап 2 1
8. Ронжье Валентин 3 0
9. Камара Бубакар 3 0
10. Нагатомо Юто 2 0
11. Стротман Кевин 2 0
12. Товен Флорьян 2 0
13. Сансон Морган 2 0
14. Хауи Саиф-Эдин 2 0
15. Кюизанс Микаэль 2 0
16. Балерди Леонардо 2 0
17. Манданда Стив 1 0
18. Жермен Валер 1 0
19. Лопес Максим 1 0
20. Радоньич Неманья 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дижон 25% (3) 8.33% (1) 8.33% (1) 25% (3) 16.67% (2) 16.67% (2)
 Марсель 16.67% (4) 16.67% (4) 16.67% (4) 16.67% (4) 8.33% (2) 25% (6)

Предыдущие игры

Дижон Последние 20 матчей: +2 =7 -11
Реймс 0:0 Дижон Ним 1:3 Дижон Дижон 0:1 Монако Дижон 0:2 Лилль
Нант 1:1 Дижон Дижон 0:0 Сент-Этьен Ницца 1:3 Дижон Дижон 0:1 Ланс Метц 1:1 Дижон Дижон 0:0 Лорьян ПСЖ 4:0 Дижон Дижон 1:1 Ренн Бордо 3:0 Дижон Дижон 2:2 Монпелье Страсбург 1:0 Дижон Дижон 0:2 Брест Лион 4:1 Дижон Дижон 0:1 Анже Ланс 1:0 Дижон Дижон 1:2 Метц
Марсель Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Марсель 3:1 Монпелье Анже 2:1 Марсель Марсель 1:1 Реймс Ренн 2:1 Марсель
Марсель 2:1 Монако Манчестер Сити 3:0 Марсель Ним 0:2 Марсель Марсель 2:1 Олимпиакос Марсель 3:1 Нант Марсель 0:2 Порту Страсбург 0:1 Марсель Порту 3:0 Марсель Марсель 0:3 Манчестер Сити Лорьян 0:1 Марсель Олимпиакос 1:0 Марсель Марсель 3:1 Бордо Лион 1:1 Марсель Марсель 1:1 Метц Марсель 1:1 Лилль Марсель 0:2 Сент-Этьен

Последние игры между собой

Дижон: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 6
Марсель: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 1
Дижон 0:0 Марсель Лига 1 Дижон 1:2 Марсель Лига 1 Марсель 2:0 Дижон Лига 1 Дижон 1:3 Марсель Лига 1
Марсель 3:0 Дижон Лига 1 Марсель 1:1 Дижон Лига 1 Дижон 1:2 Марсель Лига 1 Марсель 1:2 Дижон Лига 1 Дижон 2:3 Марсель Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион 0:0 Заявка 19 11 7 1 37 - 16 40
2. ПСЖ 0:0 Заявка 19 11 4 4 40 - 11 37
3. Лилль 0:0 Заявка 19 10 7 2 32 - 14 37
4. Ренн 0:0 Заявка 19 9 6 4 26 - 19 33
5. Марсель 0:0 Заявка 17 9 5 3 25 - 16 32
6. Монако 0:0 Заявка 19 9 4 6 33 - 27 31
7. Анже 0:0 Заявка 19 9 4 6 25 - 27 31
8. Ланс 0:0 Заявка 18 8 4 6 28 - 27 28
9. Монпелье 0:0 Заявка 19 8 4 7 30 - 31 28
10. Брест 0:0 Заявка 19 8 3 8 30 - 31 27
11. Метц 0:0 Заявка 19 6 7 6 19 - 17 25
12. Бордо 0:0 Заявка 19 6 6 7 18 - 20 24
13. Ницца 0:0 Заявка 18 6 5 7 21 - 24 23
14. Сент-Этьен 0:0 Заявка 19 4 8 7 19 - 26 20
15. Реймс 0:0 Заявка 19 4 7 8 24 - 28 19
16. Страсбург 0:0 Заявка 19 5 3 11 27 - 32 18
17. Нант 0:0 Заявка 19 3 8 8 18 - 30 17
18. Дижон 0:0 Заявка 19 2 8 9 12 - 26 14
19. Лорьян 0:0 Заявка 19 3 4 12 19 - 36 13
20. Ним 0:0 Заявка 19 3 4 12 14 - 39 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион 0:0 Заявка 9 6 3 0 22 - 8 21
2. Лилль 0:0 Заявка 10 6 3 1 18 - 6 21
3. ПСЖ 0:0 Заявка 10 6 2 2 22 - 5 20
4. Брест 0:0 Заявка 9 6 1 2 19 - 14 19
5. Монако 0:0 Заявка 10 5 4 1 20 - 13 19
6. Ренн 0:0 Заявка 10 5 2 3 12 - 11 17
7. Марсель 0:0 Заявка 8 4 3 1 14 - 9 15
8. Ланс 0:0 Заявка 9 4 3 2 15 - 13 15
9. Метц 0:0 Заявка 10 4 3 3 11 - 9 15
10. Анже 0:0 Заявка 9 4 1 4 9 - 12 13
11. Монпелье 0:0 Заявка 10 4 1 5 16 - 19 13
12. Бордо 0:0 Заявка 10 3 4 3 8 - 7 13
13. Нант 0:0 Заявка 9 2 5 2 10 - 14 11
14. Сент-Этьен 0:0 Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
15. Реймс 0:0 Заявка 9 2 3 4 6 - 10 9
16. Страсбург 0:0 Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
17. Ницца 0:0 Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
18. Лорьян 0:0 Заявка 9 2 1 6 11 - 17 7
19. Ним 0:0 Заявка 10 1 2 7 9 - 22 5
20. Дижон 0:0 Заявка 10 0 5 5 3 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион 0:0 Заявка 10 5 4 1 15 - 8 19
2. Анже 0:0 Заявка 10 5 3 2 16 - 15 18
3. ПСЖ 0:0 Заявка 9 5 2 2 18 - 6 17
4. Марсель 0:0 Заявка 9 5 2 2 11 - 7 17
5. Лилль 0:0 Заявка 9 4 4 1 14 - 8 16
6. Ренн 0:0 Заявка 9 4 4 1 14 - 8 16
7. Ницца 0:0 Заявка 9 4 3 2 11 - 6 15
8. Монпелье 0:0 Заявка 9 4 3 2 14 - 12 15
9. Ланс 0:0 Заявка 9 4 1 4 13 - 14 13
10. Монако 0:0 Заявка 9 4 0 5 13 - 14 12
11. Бордо 0:0 Заявка 9 3 2 4 10 - 13 11
12. Метц 0:0 Заявка 9 2 4 3 8 - 8 10
13. Страсбург 0:0 Заявка 10 3 1 6 16 - 18 10
14. Реймс 0:0 Заявка 10 2 4 4 18 - 18 10
15. Сент-Этьен 0:0 Заявка 10 2 4 4 10 - 15 10
16. Дижон 0:0 Заявка 9 2 3 4 9 - 16 9
17. Ним 0:0 Заявка 9 2 2 5 5 - 17 8
18. Брест 0:0 Заявка 10 2 2 6 11 - 17 8
19. Нант 0:0 Заявка 10 1 3 6 8 - 16 6
20. Лорьян 0:0 Заявка 10 1 3 6 8 - 19 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Дижон 0% (0)
X 8.5% (12)
Марсель 91.5% (130)
Все прогнозы
1.87 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дижон
Ничья
Марсель
5.00
3.70
1.92
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.70 3.70 1.76
Бонус: 5 000 ₽ 4.80 3.68 1.80
Бонус: 5 000 ₽ 5.00 3.70 1.75
  4.37 3.54 1.92

Самый высокий коэффициент на матч «Дижон» – «Марсель» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дижон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Марсель» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дижон» – «Марсель», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.60 1.03 7.70 1.06 3.14 1.34 2.59 1.50 1.88 2.02 1.46 2.72 1.27 3.62 1.11 5.60 1.08 6.20 1.00 11.25
9.80 1.03 7.90 1.07 3.20 1.35 2.70 1.51 2.15 1.75 1.87 2.00 1.71 2.21 1.39 3.00 1.27 3.40 1.11 5.90 1.08 6.30 1.01 12.50 1.01 12.00 0.00 20.00
3.38 1.35 2.98 1.43 2.57 1.55 2.09 1.81 1.83 2.07 1.63 2.40 1.44 2.99 1.29 3.84 1.10 8.30
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.45 1.89 1.91 1.42 2.88 1.13 6.05 1.09 7.40
1.87 1.98 1.37 3.10 1.10 6.80
2.88 1.44 2.36 1.63 1.84 2.04 1.53 2.61 1.38 3.18
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.64 1.28 2.59 1.50 1.67 2.21 1.27 3.76 1.18 4.90
2.46 1.51 1.65 2.14 1.23 3.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.91 1.82
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.40 1.25
Где смотреть матч Дижон 0:0 Марсель онлайн

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Прогнозы на матч Дижон 0:0 Марсель

Исход игры
Дижон
0% (0)
Ничья
8.5% (12)
Марсель
91.5% (130)
Тотал 2.5
Больше
48.57% (68)
Меньше
51.43% (72)
Обе команды забьют
Да
55.71% (78)
Нет
44.29% (62)
Популярный счёт
1:2 Марсель
44.4% (63)
0:1 Марсель
28.9% (41)
0:2 Марсель
13.4% (19)
1:1 Ничья
7.7% (11)
1:3 Марсель
2.8% (4)
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