Анже
Позже
Стадион: Раймон Копа
ПСЖ
29
Манко
Венсан
24
Томас
Ромен
27
Лаж
Матиас
22
Диалло
Абду
10
Неймар
18
Кин
Мойзе
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Манко ВенсанЗащитник
- Защитник
-
24 Томас РоменЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Лаж МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Тиуб СадаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кабо ДжиммиПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мулен Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Диалло АбдуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 НеймарПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Кин МойзеНападающий
- Запасные игроки
-
16 Рико СерхиоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jesus Perez
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Баокен Стефан
|5
|0.26
|2.
|Траоре Исмаэль
|3
|0.16
|3.
|Фюльжини Анжело
|3
|0.16
|4.
|Томас Ромен
|3
|0.16
|5.
|Лаж Матиас
|3
|0.16
|6.
|Капелле Пьеррик
|2
|0.11
|7.
|Дьони Луа
|2 (1)
|0.11
|8.
|Мангани Томас
|1 (1)
|0.05
|9.
|Кабо Джимми
|1
|0.05
|10.
|Тиуб Сада
|1
|0.05
|11.
|Буфаль Софьян
|1
|0.05
|12.
|Бобишон Антонен
|0
|0
|13.
|Аит-Нури Раян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мбаппе Килиан
|12 (4)
|0.63
|2.
|Кин Мойзе
|9
|0.47
|3.
|Ди Мария Анхель
|3
|0.16
|4.
|Сарабия Пабло
|3
|0.16
|5.
|Неймар
|3 (1)
|0.16
|6.
|Икарди Мауро
|3
|0.16
|7.
|Дракслер Юлиан
|2
|0.11
|8.
|Гуэйе Идрисса
|2
|0.11
|9.
|Флоренци Алессандро
|2
|0.11
|10.
|Дагба Колин
|1
|0.05
|11.
|Эррера Андер
|1
|0.05
|12.
|Маркиньос Маркос
|1
|0.05
|13.
|Пембеле Тимоте
|1
|0.05
|14.
|Рафинья Алькантара
|0
|0
|15.
|Баккер Митчел
|0
|0
|16.
|Верратти Марко
|0
|0
|17.
|Кюрзава Левен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Думбия Сулейман
|6
|0
|2.
|Томас Ромен
|3
|1
|3.
|Баокен Стефан
|4
|0
|4.
|Мангани Томас
|3
|0
|5.
|Фюльжини Анжело
|3
|0
|6.
|Павлович Матео
|2
|0
|7.
|Траоре Исмаэль
|2
|0
|8.
|Манко Венсан
|2
|0
|9.
|Амаду Ибрагим
|2
|0
|10.
|Кулибали Лассана
|2
|0
|11.
|Лаж Матиас
|2
|0
|12.
|Бамба Абдулайе
|1
|0
|13.
|Капелле Пьеррик
|1
|0
|14.
|Кабо Джимми
|1
|0
|15.
|Буфаль Софьян
|1
|0
|16.
|Сантамария Батист
|1
|0
|17.
|Бернардони Поль
|1
|0
|18.
|Эбосс Энсо
|1
|0
|19.
|Эль-Мелали Фарид
|1
|0
|20.
|Чо Мохамед-Али
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Диалло Абду
|1
|2
|2.
|Кимпембе Преснел
|4
|0
|3.
|Неймар
|2
|1
|4.
|Кюрзава Левен
|2
|1
|5.
|Паредес Леандро
|2
|1
|6.
|Дракслер Юлиан
|3
|0
|7.
|Дагба Колин
|3
|0
|8.
|Верратти Марко
|2
|0
|9.
|Бернат Хуан
|2
|0
|10.
|Керер Тило
|2
|0
|11.
|Кин Мойзе
|2
|0
|12.
|Сарабия Пабло
|1
|0
|13.
|Ди Мария Анхель
|1
|0
|14.
|Гуэйе Идрисса
|1
|0
|15.
|Рафинья Алькантара
|1
|0
|16.
|Флоренци Алессандро
|1
|0
|17.
|Эррера Андер
|1
|0
|18.
|Маркиньос Маркос
|1
|0
|19.
|Данилу Перейра
|1
|0
|20.
|Мбаппе Килиан
|1
|0
|21.
|Баккер Митчел
|1
|0
|22.
|Пембеле Тимоте
|1
|0
|23.
|Руис-Атиль Кайс
|1
|0
|24.
|Фадига Бандиугу
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Анже
|20% (5)
|28% (7)
|8% (2)
|20% (5)
|0
|24% (6)
|ПСЖ
|9.3% (4)
|18.6% (8)
|13.95% (6)
|9.3% (4)
|13.95% (6)
|34.88% (15)
Предыдущие игры
Анже Последние 20 матчей: +10 =4 -6Монако 3:0 Анже Лилль 1:2 Анже Анже 2:1 Марсель Нант 1:1 Анже
ПСЖ Последние 20 матчей: +13 =3 -4ПСЖ 2:1 Марсель ПСЖ 3:0 Брест Сент-Этьен 1:1 ПСЖ ПСЖ 4:0 Страсбург
Последние игры между собой
Анже: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 11
ПСЖ: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|19
|11
|7
|1
|39 - 18
|40
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|43 - 11
|39
|3.
|Лилль
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|33 - 14
|39
|4.
|Монако
|Заявка
|20
|11
|3
|6
|39 - 29
|36
|5.
|Ренн
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|28 - 21
|33
|6.
|Марсель
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|26 - 18
|32
|7.
|Анже
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|25 - 30
|30
|8.
|Монпелье
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|33 - 35
|28
|9.
|Ланс
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|28 - 28
|27
|10.
|Брест
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|30 - 34
|26
|11.
|Бордо
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|20 - 21
|26
|12.
|Метц
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|20 - 18
|25
|13.
|Ницца
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 25
|23
|14.
|Реймс
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|27 - 29
|21
|15.
|Страсбург
|Заявка
|19
|6
|2
|11
|28 - 32
|20
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|20 - 29
|19
|17.
|Нант
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|19 - 31
|17
|18.
|Ним
|Заявка
|20
|4
|3
|13
|16 - 41
|15
|19.
|Дижон
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|12 - 26
|14
|20.
|Лорьян
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|20 - 38
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|25 - 5
|22
|2.
|Лион
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 8
|21
|3.
|Лилль
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 6
|21
|4.
|Монако
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 13
|21
|5.
|Брест
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|19 - 14
|19
|6.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 13
|17
|7.
|Марсель
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|8.
|Бордо
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|9.
|Метц
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|10.
|Ланс
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|11.
|Анже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 12
|13
|12.
|Монпелье
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|19 - 23
|13
|13.
|Реймс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 11
|11
|14.
|Нант
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 14
|11
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|16.
|Страсбург
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|17.
|Ницца
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 18
|8
|18.
|Лорьян
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 17
|7
|19.
|Дижон
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|3 - 10
|5
|20.
|Ним
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 10
|19
|2.
|Лилль
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 6
|17
|4.
|Марсель
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|11 - 7
|17
|5.
|Анже
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 18
|17
|6.
|Ренн
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 8
|16
|7.
|Ницца
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 7
|15
|8.
|Монпелье
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 12
|15
|9.
|Монако
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|16 - 16
|15
|10.
|Ланс
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 14
|13
|11.
|Страсбург
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|17 - 18
|12
|12.
|Бордо
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 13
|11
|13.
|Ним
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 18
|11
|14.
|Метц
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 8
|10
|15.
|Реймс
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|18 - 18
|10
|16.
|Дижон
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 18
|9
|18.
|Брест
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 20
|7
|19.
|Нант
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 17
|6
|20.
|Лорьян
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 21
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Анже» – «ПСЖ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Анже» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПСЖ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Анже» – «ПСЖ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Анже - ПСЖ
Исход игры
Анже
0.7% (1)
Ничья
2.1% (3)
ПСЖ
97.2% (139)
Тотал 2.5
Больше
63.83% (90)
Меньше
36.17% (51)
Обе команды забьют
Да
58.16% (82)
Нет
41.84% (59)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
29.4% (42)
0:2 ПСЖ
26.6% (38)
1:3 ПСЖ
21% (30)
0:3 ПСЖ
7% (10)
0:1 ПСЖ
7% (10)
1:4 ПСЖ
2.8% (4)
1:1 Ничья
2.1% (3)
2:3 ПСЖ
1.4% (2)
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