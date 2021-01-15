Йоветич слева откатил мяч на Фофана, который с двадцати двух метров пробил выше ворот.

Саванье у центрального круга попал ногой в поясницу Фофана и получил жёлтую карточку.

Замена в составе "Монако": вместо Энрике Кайо на поле вышел Крислен Матсима.

Замена в составе "Монако": вместо Кевина Фолланда на поел вышел Аксель Дисаси.

Вернём первую ставку если она не сыграет.

Второй тайм в Монпелье!

Ферри в центре поля толкнул в спину Агилара.

Ристич с Делором слева не смогли прорваться в штрафную площадь гостей.

Самбья справа навесил в центр штрафной площади, где мяч прилетел точно в ноги Самбья.

Чуамени в центральном круге неудачно столкнулся с Молле и не может самостоятельно подняться с газона.

Головин с партнёрами активно разминаются. Чуамени пока с медиками находится за пределами поля.

Агилар в центре поля отходил назад, выставил ногу и влетел в Делора.

Замена в составе "Монпелье": вместо Михайло Ристича на поле вышел Элю Вахи.

Замена в составе "Монпелье": вместо Дамьена Ле Таллека на поле вышел Тежи Саванье.

Фофана выбил мяч у Саванье, по центру приближавшегося к штрафной площади. Не обошлось без болезненного стыка для Тежи.

Агилар на правом фланге забрался в офсайд.

Агилар за грубый подкат в центре поля получил жёлтую карточку.

Самбья справа навесил на Делора, который головой пробил выше ворот.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:3!!! БЕН-ЙЕДЕР!!! Бен-Йедер сильно низом пробил точно в левый угол. Омлин угадал направление удара, но до мяча дотянуться не сумел.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:3!!! ВАХИ!!! Делор справа навесил в центр штрафной площади, где Лаборд не попал ногой по мячу, а набегавший слева Вахи точно пробил в дальний угол.

Молле от углового флага навесил к воротам, откуда Бадьяшиль головой мяч вынес.

Вахи на левом фланге атаки наступил на ногу Фофана.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:3!!! ДЕЛОР!!! Молле справа прострелил на Делора, который опередил Марипана и отправил мяч ногой в ворота.

Замена в составе "Монако": вместо Софьяна Диопа на поле вышел Александр Головин.

Головин справа со штрафного навесил на дальнюю штангу, где Конгре опередил Марипана и выбил мяч от ворот.

Саванье от углового флага навесил к ближней штанге. Мяч выбит на Молле, удар которого заблокирован.

ГОЛОВИН!!! Бен-Йедер вывел справа один на один с голкипером Головина. Александр обыграл Омлин и покатил мяч в пустые ворота. На ленточке сферу догнал Ферри и от штанги отправил её за пределы поля.

Гости исполнили угловой удар. Опасного момента со "стандарта" создать не удалось.

Делор с двадцати одного метра пробил под перекладину. Лекомт в прыжке с трудом перевёл мяч за пределы поля.

Хозяева разыграли угловой удар, но доставить т мяч к воротам не смогли.

Коцца на фланге в подкапте выбил мяч у Агилара.

Голови н от углового флага подачу исполнил слабо. Хозяева выбили мяч и понеслись в контратаку.

Головин слева отправил вперёд Чуамени. Орельен прострелил на Фолланда, который в касание с пяти метров пробил правее ворот.

Замена в составе "Монако": вместо Рубена Агилара на поле вышел Фоде Балло-Туре.

Замена в составе "Монако": вместо Виссама Бен-Йедера на поле вышел Стеван Йоветич.

Марипан на фланге не подпустил Делора к мячу.

Замена в составе "Монпелье": вместо Гаэтана Лаборда на поле вышел Стефи Мавидиди.

Замена в составе "Монпелье": вместо Жордана Ферри на поле вышел Жорис Шотар.

Навес Марипана слева на дальнюю штангу получился слишком сильным для Йоветича.

Марипан в центре поля попал коленом в лицо Делору и получил жёлтую карточку.

Первый тайм

— Перерыв! "Монпелье" - "Монако" - 0:2.

45' Фолланд справа с острого угла пробил по воротам. Омлин мяч отбил. На добивании Агилар, который с линии штрафной площади низом послал мяч левее ворот.

45' Молле в центре поля получил мячом в лицо с близкого расстояния от Бадьяшиля.

45' 2 минуты добавил Пети в первом тайме.

45' Конгре на чужой половине поля сбил Диопа.

44' Самбья справа не смог прорваться в чужую штрафную площадь.

43' Фофана справа к воротам сделал заброс на Агилара, но Рубен мяч не догнал.

42' Молле на правом фланге оказался в офсайде.

41' Молле от углового флага навесил в центр штрафной площади, где на вынос сыграл Марипан.

40' Лаборд с Молле справа прорвались в штрафную площадь, но их перепасовку перехватил Кайо.

39' "Монако" хорошо держит мяч на чужой половине поля, по флангам пробираясь вперёд, без переводов в центр.

37' Гол засчитан. Мяч остановлен в центральный круг.

36' Пауза в матче. Идёт проверка гола на предмет офсайда.

35' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:2!!!

БЕН-ЙЕНДЕР!!! Кайо Слева навесил на Бен-Йедера, который головой переправил мяч в дальний угол.

34' Ристич в центре поля сбил Агилара.

33' Сидибе от углового флага навесил к воротам. Следует серия ударов, завершил которую Бен-Йедер, с линии вратарской площади ногой пробив выше ворот.

32' Бен-Йедер слева с линии штрафной площади пробил по воротам, попал в Ле Таллека и заработал угловой удар.

30' "Монпелье" контролирует мяч на чужой половине поля, но к штрафной площади гостей подобраться не может.

29' Молле на левом фланге не смог остановить мяч после длинного заброса Мендеша вперёд.

28' Агилар у чужой штрафной площади врезал по ногам Мендешу.

27' Лаборд на правом фланге упустил мяч за пределы поля.

26' Лекомт выдвинулся вперёд на подачу Ферри слева и забрал мяч в руки.

24' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

ФОЛЛАНД!!! Сидибе исполнил подачу от углового флага. Последовала скидка на Бен-Йедера, который в падении боковыми "ножницами" пробил в перекладину. Мяч отскочил к Фолланду, который и открыл счёт в матче.

23' Половина первого тайма позади. Команды пока не нанесли ни одного удара в створ ворот.

23' Молле от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда гости мяч вынесли.

21' Молле слева вошёл в штрафную площадь и пытался сделать пас направо на Делора, но попал в Марипана.

20' У Бадьяшиля не прошёл пас по левому флангу на ход Кайо.

19' Фофана грубо ошибается в центральном круге и бьёт по ногам Молле, пытаясь исправить ошибку. Первая жёлтая карточка в матче.

18' Самбья справа навесил на дальнюю штангу, где Лаборд в борьбе с Сидибе нарушил правила.

17' Удар Делора с линии штрафной площади заблокировал Бадьяшиль.

16' Ферри справа продвинулся вперёд и попытался исполнить перевод налево на Делора. Бадьяшиль сыграл на перехвате.

15' Самбья по правому флангу прошёл вперёд и прострелил в центр, где на перехвате сыграл Марипан.

14' Лаборд на чужой половине поля ударил по ноге Агилара.

13' Омлин спокойно забрал мяч в руки после навеса от углового флага.

12' Диоп слева обыгрался с Бен-Йедером и прорвался в штрафную площадь, чем заработал угловой удар.

11' Фолланд справа навесил к воротам, где Омлин спокойно забрал мяч в руки.

10' Ристич по флангу пропустил вперёд Агилара и был вынужден сбить защитника "Монако".

9' Агилар на чужой половине поля врезал по ногам Коцца.

8' Мендеш по правому флангу сделал неудачный пас вперёд. Мяч укатился за боковую линию поля.

7' Фолланд на чужой половине поля здорово сыграл в отборе, а вот пас на ход Бен-Йедеру получился слишком сильным.

6' Чуамени в центре поля толкнул в спину Ле Таллека.

5' "Монако" попытался комбинировать на чужой половине поля, но быстро потерял мяч.

4' Заброс Сидибе справа вперёд оказался сильным и неточным.

3' "Монпелье" начал матч с контроля мяча на своей половине поля.

2' "Монпелье" играет в тёмно-синих футболках и оранжевых трусах, "Монако" - в бело-красной форме.