Ницца
0:0
Первый тайм: 20'
Стадион: Альянц Ривьера
Бордо
19
Тюрам
Кефрен
20
Аталь
Юсеф
28
Будауи
Хишем
13
Камара
Ассан
11
Гуйри
Амин
20
Сабали
Юссуф
24
Байсс
Пол
23
Бенито
Лорис
26
Башич
Тома
28
Уден
Реми
19
Адли
Ясин
10
Калу
Сэмьюэл
18
Хван
Ый-Чжо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
-
20 Аталь ЮсефПолузащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Камара АссанПолузащитник
- Нападающий
-
11 Гуйри АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Коли РасинЗащитник
- Защитник
-
33 Маю ХишамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Ндой ДанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Adrian Ursea
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Сабали ЮссуфЗащитник
-
24 Байсс ПолЗащитник
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
- Полузащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
-
28 Уден РемиПолузащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
-
10 Калу СэмьюэлПолузащитник
-
18 Хван Ый-ЧжоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Баква ДиланНападающий
-
31 Траоре АмадуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гассе Жан-Луи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 3
-
0 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гуйри Амин
|6 (2)
|0.32
|2.
|Лис-Мелу Пьерр
|3 (1)
|0.16
|3.
|Дольберг Каспер
|3 (1)
|0.16
|4.
|Данте Бонфим
|2
|0.11
|5.
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0.05
|6.
|Лопеш Рони
|1
|0.05
|7.
|Будауи Хишем
|1
|0.05
|8.
|Ндой Дан
|1
|0.05
|9.
|Клод-Морис Алексис
|1
|0.05
|10.
|Лотомба Жордан
|1
|0.05
|11.
|Маолида Мизиан
|1
|0.05
|12.
|Тюрам Кефрен
|1
|0.05
|13.
|Камара Ассан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уден Реми
|4
|0.2
|2.
|Башич Тома
|3
|0.15
|3.
|Бен Арфа Хатем
|2
|0.1
|4.
|Хван Ый-Чжо
|2
|0.1
|5.
|Калу Сэмьюэл
|2
|0.1
|6.
|Майя Джош
|2
|0.1
|7.
|Адли Ясин
|1
|0.05
|8.
|Бриан Джимми
|1 (1)
|0.05
|9.
|Кастро Пабло
|1
|0.05
|10.
|Отавио II
|1
|0.05
|11.
|Косельни Лоран
|0
|0
|12.
|Байсс Пол
|0
|0
|13.
|Де Превиль Николя
|0
|0
|14.
|Сабали Юссуф
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шнайдерлин Морган
|4
|1
|2.
|Будауи Хишем
|5
|0
|3.
|Гуйри Амин
|4
|0
|4.
|Бамбу Робсон
|2
|1
|5.
|Лотомба Жордан
|3
|0
|6.
|Нсоки Стенли
|3
|0
|7.
|Данте Бонфим
|2
|0
|8.
|Камара Ассан
|2
|0
|9.
|Лис-Мелу Пьерр
|2
|0
|10.
|Данило Барбоза
|2
|0
|11.
|Дольберг Каспер
|2
|0
|12.
|Тюрам Кефрен
|2
|0
|13.
|Лопеш Рони
|1
|0
|14.
|Бенитес Вальтер
|1
|0
|15.
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0
|16.
|Маю Хишам
|1
|0
|17.
|Маолида Мизиан
|1
|0
|18.
|Пельмар Анди
|1
|0
|19.
|Салиба Вильям
|1
|0
|20.
|Сильвестр Эдди
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Отавио II
|6
|0
|2.
|Кастро Пабло
|5
|0
|3.
|Байсс Пол
|3
|1
|4.
|Бенито Лорис
|3
|0
|5.
|Сабали Юссуф
|3
|0
|6.
|Кватенг Энок
|3
|0
|7.
|Адли Ясин
|3
|0
|8.
|Бриан Джимми
|2
|0
|9.
|Де Превиль Николя
|2
|0
|10.
|Башич Тома
|2
|0
|11.
|Калу Сэмьюэл
|2
|0
|12.
|Майя Джош
|2
|0
|13.
|Зеркан Мехди
|0
|1
|14.
|Хван Ый-Чжо
|1
|0
|15.
|Уден Реми
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ницца
|9.09% (2)
|27.27% (6)
|13.64% (3)
|9.09% (2)
|18.18% (4)
|22.73% (5)
|Бордо
|10.53% (2)
|26.32% (5)
|15.79% (3)
|5.26% (1)
|10.53% (2)
|31.58% (6)
Предыдущие игры
Ницца Последние 20 матчей: +5 =5 -10Метц 1:1 Ницца Брест 2:0 Ницца Ницца 2:2 Лорьян Ницца 1:4 Лион
Бордо Последние 20 матчей: +8 =5 -7Бордо 2:1 Лорьян Метц 0:0 Бордо Бордо 1:3 Реймс Страсбург 0:2 Бордо
Последние игры между собой
Ницца: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Бордо: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Бордо 0:1 Ницца Лига 1 Бордо 0:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 Бордо Лига 1 Ницца 2:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:0 Ницца Лига 1 Бордо 3:2 Ницца Кубок лиги Бордо 0:0 Ницца Лига 1 Ницца 6:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:3 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 1:2 Бордо Лига 1 Ницца 0:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Ницца Лига 1 Бордо 1:2 Ницца Лига 1 Ницца 3:0 Бордо Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|20
|13
|3
|4
|44 - 11
|42
|2.
|Лион
|Заявка
|19
|11
|7
|1
|39 - 18
|40
|3.
|Лилль
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|33 - 14
|39
|4.
|Монако
|Заявка
|20
|11
|3
|6
|39 - 29
|36
|5.
|Ренн
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|30 - 22
|36
|6.
|Марсель
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|26 - 18
|32
|7.
|Анже
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|25 - 31
|30
|8.
|Ланс
|0:0 Заявка
|19
|8
|4
|7
|28 - 28
|28
|9.
|Монпелье
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|33 - 35
|28
|10.
|Бордо
|0:0 Заявка
|20
|7
|6
|7
|20 - 21
|27
|11.
|Брест
|Заявка
|20
|8
|2
|10
|31 - 36
|26
|12.
|Метц
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|20 - 18
|25
|13.
|Ницца
|0:0 Заявка
|19
|6
|6
|7
|22 - 25
|24
|14.
|Реймс
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|27 - 29
|21
|15.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|20
|6
|3
|11
|28 - 32
|21
|16.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|20
|4
|8
|8
|20 - 29
|20
|17.
|Нант
|0:0 Заявка
|20
|3
|9
|8
|19 - 31
|18
|18.
|Ним
|Заявка
|20
|4
|3
|13
|16 - 41
|15
|19.
|Дижон
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|12 - 26
|14
|20.
|Лорьян
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|20 - 38
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|25 - 5
|22
|2.
|Лион
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 8
|21
|3.
|Лилль
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 6
|21
|4.
|Монако
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 13
|21
|5.
|Брест
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|20 - 16
|19
|6.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 13
|17
|7.
|Марсель
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|8.
|Метц
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|9.
|Бордо
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|10.
|Ланс
|0:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|11.
|Анже
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 13
|13
|12.
|Монпелье
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|19 - 23
|13
|13.
|Нант
|0:0 Заявка
|10
|2
|6
|2
|10 - 14
|12
|14.
|Реймс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 11
|11
|15.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|16.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|17.
|Ницца
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|18.
|Лорьян
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 17
|7
|19.
|Дижон
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|3 - 10
|5
|20.
|Ним
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 6
|20
|2.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|3.
|Лион
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 10
|19
|4.
|Лилль
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|5.
|Марсель
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|11 - 7
|17
|6.
|Анже
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 18
|17
|7.
|Ницца
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 7
|15
|8.
|Монпелье
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 12
|15
|9.
|Монако
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|16 - 16
|15
|10.
|Ланс
|0:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 14
|14
|11.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|10
|4
|0
|6
|17 - 18
|12
|12.
|Бордо
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 13
|12
|13.
|Ним
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 18
|11
|14.
|Метц
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 8
|10
|15.
|Реймс
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|18 - 18
|10
|16.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|17.
|Дижон
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|18.
|Брест
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 20
|7
|19.
|Нант
|0:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 17
|6
|20.
|Лорьян
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 21
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ницца» – «Бордо» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ницца» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бордо» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ницца» – «Бордо», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Ницца 0:0 Бордо
Исход игры
Ницца
40.4% (57)
Ничья
44.7% (63)
Бордо
14.9% (21)
Тотал 2.5
Больше
30.71% (43)
Меньше
69.29% (97)
Обе команды забьют
Да
71.43% (100)
Нет
28.57% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.4% (57)
1:0 Ницца
19.9% (28)
2:1 Ницца
19.1% (27)
1:2 Бордо
10.6% (15)
0:0 Ничья
3.5% (5)
0:1 Бордо
3.5% (5)
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