Монпелье
2:3
Второй тайм: 90+'
Стадион: Стад де ля Моссон
Монако
17' Желтая карточкаФофана Юссуф
0:1
24' ГолФолланд Кевин
0:2
35' ГолБен-Йеддер Виссам
59' Желтая карточкаАгилар Рубен
0:3
61' ПенальтиБен-Йеддер Виссам
1:3
64' ГолВахи Элю
2:3
69' ГолДелор Анди
84' Желтая карточкаШотар Жорис
88' Желтая карточкаМарипан Гильермо
90' Желтая карточкаСаванье Тежи
31
Коцца
Николя
25
Молле
Флоран
12
Ферри
Жордан
12
Кайо
Энрике
26
Агилар
Рубен
22
Фофана
Юссуф
37
Диоп
Софьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Коцца НиколяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Юн Ил-ЛокНападающий
- Нападающий
-
33 Вахи Элю
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Кайо ЭнрикеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Агилар РубенПолузащитник
-
22 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Диоп СофьянПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Матазо ЭлиоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
17'
24'
0:1
35'
0:2
59'
61'
64'
1:3
69'
2:3
84'
88'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
1 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 5
-
5 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Делор Анди
|9
|0.45
|2.
|Лаборд Гаэтан
|6
|0.3
|3.
|Мавидиди Стефи
|4
|0.2
|4.
|Саванье Тежи
|3 (2)
|0.15
|5.
|Молле Флоран
|3
|0.15
|6.
|Конгре Даниэль
|2
|0.1
|7.
|Мендеш Педру II
|2
|0.1
|8.
|Ойонго Амбруаз
|1
|0.05
|9.
|Суке Арно
|1
|0.05
|10.
|Шкулетич Петар
|1
|0.05
|11.
|Вахи Элю
|1
|0.05
|12.
|Самбья Саломон
|0
|0
|13.
|Ристич Михайло
|0
|0
|14.
|Ферри Жордан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фолланд Кевин
|10
|0.5
|2.
|Бен-Йеддер Виссам
|9 (5)
|0.45
|3.
|Диоп Софьян
|5
|0.25
|4.
|Дисаси Аксель
|3
|0.15
|5.
|Желсон Мартиньш
|2
|0.1
|6.
|Марипан Гильермо
|2
|0.1
|7.
|Бадьяшиль Бенуа
|2
|0.1
|8.
|Агилар Рубен
|1
|0.05
|9.
|Фабрегас Сеск
|1 (1)
|0.05
|10.
|Головин Александр
|1
|0.05
|11.
|Йоветич Стеван
|1
|0.05
|12.
|Пеллегри Пьетро
|1
|0.05
|13.
|Жеббель Виллем
|1
|0.05
|14.
|Кайо Энрике
|0
|0
|15.
|Чуамени Орельен
|0
|0
|16.
|Сидибе Джибриль
|0
|0
|17.
|Оньекуру Генри
|0
|0
|18.
|Балло-Туре Фоде
|0
|0
|19.
|Фофана Юссуф
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Саванье Тежи
|4
|1
|2.
|Илтон Виторино
|1
|2
|3.
|Суке Арно
|4
|0
|4.
|Ферри Жордан
|4
|0
|5.
|Конгре Даниэль
|3
|0
|6.
|Делор Анди
|3
|0
|7.
|Ле Таллек Дамьен
|1
|1
|8.
|Молле Флоран
|1
|1
|9.
|Мендеш Педру II
|2
|0
|10.
|Лаборд Гаэтан
|2
|0
|11.
|Ристич Михайло
|2
|0
|12.
|Мавидиди Стефи
|2
|0
|13.
|Юн Ил-Лок
|1
|0
|14.
|Ойонго Амбруаз
|1
|0
|15.
|Самбья Саломон
|1
|0
|16.
|Долли Киган
|1
|0
|17.
|Коцца Николя
|1
|0
|18.
|Шотар Жорис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фофана Юссуф
|5
|1
|2.
|Дисаси Аксель
|3
|2
|3.
|Агилар Рубен
|6
|0
|4.
|Чуамени Орельен
|4
|1
|5.
|Фолланд Кевин
|3
|0
|6.
|Желсон Мартиньш
|3
|0
|7.
|Жеббель Виллем
|3
|0
|8.
|Диоп Софьян
|3
|0
|9.
|Фабрегас Сеск
|2
|0
|10.
|Сидибе Джибриль
|2
|0
|11.
|Бен-Йеддер Виссам
|2
|0
|12.
|Пеллегри Пьетро
|2
|0
|13.
|Матсима Крислен
|2
|0
|14.
|Матазо Элио
|0
|1
|15.
|Марипан Гильермо
|1
|0
|16.
|Балло-Туре Фоде
|1
|0
|17.
|Бадьяшиль Бенуа
|1
|0
|18.
|Бьянкон Жулиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Монпелье
|12.9% (4)
|12.9% (4)
|16.13% (5)
|25.81% (8)
|16.13% (5)
|16.13% (5)
|Монако
|13.89% (5)
|16.67% (6)
|11.11% (4)
|19.44% (7)
|19.44% (7)
|19.44% (7)
Предыдущие игры
Монпелье Последние 20 матчей: +8 =5 -7Монпелье 1:1 Нант Марсель 3:1 Монпелье Монпелье 2:3 Лилль Брест 2:2 Монпелье
Монпелье 0:2 Метц Ланс 2:3 Монпелье Монпелье 1:3 ПСЖ Лорьян 0:1 Монпелье Монпелье 4:3 Страсбург Бордо 0:2 Монпелье Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монпелье 0:4 Реймс Монако 1:1 Монпелье Монпелье 0:1 Ним Дижон 2:2 Монпелье Монпелье 4:1 Анже Монпелье 2:1 Лион Монпелье 3:1 Ницца Ренн 2:1 Монпелье Метц 1:1 Монпелье
Монако Последние 20 матчей: +11 =3 -6Монако 3:0 Анже Лорьян 2:5 Монако Монако 2:2 Сент-Этьен Дижон 0:1 Монако
Последние игры между собой
Монпелье: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 10
Монако: победы: 10, ничьи: 8, поражения: 2
Монако 1:2 Монпелье Лига 1 Монако 2:0 Монпелье Кубок лиги Монпелье 0:0 Монако Лига 1 Монако 1:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:2 Монако Лига 1 Монако 6:2 Монпелье Лига 1 Монако 2:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:3 Монако Лига 1 Монако 0:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 Монако Лига 1 Монпелье 1:1 Монако Лига 1 Монако 4:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 Монако Лига 1 Монако 0:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:0 Монако Лига 1 Монако 4:0 Монпелье Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|19
|11
|7
|1
|39 - 18
|40
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|43 - 11
|39
|3.
|Лилль
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|33 - 14
|39
|4.
|Монако
|3:2 Заявка
|20
|11
|3
|6
|39 - 29
|36
|5.
|Ренн
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|28 - 21
|33
|6.
|Марсель
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 16
|32
|7.
|Анже
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|25 - 30
|30
|8.
|Монпелье
|2:3 Заявка
|20
|8
|4
|8
|33 - 35
|28
|9.
|Ланс
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|28 - 28
|27
|10.
|Брест
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|30 - 34
|26
|11.
|Бордо
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|20 - 21
|26
|12.
|Метц
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|20 - 18
|25
|13.
|Ницца
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 25
|23
|14.
|Реймс
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|27 - 29
|21
|15.
|Страсбург
|Заявка
|19
|6
|2
|11
|28 - 32
|20
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|20 - 29
|19
|17.
|Нант
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|19 - 31
|17
|18.
|Дижон
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|12 - 26
|14
|19.
|Лорьян
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|20 - 38
|12
|20.
|Ним
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|14 - 40
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|25 - 5
|22
|2.
|Лион
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 8
|21
|3.
|Лилль
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 6
|21
|4.
|Монако
|3:2 Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 13
|21
|5.
|Брест
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|19 - 14
|19
|6.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 13
|17
|7.
|Марсель
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 9
|15
|8.
|Бордо
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|9.
|Метц
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|10.
|Ланс
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|11.
|Анже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 12
|13
|12.
|Монпелье
|2:3 Заявка
|11
|4
|1
|6
|19 - 23
|13
|13.
|Реймс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 11
|11
|14.
|Нант
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 14
|11
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|16.
|Страсбург
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|17.
|Ницца
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 18
|8
|18.
|Лорьян
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 17
|7
|19.
|Дижон
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|3 - 10
|5
|20.
|Ним
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 10
|19
|2.
|Лилль
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 6
|17
|4.
|Марсель
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|11 - 7
|17
|5.
|Анже
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 18
|17
|6.
|Ренн
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 8
|16
|7.
|Ницца
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 7
|15
|8.
|Монпелье
|2:3 Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 12
|15
|9.
|Монако
|3:2 Заявка
|10
|5
|0
|5
|16 - 16
|15
|10.
|Ланс
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 14
|13
|11.
|Страсбург
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|17 - 18
|12
|12.
|Бордо
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 13
|11
|13.
|Метц
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 8
|10
|14.
|Реймс
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|18 - 18
|10
|15.
|Дижон
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 18
|9
|17.
|Ним
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 17
|8
|18.
|Брест
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 20
|7
|19.
|Нант
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 17
|6
|20.
|Лорьян
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 21
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Монпелье» – «Монако» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Монпелье» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Монако» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Монпелье» – «Монако», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Монпелье 2:3 Монако
Исход игры
Монпелье
9.9% (15)
Ничья
27% (41)
Монако
63.2% (96)
Тотал 2.5
Больше
64.67% (97)
Меньше
35.33% (53)
Обе команды забьют
Да
88.67% (133)
Нет
11.33% (17)
Популярный счёт
1:2 Монако
45.4% (69)
1:1 Ничья
23.7% (36)
0:1 Монако
7.2% (11)
2:1 Монпелье
5.9% (9)
1:3 Монако
5.3% (8)
2:2 Ничья
3.3% (5)
2:3 Монако
2.6% (4)
0:2 Монако
2% (3)
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