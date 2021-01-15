  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Монпелье
2:3
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Монако
0'
17' Желтая карточка
Фофана Юссуф
0:1
24' Гол
Фолланд Кевин
0:2
35' Гол
Бен-Йеддер Виссам
59' Желтая карточка
Агилар Рубен
0:3
61' Пенальти
Бен-Йеддер Виссам
1:3
64' Гол
Вахи Элю
2:3
69' Гол
Делор Анди
84' Желтая карточка
Шотар Жорис
88' Желтая карточка
Марипан Гильермо
90' Желтая карточка
Саванье Тежи
90'+3
1
Омлин
Йонас
5
Мендеш
Педру
II
3
Конгре
Даниэль
31
Коцца
Николя
6
Самбья
Саломон
14
Ле
Таллек
Дамьен
25
Молле
Флоран
12
Ферри
Жордан
7
Ристич
Михайло
9
Делор
Анди
10
Лаборд
Гаэтан
40
Лекомт
Бенжамен
12
Кайо
Энрике
3
Марипан
Гильермо
32
Бадьяшиль
Бенуа
29
Сидибе
Джибриль
26
Агилар
Рубен
22
Фофана
Юссуф
8
Чуамени
Орельен
37
Диоп
Софьян
31
Фолланд
Кевин
9
Бен-Йеддер
Виссам
Монпелье
3-5-2
Монако
4-4-2

Ход матча

17'
 
Фофана Юссуф
24'
0:1
Фолланд Кевин
35'
0:2
Бен-Йеддер Виссам
(Кайо Энрике)
54'
Вахи Элю
Ристич Михайло
 
54'
Саванье Тежи
Ле Таллек Дамьен
 
59'
 
Агилар Рубен
61'
0:3
Бен-Йеддер Виссам
64'
Вахи Элю
1:3
69'
Делор Анди
(Молле Флоран)
2:3
70'
 
Головин Александр
Диоп Софьян
80'
 
Балло-Туре Фоде
Агилар Рубен
80'
 
Йоветич Стеван
Бен-Йеддер Виссам
82'
Мавидиди Стефи
Лаборд Гаэтан
 
83'
Шотар Жорис
Ферри Жордан
 
84'
Шотар Жорис
 
88'
 
Марипан Гильермо
90'
Саванье Тежи
 
90'
 
Матсима Крислен
Кайо Энрике
90'
 
Дисаси Аксель
Фолланд Кевин

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 1 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Делор Анди 9 0.45
2. Лаборд Гаэтан 6 0.3
3. Мавидиди Стефи 4 0.2
4. Саванье Тежи 3 (2) 0.15
5. Молле Флоран 3 0.15
6. Конгре Даниэль 2 0.1
7. Мендеш Педру II 2 0.1
8. Ойонго Амбруаз 1 0.05
9. Суке Арно 1 0.05
10. Шкулетич Петар 1 0.05
11. Вахи Элю 1 0.05
12. Самбья Саломон 0 0
13. Ристич Михайло 0 0
14. Ферри Жордан 0 0
Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фолланд Кевин 10 0.5
2. Бен-Йеддер Виссам 9 (5) 0.45
3. Диоп Софьян 5 0.25
4. Дисаси Аксель 3 0.15
5. Желсон Мартиньш 2 0.1
6. Марипан Гильермо 2 0.1
7. Бадьяшиль Бенуа 2 0.1
8. Агилар Рубен 1 0.05
9. Фабрегас Сеск 1 (1) 0.05
10. Головин Александр 1 0.05
11. Йоветич Стеван 1 0.05
12. Пеллегри Пьетро 1 0.05
13. Жеббель Виллем 1 0.05
14. Кайо Энрике 0 0
15. Чуамени Орельен 0 0
16. Сидибе Джибриль 0 0
17. Оньекуру Генри 0 0
18. Балло-Туре Фоде 0 0
19. Фофана Юссуф 0 0

Карточки

Монпелье
# Игрок      
1. Саванье Тежи 4 1
2. Илтон Виторино 1 2
3. Суке Арно 4 0
4. Ферри Жордан 4 0
5. Конгре Даниэль 3 0
6. Делор Анди 3 0
7. Ле Таллек Дамьен 1 1
8. Молле Флоран 1 1
9. Мендеш Педру II 2 0
10. Лаборд Гаэтан 2 0
11. Ристич Михайло 2 0
12. Мавидиди Стефи 2 0
13. Юн Ил-Лок 1 0
14. Ойонго Амбруаз 1 0
15. Самбья Саломон 1 0
16. Долли Киган 1 0
17. Коцца Николя 1 0
18. Шотар Жорис 1 0
Монако
# Игрок      
1. Фофана Юссуф 5 1
2. Дисаси Аксель 3 2
3. Агилар Рубен 6 0
4. Чуамени Орельен 4 1
5. Фолланд Кевин 3 0
6. Желсон Мартиньш 3 0
7. Жеббель Виллем 3 0
8. Диоп Софьян 3 0
9. Фабрегас Сеск 2 0
10. Сидибе Джибриль 2 0
11. Бен-Йеддер Виссам 2 0
12. Пеллегри Пьетро 2 0
13. Матсима Крислен 2 0
14. Матазо Элио 0 1
15. Марипан Гильермо 1 0
16. Балло-Туре Фоде 1 0
17. Бадьяшиль Бенуа 1 0
18. Бьянкон Жулиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монпелье 12.9% (4) 12.9% (4) 16.13% (5) 25.81% (8) 16.13% (5) 16.13% (5)
 Монако 13.89% (5) 16.67% (6) 11.11% (4) 19.44% (7) 19.44% (7) 19.44% (7)

Предыдущие игры

Монпелье Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Монпелье 1:1 Нант Марсель 3:1 Монпелье Монпелье 2:3 Лилль Брест 2:2 Монпелье
Монпелье 0:2 Метц Ланс 2:3 Монпелье Монпелье 1:3 ПСЖ Лорьян 0:1 Монпелье Монпелье 4:3 Страсбург Бордо 0:2 Монпелье Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монпелье 0:4 Реймс Монако 1:1 Монпелье Монпелье 0:1 Ним Дижон 2:2 Монпелье Монпелье 4:1 Анже Монпелье 2:1 Лион Монпелье 3:1 Ницца Ренн 2:1 Монпелье Метц 1:1 Монпелье
Монако Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Монако 3:0 Анже Лорьян 2:5 Монако Монако 2:2 Сент-Этьен Дижон 0:1 Монако
Монако 0:3 Ланс Марсель 2:1 Монако Лилль 2:1 Монако Монако 3:0 Ним Монако 3:2 ПСЖ Ницца 1:2 Монако Монако 4:0 Бордо Лион 4:1 Монако Монако 1:1 Монпелье Брест 1:0 Монако Монако 3:2 Страсбург Ренн 2:1 Монако Монако 2:1 Нант Ницца 2:3 Монако Метц 0:1 Монако Монако 2:2 Реймс

Последние игры между собой

Монпелье: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 10
Монако: победы: 10, ничьи: 8, поражения: 2
Монако 1:1 Монпелье Лига 1 Монако 1:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 3:1 Монако Лига 1 Монпелье 2:2 Монако Лига 1
Монако 1:2 Монпелье Лига 1 Монако 2:0 Монпелье Кубок лиги Монпелье 0:0 Монако Лига 1 Монако 1:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:2 Монако Лига 1 Монако 6:2 Монпелье Лига 1 Монако 2:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:3 Монако Лига 1 Монако 0:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 Монако Лига 1 Монпелье 1:1 Монако Лига 1 Монако 4:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 Монако Лига 1 Монако 0:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:0 Монако Лига 1 Монако 4:0 Монпелье Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 19 11 7 1 39 - 18 40
2. ПСЖ Заявка 19 12 3 4 43 - 11 39
3. Лилль Заявка 19 11 6 2 33 - 14 39
4. Монако 3:2 Заявка 20 11 3 6 39 - 29 36
5. Ренн Заявка 19 9 6 4 28 - 21 33
6. Марсель Заявка 17 9 5 3 25 - 16 32
7. Анже Заявка 19 9 3 7 25 - 30 30
8. Монпелье 2:3 Заявка 20 8 4 8 33 - 35 28
9. Ланс Заявка 18 8 3 7 28 - 28 27
10. Брест Заявка 19 8 2 9 30 - 34 26
11. Бордо Заявка 19 7 5 7 20 - 21 26
12. Метц Заявка 19 6 7 6 20 - 18 25
13. Ницца Заявка 18 6 5 7 22 - 25 23
14. Реймс Заявка 19 5 6 8 27 - 29 21
15. Страсбург Заявка 19 6 2 11 28 - 32 20
16. Сент-Этьен Заявка 19 4 7 8 20 - 29 19
17. Нант Заявка 19 3 8 8 19 - 31 17
18. Дижон Заявка 19 2 8 9 12 - 26 14
19. Лорьян Заявка 19 3 3 13 20 - 38 12
20. Ним Заявка 19 3 3 13 14 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 7 1 2 25 - 5 22
2. Лион Заявка 9 6 3 0 22 - 8 21
3. Лилль Заявка 10 6 3 1 18 - 6 21
4. Монако 3:2 Заявка 10 6 3 1 23 - 13 21
5. Брест Заявка 9 6 1 2 19 - 14 19
6. Ренн Заявка 10 5 2 3 14 - 13 17
7. Марсель Заявка 8 4 3 1 14 - 9 15
8. Бордо Заявка 10 4 3 3 10 - 8 15
9. Метц Заявка 10 4 3 3 12 - 10 15
10. Ланс Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
11. Анже Заявка 9 4 1 4 9 - 12 13
12. Монпелье 2:3 Заявка 11 4 1 6 19 - 23 13
13. Реймс Заявка 9 3 2 4 9 - 11 11
14. Нант Заявка 9 2 5 2 10 - 14 11
15. Сент-Этьен Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
16. Страсбург Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
17. Ницца Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
18. Лорьян Заявка 9 2 1 6 11 - 17 7
19. Дижон Заявка 10 0 5 5 3 - 10 5
20. Ним Заявка 10 1 1 8 9 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 10 5 4 1 17 - 10 19
2. Лилль Заявка 9 5 3 1 15 - 8 18
3. ПСЖ Заявка 9 5 2 2 18 - 6 17
4. Марсель Заявка 9 5 2 2 11 - 7 17
5. Анже Заявка 10 5 2 3 16 - 18 17
6. Ренн Заявка 9 4 4 1 14 - 8 16
7. Ницца Заявка 9 4 3 2 12 - 7 15
8. Монпелье 2:3 Заявка 9 4 3 2 14 - 12 15
9. Монако 3:2 Заявка 10 5 0 5 16 - 16 15
10. Ланс Заявка 9 4 1 4 13 - 14 13
11. Страсбург Заявка 10 4 0 6 17 - 18 12
12. Бордо Заявка 9 3 2 4 10 - 13 11
13. Метц Заявка 9 2 4 3 8 - 8 10
14. Реймс Заявка 10 2 4 4 18 - 18 10
15. Дижон Заявка 9 2 3 4 9 - 16 9
16. Сент-Этьен Заявка 10 2 3 5 11 - 18 9
17. Ним Заявка 9 2 2 5 5 - 17 8
18. Брест Заявка 10 2 1 7 11 - 20 7
19. Нант Заявка 10 1 3 6 9 - 17 6
20. Лорьян Заявка 10 1 2 7 9 - 21 5
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  • Второй тайм
  • Замена
    90'
    Замена в составе "Монако": вместо Кевина Фолланда на поел вышел Аксель Дисаси.
  • Замена
    90'
    Замена в составе "Монако": вместо Энрике Кайо на поле вышел Крислен Матсима.
  • Желтая карточка
    90'
    Саванье у центрального круга попал ногой в поясницу Фофана и получил жёлтую карточку.
  • Дополнительное время
    90'
    5 минут добавил Пети во втором тайме.
  • 90'
    Йоветич слева откатил мяч на Фофана, который с двадцати двух метров пробил выше ворот.
  • Желтая карточка
    88'
    Марипан в центре поля попал коленом в лицо Делору и получил жёлтую карточку.
  • 87'
    Навес Марипана слева на дальнюю штангу получился слишком сильным для Йоветича.
  • Желтая карточка
    86'
    Шотар руками схатил Головина и получил жёлтую карточку.
  • Замена
    85'
    Замена в составе "Монпелье": вместо Жордана Ферри на поле вышел Жорис Шотар.
  • Замена
    84'
    Замена в составе "Монпелье": вместо Гаэтана Лаборда на поле вышел Стефи Мавидиди.
  • 83'
    Марипан на фланге не подпустил Делора к мячу.
  • Замена
    82'
    Замена в составе "Монако": вместо Виссама Бен-Йедера на поле вышел Стеван Йоветич.
  • Замена
    81'
    Замена в составе "Монако": вместо Рубена Агилара на поле вышел Фоде Балло-Туре.
  • 80'
    Головин слева отправил вперёд Чуамени. Орельен прострелил на Фолланда, который в касание с пяти метров пробил правее ворот.
  • Угловой
    79'
    Голови н от углового флага подачу исполнил слабо. Хозяева выбили мяч и понеслись в контратаку.
  • 78'
    Коцца на фланге в подкапте выбил мяч у Агилара.
  • Угловой
    77'
    Хозяева разыграли угловой удар, но доставить т мяч к воротам не смогли.
  • Опасный момент
    76'
    Делор с двадцати одного метра пробил под перекладину. Лекомт в прыжке с трудом перевёл мяч за пределы поля.
  • Угловой
    75'
    Гости исполнили угловой удар. Опасного момента со "стандарта" создать не удалось.
  • Опасный момент
    74'
    ГОЛОВИН!!! Бен-Йедер вывел справа один на один с голкипером Головина. Александр обыграл Омлин и покатил мяч в пустые ворота. На ленточке сферу догнал Ферри и от штанги отправил её за пределы поля.
  • Угловой
    73'
    Саванье от углового флага навесил к ближней штанге. Мяч выбит на Молле, удар которого заблокирован.
  • 72'
    Головин справа со штрафного навесил на дальнюю штангу, где Конгре опередил Марипана и выбил мяч от ворот.
  • Замена
    71'
    Замена в составе "Монако": вместо Софьяна Диопа на поле вышел Александр Головин.
  • Описание гола
    69'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:3!!!
    ДЕЛОР!!! Молле справа прострелил на Делора, который опередил Марипана и отправил мяч ногой в ворота.
  • Фол, нарушение
    67'
    Вахи на левом фланге атаки наступил на ногу Фофана.
  • Угловой
    66'
    Молле от углового флага навесил к воротам, откуда Бадьяшиль головой мяч вынес.
  • Описание гола
    64'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:3!!!
    ВАХИ!!! Делор справа навесил в центр штрафной площади, где Лаборд не попал ногой по мячу, а набегавший слева Вахи точно пробил в дальний угол.
  • Пенальти
    62'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:3!!!
    БЕН-ЙЕДЕР!!! Бен-Йедер сильно низом пробил точно в левый угол. Омлин угадал направление удара, но до мяча дотянуться не сумел.
  • Пенальти!
    62'
    Конгре в штрафной площади сбил Фолланда. Пенальти!
  • Опасный момент
    61'
    Самбья справа навесил на Делора, который головой пробил выше ворот.
  • Желтая карточка
    61'
    Агилар за грубый подкат в центре поля получил жёлтую карточку.
  • Офсайд
    60'
    Агилар на правом фланге забрался в офсайд.
  • 59'
    Фофана выбил мяч у Саванье, по центру приближавшегося к штрафной площади. Не обошлось без болезненного стыка для Тежи.
  • Замена
    58'
    Замена в составе "Монпелье": вместо Дамьена Ле Таллека на поле вышел Тежи Саванье.
  • Замена
    57'
    Замена в составе "Монпелье": вместо Михайло Ристича на поле вышел Элю Вахи.
  • 56'
    Бен-Йедер головой после навеса Сидибе справа пробил выше ворот.
  • 55'
    Удар Фолланда с пятнадцати метров заблокировал Конгре.
  • 54'
    Бен-Йедер по правому флангу сделал безадресный пас вперёд.
  • Фол, нарушение
    53'
    Агилар в центре поля отходил назад, выставил ногу и влетел в Делора.
  • 52'
    Головин с партнёрами активно разминаются. Чуамени пока с медиками находится за пределами поля.
  • Травма, повреждение
    50'
    Чуамени в центральном круге неудачно столкнулся с Молле и не может самостоятельно подняться с газона.
  • 49'
    Самбья справа навесил в центр штрафной площади, где мяч прилетел точно в ноги Самбья.
  • 48'
    Ристич с Делором слева не смогли прорваться в штрафную площадь гостей.
  • Фол, нарушение
    47'
    Ферри в центре поля толкнул в спину Агилара.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Монпелье!
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Монпелье" - "Монако" - 0:2.
  • Опасный момент
    45'
    Фолланд справа с острого угла пробил по воротам. Омлин мяч отбил. На добивании Агилар, который с линии штрафной площади низом послал мяч левее ворот.
  • Травма, повреждение
    45'
    Молле в центре поля получил мячом в лицо с близкого расстояния от Бадьяшиля.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавил Пети в первом тайме.
  • Фол, нарушение
    45'
    Конгре на чужой половине поля сбил Диопа.
  • 44'
    Самбья справа не смог прорваться в чужую штрафную площадь.
  • 43'
    Фофана справа к воротам сделал заброс на Агилара, но Рубен мяч не догнал.
  • Офсайд
    42'
    Молле на правом фланге оказался в офсайде.
  • Угловой
    41'
    Молле от углового флага навесил в центр штрафной площади, где на вынос сыграл Марипан.
  • 40'
    Лаборд с Молле справа прорвались в штрафную площадь, но их перепасовку перехватил Кайо.
  • 39'
    "Монако" хорошо держит мяч на чужой половине поля, по флангам пробираясь вперёд, без переводов в центр.
  • 37'
    Гол засчитан. Мяч остановлен в центральный круг.
  • Видеоповтор
    36'
    Пауза в матче. Идёт проверка гола на предмет офсайда.
  • Описание гола
    35'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:2!!!
    БЕН-ЙЕНДЕР!!! Кайо Слева навесил на Бен-Йедера, который головой переправил мяч в дальний угол.
  • Фол, нарушение
    34'
    Ристич в центре поля сбил Агилара.
  • Угловой
    33'
    Сидибе от углового флага навесил к воротам. Следует серия ударов, завершил которую Бен-Йедер, с линии вратарской площади ногой пробив выше ворот.
  • 32'
    Бен-Йедер слева с линии штрафной площади пробил по воротам, попал в Ле Таллека и заработал угловой удар.
  • 30'
    "Монпелье" контролирует мяч на чужой половине поля, но к штрафной площади гостей подобраться не может.
  • 29'
    Молле на левом фланге не смог остановить мяч после длинного заброса Мендеша вперёд.
  • Фол, нарушение
    28'
    Агилар у чужой штрафной площади врезал по ногам Мендешу.
  • 27'
    Лаборд на правом фланге упустил мяч за пределы поля.
  • 26'
    Лекомт выдвинулся вперёд на подачу Ферри слева и забрал мяч в руки.
  • Описание гола
    24'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    ФОЛЛАНД!!! Сидибе исполнил подачу от углового флага. Последовала скидка на Бен-Йедера, который в падении боковыми "ножницами" пробил в перекладину. Мяч отскочил к Фолланду, который и открыл счёт в матче.
  • 23'
    Половина первого тайма позади. Команды пока не нанесли ни одного удара в створ ворот.
  • Угловой
    23'
    Молле от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда гости мяч вынесли.
  • 21'
    Молле слева вошёл в штрафную площадь и пытался сделать пас направо на Делора, но попал в Марипана.
  • 20'
    У Бадьяшиля не прошёл пас по левому флангу на ход Кайо.
  • Желтая карточка
    19'
    Фофана грубо ошибается в центральном круге и бьёт по ногам Молле, пытаясь исправить ошибку. Первая жёлтая карточка в матче.
  • 18'
    Самбья справа навесил на дальнюю штангу, где Лаборд в борьбе с Сидибе нарушил правила.
  • 17'
    Удар Делора с линии штрафной площади заблокировал Бадьяшиль.
  • 16'
    Ферри справа продвинулся вперёд и попытался исполнить перевод налево на Делора. Бадьяшиль сыграл на перехвате.
  • 15'
    Самбья по правому флангу прошёл вперёд и прострелил в центр, где на перехвате сыграл Марипан.
  • Фол, нарушение
    14'
    Лаборд на чужой половине поля ударил по ноге Агилара.
  • Угловой
    13'
    Омлин спокойно забрал мяч в руки после навеса от углового флага.
  • 12'
    Диоп слева обыгрался с Бен-Йедером и прорвался в штрафную площадь, чем заработал угловой удар.
  • 11'
    Фолланд справа навесил к воротам, где Омлин спокойно забрал мяч в руки.
  • Фол, нарушение
    10'
    Ристич по флангу пропустил вперёд Агилара и был вынужден сбить защитника "Монако".
  • Фол, нарушение
    9'
    Агилар на чужой половине поля врезал по ногам Коцца.
  • 8'
    Мендеш по правому флангу сделал неудачный пас вперёд. Мяч укатился за боковую линию поля.
  • 7'
    Фолланд на чужой половине поля здорово сыграл в отборе, а вот пас на ход Бен-Йедеру получился слишком сильным.
  • Фол, нарушение
    6'
    Чуамени в центре поля толкнул в спину Ле Таллека.
  • 5'
    "Монако" попытался комбинировать на чужой половине поля, но быстро потерял мяч.
  • 4'
    Заброс Сидибе справа вперёд оказался сильным и неточным.
  • 3'
    "Монпелье" начал матч с контроля мяча на своей половине поля.
  • 2'
    "Монпелье" играет в тёмно-синих футболках и оранжевых трусах, "Монако" - в бело-красной форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Стад де ла Моссон"!
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 19.00 4.70 1.27
Бонус: 10 000 ₽ 3.95 3.85 1.86
Бонус: 5 000 ₽ 3.30 3.48 2.23
Бонус: 5 000 ₽ 21.00 5.30 1.23
  36.44 12.27 1.08

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5
4.50 1.21 2.23 1.66 1.77 2.07 1.50 2.60 1.19 4.70 1.07 8.80
10.00 1.01 9.20 1.03 4.35 1.20 3.15 1.36 2.12 1.80 1.62 2.30 1.40 2.86 1.17 4.45 1.12 5.05 1.02 8.90
7.77 1.08 6.10 1.12 5.80 1.13 4.44 1.20 2.90 1.40 1.86 2.01 1.92 1.87 1.80 2.00 1.13 5.80 1.09 7.20 1.03 8.80 1.95 1.85 1.28 3.60 1.16 5.10
2.75 1.48 2.37 1.62 2.00 1.88 1.70 2.24 5.61 1.16 1.88 2.02 3.23 1.37 2.23 1.70 2.83 1.46 2.33 1.65 1.81 2.07 1.51 2.66 1.37 3.24 1.61 2.40 1.36 3.29
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75
3.25 1.31 2.21 1.62 1.53 2.41 1.13 5.40
3.12 1.36 2.09 1.74 1.51 2.56 1.17 5.05 1.11 6.40
2.08 1.72 1.38 3.00 1.44 2.75 1.06 8.80 1.03 12.00
1.89 1.99 1.56 2.52 1.24 4.30 1.69 2.29 1.49 2.78 1.37 3.36 1.25 4.09 1.13 6.38
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.60 1.17 1.90 1.84 1.26 3.60
4.60 1.20 3.00 1.39 1.80 2.01 1.35 3.20 1.22 4.25
4.05 1.23 2.65 1.42 1.72 2.08 1.29 3.29 1.19 4.21

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.61 2.23
2.33 1.60
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
4.90 1.17
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
3.35 1.31
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Прогнозы на матч Монпелье 2:3 Монако

Исход игры
Монпелье
9.9% (15)
Ничья
27% (41)
Монако
63.2% (96)
Тотал 2.5
Больше
64.67% (97)
Меньше
35.33% (53)
Обе команды забьют
Да
88.67% (133)
Нет
11.33% (17)
Популярный счёт
1:2 Монако
45.4% (69)
1:1 Ничья
23.7% (36)
0:1 Монако
7.2% (11)
2:1 Монпелье
5.9% (9)
1:3 Монако
5.3% (8)
2:2 Ничья
3.3% (5)
2:3 Монако
2.6% (4)
0:2 Монако
2% (3)
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