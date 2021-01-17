  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Ницца
0:3
Конец матча

Стадион:
Бордо
0'
33' Желтая карточка
Башич Тома
0:1
50' Гол
Хван Ый-Чжо
0:2
75' Гол
Байсс Пол
0:3
87' Гол
Башич Тома
90'+4
40
Бенитес
Вальтер
5
Данилюк
Флавиус
18
Салиба
Вильям
2
Нсоки
Стенли
19
Тюрам
Кефрен
20
Аталь
Юсеф
28
Будауи
Хишем
29
Рен-Аделед
Жефф
13
Камара
Ассан
9
Дольберг
Каспер
11
Гуйри
Амин
1
Костиль
Бенуа
20
Сабали
Юссуф
24
Байсс
Пол
6
Косельни
Лоран
23
Бенито
Лорис
5
Отавио
II
28
Уден
Реми
19
Адли
Ясин
26
Башич
Тома
10
Калу
Сэмьюэл
18
Хван
Ый-Чжо
Ницца
3-1-4-2
Бордо
4-1-4-1

Ход матча

33'
 
Башич Тома
50'
0:1
Хван Ый-Чжо
(Адли Ясин)
58'
Маолида Мизиан
Камара Ассан
 
58'
Лис-Мелу Пьерр
Будауи Хишем
 
62'
 
Де Превиль Николя
Калу Сэмьюэл
70'
Маю Хишам
Аталь Юсеф
 
70'
Клод-Морис Алексис
Тюрам Кефрен
 
75'
0:2
Байсс Пол
(Уден Реми)
76'
Ндой Дан
Дольберг Каспер
 
84'
 
Уден Реми
Хван Ый-Чжо
84'
 
Баква Дилан
Траоре Амаду
87'
0:3
Башич Тома
(Траоре Амаду)

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 7 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 9
  • 3 Угловые 10
  • 4 Офсайды 6
  • 8 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гуйри Амин 6 (2) 0.32
2. Лис-Мелу Пьерр 3 (1) 0.16
3. Дольберг Каспер 3 (1) 0.16
4. Данте Бонфим 2 0.11
5. Рен-Аделед Жефф 1 0.05
6. Лопеш Рони 1 0.05
7. Будауи Хишем 1 0.05
8. Ндой Дан 1 0.05
9. Клод-Морис Алексис 1 0.05
10. Лотомба Жордан 1 0.05
11. Маолида Мизиан 1 0.05
12. Тюрам Кефрен 1 0.05
13. Камара Ассан 0 0
Бордо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уден Реми 4 0.2
2. Башич Тома 4 0.2
3. Хван Ый-Чжо 3 0.15
4. Бен Арфа Хатем 2 0.1
5. Калу Сэмьюэл 2 0.1
6. Майя Джош 2 0.1
7. Адли Ясин 1 0.05
8. Бриан Джимми 1 (1) 0.05
9. Байсс Пол 1 0.05
10. Кастро Пабло 1 0.05
11. Отавио II 1 0.05
12. Косельни Лоран 0 0
13. Де Превиль Николя 0 0
14. Сабали Юссуф 0 0
15. Траоре Амаду 0 0

Карточки

Ницца
# Игрок      
1. Шнайдерлин Морган 4 1
2. Будауи Хишем 5 0
3. Гуйри Амин 4 0
4. Бамбу Робсон 2 1
5. Лотомба Жордан 3 0
6. Нсоки Стенли 3 0
7. Данте Бонфим 2 0
8. Камара Ассан 2 0
9. Лис-Мелу Пьерр 2 0
10. Данило Барбоза 2 0
11. Дольберг Каспер 2 0
12. Тюрам Кефрен 2 0
13. Лопеш Рони 1 0
14. Бенитес Вальтер 1 0
15. Рен-Аделед Жефф 1 0
16. Маю Хишам 1 0
17. Маолида Мизиан 1 0
18. Пельмар Анди 1 0
19. Салиба Вильям 1 0
20. Сильвестр Эдди 1 0
Бордо
# Игрок      
1. Отавио II 6 0
2. Кастро Пабло 5 0
3. Байсс Пол 3 1
4. Бенито Лорис 3 0
5. Сабали Юссуф 3 0
6. Башич Тома 3 0
7. Кватенг Энок 3 0
8. Адли Ясин 3 0
9. Бриан Джимми 2 0
10. Де Превиль Николя 2 0
11. Калу Сэмьюэл 2 0
12. Майя Джош 2 0
13. Зеркан Мехди 0 1
14. Хван Ый-Чжо 1 0
15. Уден Реми 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ницца 9.09% (2) 27.27% (6) 13.64% (3) 9.09% (2) 18.18% (4) 22.73% (5)
 Бордо 9.09% (2) 22.73% (5) 13.64% (3) 9.09% (2) 13.64% (3) 31.82% (7)

Предыдущие игры

Ницца Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Метц 1:1 Ницца Брест 2:0 Ницца Ницца 2:2 Лорьян Ницца 1:4 Лион
Ним 0:2 Ницца Ницца 0:1 Ренн Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Ницца Реймс 0:0 Ницца Ницца 2:3 Байер Л Ницца 1:3 Дижон Ницца 1:3 Славия Прага Ницца 1:2 Монако Славия Прага 3:2 Ницца Анже 0:3 Ницца Ницца 1:0 Хапоэль Беэр-Шева Ницца 1:1 Лилль Байер Л 6:2 Ницца Сент-Этьен 1:3 Ницца Ницца 2:1 Нант Бордо 0:0 Ницца
Бордо Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Бордо 2:1 Лорьян Метц 0:0 Бордо Бордо 1:3 Реймс Страсбург 0:2 Бордо
Бордо 1:2 Сент-Этьен Лилль 2:1 Бордо Бордо 1:0 Брест ПСЖ 2:2 Бордо Ренн 0:1 Бордо Бордо 0:2 Монпелье Монако 4:0 Бордо Бордо 2:0 Ним Марсель 3:1 Бордо Бордо 3:0 Дижон Бордо 0:0 Ницца Ланс 2:1 Бордо Бордо 0:0 Лион Анже 0:2 Бордо Бордо 0:0 Нант Реймс 0:4 Бордо

Последние игры между собой

Ницца: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Бордо: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Бордо 0:0 Ницца Лига 1 Бордо 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 1:1 Бордо Лига 1 Ницца 1:0 Бордо Лига 1
Бордо 0:1 Ницца Лига 1 Бордо 0:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 Бордо Лига 1 Ницца 2:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:0 Ницца Лига 1 Бордо 3:2 Ницца Кубок лиги Бордо 0:0 Ницца Лига 1 Ницца 6:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:3 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 1:2 Бордо Лига 1 Ницца 0:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Ницца Лига 1 Бордо 1:2 Ницца Лига 1 Ницца 3:0 Бордо Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 20 13 3 4 44 - 11 42
2. Лион Заявка 19 11 7 1 39 - 18 40
3. Лилль 0:1 Заявка 20 11 6 3 33 - 15 39
4. Монако Заявка 20 11 3 6 39 - 29 36
5. Ренн Заявка 20 10 6 4 30 - 22 36
6. Марсель Заявка 18 9 5 4 26 - 18 32
7. Анже Заявка 20 9 3 8 25 - 31 30
8. Бордо Заявка 20 8 5 7 23 - 21 29
9. Ланс Заявка 19 8 4 7 29 - 29 28
10. Монпелье Заявка 20 8 4 8 33 - 35 28
11. Брест Заявка 20 8 2 10 31 - 36 26
12. Метц Заявка 19 6 7 6 20 - 18 25
13. Реймс 1:0 Заявка 20 6 6 8 28 - 29 24
14. Ницца Заявка 19 6 5 8 22 - 28 23
15. Страсбург Заявка 20 7 2 11 29 - 32 23
16. Сент-Этьен Заявка 20 4 7 9 20 - 30 19
17. Нант Заявка 20 3 9 8 20 - 32 18
18. Ним Заявка 20 4 3 13 16 - 41 15
19. Дижон Заявка 19 2 8 9 12 - 26 14
20. Лорьян Заявка 19 3 3 13 20 - 38 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 7 1 2 25 - 5 22
2. Лион Заявка 9 6 3 0 22 - 8 21
3. Монако Заявка 10 6 3 1 23 - 13 21
4. Лилль 0:1 Заявка 11 6 3 2 18 - 7 21
5. Брест Заявка 10 6 1 3 20 - 16 19
6. Ренн Заявка 10 5 2 3 14 - 13 17
7. Марсель Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
8. Бордо Заявка 10 4 3 3 10 - 8 15
9. Метц Заявка 10 4 3 3 12 - 10 15
10. Ланс Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
11. Анже Заявка 10 4 1 5 9 - 13 13
12. Монпелье Заявка 11 4 1 6 19 - 23 13
13. Нант Заявка 10 2 6 2 11 - 15 12
14. Реймс 1:0 Заявка 9 3 2 4 9 - 11 11
15. Страсбург Заявка 10 3 2 5 12 - 14 11
16. Сент-Этьен Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
17. Ницца Заявка 10 2 2 6 10 - 21 8
18. Лорьян Заявка 9 2 1 6 11 - 17 7
19. Дижон Заявка 10 0 5 5 3 - 10 5
20. Ним Заявка 10 1 1 8 9 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 6 2 2 19 - 6 20
2. Ренн Заявка 10 5 4 1 16 - 9 19
3. Лион Заявка 10 5 4 1 17 - 10 19
4. Лилль 0:1 Заявка 9 5 3 1 15 - 8 18
5. Марсель Заявка 9 5 2 2 11 - 7 17
6. Анже Заявка 10 5 2 3 16 - 18 17
7. Ницца Заявка 9 4 3 2 12 - 7 15
8. Монпелье Заявка 9 4 3 2 14 - 12 15
9. Монако Заявка 10 5 0 5 16 - 16 15
10. Бордо Заявка 10 4 2 4 13 - 13 14
11. Ланс Заявка 10 4 2 4 14 - 15 14
12. Реймс 1:0 Заявка 11 3 4 4 19 - 18 13
13. Страсбург Заявка 10 4 0 6 17 - 18 12
14. Ним Заявка 10 3 2 5 7 - 18 11
15. Метц Заявка 9 2 4 3 8 - 8 10
16. Дижон Заявка 9 2 3 4 9 - 16 9
17. Сент-Этьен Заявка 11 2 3 6 11 - 19 9
18. Брест Заявка 10 2 1 7 11 - 20 7
19. Нант Заявка 10 1 3 6 9 - 17 6
20. Лорьян Заявка 10 1 2 7 9 - 21 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Контроль мяча: Ницца: 52%, Бордо: 48%.
  • 48'
    Салиба Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 48'
    Уден Реми из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Бордо контролирует мяч.
  • 47'
    Ницца контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    46'
    Отавио II из команды Бордо играет слишком грубо. Рен-Аделед Жефф оказался на газоне.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 46'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 45'
    Контроль мяча: Ницца: 52%, Бордо: 48%.
  • 45'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    44'
    Аталь Юсеф из команды Ницца в офсайде
  • Фол, нарушение
    44'
    Судья сигнализирует, что Отавио II из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Рен-Аделед Жефф
  • 43'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Бенито Лорис из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 43'
    Хван Ый-Чжо из команды Бордо делает пас партнеру.
  • 43'
    Отличные скиллы показывает Хван Ый-Чжо, обводя своих соперников
  • 42'
    Бордо контролирует мяч.
  • 42'
    Отличный пас сделал Данилюк Флавиус из команды Ницца. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 41'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 41'
    Аталь Юсеф из команды Ницца навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
  • 41'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 40'
    Калу Сэмьюэл не смог попасть в створ ударом издали
  • 40'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Калу Сэмьюэл и Адли Ясин из команды Бордо.
  • 40'
    Контроль мяча: Ницца: 51%, Бордо: 49%.
  • 40'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 40'
    Шанс! Салиба Вильям из команды Ницца пробил головой, но мимо
  • Угловой
    40'
    Гуйри Амин из команды Ницца подал угловой справа.
  • 39'
    Бенито Лорис ошибается в защите.
  • Фол, нарушение
    39'
    Судья свистит. Данилюк Флавиус атаковал сзади соперника. Это Хван Ый-Чжо заработал своей команде штрафной
  • 38'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 37'
    Камара Ассан из команды Ницца навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 37'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 36'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 35'
    Ницца контролирует мяч.
  • 35'
    Башич Тома из команды Бордо делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 35'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 35'
    Контроль мяча: Ницца: 50%, Бордо: 50%.
  • Травма, повреждение
    35'
    Башич Тома возвращается на поле.
  • 34'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 34'
    Гуйри Амин из команды Ницца пробил со штрафного, но очень мимо цели.
  • Травма, повреждение
    33'
    Ох, нехорошо это выглядит. Башич Тома получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Желтая карточка
    33'
    Башич Тома совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Травма, повреждение
    33'
    Башич Тома на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 33'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    32'
    Безумный фол. Башич Тома грубо играет против соперника. Пострадал Аталь Юсеф
  • 32'
    Данилюк Флавиус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 32'
    Бенито Лорис из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 31'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Салиба Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 31'
    Башич Тома из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: Ницца: 47%, Бордо: 53%.
  • 30'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 30'
    Калу Сэмьюэл оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 30'
    Сабали Юссуф из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 29'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Калу Сэмьюэл нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Угловой
    29'
    Уден Реми из команды Бордо разыграл угловой с правого угла.
  • 28'
    Калу Сэмьюэл мяч отрикошетил от ворот
  • 28'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Хван Ый-Чжо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 27'
    Адли Ясин из команды Бордо сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • Фол, нарушение
    26'
    Назначен штрафной. Пострадал Сабали Юссуф, его свалил Тюрам Кефрен.
  • 26'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 26'
    Дольберг Каспер из команды Ницца делает пас партнеру.
  • 26'
    Камара Ассан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 25'
    Контроль мяча: Ницца: 51%, Бордо: 49%.
  • 25'
    Будауи Хишем нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 25'
    Камара Ассан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • 24'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
  • 24'
    Адли Ясин из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    24'
    Уден Реми из команды Бордо разыграл угловой с правого угла.
  • 24'
    Уден Реми из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 24'
    Сабали Юссуф из команды Бордо сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • Фол, нарушение
    23'
    Хван Ый-Чжо из команды Бордо опасно и грубо сыграл. Данилюк Флавиус пострадал.
  • 23'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    22'
    Аталь Юсеф из команды Ницца в офсайде
  • 22'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 21'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Бордо контролирует мяч.
  • 20'
    Контроль мяча: Ницца: 50%, Бордо: 50%.
  • 20'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    19'
    Аталь Юсеф из команды Ницца в офсайде
  • 19'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 19'
    Калу Сэмьюэл из команды Бордо наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • Угловой
    18'
    Адли Ясин из команды Бордо подал угловой слева.
  • 18'
    Салиба Вильям предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 18'
    Адли Ясин нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
  • 18'
    Бордо имеет хороший шанс забить.
  • 18'
    Плохо сыграл Салиба Вильям - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 17'
    Адли Ясин из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • Офсайд
    17'
    Камара Ассан из команды Ницца в офсайде
  • 16'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: Ницца: 45%, Бордо: 55%.
  • 15'
    Уден Реми пробует нанести удар издали, но Бенитес Вальтер держит все под контролем
  • Травма, повреждение
    15'
    Будауи Хишем возвращается на поле.
  • 14'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    14'
    Ох, нехорошо это выглядит. Будауи Хишем получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    14'
    Будауи Хишем на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 13'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 13'
    Будауи Хишем из команды Ницца делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 13'
    Камара Ассан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 13'
    Дольберг Каспер из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 12'
    Бордо имеет хороший шанс забить.
  • 12'
    Бордо контролирует мяч.
  • 11'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Аталь Юсеф из команды Ницца делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 11'
    Ницца начинает контратаку
  • 11'
    Адли Ясин из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Угловой
    11'
    Адли Ясин из команды Бордо разыграл угловой с левого угла.
  • 10'
    Башич Тома из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 10'
    Контроль мяча: Ницца: 51%, Бордо: 49%.
  • 10'
    Будауи Хишем из команды Ницца плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 10'
    Плохо сыграл Байсс Пол - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 10'
    Аталь Юсеф из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 9'
    Аталь Юсеф из команды Ницца делает неудачный навес.
  • 9'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Бордо контролирует мяч.
  • 8'
    Башич Тома из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 8'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 8'
    Тюрам Кефрен из команды Ницца направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 7'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    6'
    [player1] из команды [team] опасно и грубо сыграл. [player2] пострадал.
  • 6'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Ницца контролирует мяч.
  • 6'
    Адли Ясин из команды Бордо направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 5'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 5'
    Бордо контролирует мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: Ницца: 49%, Бордо: 51%.
  • Травма, повреждение
    4'
    Калу Сэмьюэл возвращается на поле.
  • 4'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 4'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    4'
    Ох, нехорошо это выглядит. Калу Сэмьюэл получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    4'
    Калу Сэмьюэл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 4'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 3'
    Гуйри Амин не смог попасть в створ ударом издали
  • 3'
    Калу Сэмьюэл из команды Бордо делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 3'
    Бордо имеет хороший шанс забить.
  • 2'
    Башич Тома пробует нанести удар издали, но Бенитес Вальтер держит все под контролем
  • 2'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    1'
    Хван Ый-Чжо из команды Бордо в офсайде
  • 1'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Бордо начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Ницца 40.4% (57)
X 44.7% (63)
Бордо 14.9% (21)
Все прогнозы
1.82 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.35 3.30 3.10
Бонус: 5 000 ₽ 2.45 3.44 3.32
Бонус: 5 000 ₽ 10.50 3.80 1.44
  12.25 3.96 1.41

Самый высокий коэффициент на матч «Ницца» – «Бордо» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ницца» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бордо» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ницца» – «Бордо», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.30 1.05 6.30 1.09 2.99 1.37 2.24 1.65 1.80 2.27 1.38 3.04 1.22 3.70 1.09 6.40 1.05 7.60
3.70 1.27 2.65 1.47 1.70 2.15 1.90 1.90 1.99 1.87 1.40 2.90 1.12 6.10 1.09 7.20 1.01 15.00 1.01 15.00 1.01 14.50 0.00 14.50 0.00 22.00
4.22 1.24 3.53 1.32 2.83 1.46 2.05 1.83 2.75 1.48 2.24 1.69 1.72 2.20 1.45 2.86 1.62 2.39 1.37 3.25 1.12 6.74 1.15 5.85
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.59 1.50 1.76 2.06 1.36 3.12 1.09 7.20 1.07 8.70
1.38 3.00 1.04 10.00 1.02 13.00 1.02 13.00 1.01 15.00
1.25 4.17 1.13 6.51 1.22 4.52 1.16 5.63 1.34 3.41 1.21 4.65
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.29 2.30 1.62 1.60 2.34 1.19 4.65 1.16 5.35
2.31 1.57 1.52 2.35 1.20 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.00 1.80
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
Где смотреть матч Ницца 0:3 Бордо онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Ницца 0:3 Бордо

Исход игры
Ницца
40.4% (57)
Ничья
44.7% (63)
Бордо
14.9% (21)
Тотал 2.5
Больше
30.71% (43)
Меньше
69.29% (97)
Обе команды забьют
Да
71.43% (100)
Нет
28.57% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.4% (57)
1:0 Ницца
19.9% (28)
2:1 Ницца
19.1% (27)
1:2 Бордо
10.6% (15)
0:0 Ничья
3.5% (5)
0:1 Бордо
3.5% (5)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
12 Бонус: 8 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный