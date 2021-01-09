Дижон
0:0
Конец матча
Стадион: Стад Гастон Жерар
Марсель
19' Желтая карточкаШейх Пап
23' Желтая карточкаМанга Экеле
29' Желтая карточкаГуйе Пап
63' Желтая карточкаРонжье Валентин
66' Желтая карточкаЛаутоа Веслей
2
Боэ
Саша
25
Манга
Экеле
6
Шейх
Пап
22
Ндонг
Ибраим
17
Бальде
Мама
11
Конате
Мусса
25
Нагатомо
Юто
22
Гуйе
Пап
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Боэ СашаЗащитник
-
25 Манга ЭкелеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
6 Шейх ПапПолузащитник
-
22 Ндонг ИбраимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бальде МамаПолузащитник
-
11 Конате МуссаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Шафик ФуадЗащитник
-
29 Добре МихайПолузащитник
-
21 Шуиар МунирПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Мари ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: David Linares
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Нагатомо ЮтоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Гуйе ПапПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Пеле ЙоаннВратарь
-
32 Перрен ЛюкаЗащитник
- Защитник
-
23 Аке МарлиПолузащитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Жермен ВалерНападающий
-
Главный тренер: Виллаш-Боаш Андре
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
19'
23'
29'
63'
66'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 5
-
0 Удары в створ 4
-
0 Угловые 6
-
4 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бальде Мама
|5
|0.26
|2.
|Конате Мусса
|3
|0.16
|3.
|Эбимбе Эрик
|1
|0.05
|4.
|Манга Экеле
|1
|0.05
|5.
|Шедлер Орельен
|1
|0.05
|6.
|Музинга Нгонда
|1
|0.05
|7.
|Целина Берсант
|0
|0
|8.
|Шуиар Мунир
|0
|0
|9.
|Ндонг Ибраим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Товен Флорьян
|6
|0.35
|2.
|Пайе Димитри
|3
|0.18
|3.
|Бенедетто Дарио
|3 (1)
|0.18
|4.
|Жермен Валер
|3
|0.18
|5.
|Сансон Морган
|2
|0.12
|6.
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0.12
|7.
|Ронжье Валентин
|1
|0.06
|8.
|Радоньич Неманья
|1
|0.06
|9.
|Амави Жордан
|1
|0.06
|10.
|Гуйе Пап
|1
|0.06
|11.
|Балерди Леонардо
|1
|0.06
|12.
|Сакаи Хироки
|0
|0
|13.
|Альваро Гонсалес II
|0
|0
|14.
|Хауи Саиф-Эдин
|0
|0
|15.
|Камара Бубакар
|0
|0
|16.
|Кюизанс Микаэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шейх Пап
|5
|0
|2.
|Панзо Джонатан
|4
|0
|3.
|Саммаритано Фредерик
|3
|0
|4.
|Шафик Фуад
|3
|0
|5.
|Целина Берсант
|3
|0
|6.
|Ндонг Ибраим
|3
|0
|7.
|Шуиар Мунир
|3
|0
|8.
|Конате Мусса
|2
|0
|9.
|Альягбе Сатурнин
|2
|0
|10.
|Эбимбе Эрик
|2
|0
|11.
|Ассале Рожер
|0
|1
|12.
|Манга Экеле
|1
|0
|13.
|Лаутоа Веслей
|1
|0
|14.
|Мари Жордан
|1
|0
|15.
|Бальде Мама
|1
|0
|16.
|Шедлер Орельен
|1
|0
|17.
|Боэ Саша
|1
|0
|18.
|Нуншиль Ахмад
|1
|0
|19.
|Музинга Нгонда
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Альваро Гонсалес II
|5
|0
|2.
|Амави Жордан
|3
|1
|3.
|Гуйе Пап
|3
|1
|4.
|Сакаи Хироки
|4
|0
|5.
|Ронжье Валентин
|4
|0
|6.
|Чалета-Цар Дуе
|4
|0
|7.
|Пайе Димитри
|2
|1
|8.
|Бенедетто Дарио
|2
|1
|9.
|Камара Бубакар
|3
|0
|10.
|Нагатомо Юто
|2
|0
|11.
|Стротман Кевин
|2
|0
|12.
|Товен Флорьян
|2
|0
|13.
|Сансон Морган
|2
|0
|14.
|Хауи Саиф-Эдин
|2
|0
|15.
|Кюизанс Микаэль
|2
|0
|16.
|Балерди Леонардо
|2
|0
|17.
|Манданда Стив
|1
|0
|18.
|Жермен Валер
|1
|0
|19.
|Лопес Максим
|1
|0
|20.
|Радоньич Неманья
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дижон
|25% (3)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|25% (3)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|Марсель
|16.67% (4)
|16.67% (4)
|16.67% (4)
|16.67% (4)
|8.33% (2)
|25% (6)
Предыдущие игры
Дижон Последние 20 матчей: +2 =7 -11Реймс 0:0 Дижон Ним 1:3 Дижон Дижон 0:1 Монако Дижон 0:2 Лилль
Марсель Последние 20 матчей: +8 =4 -8Марсель 3:1 Монпелье Анже 2:1 Марсель Марсель 1:1 Реймс Ренн 2:1 Марсель
Марсель 2:1 Монако Манчестер Сити 3:0 Марсель Ним 0:2 Марсель Марсель 2:1 Олимпиакос Марсель 3:1 Нант Марсель 0:2 Порту Страсбург 0:1 Марсель Порту 3:0 Марсель Марсель 0:3 Манчестер Сити Лорьян 0:1 Марсель Олимпиакос 1:0 Марсель Марсель 3:1 Бордо Лион 1:1 Марсель Марсель 1:1 Метц Марсель 1:1 Лилль Марсель 0:2 Сент-Этьен
Последние игры между собой
Дижон: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 6
Марсель: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|19
|11
|7
|1
|39 - 18
|40
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|43 - 11
|39
|3.
|Лилль
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|33 - 14
|39
|4.
|Монако
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|36 - 27
|33
|5.
|Ренн
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|28 - 21
|33
|6.
|Марсель
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 16
|32
|7.
|Анже
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|25 - 30
|30
|8.
|Монпелье
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|31 - 32
|28
|9.
|Ланс
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|28 - 28
|27
|10.
|Брест
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|30 - 34
|26
|11.
|Бордо
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|20 - 21
|26
|12.
|Метц
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|20 - 18
|25
|13.
|Ницца
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 25
|23
|14.
|Реймс
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|27 - 29
|21
|15.
|Страсбург
|Заявка
|19
|6
|2
|11
|28 - 32
|20
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|20 - 29
|19
|17.
|Нант
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|19 - 31
|17
|18.
|Дижон
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|12 - 26
|14
|19.
|Лорьян
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|20 - 38
|12
|20.
|Ним
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|14 - 40
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|25 - 5
|22
|2.
|Лион
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 8
|21
|3.
|Лилль
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 6
|21
|4.
|Монако
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 13
|21
|5.
|Брест
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|19 - 14
|19
|6.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 13
|17
|7.
|Марсель
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 9
|15
|8.
|Бордо
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|9.
|Метц
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|10.
|Ланс
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|11.
|Анже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 12
|13
|12.
|Монпелье
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 20
|13
|13.
|Реймс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 11
|11
|14.
|Нант
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 14
|11
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|16.
|Страсбург
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|17.
|Ницца
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 18
|8
|18.
|Лорьян
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 17
|7
|19.
|Дижон
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|3 - 10
|5
|20.
|Ним
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 10
|19
|2.
|Лилль
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 6
|17
|4.
|Марсель
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|11 - 7
|17
|5.
|Анже
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 18
|17
|6.
|Ренн
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 8
|16
|7.
|Ницца
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 7
|15
|8.
|Монпелье
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 12
|15
|9.
|Ланс
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 14
|13
|10.
|Монако
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|13 - 14
|12
|11.
|Страсбург
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|17 - 18
|12
|12.
|Бордо
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 13
|11
|13.
|Метц
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 8
|10
|14.
|Реймс
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|18 - 18
|10
|15.
|Дижон
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 18
|9
|17.
|Ним
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 17
|8
|18.
|Брест
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 20
|7
|19.
|Нант
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 17
|6
|20.
|Лорьян
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 21
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Дижон» – «Марсель» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дижон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Марсель» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дижон» – «Марсель», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Дижон 0:0 Марсель
Исход игры
Дижон
0% (0)
Ничья
8.5% (12)
Марсель
91.5% (130)
Тотал 2.5
Больше
48.57% (68)
Меньше
51.43% (72)
Обе команды забьют
Да
55.71% (78)
Нет
44.29% (62)
Популярный счёт
1:2 Марсель
44.4% (63)
0:1 Марсель
28.9% (41)
0:2 Марсель
13.4% (19)
1:1 Ничья
7.7% (11)
1:3 Марсель
2.8% (4)
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