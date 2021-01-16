20' Желтая карточкаКубас Андрес
0:0
35' Не забитый пенальтиТовен Флорьян
16
Пеле
Йоанн
29
Лирола
Поль
10
Пайе
Димитри
30
Рейне
Батист
8
До
Лука
18
Кубас
Андрес
12
Фомба
Ламин
20
Рипар
Рено
- Основной состав
-
16 Пеле ЙоаннВратарь
-
29 Лирола ПольЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Пайе ДимитриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Нагатомо ЮтоЗащитник
- Защитник
-
23 Аке МарлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Гуйе ПапПолузащитник
-
28 Жермен ВалерНападающий
-
Главный тренер: Виллаш-Боаш Андре
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
-
30 Рейне БатистВратарь
- Защитник
- Защитник
-
8 До ЛукаЗащитник
- Защитник
-
18 Кубас АндресПолузащитник
-
12 Фомба ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Рипар РеноПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Назих АмджадВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Пакье ГаэтанЗащитник
-
22 Бенрау ЯссинПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Мажуга МаркоНападающий
-
25 Ру НоланНападающий
-
13 Ариби КаримНападающий
-
Главный тренер: Jerome Arpinon
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
20'
35'
0:0
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 3
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Товен Флорьян
|6
|0.33
|2.
|Пайе Димитри
|3
|0.17
|3.
|Бенедетто Дарио
|3 (1)
|0.17
|4.
|Жермен Валер
|3
|0.17
|5.
|Сансон Морган
|2
|0.11
|6.
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0.11
|7.
|Ронжье Валентин
|1
|0.06
|8.
|Радоньич Неманья
|1
|0.06
|9.
|Амави Жордан
|1
|0.06
|10.
|Гуйе Пап
|1
|0.06
|11.
|Балерди Леонардо
|1
|0.06
|12.
|Сакаи Хироки
|0
|0
|13.
|Альваро Гонсалес II
|0
|0
|14.
|Хауи Саиф-Эдин
|0
|0
|15.
|Камара Бубакар
|0
|0
|16.
|Кюизанс Микаэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ферхат Зинедин
|3
|0.15
|2.
|Рипар Рено
|3 (2)
|0.15
|3.
|Коне Мусса II
|2
|0.1
|4.
|Ахлинви Маттео
|2
|0.1
|5.
|Мелинг Биргер
|1
|0.05
|6.
|Филиппото Ромен
|1
|0.05
|7.
|Денкей Кевин
|1
|0.05
|8.
|Кубас Андрес
|1
|0.05
|9.
|Мартинеc Пабло
|0
|0
|10.
|Дулевич Харис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Альваро Гонсалес II
|5
|0
|2.
|Амави Жордан
|3
|1
|3.
|Гуйе Пап
|3
|1
|4.
|Сакаи Хироки
|4
|0
|5.
|Ронжье Валентин
|4
|0
|6.
|Чалета-Цар Дуе
|4
|0
|7.
|Пайе Димитри
|2
|1
|8.
|Бенедетто Дарио
|2
|1
|9.
|Камара Бубакар
|3
|0
|10.
|Нагатомо Юто
|2
|0
|11.
|Стротман Кевин
|2
|0
|12.
|Товен Флорьян
|2
|0
|13.
|Сансон Морган
|2
|0
|14.
|Хауи Саиф-Эдин
|2
|0
|15.
|Кюизанс Микаэль
|2
|0
|16.
|Балерди Леонардо
|2
|0
|17.
|Манданда Стив
|1
|0
|18.
|Жермен Валер
|1
|0
|19.
|Лопес Максим
|1
|0
|20.
|Радоньич Неманья
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|До Лука
|4
|1
|2.
|Кубас Андрес
|3
|1
|3.
|Ландре Лоик
|2
|1
|4.
|Фомба Ламин
|3
|0
|5.
|Денкей Кевин
|3
|0
|6.
|Мигель Флориан
|1
|1
|7.
|Ру Нолан
|2
|0
|8.
|Рейне Батист
|2
|0
|9.
|Рипар Рено
|2
|0
|10.
|Бриансон Антони
|2
|0
|11.
|Бенрау Яссин
|2
|0
|12.
|Элиассон Никлас
|1
|0
|13.
|Мартинеc Пабло
|1
|0
|14.
|Ферхат Зинедин
|1
|0
|15.
|Сарр Сиди
|1
|0
|16.
|Алакуш Софьян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Марсель
|16.67% (4)
|16.67% (4)
|16.67% (4)
|16.67% (4)
|8.33% (2)
|25% (6)
|Ним
|14.29% (2)
|0
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|28.57% (4)
Предыдущие игры
Марсель Последние 20 матчей: +8 =4 -8ПСЖ 2:1 Марсель Дижон 0:0 Марсель Марсель 3:1 Монпелье Анже 2:1 Марсель
Марсель 1:1 Реймс Ренн 2:1 Марсель Марсель 2:1 Монако Манчестер Сити 3:0 Марсель Ним 0:2 Марсель Марсель 2:1 Олимпиакос Марсель 3:1 Нант Марсель 0:2 Порту Страсбург 0:1 Марсель Порту 3:0 Марсель Марсель 0:3 Манчестер Сити Лорьян 0:1 Марсель Олимпиакос 1:0 Марсель Марсель 3:1 Бордо Лион 1:1 Марсель Марсель 1:1 Метц
Ним Последние 20 матчей: +3 =3 -14Ним 0:1 Лилль Страсбург 5:0 Ним Ним 1:3 Дижон Сент-Этьен 2:2 Ним
Последние игры между собой
Марсель: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 1
Ним: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|19
|11
|7
|1
|39 - 18
|40
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|43 - 11
|39
|3.
|Лилль
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|33 - 14
|39
|4.
|Монако
|Заявка
|20
|11
|3
|6
|39 - 29
|36
|5.
|Марсель
|0:0 Заявка
|18
|9
|6
|3
|25 - 16
|33
|6.
|Ренн
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|28 - 21
|33
|7.
|Анже
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|25 - 30
|30
|8.
|Монпелье
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|33 - 35
|28
|9.
|Ланс
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|28 - 28
|27
|10.
|Брест
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|30 - 34
|26
|11.
|Бордо
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|20 - 21
|26
|12.
|Метц
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|20 - 18
|25
|13.
|Ницца
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 25
|23
|14.
|Реймс
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|27 - 29
|21
|15.
|Страсбург
|Заявка
|19
|6
|2
|11
|28 - 32
|20
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|20 - 29
|19
|17.
|Нант
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|19 - 31
|17
|18.
|Дижон
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|12 - 26
|14
|19.
|Ним
|0:0 Заявка
|20
|3
|4
|13
|14 - 40
|13
|20.
|Лорьян
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|20 - 38
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|25 - 5
|22
|2.
|Лион
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 8
|21
|3.
|Лилль
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 6
|21
|4.
|Монако
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 13
|21
|5.
|Брест
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|19 - 14
|19
|6.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 13
|17
|7.
|Марсель
|0:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 9
|16
|8.
|Бордо
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|9.
|Метц
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|10.
|Ланс
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|11.
|Анже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 12
|13
|12.
|Монпелье
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|19 - 23
|13
|13.
|Реймс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 11
|11
|14.
|Нант
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 14
|11
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|16.
|Страсбург
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|17.
|Ницца
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 18
|8
|18.
|Лорьян
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 17
|7
|19.
|Дижон
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|3 - 10
|5
|20.
|Ним
|0:0 Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 10
|19
|2.
|Лилль
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 6
|17
|4.
|Марсель
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|11 - 7
|17
|5.
|Анже
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 18
|17
|6.
|Ренн
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 8
|16
|7.
|Ницца
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 7
|15
|8.
|Монпелье
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 12
|15
|9.
|Монако
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|16 - 16
|15
|10.
|Ланс
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 14
|13
|11.
|Страсбург
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|17 - 18
|12
|12.
|Бордо
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 13
|11
|13.
|Метц
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 8
|10
|14.
|Реймс
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|18 - 18
|10
|15.
|Дижон
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 18
|9
|17.
|Ним
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|5 - 17
|9
|18.
|Брест
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 20
|7
|19.
|Нант
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 17
|6
|20.
|Лорьян
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 21
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Марсель» – «Ним» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Марсель» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ним» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Марсель» – «Ним», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Марсель 0:0 Ним
Исход игры
Марсель
96.6% (140)
Ничья
2.8% (4)
Ним
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
32.17% (46)
Меньше
67.83% (97)
Обе команды забьют
Да
30.07% (43)
Нет
69.93% (100)
Популярный счёт
2:0 Марсель
53.8% (78)
2:1 Марсель
19.3% (28)
1:0 Марсель
10.3% (15)
3:1 Марсель
7.6% (11)
3:0 Марсель
3.4% (5)
1:1 Ничья
2.1% (3)
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