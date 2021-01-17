Страсбург
0:0
Первый тайм: 20'
Стадион: де ла Мейно
Сент-Этьен
0:0
10' Не забитый пенальтиБудебуз Ряд
12' Желтая карточкаBaptiste Gabard
10
Лала
Кенни
19
Каси
Антони
28
Диалло
Хабиб
30
Мулен
Жесси
35
Соу
Сайду
18
Норден
Арно
- Основной состав
- Вратарь
-
10 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Диалло ХабибПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Зохи КевинПолузащитник
-
21 Шахири МехдиПолузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
-
18 Сиби МаамПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Лоре Тьерри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
30 Мулен ЖессиВратарь
- Защитник
-
35 Соу СайдуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Норден АрноНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
37 Суиси РайанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Аушиш АдильПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пюэль Клод
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
10'
0:0
12'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ажорк Людовик
|8 (3)
|0.4
|2.
|Диалло Хабиб
|7 (1)
|0.35
|3.
|Лала Кенни
|3 (3)
|0.15
|4.
|Томассон Адриен
|2
|0.1
|5.
|Шахири Мехди
|2
|0.1
|6.
|Льенар Димитри
|1 (1)
|0.05
|7.
|Аолу Жан-Эде
|1
|0.05
|8.
|Симакан Мохамед
|1
|0.05
|9.
|Митрович Стефан
|1
|0.05
|10.
|Зохи Кевин
|1
|0.05
|11.
|Уорис Маджид
|1 (1)
|0.05
|12.
|Каси Антони
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Амума Ромен
|4
|0.2
|2.
|Буанга Денис
|3 (2)
|0.15
|3.
|Норден Арно
|2
|0.1
|4.
|Аушиш Адиль
|2
|0.1
|5.
|Камара Махди
|2
|0.1
|6.
|Дебюши Матьё
|1
|0.05
|7.
|Мукуди Ароль
|1
|0.05
|8.
|Неу Иван
|1
|0.05
|9.
|Масон Иван
|1
|0.05
|10.
|Аби Шарль
|1
|0.05
|11.
|Хазри Вахби
|1 (1)
|0.05
|12.
|Будебуз Ряд
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Джику Александр
|5
|0
|2.
|Аолу Жан-Эде
|5
|0
|3.
|Ажорк Людовик
|4
|0
|4.
|Митрович Стефан
|1
|1
|5.
|Томассон Адриен
|2
|0
|6.
|Сиссоко Ибраима
|2
|0
|7.
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0
|8.
|Симакан Мохамед
|2
|0
|9.
|Коне Ламин
|1
|0
|10.
|Кароль Лионель
|1
|0
|11.
|Прчич Саньин
|1
|0
|12.
|Лала Кенни
|1
|0
|13.
|Льенар Димитри
|1
|0
|14.
|Диалло Хабиб
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Неу Иван
|6
|0
|2.
|Хазри Вахби
|2
|1
|3.
|Амума Ромен
|3
|0
|4.
|Мукуди Ароль
|3
|0
|5.
|Камара Махди
|3
|0
|6.
|Гурна-Дуат Лукас
|3
|0
|7.
|Колодзейчак Тимоти
|1
|1
|8.
|Дебюши Матьё
|2
|0
|9.
|Будебуз Ряд
|2
|0
|10.
|Буанга Денис
|2
|0
|11.
|Рецос Панайотис
|2
|0
|12.
|Муэффек Аймен
|2
|0
|13.
|Масон Иван
|2
|0
|14.
|Мулен Жесси
|1
|0
|15.
|Трауко Мигель
|1
|0
|16.
|Норден Арно
|1
|0
|17.
|Юссуф Зейду
|1
|0
|18.
|Аушиш Адиль
|1
|0
|19.
|Фофана Уэсли
|1
|0
|20.
|Сидибе Абдулайе
|1
|0
|21.
|Baptiste Gabard
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Страсбург
|0
|28.57% (8)
|25% (7)
|10.71% (3)
|10.71% (3)
|25% (7)
|Сент-Этьен
|21.05% (4)
|21.05% (4)
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|26.32% (5)
|5.26% (1)
Предыдущие игры
Страсбург Последние 20 матчей: +7 =2 -11Ланс 0:1 Страсбург Страсбург 5:0 Ним ПСЖ 4:0 Страсбург Страсбург 0:2 Бордо
Анже 0:2 Страсбург Страсбург 2:2 Метц Нант 0:4 Страсбург Страсбург 1:1 Ренн Монпелье 4:3 Страсбург Страсбург 0:1 Марсель Реймс 2:1 Страсбург Брест 0:3 Страсбург Страсбург 2:3 Лион Арау 0:2 Страсбург Страсбург 0:3 Лилль Монако 3:2 Страсбург Страсбург 1:0 Дижон Сент-Этьен 2:0 Страсбург Штуттгарт 4:2 Страсбург Страсбург 0:2 Ницца
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +5 =7 -8Реймс 3:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 ПСЖ Монако 2:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:2 Ним
Бордо 1:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:0 Анже Дижон 0:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Лилль Брест 4:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:2 Гренобль Лион 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Монпелье Метц 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:3 Ницца Ланс 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:3 Ренн Нант 2:2 Сент-Этьен Марсель 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:0 Страсбург Сент-Этьен 2:0 Лорьян
Последние игры между собой
Страсбург: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Сент-Этьен: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|20
|13
|3
|4
|44 - 11
|42
|2.
|Лион
|Заявка
|19
|11
|7
|1
|39 - 18
|40
|3.
|Лилль
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|33 - 14
|39
|4.
|Монако
|Заявка
|20
|11
|3
|6
|39 - 29
|36
|5.
|Ренн
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|30 - 22
|36
|6.
|Марсель
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|26 - 18
|32
|7.
|Анже
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|25 - 31
|30
|8.
|Ланс
|0:0 Заявка
|19
|8
|4
|7
|28 - 28
|28
|9.
|Монпелье
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|33 - 35
|28
|10.
|Бордо
|0:0 Заявка
|20
|7
|6
|7
|20 - 21
|27
|11.
|Брест
|Заявка
|20
|8
|2
|10
|31 - 36
|26
|12.
|Метц
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|20 - 18
|25
|13.
|Ницца
|0:0 Заявка
|19
|6
|6
|7
|22 - 25
|24
|14.
|Реймс
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|27 - 29
|21
|15.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|20
|6
|3
|11
|28 - 32
|21
|16.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|20
|4
|8
|8
|20 - 29
|20
|17.
|Нант
|0:0 Заявка
|20
|3
|9
|8
|19 - 31
|18
|18.
|Ним
|Заявка
|20
|4
|3
|13
|16 - 41
|15
|19.
|Дижон
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|12 - 26
|14
|20.
|Лорьян
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|20 - 38
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|25 - 5
|22
|2.
|Лион
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 8
|21
|3.
|Лилль
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 6
|21
|4.
|Монако
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 13
|21
|5.
|Брест
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|20 - 16
|19
|6.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 13
|17
|7.
|Марсель
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|8.
|Метц
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|9.
|Бордо
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|10.
|Ланс
|0:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|11.
|Анже
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 13
|13
|12.
|Монпелье
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|19 - 23
|13
|13.
|Нант
|0:0 Заявка
|10
|2
|6
|2
|10 - 14
|12
|14.
|Реймс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 11
|11
|15.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|16.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|17.
|Ницца
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|18.
|Лорьян
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 17
|7
|19.
|Дижон
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|3 - 10
|5
|20.
|Ним
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 6
|20
|2.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|3.
|Лион
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 10
|19
|4.
|Лилль
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|5.
|Марсель
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|11 - 7
|17
|6.
|Анже
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 18
|17
|7.
|Ницца
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 7
|15
|8.
|Монпелье
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 12
|15
|9.
|Монако
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|16 - 16
|15
|10.
|Ланс
|0:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 14
|14
|11.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|10
|4
|0
|6
|17 - 18
|12
|12.
|Бордо
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 13
|12
|13.
|Ним
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 18
|11
|14.
|Метц
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 8
|10
|15.
|Реймс
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|18 - 18
|10
|16.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|17.
|Дижон
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|18.
|Брест
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 20
|7
|19.
|Нант
|0:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 17
|6
|20.
|Лорьян
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 21
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Страсбург» – «Сент-Этьен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Страсбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сент-Этьен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Страсбург» – «Сент-Этьен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Страсбург 0:0 Сент-Этьен
Исход игры
Страсбург
63.1% (89)
Ничья
22.7% (32)
Сент-Этьен
14.2% (20)
Тотал 2.5
Больше
54.29% (76)
Меньше
45.71% (64)
Обе команды забьют
Да
72.86% (102)
Нет
27.14% (38)
Популярный счёт
2:1 Страсбург
36.9% (52)
1:0 Страсбург
19.9% (28)
1:1 Ничья
18.4% (26)
1:2 Сент-Этьен
9.2% (13)
2:2 Ничья
3.5% (5)
3:1 Страсбург
3.5% (5)
0:1 Сент-Этьен
2.8% (4)
2:0 Страсбург
2.8% (4)
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