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Стадион:
ПСЖ

Бомбардиры внутри турнира

Анже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Баокен Стефан 5 0.26
2. Траоре Исмаэль 3 0.16
3. Фюльжини Анжело 3 0.16
4. Томас Ромен 3 0.16
5. Лаж Матиас 3 0.16
6. Капелле Пьеррик 2 0.11
7. Дьони Луа 2 (1) 0.11
8. Мангани Томас 1 (1) 0.05
9. Кабо Джимми 1 0.05
10. Тиуб Сада 1 0.05
11. Буфаль Софьян 1 0.05
12. Бобишон Антонен 0 0
13. Аит-Нури Раян 0 0
ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбаппе Килиан 12 (4) 0.63
2. Кин Мойзе 9 0.47
3. Ди Мария Анхель 3 0.16
4. Сарабия Пабло 3 0.16
5. Неймар 3 (1) 0.16
6. Икарди Мауро 3 0.16
7. Дракслер Юлиан 2 0.11
8. Гуэйе Идрисса 2 0.11
9. Флоренци Алессандро 2 0.11
10. Дагба Колин 1 0.05
11. Эррера Андер 1 0.05
12. Маркиньос Маркос 1 0.05
13. Пембеле Тимоте 1 0.05
14. Рафинья Алькантара 0 0
15. Баккер Митчел 0 0
16. Верратти Марко 0 0
17. Кюрзава Левен 0 0

Карточки

Анже
# Игрок      
1. Думбия Сулейман 6 0
2. Томас Ромен 3 1
3. Баокен Стефан 4 0
4. Мангани Томас 3 0
5. Фюльжини Анжело 3 0
6. Павлович Матео 2 0
7. Траоре Исмаэль 2 0
8. Манко Венсан 2 0
9. Амаду Ибрагим 2 0
10. Кулибали Лассана 2 0
11. Лаж Матиас 2 0
12. Бамба Абдулайе 1 0
13. Капелле Пьеррик 1 0
14. Кабо Джимми 1 0
15. Буфаль Софьян 1 0
16. Сантамария Батист 1 0
17. Бернардони Поль 1 0
18. Эбосс Энсо 1 0
19. Эль-Мелали Фарид 1 0
20. Чо Мохамед-Али 1 0
ПСЖ
# Игрок      
1. Диалло Абду 1 2
2. Кимпембе Преснел 4 0
3. Неймар 2 1
4. Кюрзава Левен 2 1
5. Паредес Леандро 2 1
6. Дракслер Юлиан 3 0
7. Дагба Колин 3 0
8. Верратти Марко 2 0
9. Бернат Хуан 2 0
10. Керер Тило 2 0
11. Кин Мойзе 2 0
12. Сарабия Пабло 1 0
13. Ди Мария Анхель 1 0
14. Гуэйе Идрисса 1 0
15. Рафинья Алькантара 1 0
16. Флоренци Алессандро 1 0
17. Эррера Андер 1 0
18. Маркиньос Маркос 1 0
19. Данилу Перейра 1 0
20. Мбаппе Килиан 1 0
21. Баккер Митчел 1 0
22. Пембеле Тимоте 1 0
23. Руис-Атиль Кайс 1 0
24. Фадига Бандиугу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Анже 20% (5) 28% (7) 8% (2) 20% (5) 0 24% (6)
 ПСЖ 9.3% (4) 18.6% (8) 13.95% (6) 9.3% (4) 13.95% (6) 34.88% (15)

Предыдущие игры

Анже Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Монако 3:0 Анже Лилль 1:2 Анже Анже 2:1 Марсель Нант 1:1 Анже
Анже 0:2 Страсбург Сент-Этьен 0:0 Анже Анже 2:0 Лорьян Ланс 1:3 Анже Анже 0:1 Лион Анже 3:3 Ньор Ним 1:5 Анже Анже 0:3 Ницца Ренн 1:2 Анже Анже 1:1 Метц Нант 1:2 Анже ПСЖ 6:1 Анже Анже 3:2 Брест Монпелье 4:1 Анже Анже 1:0 Реймс Анже 6:1 Шатору
ПСЖ Последние 20 матчей: +13 =3 -4
ПСЖ 2:1 Марсель ПСЖ 3:0 Брест Сент-Этьен 1:1 ПСЖ ПСЖ 4:0 Страсбург
Лилль 0:0 ПСЖ ПСЖ 2:0 Лорьян ПСЖ 0:1 Лион ПСЖ 5:1 Истанбул Башакшехир Монпелье 1:3 ПСЖ Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ ПСЖ 2:2 Бордо ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг Монако 3:2 ПСЖ ПСЖ 3:0 Ренн РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Нант 0:3 ПСЖ Истанбул Башакшехир 0:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Дижон ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед Ним 0:4 ПСЖ

Последние игры между собой

Анже: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 11
ПСЖ: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 0
ПСЖ 6:1 Анже Лига 1 ПСЖ 4:0 Анже Лига 1 Анже 1:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:1 Анже Лига 1
ПСЖ 2:1 Анже Лига 1 Анже 0:5 ПСЖ Лига 1 Анже 0:1 ПСЖ Кубок Анже 0:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Анже Лига 1 ПСЖ 5:1 Анже Лига 1 Анже 0:0 ПСЖ Лига 1 Анже 1:3 ПСЖ Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 19 11 7 1 39 - 18 40
2. ПСЖ Заявка 19 12 3 4 43 - 11 39
3. Лилль Заявка 19 11 6 2 33 - 14 39
4. Монако Заявка 19 10 3 6 36 - 27 33
5. Ренн Заявка 19 9 6 4 28 - 21 33
6. Марсель Заявка 17 9 5 3 25 - 16 32
7. Анже Заявка 19 9 3 7 25 - 30 30
8. Монпелье Заявка 19 8 4 7 31 - 32 28
9. Ланс Заявка 18 8 3 7 28 - 28 27
10. Брест Заявка 19 8 2 9 30 - 34 26
11. Бордо Заявка 19 7 5 7 20 - 21 26
12. Метц Заявка 19 6 7 6 20 - 18 25
13. Ницца Заявка 18 6 5 7 22 - 25 23
14. Реймс Заявка 19 5 6 8 27 - 29 21
15. Страсбург Заявка 19 6 2 11 28 - 32 20
16. Сент-Этьен Заявка 19 4 7 8 20 - 29 19
17. Нант Заявка 19 3 8 8 19 - 31 17
18. Дижон Заявка 19 2 8 9 12 - 26 14
19. Лорьян Заявка 19 3 3 13 20 - 38 12
20. Ним Заявка 19 3 3 13 14 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 7 1 2 25 - 5 22
2. Лион Заявка 9 6 3 0 22 - 8 21
3. Лилль Заявка 10 6 3 1 18 - 6 21
4. Монако Заявка 10 6 3 1 23 - 13 21
5. Брест Заявка 9 6 1 2 19 - 14 19
6. Ренн Заявка 10 5 2 3 14 - 13 17
7. Марсель Заявка 8 4 3 1 14 - 9 15
8. Бордо Заявка 10 4 3 3 10 - 8 15
9. Метц Заявка 10 4 3 3 12 - 10 15
10. Ланс Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
11. Анже Заявка 9 4 1 4 9 - 12 13
12. Монпелье Заявка 10 4 1 5 17 - 20 13
13. Реймс Заявка 9 3 2 4 9 - 11 11
14. Нант Заявка 9 2 5 2 10 - 14 11
15. Сент-Этьен Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
16. Страсбург Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
17. Ницца Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
18. Лорьян Заявка 9 2 1 6 11 - 17 7
19. Дижон Заявка 10 0 5 5 3 - 10 5
20. Ним Заявка 10 1 1 8 9 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 10 5 4 1 17 - 10 19
2. Лилль Заявка 9 5 3 1 15 - 8 18
3. ПСЖ Заявка 9 5 2 2 18 - 6 17
4. Марсель Заявка 9 5 2 2 11 - 7 17
5. Анже Заявка 10 5 2 3 16 - 18 17
6. Ренн Заявка 9 4 4 1 14 - 8 16
7. Ницца Заявка 9 4 3 2 12 - 7 15
8. Монпелье Заявка 9 4 3 2 14 - 12 15
9. Ланс Заявка 9 4 1 4 13 - 14 13
10. Монако Заявка 9 4 0 5 13 - 14 12
11. Страсбург Заявка 10 4 0 6 17 - 18 12
12. Бордо Заявка 9 3 2 4 10 - 13 11
13. Метц Заявка 9 2 4 3 8 - 8 10
14. Реймс Заявка 10 2 4 4 18 - 18 10
15. Дижон Заявка 9 2 3 4 9 - 16 9
16. Сент-Этьен Заявка 10 2 3 5 11 - 18 9
17. Ним Заявка 9 2 2 5 5 - 17 8
18. Брест Заявка 10 2 1 7 11 - 20 7
19. Нант Заявка 10 1 3 6 9 - 17 6
20. Лорьян Заявка 10 1 2 7 9 - 21 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Анже - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 января 2021, осталось 2 дня 8 часов 9 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 58
    Анже 1.7% (1)
    X 3.4% (2)
    ПСЖ 94.8% (55)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Анже
    Ничья
    ПСЖ
    9.20
    5.60
    1.38
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 8.00 5.35 1.35
    Бонус: 5 000 ₽ 9.20 5.60 1.37
    Бонус: 5 000 ₽ 8.70 5.50 1.37
      8.88 5.36 1.38

    Самый высокий коэффициент на матч «Анже» – «ПСЖ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Анже» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПСЖ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Анже» – «ПСЖ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    12.50 1.00 4.70 1.17 3.95 1.26 2.57 1.67 1.92 1.88 1.55 2.39 1.26 3.40 1.19 4.15 1.06 6.70 1.06 7.10 1.00 11.25
    18.00 0.00 11.50 1.02 4.80 1.17 3.70 1.25 2.44 1.61 2.17 1.75 1.89 1.98 1.71 2.14 1.52 2.45 1.28 3.65 1.20 4.30 1.08 7.10 1.06 7.70 1.01 13.00 1.01 12.00
    5.32 1.18 2.44 1.61 2.17 1.76 1.92 1.99 1.70 2.26 1.57 2.54 1.22 4.69
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.64 1.28 2.53 1.52 1.61 2.31 1.24 4.05 1.17 5.10
    2.37 1.58 1.55 2.39 1.20 4.30
    3.13 1.41 2.48 1.60 1.87 2.04 1.61 2.46 1.42 3.09
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    5.10 1.17 3.68 1.28 1.97 1.84 1.49 2.62 1.31 3.45
    1.97 1.78 1.45 2.60 1.28 3.45

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.89 1.85
    Букмекер Да Нет
    4.40 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.35 1.29
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    Прогнозы на матч Анже - ПСЖ

    Исход игры
    Анже
    1.7% (1)
    Ничья
    3.4% (2)
    ПСЖ
    94.8% (55)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.4% (35)
    Меньше
    38.6% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    56.14% (32)
    Нет
    43.86% (25)
    Популярный счёт
    0:2 ПСЖ
    29.3% (17)
    1:3 ПСЖ
    25.9% (15)
    1:2 ПСЖ
    20.7% (12)
    0:3 ПСЖ
    8.6% (5)
    0:1 ПСЖ
    5.2% (3)
    1:1 Ничья
    3.4% (2)
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