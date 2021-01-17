Ницца
0:3
Конец матча
Стадион: Альянц Ривьера
Бордо
33' Желтая карточкаБашич Тома
0:1
50' ГолХван Ый-Чжо
0:2
75' ГолБайсс Пол
0:3
87' ГолБашич Тома
19
Тюрам
Кефрен
20
Аталь
Юсеф
28
Будауи
Хишем
13
Камара
Ассан
11
Гуйри
Амин
20
Сабали
Юссуф
24
Байсс
Пол
23
Бенито
Лорис
28
Уден
Реми
19
Адли
Ясин
26
Башич
Тома
10
Калу
Сэмьюэл
18
Хван
Ый-Чжо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
-
20 Аталь ЮсефПолузащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Камара АссанПолузащитник
- Нападающий
-
11 Гуйри АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Коли РасинЗащитник
- Защитник
-
33 Маю ХишамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Ндой ДанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Adrian Ursea
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Сабали ЮссуфЗащитник
-
24 Байсс ПолЗащитник
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
- Полузащитник
-
28 Уден РемиПолузащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
-
10 Калу СэмьюэлПолузащитник
-
18 Хван Ый-ЧжоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Баква ДиланНападающий
-
31 Траоре АмадуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гассе Жан-Луи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
33'
50'
0:1
70'
84'
87'
0:3
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
7 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 9
-
3 Угловые 10
-
4 Офсайды 6
-
8 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гуйри Амин
|6 (2)
|0.32
|2.
|Лис-Мелу Пьерр
|3 (1)
|0.16
|3.
|Дольберг Каспер
|3 (1)
|0.16
|4.
|Данте Бонфим
|2
|0.11
|5.
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0.05
|6.
|Лопеш Рони
|1
|0.05
|7.
|Будауи Хишем
|1
|0.05
|8.
|Ндой Дан
|1
|0.05
|9.
|Клод-Морис Алексис
|1
|0.05
|10.
|Лотомба Жордан
|1
|0.05
|11.
|Маолида Мизиан
|1
|0.05
|12.
|Тюрам Кефрен
|1
|0.05
|13.
|Камара Ассан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уден Реми
|4
|0.2
|2.
|Башич Тома
|4
|0.2
|3.
|Хван Ый-Чжо
|3
|0.15
|4.
|Бен Арфа Хатем
|2
|0.1
|5.
|Калу Сэмьюэл
|2
|0.1
|6.
|Майя Джош
|2
|0.1
|7.
|Адли Ясин
|1
|0.05
|8.
|Бриан Джимми
|1 (1)
|0.05
|9.
|Байсс Пол
|1
|0.05
|10.
|Кастро Пабло
|1
|0.05
|11.
|Отавио II
|1
|0.05
|12.
|Косельни Лоран
|0
|0
|13.
|Де Превиль Николя
|0
|0
|14.
|Сабали Юссуф
|0
|0
|15.
|Траоре Амаду
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шнайдерлин Морган
|4
|1
|2.
|Будауи Хишем
|5
|0
|3.
|Гуйри Амин
|4
|0
|4.
|Бамбу Робсон
|2
|1
|5.
|Лотомба Жордан
|3
|0
|6.
|Нсоки Стенли
|3
|0
|7.
|Данте Бонфим
|2
|0
|8.
|Камара Ассан
|2
|0
|9.
|Лис-Мелу Пьерр
|2
|0
|10.
|Данило Барбоза
|2
|0
|11.
|Дольберг Каспер
|2
|0
|12.
|Тюрам Кефрен
|2
|0
|13.
|Лопеш Рони
|1
|0
|14.
|Бенитес Вальтер
|1
|0
|15.
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0
|16.
|Маю Хишам
|1
|0
|17.
|Маолида Мизиан
|1
|0
|18.
|Пельмар Анди
|1
|0
|19.
|Салиба Вильям
|1
|0
|20.
|Сильвестр Эдди
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Отавио II
|6
|0
|2.
|Кастро Пабло
|5
|0
|3.
|Байсс Пол
|3
|1
|4.
|Бенито Лорис
|3
|0
|5.
|Сабали Юссуф
|3
|0
|6.
|Башич Тома
|3
|0
|7.
|Кватенг Энок
|3
|0
|8.
|Адли Ясин
|3
|0
|9.
|Бриан Джимми
|2
|0
|10.
|Де Превиль Николя
|2
|0
|11.
|Калу Сэмьюэл
|2
|0
|12.
|Майя Джош
|2
|0
|13.
|Зеркан Мехди
|0
|1
|14.
|Хван Ый-Чжо
|1
|0
|15.
|Уден Реми
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ницца
|9.09% (2)
|27.27% (6)
|13.64% (3)
|9.09% (2)
|18.18% (4)
|22.73% (5)
|Бордо
|9.09% (2)
|22.73% (5)
|13.64% (3)
|9.09% (2)
|13.64% (3)
|31.82% (7)
Предыдущие игры
Ницца Последние 20 матчей: +5 =5 -10Метц 1:1 Ницца Брест 2:0 Ницца Ницца 2:2 Лорьян Ницца 1:4 Лион
Бордо Последние 20 матчей: +8 =5 -7Бордо 2:1 Лорьян Метц 0:0 Бордо Бордо 1:3 Реймс Страсбург 0:2 Бордо
Последние игры между собой
Ницца: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Бордо: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Бордо 0:1 Ницца Лига 1 Бордо 0:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 Бордо Лига 1 Ницца 2:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:0 Ницца Лига 1 Бордо 3:2 Ницца Кубок лиги Бордо 0:0 Ницца Лига 1 Ницца 6:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:3 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 1:2 Бордо Лига 1 Ницца 0:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Ницца Лига 1 Бордо 1:2 Ницца Лига 1 Ницца 3:0 Бордо Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|20
|13
|3
|4
|44 - 11
|42
|2.
|Лион
|Заявка
|19
|11
|7
|1
|39 - 18
|40
|3.
|Лилль
|0:1 Заявка
|20
|11
|6
|3
|33 - 15
|39
|4.
|Монако
|Заявка
|20
|11
|3
|6
|39 - 29
|36
|5.
|Ренн
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|30 - 22
|36
|6.
|Марсель
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|26 - 18
|32
|7.
|Анже
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|25 - 31
|30
|8.
|Бордо
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|23 - 21
|29
|9.
|Ланс
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|29 - 29
|28
|10.
|Монпелье
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|33 - 35
|28
|11.
|Брест
|Заявка
|20
|8
|2
|10
|31 - 36
|26
|12.
|Метц
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|20 - 18
|25
|13.
|Реймс
|1:0 Заявка
|20
|6
|6
|8
|28 - 29
|24
|14.
|Ницца
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|22 - 28
|23
|15.
|Страсбург
|Заявка
|20
|7
|2
|11
|29 - 32
|23
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|20 - 30
|19
|17.
|Нант
|Заявка
|20
|3
|9
|8
|20 - 32
|18
|18.
|Ним
|Заявка
|20
|4
|3
|13
|16 - 41
|15
|19.
|Дижон
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|12 - 26
|14
|20.
|Лорьян
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|20 - 38
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|25 - 5
|22
|2.
|Лион
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 8
|21
|3.
|Монако
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 13
|21
|4.
|Лилль
|0:1 Заявка
|11
|6
|3
|2
|18 - 7
|21
|5.
|Брест
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|20 - 16
|19
|6.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 13
|17
|7.
|Марсель
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|8.
|Бордо
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|9.
|Метц
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|10.
|Ланс
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|11.
|Анже
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 13
|13
|12.
|Монпелье
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|19 - 23
|13
|13.
|Нант
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|11 - 15
|12
|14.
|Реймс
|1:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 11
|11
|15.
|Страсбург
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 14
|11
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|17.
|Ницца
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 21
|8
|18.
|Лорьян
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 17
|7
|19.
|Дижон
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|3 - 10
|5
|20.
|Ним
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 6
|20
|2.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|3.
|Лион
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 10
|19
|4.
|Лилль
|0:1 Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|5.
|Марсель
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|11 - 7
|17
|6.
|Анже
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 18
|17
|7.
|Ницца
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 7
|15
|8.
|Монпелье
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 12
|15
|9.
|Монако
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|16 - 16
|15
|10.
|Бордо
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 13
|14
|11.
|Ланс
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 15
|14
|12.
|Реймс
|1:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 18
|13
|13.
|Страсбург
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|17 - 18
|12
|14.
|Ним
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 18
|11
|15.
|Метц
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 8
|10
|16.
|Дижон
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 19
|9
|18.
|Брест
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 20
|7
|19.
|Нант
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 17
|6
|20.
|Лорьян
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 21
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ницца» – «Бордо» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ницца» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бордо» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ницца» – «Бордо», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Ницца 0:3 Бордо
Исход игры
Ницца
40.4% (57)
Ничья
44.7% (63)
Бордо
14.9% (21)
Тотал 2.5
Больше
30.71% (43)
Меньше
69.29% (97)
Обе команды забьют
Да
71.43% (100)
Нет
28.57% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.4% (57)
1:0 Ницца
19.9% (28)
2:1 Ницца
19.1% (27)
1:2 Бордо
10.6% (15)
0:0 Ничья
3.5% (5)
0:1 Бордо
3.5% (5)
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