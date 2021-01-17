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  2. Матчи
  3. Франция
Лилль
0:1
Перерыв

Стадион:
Реймс
0'
31' Желтая карточка
Кассама Морету
0:1
36' Гол
Зенели Арбер
16
Меньян
Майк
3
Джало
Тьягу
6
Фонте
Жозе
5
Ботман
Свен
29
Брадарич
Домагой
10
Иконе
Жонатан
21
Андре
Бенжамин
24
Сумаре
Бубакари
7
Бамба
Джонатан
12
Язиджи
Юсуф
9
Дэвид
Джонатан
1
Райкович
Предраг
32
Фокет
Томас
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
3
Конан
Гислен
24
Кафаро
Матьё
23
Кассама
Морету
7
Шавалерин
Ксавье
21
Мбюкю
Натанаэль
11
Диа
Булайе
10
Зенели
Арбер
Лилль
4-4-2
Реймс
4-3-3

Ход матча

31'
 
Кассама Морету
36'
0:1
Зенели Арбер
(Конан Гислен)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йилмаз Бурак 9 (2) 0.45
2. Бамба Джонатан 5 0.25
3. Язиджи Юсуф 5 0.25
4. Иконе Жонатан 3 (1) 0.15
5. Араужо Луис 3 0.15
6. Дэвид Джонатан 2 0.1
7. Веа Тимоти 2 0.1
8. Челик Зеки 1 0.05
9. Фонте Жозе 1 0.05
10. Саншеш Ренату 1 0.05
11. Шека 0 0
12. Брадарич Домагой 0 0
13. Лихаджи Исаак 0 0
Реймс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диа Булайе 12 (5) 0.6
2. Кафаро Матьё 3 0.15
3. Зенели Арбер 2 0.1
4. Туре Эль Билал 2 0.1
5. Абдельамид Юнис 2 0.1
6. Фас Ваут 1 0.05
7. Кассама Морету 1 0.05
8. Манетси Маршал 1 0.05
9. Мбюкю Натанаэль 1 0.05
10. Бериша Валон 0 0
11. Кутеса Дерек 0 0
12. Шавалерин Ксавье 0 0
13. Сирхейс Кай 0 0
14. Конан Гислен 0 0

Карточки

Лилль
# Игрок      
1. Йилмаз Бурак 4 0
2. Андре Бенжамин 4 0
3. Фонте Жозе 4 0
4. Брадарич Домагой 4 0
5. Шека 3 0
6. Челик Зеки 3 0
7. Мандава Рейнилду 1 1
8. Араужо Луис 2 0
9. Сумаоро Адама 1 0
10. Пье Жереми 1 0
11. Меньян Майк 1 0
12. Саншеш Ренату 1 0
13. Сумаре Бубакари 1 0
14. Веа Тимоти 1 0
15. Джало Тьягу 1 0
16. Ботман Свен 1 0
Реймс
# Игрок      
1. Кассама Морету 6 2
2. Фас Ваут 5 1
3. Манетси Маршал 4 1
4. Шавалерин Ксавье 4 0
5. Фокет Томас 3 0
6. Туре Эль Билал 3 0
7. Бериша Валон 2 0
8. Сирхейс Кай 2 0
9. Конан Гислен 2 0
10. Донис Анастасиос 0 1
11. Абдельамид Юнис 1 0
12. Райкович Предраг 1 0
13. Кутеса Дерек 1 0
14. Кафаро Матьё 1 0
15. Де Смет Тибо 1 0
16. Хорнби Фрэйзер 1 0
17. Диа Булайе 1 0
18. Мбюкю Натанаэль 1 0
19. Драмме Муамаду 1 0
20. Экитик Юго 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лилль 3.13% (1) 21.88% (7) 15.63% (5) 25% (8) 15.63% (5) 18.75% (6)
 Реймс 29.17% (7) 12.5% (3) 12.5% (3) 16.67% (4) 20.83% (5) 8.33% (2)

Предыдущие игры

Лилль Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Ним 0:1 Лилль Лилль 1:2 Анже Монпелье 2:3 Лилль Лилль 0:0 ПСЖ
Дижон 0:2 Лилль Лилль 2:1 Бордо Селтик 3:2 Лилль Лилль 2:1 Монако Лилль 2:1 Спарта Прага Сент-Этьен 1:1 Лилль Лилль 1:1 Милан Лилль 4:0 Лорьян Брест 3:2 Лилль Милан 0:3 Лилль Лилль 1:1 Лион Лилль 2:2 Селтик Ницца 1:1 Лилль Спарта Прага 1:4 Лилль Лилль 4:0 Ланс Страсбург 0:3 Лилль
Реймс Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Реймс 3:1 Сент-Этьен Реймс 0:0 Дижон Бордо 1:3 Реймс Марсель 1:1 Реймс
Реймс 3:2 Нант Брест 2:1 Реймс Реймс 0:0 Ницца Лион 3:0 Реймс Реймс 0:1 Ним Ланс 4:4 Реймс Реймс 2:1 Страсбург Монпелье 0:4 Реймс Реймс 1:3 Лорьян Ренн 2:2 Реймс Реймс 0:2 ПСЖ Фехервар 0:0 Реймс Метц 2:1 Реймс Серветт 0:1 Реймс Анже 1:0 Реймс Реймс 0:1 Лилль

Последние игры между собой

Лилль: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 7
Реймс: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 5
Реймс 0:1 Лилль Лига 1 Реймс 2:0 Лилль Лига 1 Лилль 1:1 Реймс Товарищеские матчи Реймс 1:1 Лилль Лига 1
Лилль 1:1 Реймс Лига 1 Реймс 4:2 Лилль Товарищеские матчи Лилль 2:0 Реймс Товарищеские матчи Лилль 2:0 Реймс Лига 1 Реймс 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 3:1 Реймс Лига 1 Реймс 2:0 Лилль Лига 1 Лилль 1:2 Реймс Лига 1 Реймс 2:1 Лилль Лига 1 Лилль 3:0 Реймс Лига 1 Реймс 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 0:1 Реймс Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 20 13 3 4 44 - 11 42
2. Лион Заявка 19 11 7 1 39 - 18 40
3. Лилль 0:1 Заявка 20 11 6 3 33 - 15 39
4. Монако Заявка 20 11 3 6 39 - 29 36
5. Ренн Заявка 20 10 6 4 30 - 22 36
6. Марсель Заявка 18 9 5 4 26 - 18 32
7. Анже Заявка 20 9 3 8 25 - 31 30
8. Бордо Заявка 20 8 5 7 23 - 21 29
9. Ланс Заявка 19 8 4 7 29 - 29 28
10. Монпелье Заявка 20 8 4 8 33 - 35 28
11. Брест Заявка 20 8 2 10 31 - 36 26
12. Метц Заявка 19 6 7 6 20 - 18 25
13. Реймс 1:0 Заявка 20 6 6 8 28 - 29 24
14. Ницца Заявка 19 6 5 8 22 - 28 23
15. Страсбург Заявка 20 7 2 11 29 - 32 23
16. Сент-Этьен Заявка 20 4 7 9 20 - 30 19
17. Нант Заявка 20 3 9 8 20 - 32 18
18. Ним Заявка 20 4 3 13 16 - 41 15
19. Дижон Заявка 19 2 8 9 12 - 26 14
20. Лорьян Заявка 19 3 3 13 20 - 38 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 7 1 2 25 - 5 22
2. Лион Заявка 9 6 3 0 22 - 8 21
3. Монако Заявка 10 6 3 1 23 - 13 21
4. Лилль 0:1 Заявка 11 6 3 2 18 - 7 21
5. Брест Заявка 10 6 1 3 20 - 16 19
6. Ренн Заявка 10 5 2 3 14 - 13 17
7. Марсель Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
8. Бордо Заявка 10 4 3 3 10 - 8 15
9. Метц Заявка 10 4 3 3 12 - 10 15
10. Ланс Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
11. Анже Заявка 10 4 1 5 9 - 13 13
12. Монпелье Заявка 11 4 1 6 19 - 23 13
13. Нант Заявка 10 2 6 2 11 - 15 12
14. Реймс 1:0 Заявка 9 3 2 4 9 - 11 11
15. Страсбург Заявка 10 3 2 5 12 - 14 11
16. Сент-Этьен Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
17. Ницца Заявка 10 2 2 6 10 - 21 8
18. Лорьян Заявка 9 2 1 6 11 - 17 7
19. Дижон Заявка 10 0 5 5 3 - 10 5
20. Ним Заявка 10 1 1 8 9 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 6 2 2 19 - 6 20
2. Ренн Заявка 10 5 4 1 16 - 9 19
3. Лион Заявка 10 5 4 1 17 - 10 19
4. Лилль 0:1 Заявка 9 5 3 1 15 - 8 18
5. Марсель Заявка 9 5 2 2 11 - 7 17
6. Анже Заявка 10 5 2 3 16 - 18 17
7. Ницца Заявка 9 4 3 2 12 - 7 15
8. Монпелье Заявка 9 4 3 2 14 - 12 15
9. Монако Заявка 10 5 0 5 16 - 16 15
10. Бордо Заявка 10 4 2 4 13 - 13 14
11. Ланс Заявка 10 4 2 4 14 - 15 14
12. Реймс 1:0 Заявка 11 3 4 4 19 - 18 13
13. Страсбург Заявка 10 4 0 6 17 - 18 12
14. Ним Заявка 10 3 2 5 7 - 18 11
15. Метц Заявка 9 2 4 3 8 - 8 10
16. Дижон Заявка 9 2 3 4 9 - 16 9
17. Сент-Этьен Заявка 11 2 3 6 11 - 19 9
18. Брест Заявка 10 2 1 7 11 - 20 7
19. Нант Заявка 10 1 3 6 9 - 17 6
20. Лорьян Заявка 10 1 2 7 9 - 21 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 147
Лилль 94.6% (139)
X 5.4% (8)
Реймс 0% (0)
Все прогнозы
2.16 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лилль
Ничья
Реймс
4.73
3.70
5.45
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.55 4.00 6.40
Бонус: 10 000 ₽ 1.70 3.55 5.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.71 3.70 5.45
Бонус: 5 000 ₽ 2.00 2.85 5.00
  4.73 3.09 2.01

Самый высокий коэффициент на матч «Лилль» – «Реймс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лилль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реймс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лилль» – «Реймс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.60 1.09 2.90 1.42 2.16 1.71 1.63 2.29 1.23 4.20 1.07 8.60
7.50 1.05 6.35 1.09 2.82 1.41 2.15 1.70 1.67 2.34 1.31 3.45 1.21 4.20 1.06 7.60 1.04 8.00
4.44 1.20 3.15 1.35 1.82 1.97 1.37 3.05 1.83 2.00 1.24 4.00 1.07 8.40 1.05 9.50 1.03 12.00 1.02 13.00 1.01 15.00 0.00 15.00 0.00 22.00
5.83 1.16 2.69 1.51 4.69 1.22 1.86 2.04 3.14 1.40 2.16 1.76 1.79 2.12 1.56 2.55 1.34 3.48 1.22 4.59
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.50 1.49 1.65 2.15 1.31 3.25 1.06 8.00
2.62 1.49 1.71 2.14 1.34 3.26 1.09 7.50 1.06 9.00
1.33 3.25 1.02 13.00 1.01 15.00 1.01 15.00 1.01 15.00
1.74 2.17 1.45 2.86 1.17 5.44 1.45 2.93 1.19 5.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.30 2.24 1.60 1.53 2.41 1.13 5.60
3.32 1.33 2.22 1.66 1.53 2.50 1.18 4.80 1.13 6.05
2.25 1.60 1.53 2.40 1.19 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.18 1.64
3.15 1.35
Букмекер Да Нет
5.60 1.12
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
4.30 1.19
Где смотреть матч Лилль 0:1 Реймс онлайн

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Прогнозы на матч Лилль 0:1 Реймс

Исход игры
Лилль
94.6% (139)
Ничья
5.4% (8)
Реймс
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
43.15% (63)
Меньше
56.85% (83)
Обе команды забьют
Да
47.95% (70)
Нет
52.05% (76)
Популярный счёт
2:1 Лилль
35.4% (52)
2:0 Лилль
27.9% (41)
1:0 Лилль
23.1% (34)
3:1 Лилль
6.1% (9)
1:1 Ничья
5.4% (8)
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