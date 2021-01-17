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Страсбург
1:0
Конец матча

Стадион:
Сент-Этьен
0'
0:0
10' Не забитый пенальти
Будебуз Ряд
12' Желтая карточка
Baptiste Gabard
1:0
30' Гол
Ажорк Людовик
36' Желтая карточка
Сиссоко Ибраима
51' Желтая карточка
Аолу Жан-Эде
56' Желтая карточка
Гурна-Дуат Лукас
90'+4
16
Кавасима
Эйдзи
10
Лала
Кенни
13
Митрович
Стефан
24
Джику
Александр
19
Каси
Антони
27
Сиссоко
Ибраима
6
Аолу
Жан-Эде
28
Диалло
Хабиб
26
Томассон
Адриен
17
Беллегард
Жан-Рикнер
25
Ажорк
Людовик
30
Мулен
Жесси
31
Сиссоко
Альфа
35
Соу
Сайду
8
Камара
Махди
13
Трауко
Мигель
34
Муэффек
Аймен
33
Гурна-Дуат
Лукас
39
Baptiste
Gabard
7
Будебуз
Ряд
18
Норден
Арно
14
Крассо
Жан-Филипп
Страсбург
4-2-3-1
Сент-Этьен
4-3-1-2

Ход матча

10'
0:0
Будебуз Ряд
12'
 
Baptiste Gabard
30'
Ажорк Людовик
(Лала Кенни)
1:0
36'
Сиссоко Ибраима
 
51'
Аолу Жан-Эде
 
56'
 
Гурна-Дуат Лукас
64'
 
Ривера Максанс
Муэффек Аймен
64'
 
Аушиш Адиль
Будебуз Ряд
67'
Зохи Кевин
Беллегард Жан-Рикнер
 
75'
Льенар Димитри
Томассон Адриен
 
88'
Прчич Саньин
Аолу Жан-Эде
 
89'
Уорис Маджид
Диалло Хабиб
 
89'
 
Тормин Тайрон
Baptiste Gabard
89'
 
Бенхедим Билал
Крассо Жан-Филипп

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 10 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 23 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ажорк Людовик 9 (3) 0.45
2. Диалло Хабиб 7 (1) 0.35
3. Лала Кенни 3 (3) 0.15
4. Томассон Адриен 2 0.1
5. Шахири Мехди 2 0.1
6. Льенар Димитри 1 (1) 0.05
7. Аолу Жан-Эде 1 0.05
8. Симакан Мохамед 1 0.05
9. Митрович Стефан 1 0.05
10. Зохи Кевин 1 0.05
11. Уорис Маджид 1 (1) 0.05
12. Каси Антони 0 0
Сент-Этьен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Амума Ромен 4 0.2
2. Буанга Денис 3 (2) 0.15
3. Норден Арно 2 0.1
4. Аушиш Адиль 2 0.1
5. Камара Махди 2 0.1
6. Дебюши Матьё 1 0.05
7. Мукуди Ароль 1 0.05
8. Неу Иван 1 0.05
9. Масон Иван 1 0.05
10. Аби Шарль 1 0.05
11. Хазри Вахби 1 (1) 0.05
12. Будебуз Ряд 0 0

Карточки

Страсбург
# Игрок      
1. Аолу Жан-Эде 6 0
2. Джику Александр 5 0
3. Ажорк Людовик 4 0
4. Сиссоко Ибраима 3 0
5. Митрович Стефан 1 1
6. Томассон Адриен 2 0
7. Беллегард Жан-Рикнер 2 0
8. Симакан Мохамед 2 0
9. Коне Ламин 1 0
10. Кароль Лионель 1 0
11. Прчич Саньин 1 0
12. Лала Кенни 1 0
13. Льенар Димитри 1 0
14. Диалло Хабиб 1 0
Сент-Этьен
# Игрок      
1. Неу Иван 6 0
2. Гурна-Дуат Лукас 4 0
3. Хазри Вахби 2 1
4. Амума Ромен 3 0
5. Мукуди Ароль 3 0
6. Камара Махди 3 0
7. Колодзейчак Тимоти 1 1
8. Дебюши Матьё 2 0
9. Будебуз Ряд 2 0
10. Буанга Денис 2 0
11. Рецос Панайотис 2 0
12. Муэффек Аймен 2 0
13. Масон Иван 2 0
14. Мулен Жесси 1 0
15. Трауко Мигель 1 0
16. Норден Арно 1 0
17. Юссуф Зейду 1 0
18. Аушиш Адиль 1 0
19. Фофана Уэсли 1 0
20. Сидибе Абдулайе 1 0
21. Baptiste Gabard 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Страсбург 0 31.03% (9) 24.14% (7) 10.34% (3) 10.34% (3) 24.14% (7)
 Сент-Этьен 21.05% (4) 21.05% (4) 10.53% (2) 15.79% (3) 26.32% (5) 5.26% (1)

Предыдущие игры

Страсбург Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Ланс 0:1 Страсбург Страсбург 5:0 Ним ПСЖ 4:0 Страсбург Страсбург 0:2 Бордо
Анже 0:2 Страсбург Страсбург 2:2 Метц Нант 0:4 Страсбург Страсбург 1:1 Ренн Монпелье 4:3 Страсбург Страсбург 0:1 Марсель Реймс 2:1 Страсбург Брест 0:3 Страсбург Страсбург 2:3 Лион Арау 0:2 Страсбург Страсбург 0:3 Лилль Монако 3:2 Страсбург Страсбург 1:0 Дижон Сент-Этьен 2:0 Страсбург Штуттгарт 4:2 Страсбург Страсбург 0:2 Ницца
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Реймс 3:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 ПСЖ Монако 2:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:2 Ним
Бордо 1:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:0 Анже Дижон 0:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Лилль Брест 4:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:2 Гренобль Лион 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Монпелье Метц 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:3 Ницца Ланс 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:3 Ренн Нант 2:2 Сент-Этьен Марсель 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:0 Страсбург Сент-Этьен 2:0 Лорьян

Последние игры между собой

Страсбург: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Сент-Этьен: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Сент-Этьен 2:0 Страсбург Лига 1 Страсбург 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:1 Страсбург Лига 1 Страсбург 1:1 Сент-Этьен Лига 1
Страсбург 0:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:2 Страсбург Лига 1 Страсбург 1:1 Сент-Этьен Кубок лиги Страсбург 3:0 Сент-Этьен Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 20 13 3 4 44 - 11 42
2. Лион Заявка 19 11 7 1 39 - 18 40
3. Лилль 0:1 Заявка 20 11 6 3 33 - 15 39
4. Монако Заявка 20 11 3 6 39 - 29 36
5. Ренн Заявка 20 10 6 4 30 - 22 36
6. Марсель Заявка 18 9 5 4 26 - 18 32
7. Анже Заявка 20 9 3 8 25 - 31 30
8. Бордо Заявка 20 8 5 7 23 - 21 29
9. Ланс Заявка 19 8 4 7 29 - 29 28
10. Монпелье Заявка 20 8 4 8 33 - 35 28
11. Брест Заявка 20 8 2 10 31 - 36 26
12. Метц Заявка 19 6 7 6 20 - 18 25
13. Реймс 1:0 Заявка 20 6 6 8 28 - 29 24
14. Ницца Заявка 19 6 5 8 22 - 28 23
15. Страсбург Заявка 20 7 2 11 29 - 32 23
16. Сент-Этьен Заявка 20 4 7 9 20 - 30 19
17. Нант Заявка 20 3 9 8 20 - 32 18
18. Ним Заявка 20 4 3 13 16 - 41 15
19. Дижон Заявка 19 2 8 9 12 - 26 14
20. Лорьян Заявка 19 3 3 13 20 - 38 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 7 1 2 25 - 5 22
2. Лион Заявка 9 6 3 0 22 - 8 21
3. Монако Заявка 10 6 3 1 23 - 13 21
4. Лилль 0:1 Заявка 11 6 3 2 18 - 7 21
5. Брест Заявка 10 6 1 3 20 - 16 19
6. Ренн Заявка 10 5 2 3 14 - 13 17
7. Марсель Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
8. Бордо Заявка 10 4 3 3 10 - 8 15
9. Метц Заявка 10 4 3 3 12 - 10 15
10. Ланс Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
11. Анже Заявка 10 4 1 5 9 - 13 13
12. Монпелье Заявка 11 4 1 6 19 - 23 13
13. Нант Заявка 10 2 6 2 11 - 15 12
14. Реймс 1:0 Заявка 9 3 2 4 9 - 11 11
15. Страсбург Заявка 10 3 2 5 12 - 14 11
16. Сент-Этьен Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
17. Ницца Заявка 10 2 2 6 10 - 21 8
18. Лорьян Заявка 9 2 1 6 11 - 17 7
19. Дижон Заявка 10 0 5 5 3 - 10 5
20. Ним Заявка 10 1 1 8 9 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 6 2 2 19 - 6 20
2. Ренн Заявка 10 5 4 1 16 - 9 19
3. Лион Заявка 10 5 4 1 17 - 10 19
4. Лилль 0:1 Заявка 9 5 3 1 15 - 8 18
5. Марсель Заявка 9 5 2 2 11 - 7 17
6. Анже Заявка 10 5 2 3 16 - 18 17
7. Ницца Заявка 9 4 3 2 12 - 7 15
8. Монпелье Заявка 9 4 3 2 14 - 12 15
9. Монако Заявка 10 5 0 5 16 - 16 15
10. Бордо Заявка 10 4 2 4 13 - 13 14
11. Ланс Заявка 10 4 2 4 14 - 15 14
12. Реймс 1:0 Заявка 11 3 4 4 19 - 18 13
13. Страсбург Заявка 10 4 0 6 17 - 18 12
14. Ним Заявка 10 3 2 5 7 - 18 11
15. Метц Заявка 9 2 4 3 8 - 8 10
16. Дижон Заявка 9 2 3 4 9 - 16 9
17. Сент-Этьен Заявка 11 2 3 6 11 - 19 9
18. Брест Заявка 10 2 1 7 11 - 20 7
19. Нант Заявка 10 1 3 6 9 - 17 6
20. Лорьян Заявка 10 1 2 7 9 - 21 5
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Страсбург 63.1% (89)
X 22.7% (32)
Сент-Этьен 14.2% (20)
Все прогнозы
1.99 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.30 3.00 3.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.64 3.95 5.25
Бонус: 5 000 ₽ 1.13 6.80 44.00
  1.18 6.12 31.06

Самый высокий коэффициент на матч «Страсбург» – «Сент-Этьен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Страсбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сент-Этьен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Страсбург» – «Сент-Этьен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.00 1.02 8.20 1.05 3.40 1.30 2.65 1.48 1.92 1.98 1.48 2.65 1.32 3.26 1.12 5.50 1.08 6.05 1.00 11.00
7.00 1.09 5.55 1.14 1.70 2.15 1.16 5.10 2.18 1.73 1.09 7.20 1.08 7.77 1.06 8.80 1.04 10.00 1.03 12.00 1.02 15.00 1.01 12.00 0.00 18.50
7.33 1.11 1.45 2.84 1.25 4.09 1.55 2.54 1.36 3.28 1.65 2.31 1.45 2.84 1.39 3.13 1.25 4.15 1.12 7.07
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.91 1.41 1.95 1.85 1.43 2.83 1.13 5.85 1.09 7.20
2.05 1.75 1.31 3.35 1.17 4.90 1.04 10.00 1.02 13.00
1.78 2.10 1.48 2.74 1.19 5.03 1.51 2.66 1.16 5.54
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.85 1.26 2.65 1.48 1.68 2.19 1.28 3.68 1.18 4.85
2.75 1.42 1.70 2.08 1.29 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.44 1.20
Букмекер Да Нет
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
Где смотреть матч Страсбург 1:0 Сент-Этьен онлайн

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Прогнозы на матч Страсбург 1:0 Сент-Этьен

Исход игры
Страсбург
63.1% (89)
Ничья
22.7% (32)
Сент-Этьен
14.2% (20)
Тотал 2.5
Больше
54.29% (76)
Меньше
45.71% (64)
Обе команды забьют
Да
72.86% (102)
Нет
27.14% (38)
Популярный счёт
2:1 Страсбург
36.9% (52)
1:0 Страсбург
19.9% (28)
1:1 Ничья
18.4% (26)
1:2 Сент-Этьен
9.2% (13)
3:1 Страсбург
3.5% (5)
2:2 Ничья
3.5% (5)
0:1 Сент-Этьен
2.8% (4)
2:0 Страсбург
2.8% (4)
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