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  3. Франция
Дижон
0:0
Конец матча

Стадион:
Марсель
0'
19' Желтая карточка
Шейх Пап
23' Желтая карточка
Манга Экеле
29' Желтая карточка
Гуйе Пап
63' Желтая карточка
Ронжье Валентин
66' Желтая карточка
Лаутоа Веслей
90'+5
1
Расьоппи
Антони
2
Боэ
Саша
25
Манга
Экеле
5
Кулибали
Сену
3
Музинга
Нгонда
6
Шейх
Пап
22
Ндонг
Ибраим
8
Эбимбе
Эрик
9
Целина
Берсант
17
Бальде
Мама
11
Конате
Мусса
30
Манданда
Стив
2
Сакаи
Хироки
3
Альваро
Гонсалес
II
15
Чалета-Цар
Дуе
25
Нагатомо
Юто
21
Ронжье
Валентин
4
Камара
Бубакар
22
Гуйе
Пап
26
Товен
Флорьян
9
Бенедетто
Дарио
7
Радоньич
Неманья
Дижон
4-2-3-1
Марсель
4-3-3

Ход матча

19'
Шейх Пап
 
23'
Манга Экеле
 
29'
 
Гуйе Пап
60'
 
Пайе Димитри
Радоньич Неманья
60'
 
Кюизанс Микаэль
Гуйе Пап
61'
 
Жермен Валер
Бенедетто Дарио
63'
 
Ронжье Валентин
64'
Саммаритано Фредерик
Конате Мусса
 
64'
Лаутоа Веслей
Шейх Пап
 
65'
 
Стротман Кевин
Камара Бубакар
66'
Лаутоа Веслей
 
76'
 
Аке Марли
Товен Флорьян
78'
Добре Михай
Эбимбе Эрик
 
90'
Шедлер Орельен
Бальде Мама
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 6
  • 4 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Дижон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бальде Мама 5 0.26
2. Конате Мусса 3 0.16
3. Эбимбе Эрик 1 0.05
4. Манга Экеле 1 0.05
5. Шедлер Орельен 1 0.05
6. Музинга Нгонда 1 0.05
7. Целина Берсант 0 0
8. Шуиар Мунир 0 0
9. Ндонг Ибраим 0 0
Марсель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Товен Флорьян 6 0.35
2. Пайе Димитри 3 0.18
3. Бенедетто Дарио 3 (1) 0.18
4. Жермен Валер 3 0.18
5. Сансон Морган 2 0.12
6. Чалета-Цар Дуе 2 0.12
7. Ронжье Валентин 1 0.06
8. Радоньич Неманья 1 0.06
9. Амави Жордан 1 0.06
10. Гуйе Пап 1 0.06
11. Балерди Леонардо 1 0.06
12. Сакаи Хироки 0 0
13. Альваро Гонсалес II 0 0
14. Хауи Саиф-Эдин 0 0
15. Камара Бубакар 0 0
16. Кюизанс Микаэль 0 0

Карточки

Дижон
# Игрок      
1. Шейх Пап 5 0
2. Панзо Джонатан 4 0
3. Саммаритано Фредерик 3 0
4. Шафик Фуад 3 0
5. Целина Берсант 3 0
6. Ндонг Ибраим 3 0
7. Шуиар Мунир 3 0
8. Конате Мусса 2 0
9. Альягбе Сатурнин 2 0
10. Эбимбе Эрик 2 0
11. Ассале Рожер 0 1
12. Манга Экеле 1 0
13. Лаутоа Веслей 1 0
14. Мари Жордан 1 0
15. Бальде Мама 1 0
16. Шедлер Орельен 1 0
17. Боэ Саша 1 0
18. Нуншиль Ахмад 1 0
19. Музинга Нгонда 1 0
Марсель
# Игрок      
1. Альваро Гонсалес II 5 0
2. Амави Жордан 3 1
3. Гуйе Пап 3 1
4. Сакаи Хироки 4 0
5. Ронжье Валентин 4 0
6. Чалета-Цар Дуе 4 0
7. Пайе Димитри 2 1
8. Бенедетто Дарио 2 1
9. Камара Бубакар 3 0
10. Нагатомо Юто 2 0
11. Стротман Кевин 2 0
12. Товен Флорьян 2 0
13. Сансон Морган 2 0
14. Хауи Саиф-Эдин 2 0
15. Кюизанс Микаэль 2 0
16. Балерди Леонардо 2 0
17. Манданда Стив 1 0
18. Жермен Валер 1 0
19. Лопес Максим 1 0
20. Радоньич Неманья 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дижон 25% (3) 8.33% (1) 8.33% (1) 25% (3) 16.67% (2) 16.67% (2)
 Марсель 16.67% (4) 16.67% (4) 16.67% (4) 16.67% (4) 8.33% (2) 25% (6)

Предыдущие игры

Дижон Последние 20 матчей: +2 =7 -11
Реймс 0:0 Дижон Ним 1:3 Дижон Дижон 0:1 Монако Дижон 0:2 Лилль
Нант 1:1 Дижон Дижон 0:0 Сент-Этьен Ницца 1:3 Дижон Дижон 0:1 Ланс Метц 1:1 Дижон Дижон 0:0 Лорьян ПСЖ 4:0 Дижон Дижон 1:1 Ренн Бордо 3:0 Дижон Дижон 2:2 Монпелье Страсбург 1:0 Дижон Дижон 0:2 Брест Лион 4:1 Дижон Дижон 0:1 Анже Ланс 1:0 Дижон Дижон 1:2 Метц
Марсель Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Марсель 3:1 Монпелье Анже 2:1 Марсель Марсель 1:1 Реймс Ренн 2:1 Марсель
Марсель 2:1 Монако Манчестер Сити 3:0 Марсель Ним 0:2 Марсель Марсель 2:1 Олимпиакос Марсель 3:1 Нант Марсель 0:2 Порту Страсбург 0:1 Марсель Порту 3:0 Марсель Марсель 0:3 Манчестер Сити Лорьян 0:1 Марсель Олимпиакос 1:0 Марсель Марсель 3:1 Бордо Лион 1:1 Марсель Марсель 1:1 Метц Марсель 1:1 Лилль Марсель 0:2 Сент-Этьен

Последние игры между собой

Дижон: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 6
Марсель: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 1
Дижон 0:0 Марсель Лига 1 Дижон 1:2 Марсель Лига 1 Марсель 2:0 Дижон Лига 1 Дижон 1:3 Марсель Лига 1
Марсель 3:0 Дижон Лига 1 Марсель 1:1 Дижон Лига 1 Дижон 1:2 Марсель Лига 1 Марсель 1:2 Дижон Лига 1 Дижон 2:3 Марсель Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 19 11 7 1 39 - 18 40
2. ПСЖ Заявка 19 12 3 4 43 - 11 39
3. Лилль Заявка 19 11 6 2 33 - 14 39
4. Монако Заявка 19 10 3 6 36 - 27 33
5. Ренн Заявка 19 9 6 4 28 - 21 33
6. Марсель Заявка 17 9 5 3 25 - 16 32
7. Анже Заявка 19 9 3 7 25 - 30 30
8. Монпелье Заявка 19 8 4 7 31 - 32 28
9. Ланс Заявка 18 8 3 7 28 - 28 27
10. Брест Заявка 19 8 2 9 30 - 34 26
11. Бордо Заявка 19 7 5 7 20 - 21 26
12. Метц Заявка 19 6 7 6 20 - 18 25
13. Ницца Заявка 18 6 5 7 22 - 25 23
14. Реймс Заявка 19 5 6 8 27 - 29 21
15. Страсбург Заявка 19 6 2 11 28 - 32 20
16. Сент-Этьен Заявка 19 4 7 8 20 - 29 19
17. Нант Заявка 19 3 8 8 19 - 31 17
18. Дижон Заявка 19 2 8 9 12 - 26 14
19. Лорьян Заявка 19 3 3 13 20 - 38 12
20. Ним Заявка 19 3 3 13 14 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 7 1 2 25 - 5 22
2. Лион Заявка 9 6 3 0 22 - 8 21
3. Лилль Заявка 10 6 3 1 18 - 6 21
4. Монако Заявка 10 6 3 1 23 - 13 21
5. Брест Заявка 9 6 1 2 19 - 14 19
6. Ренн Заявка 10 5 2 3 14 - 13 17
7. Марсель Заявка 8 4 3 1 14 - 9 15
8. Бордо Заявка 10 4 3 3 10 - 8 15
9. Метц Заявка 10 4 3 3 12 - 10 15
10. Ланс Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
11. Анже Заявка 9 4 1 4 9 - 12 13
12. Монпелье Заявка 10 4 1 5 17 - 20 13
13. Реймс Заявка 9 3 2 4 9 - 11 11
14. Нант Заявка 9 2 5 2 10 - 14 11
15. Сент-Этьен Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
16. Страсбург Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
17. Ницца Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
18. Лорьян Заявка 9 2 1 6 11 - 17 7
19. Дижон Заявка 10 0 5 5 3 - 10 5
20. Ним Заявка 10 1 1 8 9 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 10 5 4 1 17 - 10 19
2. Лилль Заявка 9 5 3 1 15 - 8 18
3. ПСЖ Заявка 9 5 2 2 18 - 6 17
4. Марсель Заявка 9 5 2 2 11 - 7 17
5. Анже Заявка 10 5 2 3 16 - 18 17
6. Ренн Заявка 9 4 4 1 14 - 8 16
7. Ницца Заявка 9 4 3 2 12 - 7 15
8. Монпелье Заявка 9 4 3 2 14 - 12 15
9. Ланс Заявка 9 4 1 4 13 - 14 13
10. Монако Заявка 9 4 0 5 13 - 14 12
11. Страсбург Заявка 10 4 0 6 17 - 18 12
12. Бордо Заявка 9 3 2 4 10 - 13 11
13. Метц Заявка 9 2 4 3 8 - 8 10
14. Реймс Заявка 10 2 4 4 18 - 18 10
15. Дижон Заявка 9 2 3 4 9 - 16 9
16. Сент-Этьен Заявка 10 2 3 5 11 - 18 9
17. Ним Заявка 9 2 2 5 5 - 17 8
18. Брест Заявка 10 2 1 7 11 - 20 7
19. Нант Заявка 10 1 3 6 9 - 17 6
20. Лорьян Заявка 10 1 2 7 9 - 21 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Дижон 0% (0)
X 8.5% (12)
Марсель 91.5% (130)
Все прогнозы
1.87 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 8.00 1.52 3.70
Бонус: 5 000 ₽ 4.80 3.68 1.80
Бонус: 5 000 ₽ 8.20 1.52 3.70
  9.73 1.33 5.04

Самый высокий коэффициент на матч «Дижон» – «Марсель» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дижон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Марсель» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дижон» – «Марсель», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.60 1.03 7.70 1.06 3.14 1.34 2.59 1.50 1.88 2.02 1.46 2.72 1.27 3.62 1.11 5.60 1.08 6.20 1.00 11.25
1.60 2.33 1.12 6.10 1.07 8.40 1.08 7.77 2.15 1.75 1.06 8.80 1.71 2.21 1.04 10.00 1.04 10.00 1.01 15.00 1.04 10.00 1.01 12.50 1.01 12.00 0.00 20.00
1.37 3.22 1.20 4.76 1.47 2.80 1.31 3.58 1.69 2.24 1.49 2.72 1.39 3.10 1.58 2.47 1.25 4.11 1.63 2.40 1.44 2.99 1.29 3.84 1.10 8.30
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.45 1.89 1.91 1.42 2.88 1.13 6.05 1.09 7.40
1.38 3.00 1.04 10.00 1.02 13.00 1.02 13.00 1.02 13.00
1.22 4.52 1.11 7.19 1.19 4.90 1.53 2.61 1.38 3.18
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.64 1.28 2.59 1.50 1.67 2.21 1.27 3.76 1.18 4.90
2.46 1.51 1.65 2.14 1.23 3.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.55 1.14
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.40 1.25
Где смотреть матч Дижон 0:0 Марсель онлайн

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Прогнозы на матч Дижон 0:0 Марсель

Исход игры
Дижон
0% (0)
Ничья
8.5% (12)
Марсель
91.5% (130)
Тотал 2.5
Больше
48.57% (68)
Меньше
51.43% (72)
Обе команды забьют
Да
55.71% (78)
Нет
44.29% (62)
Популярный счёт
1:2 Марсель
44.4% (63)
0:1 Марсель
28.9% (41)
0:2 Марсель
13.4% (19)
1:1 Ничья
7.7% (11)
1:3 Марсель
2.8% (4)
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