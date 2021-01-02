Монпелье
Позже
Стадион: Стад де ля Моссон
Монако
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Делор Анди
|8
|0.42
|2.
|Лаборд Гаэтан
|6
|0.32
|3.
|Мавидиди Стефи
|4
|0.21
|4.
|Саванье Тежи
|3 (2)
|0.16
|5.
|Молле Флоран
|3
|0.16
|6.
|Конгре Даниэль
|2
|0.11
|7.
|Мендеш Педру II
|2
|0.11
|8.
|Ойонго Амбруаз
|1
|0.05
|9.
|Суке Арно
|1
|0.05
|10.
|Шкулетич Петар
|1
|0.05
|11.
|Самбья Саломон
|0
|0
|12.
|Ристич Михайло
|0
|0
|13.
|Ферри Жордан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фолланд Кевин
|9
|0.47
|2.
|Бен-Йеддер Виссам
|7 (4)
|0.37
|3.
|Диоп Софьян
|5
|0.26
|4.
|Дисаси Аксель
|3
|0.16
|5.
|Желсон Мартиньш
|2
|0.11
|6.
|Марипан Гильермо
|2
|0.11
|7.
|Бадьяшиль Бенуа
|2
|0.11
|8.
|Агилар Рубен
|1
|0.05
|9.
|Фабрегас Сеск
|1 (1)
|0.05
|10.
|Головин Александр
|1
|0.05
|11.
|Йоветич Стеван
|1
|0.05
|12.
|Пеллегри Пьетро
|1
|0.05
|13.
|Жеббель Виллем
|1
|0.05
|14.
|Чуамени Орельен
|0
|0
|15.
|Сидибе Джибриль
|0
|0
|16.
|Оньекуру Генри
|0
|0
|17.
|Кайо Энрике
|0
|0
|18.
|Балло-Туре Фоде
|0
|0
|19.
|Фофана Юссуф
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Саванье Тежи
|4
|1
|2.
|Илтон Виторино
|1
|2
|3.
|Суке Арно
|4
|0
|4.
|Ферри Жордан
|4
|0
|5.
|Конгре Даниэль
|3
|0
|6.
|Делор Анди
|3
|0
|7.
|Ле Таллек Дамьен
|1
|1
|8.
|Молле Флоран
|1
|1
|9.
|Мендеш Педру II
|2
|0
|10.
|Лаборд Гаэтан
|2
|0
|11.
|Ристич Михайло
|2
|0
|12.
|Мавидиди Стефи
|2
|0
|13.
|Юн Ил-Лок
|1
|0
|14.
|Ойонго Амбруаз
|1
|0
|15.
|Самбья Саломон
|1
|0
|16.
|Долли Киган
|1
|0
|17.
|Коцца Николя
|1
|0
|18.
|Шотар Жорис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дисаси Аксель
|3
|2
|2.
|Чуамени Орельен
|4
|1
|3.
|Фофана Юссуф
|4
|1
|4.
|Агилар Рубен
|5
|0
|5.
|Фолланд Кевин
|3
|0
|6.
|Желсон Мартиньш
|3
|0
|7.
|Жеббель Виллем
|3
|0
|8.
|Диоп Софьян
|3
|0
|9.
|Фабрегас Сеск
|2
|0
|10.
|Сидибе Джибриль
|2
|0
|11.
|Бен-Йеддер Виссам
|2
|0
|12.
|Пеллегри Пьетро
|2
|0
|13.
|Матсима Крислен
|2
|0
|14.
|Матазо Элио
|0
|1
|15.
|Марипан Гильермо
|1
|0
|16.
|Балло-Туре Фоде
|1
|0
|17.
|Бадьяшиль Бенуа
|1
|0
|18.
|Бьянкон Жулиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Монпелье
|12.9% (4)
|12.9% (4)
|16.13% (5)
|25.81% (8)
|16.13% (5)
|16.13% (5)
|Монако
|13.89% (5)
|16.67% (6)
|11.11% (4)
|19.44% (7)
|19.44% (7)
|19.44% (7)
Предыдущие игры
Монпелье Последние 20 матчей: +8 =5 -7Монпелье 1:1 Нант Марсель 3:1 Монпелье Монпелье 2:3 Лилль Брест 2:2 Монпелье
Монпелье 0:2 Метц Ланс 2:3 Монпелье Монпелье 1:3 ПСЖ Лорьян 0:1 Монпелье Монпелье 4:3 Страсбург Бордо 0:2 Монпелье Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монпелье 0:4 Реймс Монако 1:1 Монпелье Монпелье 0:1 Ним Дижон 2:2 Монпелье Монпелье 4:1 Анже Монпелье 2:1 Лион Монпелье 3:1 Ницца Ренн 2:1 Монпелье Метц 1:1 Монпелье
Монако Последние 20 матчей: +11 =3 -6Монако 3:0 Анже Лорьян 2:5 Монако Монако 2:2 Сент-Этьен Дижон 0:1 Монако
Последние игры между собой
Монпелье: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 10
Монако: победы: 10, ничьи: 8, поражения: 2
Монако 1:2 Монпелье Лига 1 Монако 2:0 Монпелье Кубок лиги Монпелье 0:0 Монако Лига 1 Монако 1:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:2 Монако Лига 1 Монако 6:2 Монпелье Лига 1 Монако 2:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:3 Монако Лига 1 Монако 0:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 Монако Лига 1 Монпелье 1:1 Монако Лига 1 Монако 4:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 Монако Лига 1 Монако 0:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:0 Монако Лига 1 Монако 4:0 Монпелье Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|19
|11
|7
|1
|39 - 18
|40
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|43 - 11
|39
|3.
|Лилль
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|33 - 14
|39
|4.
|Монако
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|36 - 27
|33
|5.
|Ренн
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|28 - 21
|33
|6.
|Марсель
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 16
|32
|7.
|Анже
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|25 - 30
|30
|8.
|Монпелье
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|31 - 32
|28
|9.
|Ланс
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|28 - 28
|27
|10.
|Брест
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|30 - 34
|26
|11.
|Бордо
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|20 - 21
|26
|12.
|Метц
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|20 - 18
|25
|13.
|Ницца
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 25
|23
|14.
|Реймс
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|27 - 29
|21
|15.
|Страсбург
|Заявка
|19
|6
|2
|11
|28 - 32
|20
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|20 - 29
|19
|17.
|Нант
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|19 - 31
|17
|18.
|Дижон
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|12 - 26
|14
|19.
|Лорьян
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|20 - 38
|12
|20.
|Ним
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|14 - 40
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|25 - 5
|22
|2.
|Лион
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 8
|21
|3.
|Лилль
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 6
|21
|4.
|Монако
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 13
|21
|5.
|Брест
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|19 - 14
|19
|6.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 13
|17
|7.
|Марсель
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 9
|15
|8.
|Бордо
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|9.
|Метц
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|10.
|Ланс
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|11.
|Анже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 12
|13
|12.
|Монпелье
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 20
|13
|13.
|Реймс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 11
|11
|14.
|Нант
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 14
|11
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|16.
|Страсбург
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|17.
|Ницца
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 18
|8
|18.
|Лорьян
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 17
|7
|19.
|Дижон
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|3 - 10
|5
|20.
|Ним
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 10
|19
|2.
|Лилль
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 6
|17
|4.
|Марсель
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|11 - 7
|17
|5.
|Анже
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 18
|17
|6.
|Ренн
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 8
|16
|7.
|Ницца
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 7
|15
|8.
|Монпелье
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 12
|15
|9.
|Ланс
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 14
|13
|10.
|Монако
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|13 - 14
|12
|11.
|Страсбург
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|17 - 18
|12
|12.
|Бордо
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 13
|11
|13.
|Метц
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 8
|10
|14.
|Реймс
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|18 - 18
|10
|15.
|Дижон
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 18
|9
|17.
|Ним
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 17
|8
|18.
|Брест
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 20
|7
|19.
|Нант
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 17
|6
|20.
|Лорьян
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 21
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Монпелье» – «Монако» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Монпелье» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Монако» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Монпелье» – «Монако», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Монпелье - Монако
Исход игры
Монпелье
11.9% (8)
Ничья
31.3% (21)
Монако
56.7% (38)
Тотал 2.5
Больше
60% (39)
Меньше
40% (26)
Обе команды забьют
Да
89.23% (58)
Нет
10.77% (7)
Популярный счёт
1:2 Монако
43.3% (29)
1:1 Ничья
28.4% (19)
0:1 Монако
6% (4)
2:1 Монпелье
6% (4)
1:3 Монако
3% (2)
2:2 Ничья
3% (2)
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