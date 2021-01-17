Брест
1:2
Конец матча
Стадион: Стад Франсис Ле Блё
Ренн
1:0
4' ГолОнора Франк
1:1
7' ГолБуриго Бенжамен
56' Желтая карточкаБуриго Бенжамен
1:2
77' ПенальтиГренье Клеман
84' Желтая карточкаЭрей Кристоф
23
Эрей
Кристоф
18
Перро
Ромен
15
Мунье
Стив
21
Февр
Ромен
27
Траоре
Амари
18
Докю
Жереми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Эрей КристофЗащитник
-
18 Перро РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Мунье СтивПолузащитник
- Нападающий
-
21 Февр РоменНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Докю ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Мауасса ФетЗащитник
- Защитник
-
28 Мартин ЙонасПолузащитник
-
23 Эну АдриенНападающий
-
19 Гбоо ЯннНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
Ход матча
4'
1:0
7'
1:1
56'
77'
1:2
84'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
6 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 4
-
3 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 1
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Онора Франк
|6
|0.3
|2.
|Мунье Стив
|5 (1)
|0.25
|3.
|Февр Ромен
|4 (1)
|0.2
|4.
|Кардона Ирвин
|4
|0.2
|5.
|Перро Ромен
|3
|0.15
|6.
|Шарбонье Гаэтан
|3 (1)
|0.15
|7.
|Шардонне Брендан
|1
|0.05
|8.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|1
|0.05
|9.
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0.05
|10.
|Фоссурье Жюльен
|0
|0
|11.
|Ле Дуарон Жереми
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Буриго Бенжамен
|4
|0.2
|2.
|Да Сильва Дамьен
|4
|0.2
|3.
|Эну Адриен
|4
|0.2
|4.
|Гирасси Серу
|3
|0.15
|5.
|Агер Наиф
|3
|0.15
|6.
|Гренье Клеман
|3 (1)
|0.15
|7.
|Терье Мартен
|2
|0.1
|8.
|Трюффер Адриен
|1
|0.05
|9.
|Рафинья Диас
|1
|0.05
|10.
|Н'Зонзи Стивен
|1
|0.05
|11.
|Траоре Амари
|1
|0.05
|12.
|Камавинга Эдуардо
|1
|0.05
|13.
|Ньянг М'Байе
|1
|0.05
|14.
|Дель Кастильо Ромен
|0
|0
|15.
|Докю Жереми
|0
|0
|16.
|Тэт Флавьен
|0
|0
|17.
|Мауасса Фет
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ласне Пол
|3
|1
|2.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|4
|0
|3.
|Дюверн Жан-Кевин
|4
|0
|4.
|Шардонне Брендан
|2
|1
|5.
|Эрей Кристоф
|3
|0
|6.
|Белькебла Арис
|3
|0
|7.
|Фоссурье Жюльен
|2
|0
|8.
|Шарбонье Гаэтан
|2
|0
|9.
|Мунье Стив
|2
|0
|10.
|Онора Франк
|2
|0
|11.
|Кардона Ирвин
|2
|0
|12.
|Маньетти Уго
|2
|0
|13.
|Ларсонне Готье
|1
|0
|14.
|Перро Ромен
|1
|0
|15.
|Диалло Ибраима
|1
|0
|16.
|Мбок Хианга
|1
|0
|17.
|Брассье Лилиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Буриго Бенжамен
|6
|0
|2.
|Н'Зонзи Стивен
|5
|0
|3.
|Да Сильва Дамьен
|4
|0
|4.
|Терье Мартен
|2
|1
|5.
|Тэт Флавьен
|3
|0
|6.
|Мауасса Фет
|2
|0
|7.
|Далберт Эстеван
|2
|0
|8.
|Камавинга Эдуардо
|2
|0
|9.
|Трюффер Адриен
|2
|0
|10.
|Боэ Саша
|0
|1
|11.
|Гренье Клеман
|1
|0
|12.
|Сален Ромен
|1
|0
|13.
|Ругани Даниэле
|1
|0
|14.
|Эну Адриен
|1
|0
|15.
|Траоре Амари
|1
|0
|16.
|Агер Наиф
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брест
|20.69% (6)
|20.69% (6)
|24.14% (7)
|6.9% (2)
|6.9% (2)
|20.69% (6)
|Ренн
|6.9% (2)
|20.69% (6)
|10.34% (3)
|13.79% (4)
|20.69% (6)
|27.59% (8)
Предыдущие игры
Брест Последние 20 матчей: +9 =2 -9ПСЖ 3:0 Брест Брест 2:0 Ницца Ланс 2:1 Брест Брест 2:2 Монпелье
Ренн Последние 20 матчей: +6 =5 -9Ренн 2:2 Лион Нант 0:0 Ренн Ренн 1:0 Метц Лорьян 0:3 Ренн
Последние игры между собой
Брест: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 11
Ренн: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 2
Брест 0:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:2 Брест Кубок Брест 1:2 Ренн Товарищеские матчи Брест 0:1 Ренн Товарищеские матчи Ренн 0:1 Брест Товарищеские матчи Брест 0:1 Ренн Товарищеские матчи Брест 0:2 Ренн Лига 1 Ренн 2:2 Брест Лига 1 Брест 0:1 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Брест Лига 1 Брест 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:1 Брест Лига 1 Брест 0:2 Ренн Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|20
|13
|3
|4
|44 - 11
|42
|2.
|Лион
|Заявка
|19
|11
|7
|1
|39 - 18
|40
|3.
|Лилль
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|33 - 14
|39
|4.
|Монако
|Заявка
|20
|11
|3
|6
|39 - 29
|36
|5.
|Ренн
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|30 - 22
|36
|6.
|Марсель
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|26 - 18
|32
|7.
|Анже
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|25 - 31
|30
|8.
|Ланс
|0:0 Заявка
|19
|8
|4
|7
|28 - 28
|28
|9.
|Монпелье
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|33 - 35
|28
|10.
|Бордо
|0:0 Заявка
|20
|7
|6
|7
|20 - 21
|27
|11.
|Брест
|Заявка
|20
|8
|2
|10
|31 - 36
|26
|12.
|Метц
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|20 - 18
|25
|13.
|Ницца
|0:0 Заявка
|19
|6
|6
|7
|22 - 25
|24
|14.
|Реймс
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|27 - 29
|21
|15.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|20
|6
|3
|11
|28 - 32
|21
|16.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|20
|4
|8
|8
|20 - 29
|20
|17.
|Нант
|0:0 Заявка
|20
|3
|9
|8
|19 - 31
|18
|18.
|Ним
|Заявка
|20
|4
|3
|13
|16 - 41
|15
|19.
|Дижон
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|12 - 26
|14
|20.
|Лорьян
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|20 - 38
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|25 - 5
|22
|2.
|Лион
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 8
|21
|3.
|Лилль
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 6
|21
|4.
|Монако
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 13
|21
|5.
|Брест
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|20 - 16
|19
|6.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 13
|17
|7.
|Марсель
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|8.
|Метц
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|9.
|Бордо
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|10.
|Ланс
|0:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|11.
|Анже
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 13
|13
|12.
|Монпелье
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|19 - 23
|13
|13.
|Нант
|0:0 Заявка
|10
|2
|6
|2
|10 - 14
|12
|14.
|Реймс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 11
|11
|15.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|16.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|17.
|Ницца
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|18.
|Лорьян
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 17
|7
|19.
|Дижон
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|3 - 10
|5
|20.
|Ним
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 6
|20
|2.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|3.
|Лион
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 10
|19
|4.
|Лилль
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|5.
|Марсель
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|11 - 7
|17
|6.
|Анже
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 18
|17
|7.
|Ницца
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 7
|15
|8.
|Монпелье
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 12
|15
|9.
|Монако
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|16 - 16
|15
|10.
|Ланс
|0:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 14
|14
|11.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|10
|4
|0
|6
|17 - 18
|12
|12.
|Бордо
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 13
|12
|13.
|Ним
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 18
|11
|14.
|Метц
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 8
|10
|15.
|Реймс
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|18 - 18
|10
|16.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|17.
|Дижон
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|18.
|Брест
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 20
|7
|19.
|Нант
|0:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 17
|6
|20.
|Лорьян
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 21
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Брест» – «Ренн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брест» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ренн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брест» – «Ренн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Брест 1:2 Ренн
Исход игры
Брест
13.4% (19)
Ничья
40.8% (58)
Ренн
45.8% (65)
Тотал 2.5
Больше
43.26% (61)
Меньше
56.74% (80)
Обе команды забьют
Да
77.3% (109)
Нет
22.7% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.5% (49)
1:2 Ренн
29.6% (42)
0:1 Ренн
12% (17)
2:1 Брест
7% (10)
1:0 Брест
5.6% (8)
2:2 Ничья
4.9% (7)
0:2 Ренн
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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