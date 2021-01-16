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Марсель
0:0
Перерыв

Стадион:
Ним
0'
20' Желтая карточка
Кубас Андрес
0:0
35' Не забитый пенальти
Товен Флорьян
16
Пеле
Йоанн
29
Лирола
Поль
15
Чалета-Цар
Дуе
3
Альваро
Гонсалес
II
2
Сакаи
Хироки
21
Ронжье
Валентин
4
Камара
Бубакар
8
Сансон
Морган
26
Товен
Флорьян
9
Бенедетто
Дарио
10
Пайе
Димитри
30
Рейне
Батист
29
Алакуш
Софьян
23
Бриансон
Антони
8
До
Лука
3
Мелинг
Биргер
18
Кубас
Андрес
12
Фомба
Ламин
10
Ферхат
Зинедин
7
Элиассон
Никлас
20
Рипар
Рено
28
Коне
Мусса
II
Марсель
4-3-3
Ним
4-2-3-1

Ход матча

18'
Гуйе Пап
Камара Бубакар
 
20'
 
Кубас Андрес
35'
Товен Флорьян
0:0

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 3
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Товен Флорьян 6 0.33
2. Пайе Димитри 3 0.17
3. Бенедетто Дарио 3 (1) 0.17
4. Жермен Валер 3 0.17
5. Сансон Морган 2 0.11
6. Чалета-Цар Дуе 2 0.11
7. Ронжье Валентин 1 0.06
8. Радоньич Неманья 1 0.06
9. Амави Жордан 1 0.06
10. Гуйе Пап 1 0.06
11. Балерди Леонардо 1 0.06
12. Сакаи Хироки 0 0
13. Альваро Гонсалес II 0 0
14. Хауи Саиф-Эдин 0 0
15. Камара Бубакар 0 0
16. Кюизанс Микаэль 0 0
Ним
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ферхат Зинедин 3 0.15
2. Рипар Рено 3 (2) 0.15
3. Коне Мусса II 2 0.1
4. Ахлинви Маттео 2 0.1
5. Мелинг Биргер 1 0.05
6. Филиппото Ромен 1 0.05
7. Денкей Кевин 1 0.05
8. Кубас Андрес 1 0.05
9. Мартинеc Пабло 0 0
10. Дулевич Харис 0 0

Карточки

Марсель
# Игрок      
1. Альваро Гонсалес II 5 0
2. Амави Жордан 3 1
3. Гуйе Пап 3 1
4. Сакаи Хироки 4 0
5. Ронжье Валентин 4 0
6. Чалета-Цар Дуе 4 0
7. Пайе Димитри 2 1
8. Бенедетто Дарио 2 1
9. Камара Бубакар 3 0
10. Нагатомо Юто 2 0
11. Стротман Кевин 2 0
12. Товен Флорьян 2 0
13. Сансон Морган 2 0
14. Хауи Саиф-Эдин 2 0
15. Кюизанс Микаэль 2 0
16. Балерди Леонардо 2 0
17. Манданда Стив 1 0
18. Жермен Валер 1 0
19. Лопес Максим 1 0
20. Радоньич Неманья 1 0
Ним
# Игрок      
1. До Лука 4 1
2. Кубас Андрес 3 1
3. Ландре Лоик 2 1
4. Фомба Ламин 3 0
5. Денкей Кевин 3 0
6. Мигель Флориан 1 1
7. Ру Нолан 2 0
8. Рейне Батист 2 0
9. Рипар Рено 2 0
10. Бриансон Антони 2 0
11. Бенрау Яссин 2 0
12. Элиассон Никлас 1 0
13. Мартинеc Пабло 1 0
14. Ферхат Зинедин 1 0
15. Сарр Сиди 1 0
16. Алакуш Софьян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Марсель 16.67% (4) 16.67% (4) 16.67% (4) 16.67% (4) 8.33% (2) 25% (6)
 Ним 14.29% (2) 0 21.43% (3) 21.43% (3) 14.29% (2) 28.57% (4)

Предыдущие игры

Марсель Последние 20 матчей: +8 =4 -8
ПСЖ 2:1 Марсель Дижон 0:0 Марсель Марсель 3:1 Монпелье Анже 2:1 Марсель
Марсель 1:1 Реймс Ренн 2:1 Марсель Марсель 2:1 Монако Манчестер Сити 3:0 Марсель Ним 0:2 Марсель Марсель 2:1 Олимпиакос Марсель 3:1 Нант Марсель 0:2 Порту Страсбург 0:1 Марсель Порту 3:0 Марсель Марсель 0:3 Манчестер Сити Лорьян 0:1 Марсель Олимпиакос 1:0 Марсель Марсель 3:1 Бордо Лион 1:1 Марсель Марсель 1:1 Метц
Ним Последние 20 матчей: +3 =3 -14
Ним 0:1 Лилль Страсбург 5:0 Ним Ним 1:3 Дижон Сент-Этьен 2:2 Ним
Ним 0:2 Ницца Лорьян 3:0 Ним Ним 0:2 Марсель Монако 3:0 Ним Реймс 0:1 Ним Ним 1:5 Анже Ним 0:1 Метц Бордо 2:0 Ним Ним 0:4 ПСЖ Монпелье 0:1 Ним Ним 1:1 Ланс Лион 0:0 Ним Ним 2:4 Ренн Нант 2:1 Ним Ним 4:0 Брест Ним 0:1 Марсель

Последние игры между собой

Марсель: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 1
Ним: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 6
Ним 0:2 Марсель Лига 1 Ним 0:1 Марсель Товарищеские матчи Ним 2:3 Марсель Лига 1 Марсель 3:1 Ним Лига 1
Марсель 2:1 Ним Лига 1 Ним 3:1 Марсель Лига 1 Ним 0:1 Марсель Товарищеские матчи Ним 2:2 Марсель Товарищеские матчи Ним 2:2 Марсель Международные матчи (клубы)
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 19 11 7 1 39 - 18 40
2. ПСЖ Заявка 19 12 3 4 43 - 11 39
3. Лилль Заявка 19 11 6 2 33 - 14 39
4. Монако Заявка 20 11 3 6 39 - 29 36
5. Марсель 0:0 Заявка 18 9 6 3 25 - 16 33
6. Ренн Заявка 19 9 6 4 28 - 21 33
7. Анже Заявка 19 9 3 7 25 - 30 30
8. Монпелье Заявка 20 8 4 8 33 - 35 28
9. Ланс Заявка 18 8 3 7 28 - 28 27
10. Брест Заявка 19 8 2 9 30 - 34 26
11. Бордо Заявка 19 7 5 7 20 - 21 26
12. Метц Заявка 19 6 7 6 20 - 18 25
13. Ницца Заявка 18 6 5 7 22 - 25 23
14. Реймс Заявка 19 5 6 8 27 - 29 21
15. Страсбург Заявка 19 6 2 11 28 - 32 20
16. Сент-Этьен Заявка 19 4 7 8 20 - 29 19
17. Нант Заявка 19 3 8 8 19 - 31 17
18. Дижон Заявка 19 2 8 9 12 - 26 14
19. Ним 0:0 Заявка 20 3 4 13 14 - 40 13
20. Лорьян Заявка 19 3 3 13 20 - 38 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 7 1 2 25 - 5 22
2. Лион Заявка 9 6 3 0 22 - 8 21
3. Лилль Заявка 10 6 3 1 18 - 6 21
4. Монако Заявка 10 6 3 1 23 - 13 21
5. Брест Заявка 9 6 1 2 19 - 14 19
6. Ренн Заявка 10 5 2 3 14 - 13 17
7. Марсель 0:0 Заявка 9 4 4 1 14 - 9 16
8. Бордо Заявка 10 4 3 3 10 - 8 15
9. Метц Заявка 10 4 3 3 12 - 10 15
10. Ланс Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
11. Анже Заявка 9 4 1 4 9 - 12 13
12. Монпелье Заявка 11 4 1 6 19 - 23 13
13. Реймс Заявка 9 3 2 4 9 - 11 11
14. Нант Заявка 9 2 5 2 10 - 14 11
15. Сент-Этьен Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
16. Страсбург Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
17. Ницца Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
18. Лорьян Заявка 9 2 1 6 11 - 17 7
19. Дижон Заявка 10 0 5 5 3 - 10 5
20. Ним 0:0 Заявка 10 1 1 8 9 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 10 5 4 1 17 - 10 19
2. Лилль Заявка 9 5 3 1 15 - 8 18
3. ПСЖ Заявка 9 5 2 2 18 - 6 17
4. Марсель 0:0 Заявка 9 5 2 2 11 - 7 17
5. Анже Заявка 10 5 2 3 16 - 18 17
6. Ренн Заявка 9 4 4 1 14 - 8 16
7. Ницца Заявка 9 4 3 2 12 - 7 15
8. Монпелье Заявка 9 4 3 2 14 - 12 15
9. Монако Заявка 10 5 0 5 16 - 16 15
10. Ланс Заявка 9 4 1 4 13 - 14 13
11. Страсбург Заявка 10 4 0 6 17 - 18 12
12. Бордо Заявка 9 3 2 4 10 - 13 11
13. Метц Заявка 9 2 4 3 8 - 8 10
14. Реймс Заявка 10 2 4 4 18 - 18 10
15. Дижон Заявка 9 2 3 4 9 - 16 9
16. Сент-Этьен Заявка 10 2 3 5 11 - 18 9
17. Ним 0:0 Заявка 10 2 3 5 5 - 17 9
18. Брест Заявка 10 2 1 7 11 - 20 7
19. Нант Заявка 10 1 3 6 9 - 17 6
20. Лорьян Заявка 10 1 2 7 9 - 21 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 145
Марсель 96.6% (140)
X 2.8% (4)
Ним 0.7% (1)
Все прогнозы
1.78 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Марсель
Ничья
Ним
1.65
4.80
7.40
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.38 5.00 8.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.42 4.80 7.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.49 4.55 6.65
Бонус: 5 000 ₽ 1.58 3.80 6.30
  1.65 3.43 6.92

Самый высокий коэффициент на матч «Марсель» – «Ним» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Марсель» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ним» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Марсель» – «Ним», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.30 1.22 2.19 1.69 1.72 2.13 1.47 2.70 1.18 4.90 1.06 9.20
10.50 1.01 9.70 1.02 3.78 1.25 3.04 1.38 2.15 1.78 1.65 2.24 1.39 2.90 1.18 4.33 1.13 4.95 1.03 8.60 1.05 7.50
8.50 1.06 6.80 1.10 3.05 1.37 2.33 1.60 1.70 2.15 1.86 2.00 1.35 3.15 1.25 3.90 1.10 6.80 1.08 7.77 1.04 9.10 1.03 9.70 1.01 16.50
6.08 1.14 2.75 1.48 2.18 1.74 1.90 1.98 1.61 2.40 1.46 2.82 1.37 3.23 1.51 2.71 1.64 2.37 1.51 2.70 1.11 7.27 1.14 6.23
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.25 1.31 2.19 1.63 1.51 2.45 1.12 5.60
3.20 1.35 2.19 1.68 1.49 2.62 1.18 4.90 1.12 6.35
2.22 1.65 1.44 2.75 1.22 4.20 1.04 10.00 1.03 12.00
1.29 3.78 1.15 5.82 1.31 3.59 1.22 4.55 1.47 2.78 1.31 3.62
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.50 1.18 1.86 1.88 1.25 3.75
4.20 1.23 2.91 1.41 1.78 2.04 1.33 3.30 1.22 4.30
2.95 1.37 1.78 1.97 1.33 3.10 1.29 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.91 1.83
2.15 1.70
Букмекер Да Нет
4.60 1.17
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
3.60 1.27
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Прогнозы на матч Марсель 0:0 Ним

Исход игры
Марсель
96.6% (140)
Ничья
2.8% (4)
Ним
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
32.17% (46)
Меньше
67.83% (97)
Обе команды забьют
Да
30.07% (43)
Нет
69.93% (100)
Популярный счёт
2:0 Марсель
53.8% (78)
2:1 Марсель
19.3% (28)
1:0 Марсель
10.3% (15)
3:1 Марсель
7.6% (11)
3:0 Марсель
3.4% (5)
1:1 Ничья
2.1% (3)
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