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Анже
 
Позже

Стадион:
ПСЖ
1
Бернардони
Поль
29
Манко
Венсан
8
Траоре
Исмаэль
24
Томас
Ромен
3
Думбия
Сулейман
18
Амаду
Ибрагим
14
Кулибали
Лассана
15
Капелле
Пьеррик
10
Фюльжини
Анжело
27
Лаж
Матиас
9
Дьони
Луа
1
Навас
Кейлор
24
Флоренци
Алессандро
22
Диалло
Абду
5
Маркиньос
Маркос
20
Кюрзава
Левен
6
Верратти
Марко
8
Паредес
Леандро
11
Ди
Мария
Анхель
10
Неймар
7
Мбаппе
Килиан
18
Кин
Мойзе
Анже
4-2-3-1
ПСЖ
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Анже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Баокен Стефан 5 0.26
2. Траоре Исмаэль 3 0.16
3. Фюльжини Анжело 3 0.16
4. Томас Ромен 3 0.16
5. Лаж Матиас 3 0.16
6. Капелле Пьеррик 2 0.11
7. Дьони Луа 2 (1) 0.11
8. Мангани Томас 1 (1) 0.05
9. Кабо Джимми 1 0.05
10. Тиуб Сада 1 0.05
11. Буфаль Софьян 1 0.05
12. Бобишон Антонен 0 0
13. Аит-Нури Раян 0 0
ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбаппе Килиан 12 (4) 0.63
2. Кин Мойзе 9 0.47
3. Ди Мария Анхель 3 0.16
4. Сарабия Пабло 3 0.16
5. Неймар 3 (1) 0.16
6. Икарди Мауро 3 0.16
7. Дракслер Юлиан 2 0.11
8. Гуэйе Идрисса 2 0.11
9. Флоренци Алессандро 2 0.11
10. Дагба Колин 1 0.05
11. Эррера Андер 1 0.05
12. Маркиньос Маркос 1 0.05
13. Пембеле Тимоте 1 0.05
14. Рафинья Алькантара 0 0
15. Баккер Митчел 0 0
16. Верратти Марко 0 0
17. Кюрзава Левен 0 0

Карточки

Анже
# Игрок      
1. Думбия Сулейман 6 0
2. Томас Ромен 3 1
3. Баокен Стефан 4 0
4. Мангани Томас 3 0
5. Фюльжини Анжело 3 0
6. Павлович Матео 2 0
7. Траоре Исмаэль 2 0
8. Манко Венсан 2 0
9. Амаду Ибрагим 2 0
10. Кулибали Лассана 2 0
11. Лаж Матиас 2 0
12. Бамба Абдулайе 1 0
13. Капелле Пьеррик 1 0
14. Кабо Джимми 1 0
15. Буфаль Софьян 1 0
16. Сантамария Батист 1 0
17. Бернардони Поль 1 0
18. Эбосс Энсо 1 0
19. Эль-Мелали Фарид 1 0
20. Чо Мохамед-Али 1 0
ПСЖ
# Игрок      
1. Диалло Абду 1 2
2. Кимпембе Преснел 4 0
3. Неймар 2 1
4. Кюрзава Левен 2 1
5. Паредес Леандро 2 1
6. Дракслер Юлиан 3 0
7. Дагба Колин 3 0
8. Верратти Марко 2 0
9. Бернат Хуан 2 0
10. Керер Тило 2 0
11. Кин Мойзе 2 0
12. Сарабия Пабло 1 0
13. Ди Мария Анхель 1 0
14. Гуэйе Идрисса 1 0
15. Рафинья Алькантара 1 0
16. Флоренци Алессандро 1 0
17. Эррера Андер 1 0
18. Маркиньос Маркос 1 0
19. Данилу Перейра 1 0
20. Мбаппе Килиан 1 0
21. Баккер Митчел 1 0
22. Пембеле Тимоте 1 0
23. Руис-Атиль Кайс 1 0
24. Фадига Бандиугу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Анже 20% (5) 28% (7) 8% (2) 20% (5) 0 24% (6)
 ПСЖ 9.3% (4) 18.6% (8) 13.95% (6) 9.3% (4) 13.95% (6) 34.88% (15)

Предыдущие игры

Анже Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Монако 3:0 Анже Лилль 1:2 Анже Анже 2:1 Марсель Нант 1:1 Анже
Анже 0:2 Страсбург Сент-Этьен 0:0 Анже Анже 2:0 Лорьян Ланс 1:3 Анже Анже 0:1 Лион Анже 3:3 Ньор Ним 1:5 Анже Анже 0:3 Ницца Ренн 1:2 Анже Анже 1:1 Метц Нант 1:2 Анже ПСЖ 6:1 Анже Анже 3:2 Брест Монпелье 4:1 Анже Анже 1:0 Реймс Анже 6:1 Шатору
ПСЖ Последние 20 матчей: +13 =3 -4
ПСЖ 2:1 Марсель ПСЖ 3:0 Брест Сент-Этьен 1:1 ПСЖ ПСЖ 4:0 Страсбург
Лилль 0:0 ПСЖ ПСЖ 2:0 Лорьян ПСЖ 0:1 Лион ПСЖ 5:1 Истанбул Башакшехир Монпелье 1:3 ПСЖ Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ ПСЖ 2:2 Бордо ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг Монако 3:2 ПСЖ ПСЖ 3:0 Ренн РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Нант 0:3 ПСЖ Истанбул Башакшехир 0:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Дижон ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед Ним 0:4 ПСЖ

Последние игры между собой

Анже: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 11
ПСЖ: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 0
ПСЖ 6:1 Анже Лига 1 ПСЖ 4:0 Анже Лига 1 Анже 1:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:1 Анже Лига 1
ПСЖ 2:1 Анже Лига 1 Анже 0:5 ПСЖ Лига 1 Анже 0:1 ПСЖ Кубок Анже 0:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Анже Лига 1 ПСЖ 5:1 Анже Лига 1 Анже 0:0 ПСЖ Лига 1 Анже 1:3 ПСЖ Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 19 11 7 1 39 - 18 40
2. ПСЖ Заявка 19 12 3 4 43 - 11 39
3. Лилль Заявка 19 11 6 2 33 - 14 39
4. Монако Заявка 20 11 3 6 39 - 29 36
5. Ренн Заявка 19 9 6 4 28 - 21 33
6. Марсель Заявка 18 9 5 4 26 - 18 32
7. Анже Заявка 19 9 3 7 25 - 30 30
8. Монпелье Заявка 20 8 4 8 33 - 35 28
9. Ланс Заявка 18 8 3 7 28 - 28 27
10. Брест Заявка 19 8 2 9 30 - 34 26
11. Бордо Заявка 19 7 5 7 20 - 21 26
12. Метц Заявка 19 6 7 6 20 - 18 25
13. Ницца Заявка 18 6 5 7 22 - 25 23
14. Реймс Заявка 19 5 6 8 27 - 29 21
15. Страсбург Заявка 19 6 2 11 28 - 32 20
16. Сент-Этьен Заявка 19 4 7 8 20 - 29 19
17. Нант Заявка 19 3 8 8 19 - 31 17
18. Ним Заявка 20 4 3 13 16 - 41 15
19. Дижон Заявка 19 2 8 9 12 - 26 14
20. Лорьян Заявка 19 3 3 13 20 - 38 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 7 1 2 25 - 5 22
2. Лион Заявка 9 6 3 0 22 - 8 21
3. Лилль Заявка 10 6 3 1 18 - 6 21
4. Монако Заявка 10 6 3 1 23 - 13 21
5. Брест Заявка 9 6 1 2 19 - 14 19
6. Ренн Заявка 10 5 2 3 14 - 13 17
7. Марсель Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
8. Бордо Заявка 10 4 3 3 10 - 8 15
9. Метц Заявка 10 4 3 3 12 - 10 15
10. Ланс Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
11. Анже Заявка 9 4 1 4 9 - 12 13
12. Монпелье Заявка 11 4 1 6 19 - 23 13
13. Реймс Заявка 9 3 2 4 9 - 11 11
14. Нант Заявка 9 2 5 2 10 - 14 11
15. Сент-Этьен Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
16. Страсбург Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
17. Ницца Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
18. Лорьян Заявка 9 2 1 6 11 - 17 7
19. Дижон Заявка 10 0 5 5 3 - 10 5
20. Ним Заявка 10 1 1 8 9 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 10 5 4 1 17 - 10 19
2. Лилль Заявка 9 5 3 1 15 - 8 18
3. ПСЖ Заявка 9 5 2 2 18 - 6 17
4. Марсель Заявка 9 5 2 2 11 - 7 17
5. Анже Заявка 10 5 2 3 16 - 18 17
6. Ренн Заявка 9 4 4 1 14 - 8 16
7. Ницца Заявка 9 4 3 2 12 - 7 15
8. Монпелье Заявка 9 4 3 2 14 - 12 15
9. Монако Заявка 10 5 0 5 16 - 16 15
10. Ланс Заявка 9 4 1 4 13 - 14 13
11. Страсбург Заявка 10 4 0 6 17 - 18 12
12. Бордо Заявка 9 3 2 4 10 - 13 11
13. Ним Заявка 10 3 2 5 7 - 18 11
14. Метц Заявка 9 2 4 3 8 - 8 10
15. Реймс Заявка 10 2 4 4 18 - 18 10
16. Дижон Заявка 9 2 3 4 9 - 16 9
17. Сент-Этьен Заявка 10 2 3 5 11 - 18 9
18. Брест Заявка 10 2 1 7 11 - 20 7
19. Нант Заявка 10 1 3 6 9 - 17 6
20. Лорьян Заявка 10 1 2 7 9 - 21 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола! Закроет сегодняшний игровой день во французской Лиге 1 матч действующего чемпиона, "ПСЖ", который отправился в гости к "Анже". Игра обещает быть интересной, ведь все лидеры парижан на месте и готовы добывать очки, чтобы продолжать борьбу за первое место в таблице. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
Прогнозы 143
Анже 0.7% (1)
X 2.1% (3)
ПСЖ 97.2% (139)
Все прогнозы
2.24 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Анже
Ничья
ПСЖ
9.92
6.30
1.31
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 8.00 5.35 1.35
Бонус: 5 000 ₽ 12.50 6.30 1.31
Бонус: 5 000 ₽ 10.00 5.90 1.31
  9.92 6.13 1.30

Самый высокий коэффициент на матч «Анже» – «ПСЖ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Анже» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПСЖ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Анже» – «ПСЖ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.75 1.00 14.00 1.01 5.35 1.14 4.45 1.21 2.74 1.61 1.83 1.98 1.56 2.25 1.32 3.14 1.23 3.64 1.08 6.05 1.07 6.70 1.00 11.25
15.50 0.00 10.50 1.03 4.30 1.14 4.40 1.21 2.55 1.51 2.06 1.85 2.07 1.81 1.82 2.06 1.66 2.30 1.35 3.20 1.27 3.85 1.11 6.00 1.05 7.20 1.01 14.50 1.01 12.00
6.01 1.15 2.85 1.47 2.69 1.50 2.40 1.62 2.10 1.79 1.84 2.06 1.66 2.31 1.50 2.71 1.25 4.22
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
4.05 1.24 2.75 1.45 1.69 2.17 1.26 3.85 1.18 4.80
2.55 1.64 1.63 2.28 1.19 3.95
3.33 1.36 2.66 1.52 1.96 1.93 1.66 2.32 1.46 2.87
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.70 1.17 3.30 1.33 1.91 1.89 1.42 2.88 1.25 3.95
3.25 1.31 2.10 1.69 1.55 2.33 1.28 3.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.00 1.77
Букмекер Да Нет
4.80 1.16
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
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Прогнозы на матч Анже - ПСЖ

Исход игры
Анже
0.7% (1)
Ничья
2.1% (3)
ПСЖ
97.2% (139)
Тотал 2.5
Больше
63.83% (90)
Меньше
36.17% (51)
Обе команды забьют
Да
58.16% (82)
Нет
41.84% (59)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
29.4% (42)
0:2 ПСЖ
26.6% (38)
1:3 ПСЖ
21% (30)
0:3 ПСЖ
7% (10)
0:1 ПСЖ
7% (10)
1:4 ПСЖ
2.8% (4)
1:1 Ничья
2.1% (3)
2:3 ПСЖ
1.4% (2)
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