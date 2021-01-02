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Монпелье
 
Позже

Стадион:
Монако

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Делор Анди 8 0.42
2. Лаборд Гаэтан 6 0.32
3. Мавидиди Стефи 4 0.21
4. Саванье Тежи 3 (2) 0.16
5. Молле Флоран 3 0.16
6. Конгре Даниэль 2 0.11
7. Мендеш Педру II 2 0.11
8. Ойонго Амбруаз 1 0.05
9. Суке Арно 1 0.05
10. Шкулетич Петар 1 0.05
11. Самбья Саломон 0 0
12. Ристич Михайло 0 0
13. Ферри Жордан 0 0
Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фолланд Кевин 9 0.47
2. Бен-Йеддер Виссам 7 (4) 0.37
3. Диоп Софьян 5 0.26
4. Дисаси Аксель 3 0.16
5. Желсон Мартиньш 2 0.11
6. Марипан Гильермо 2 0.11
7. Бадьяшиль Бенуа 2 0.11
8. Агилар Рубен 1 0.05
9. Фабрегас Сеск 1 (1) 0.05
10. Головин Александр 1 0.05
11. Йоветич Стеван 1 0.05
12. Пеллегри Пьетро 1 0.05
13. Жеббель Виллем 1 0.05
14. Чуамени Орельен 0 0
15. Сидибе Джибриль 0 0
16. Оньекуру Генри 0 0
17. Кайо Энрике 0 0
18. Балло-Туре Фоде 0 0
19. Фофана Юссуф 0 0

Карточки

Монпелье
# Игрок      
1. Саванье Тежи 4 1
2. Илтон Виторино 1 2
3. Суке Арно 4 0
4. Ферри Жордан 4 0
5. Конгре Даниэль 3 0
6. Делор Анди 3 0
7. Ле Таллек Дамьен 1 1
8. Молле Флоран 1 1
9. Мендеш Педру II 2 0
10. Лаборд Гаэтан 2 0
11. Ристич Михайло 2 0
12. Мавидиди Стефи 2 0
13. Юн Ил-Лок 1 0
14. Ойонго Амбруаз 1 0
15. Самбья Саломон 1 0
16. Долли Киган 1 0
17. Коцца Николя 1 0
18. Шотар Жорис 1 0
Монако
# Игрок      
1. Дисаси Аксель 3 2
2. Чуамени Орельен 4 1
3. Фофана Юссуф 4 1
4. Агилар Рубен 5 0
5. Фолланд Кевин 3 0
6. Желсон Мартиньш 3 0
7. Жеббель Виллем 3 0
8. Диоп Софьян 3 0
9. Фабрегас Сеск 2 0
10. Сидибе Джибриль 2 0
11. Бен-Йеддер Виссам 2 0
12. Пеллегри Пьетро 2 0
13. Матсима Крислен 2 0
14. Матазо Элио 0 1
15. Марипан Гильермо 1 0
16. Балло-Туре Фоде 1 0
17. Бадьяшиль Бенуа 1 0
18. Бьянкон Жулиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монпелье 12.9% (4) 12.9% (4) 16.13% (5) 25.81% (8) 16.13% (5) 16.13% (5)
 Монако 13.89% (5) 16.67% (6) 11.11% (4) 19.44% (7) 19.44% (7) 19.44% (7)

Предыдущие игры

Монпелье Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Монпелье 1:1 Нант Марсель 3:1 Монпелье Монпелье 2:3 Лилль Брест 2:2 Монпелье
Монпелье 0:2 Метц Ланс 2:3 Монпелье Монпелье 1:3 ПСЖ Лорьян 0:1 Монпелье Монпелье 4:3 Страсбург Бордо 0:2 Монпелье Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монпелье 0:4 Реймс Монако 1:1 Монпелье Монпелье 0:1 Ним Дижон 2:2 Монпелье Монпелье 4:1 Анже Монпелье 2:1 Лион Монпелье 3:1 Ницца Ренн 2:1 Монпелье Метц 1:1 Монпелье
Монако Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Монако 3:0 Анже Лорьян 2:5 Монако Монако 2:2 Сент-Этьен Дижон 0:1 Монако
Монако 0:3 Ланс Марсель 2:1 Монако Лилль 2:1 Монако Монако 3:0 Ним Монако 3:2 ПСЖ Ницца 1:2 Монако Монако 4:0 Бордо Лион 4:1 Монако Монако 1:1 Монпелье Брест 1:0 Монако Монако 3:2 Страсбург Ренн 2:1 Монако Монако 2:1 Нант Ницца 2:3 Монако Метц 0:1 Монако Монако 2:2 Реймс

Последние игры между собой

Монпелье: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 10
Монако: победы: 10, ничьи: 8, поражения: 2
Монако 1:1 Монпелье Лига 1 Монако 1:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 3:1 Монако Лига 1 Монпелье 2:2 Монако Лига 1
Монако 1:2 Монпелье Лига 1 Монако 2:0 Монпелье Кубок лиги Монпелье 0:0 Монако Лига 1 Монако 1:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:2 Монако Лига 1 Монако 6:2 Монпелье Лига 1 Монако 2:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:3 Монако Лига 1 Монако 0:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 Монако Лига 1 Монпелье 1:1 Монако Лига 1 Монако 4:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 Монако Лига 1 Монако 0:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:0 Монако Лига 1 Монако 4:0 Монпелье Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 19 11 7 1 39 - 18 40
2. ПСЖ Заявка 19 12 3 4 43 - 11 39
3. Лилль Заявка 19 11 6 2 33 - 14 39
4. Монако Заявка 19 10 3 6 36 - 27 33
5. Ренн Заявка 19 9 6 4 28 - 21 33
6. Марсель Заявка 17 9 5 3 25 - 16 32
7. Анже Заявка 19 9 3 7 25 - 30 30
8. Монпелье Заявка 19 8 4 7 31 - 32 28
9. Ланс Заявка 18 8 3 7 28 - 28 27
10. Брест Заявка 19 8 2 9 30 - 34 26
11. Бордо Заявка 19 7 5 7 20 - 21 26
12. Метц Заявка 19 6 7 6 20 - 18 25
13. Ницца Заявка 18 6 5 7 22 - 25 23
14. Реймс Заявка 19 5 6 8 27 - 29 21
15. Страсбург Заявка 19 6 2 11 28 - 32 20
16. Сент-Этьен Заявка 19 4 7 8 20 - 29 19
17. Нант Заявка 19 3 8 8 19 - 31 17
18. Дижон Заявка 19 2 8 9 12 - 26 14
19. Лорьян Заявка 19 3 3 13 20 - 38 12
20. Ним Заявка 19 3 3 13 14 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 7 1 2 25 - 5 22
2. Лион Заявка 9 6 3 0 22 - 8 21
3. Лилль Заявка 10 6 3 1 18 - 6 21
4. Монако Заявка 10 6 3 1 23 - 13 21
5. Брест Заявка 9 6 1 2 19 - 14 19
6. Ренн Заявка 10 5 2 3 14 - 13 17
7. Марсель Заявка 8 4 3 1 14 - 9 15
8. Бордо Заявка 10 4 3 3 10 - 8 15
9. Метц Заявка 10 4 3 3 12 - 10 15
10. Ланс Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
11. Анже Заявка 9 4 1 4 9 - 12 13
12. Монпелье Заявка 10 4 1 5 17 - 20 13
13. Реймс Заявка 9 3 2 4 9 - 11 11
14. Нант Заявка 9 2 5 2 10 - 14 11
15. Сент-Этьен Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
16. Страсбург Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
17. Ницца Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
18. Лорьян Заявка 9 2 1 6 11 - 17 7
19. Дижон Заявка 10 0 5 5 3 - 10 5
20. Ним Заявка 10 1 1 8 9 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 10 5 4 1 17 - 10 19
2. Лилль Заявка 9 5 3 1 15 - 8 18
3. ПСЖ Заявка 9 5 2 2 18 - 6 17
4. Марсель Заявка 9 5 2 2 11 - 7 17
5. Анже Заявка 10 5 2 3 16 - 18 17
6. Ренн Заявка 9 4 4 1 14 - 8 16
7. Ницца Заявка 9 4 3 2 12 - 7 15
8. Монпелье Заявка 9 4 3 2 14 - 12 15
9. Ланс Заявка 9 4 1 4 13 - 14 13
10. Монако Заявка 9 4 0 5 13 - 14 12
11. Страсбург Заявка 10 4 0 6 17 - 18 12
12. Бордо Заявка 9 3 2 4 10 - 13 11
13. Метц Заявка 9 2 4 3 8 - 8 10
14. Реймс Заявка 10 2 4 4 18 - 18 10
15. Дижон Заявка 9 2 3 4 9 - 16 9
16. Сент-Этьен Заявка 10 2 3 5 11 - 18 9
17. Ним Заявка 9 2 2 5 5 - 17 8
18. Брест Заявка 10 2 1 7 11 - 20 7
19. Нант Заявка 10 1 3 6 9 - 17 6
20. Лорьян Заявка 10 1 2 7 9 - 21 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Монпелье - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 января 2021, осталось 2 дня 16 часов 14 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 67
    Монпелье 11.9% (8)
    X 31.3% (21)
    Монако 56.7% (38)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Монпелье
    Ничья
    Монако
    4.09
    4.10
    1.90
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.80 3.80 1.90
    Бонус: 10 000 ₽ 3.95 3.85 1.87
    Бонус: 5 000 ₽ 3.92 3.92 1.89
    Бонус: 5 000 ₽ 3.95 4.10 1.84
      4.09 3.95 1.90

    Самый высокий коэффициент на матч «Монпелье» – «Монако» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Монпелье» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Монако» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Монпелье» – «Монако», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    4.40 1.21 2.20 1.68 1.74 2.11 1.48 2.65 1.19 4.80 1.07 9.00
    11.50 1.01 10.75 1.02 4.20 1.21 3.38 1.32 2.21 1.74 1.70 2.15 1.44 2.69 1.20 4.15 1.14 4.70 1.04 8.20
    15.00 1.01 10.50 1.03 4.30 1.21 3.45 1.31 2.23 1.70 1.98 1.88 1.74 2.17 1.47 2.65 1.23 4.10 1.17 4.80 1.06 8.10 1.05 8.70 0.00 14.50
    4.61 1.23 2.69 1.52 2.24 1.71 2.00 1.91 1.74 2.20 1.58 2.52 1.47 2.82 1.18 5.39
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.20 1.32 2.17 1.64 1.51 2.44 1.13 5.40
    3.38 1.32 2.24 1.65 1.54 2.48 1.19 4.70 1.13 5.90
    2.18 1.68 1.52 2.48 1.18 4.70
    2.90 1.46 2.27 1.69 1.77 2.18 1.54 2.63 1.36 3.37
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.60 1.17 1.88 1.86 1.25 3.70
    4.55 1.20 3.20 1.35 1.85 1.95 1.39 3.00 1.25 3.95
    3.25 1.31 1.87 1.87 1.40 2.85

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.62 2.21
    1.66 2.15
    Букмекер Да Нет
    3.90 1.23
    3.95 1.22
    Букмекер Да Нет
    2.90 1.38
    2.95 1.37
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    Прогнозы на матч Монпелье - Монако

    Исход игры
    Монпелье
    11.9% (8)
    Ничья
    31.3% (21)
    Монако
    56.7% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (39)
    Меньше
    40% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    89.23% (58)
    Нет
    10.77% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Монако
    43.3% (29)
    1:1 Ничья
    28.4% (19)
    0:1 Монако
    6% (4)
    2:1 Монпелье
    6% (4)
    1:3 Монако
    3% (2)
    2:2 Ничья
    3% (2)
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