Лилль
2:1
Конец матча
Стадион: Пьер Моруа
Реймс
31' Желтая карточкаКассама Морету
0:1
36' ГолЗенели Арбер
1:1
48' ГолБамба Джонатан
85' Желтая карточкаДжало Тьягу
2:1
90' ГолДэвид Джонатан
90' Желтая карточкаАраужо Луис
16
Меньян
Майк
12
Язиджи
Юсуф
32
Фокет
Томас
2
Фас
Ваут
24
Кафаро
Матьё
11
Диа
Булайе
10
Зенели
Арбер
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Язиджи ЮсуфНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
-
27 Ниассе ШейхЗащитник
- Защитник
-
22 Веа ТимотиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Араужо ЛуисПолузащитник
-
8 ШекаПолузащитник
-
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Фокет ТомасЗащитник
-
2 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Кафаро МатьёПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Диа БулайеНападающий
-
10 Зенели АрберНападающий
- Запасные игроки
-
16 Диуф ЙеваннВратарь
- Защитник
-
28 Де Смет ТибоЗащитник
-
25 Думбия МуссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гийон Давид
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
31'
36'
0:1
48'
1:1
85'
86'
90'
2:1
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 4
-
3 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йилмаз Бурак
|9 (2)
|0.45
|2.
|Бамба Джонатан
|6
|0.3
|3.
|Язиджи Юсуф
|5
|0.25
|4.
|Иконе Жонатан
|3 (1)
|0.15
|5.
|Араужо Луис
|3
|0.15
|6.
|Дэвид Джонатан
|3
|0.15
|7.
|Веа Тимоти
|2
|0.1
|8.
|Челик Зеки
|1
|0.05
|9.
|Фонте Жозе
|1
|0.05
|10.
|Саншеш Ренату
|1
|0.05
|11.
|Шека
|0
|0
|12.
|Брадарич Домагой
|0
|0
|13.
|Лихаджи Исаак
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Диа Булайе
|12 (5)
|0.6
|2.
|Кафаро Матьё
|3
|0.15
|3.
|Зенели Арбер
|2
|0.1
|4.
|Туре Эль Билал
|2
|0.1
|5.
|Абдельамид Юнис
|2
|0.1
|6.
|Фас Ваут
|1
|0.05
|7.
|Кассама Морету
|1
|0.05
|8.
|Манетси Маршал
|1
|0.05
|9.
|Мбюкю Натанаэль
|1
|0.05
|10.
|Бериша Валон
|0
|0
|11.
|Кутеса Дерек
|0
|0
|12.
|Шавалерин Ксавье
|0
|0
|13.
|Сирхейс Кай
|0
|0
|14.
|Конан Гислен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Йилмаз Бурак
|4
|0
|2.
|Андре Бенжамин
|4
|0
|3.
|Фонте Жозе
|4
|0
|4.
|Брадарич Домагой
|4
|0
|5.
|Шека
|3
|0
|6.
|Араужо Луис
|3
|0
|7.
|Челик Зеки
|3
|0
|8.
|Мандава Рейнилду
|1
|1
|9.
|Джало Тьягу
|2
|0
|10.
|Сумаоро Адама
|1
|0
|11.
|Пье Жереми
|1
|0
|12.
|Меньян Майк
|1
|0
|13.
|Саншеш Ренату
|1
|0
|14.
|Сумаре Бубакари
|1
|0
|15.
|Веа Тимоти
|1
|0
|16.
|Ботман Свен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кассама Морету
|6
|2
|2.
|Фас Ваут
|5
|1
|3.
|Манетси Маршал
|4
|1
|4.
|Шавалерин Ксавье
|4
|0
|5.
|Фокет Томас
|3
|0
|6.
|Туре Эль Билал
|3
|0
|7.
|Бериша Валон
|2
|0
|8.
|Сирхейс Кай
|2
|0
|9.
|Конан Гислен
|2
|0
|10.
|Донис Анастасиос
|0
|1
|11.
|Абдельамид Юнис
|1
|0
|12.
|Райкович Предраг
|1
|0
|13.
|Кутеса Дерек
|1
|0
|14.
|Кафаро Матьё
|1
|0
|15.
|Де Смет Тибо
|1
|0
|16.
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|17.
|Диа Булайе
|1
|0
|18.
|Мбюкю Натанаэль
|1
|0
|19.
|Драмме Муамаду
|1
|0
|20.
|Экитик Юго
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лилль
|2.94% (1)
|20.59% (7)
|14.71% (5)
|26.47% (9)
|14.71% (5)
|20.59% (7)
|Реймс
|28% (7)
|12% (3)
|16% (4)
|16% (4)
|20% (5)
|8% (2)
Предыдущие игры
Лилль Последние 20 матчей: +11 =6 -3Ним 0:1 Лилль Лилль 1:2 Анже Монпелье 2:3 Лилль Лилль 0:0 ПСЖ
Реймс Последние 20 матчей: +6 =5 -9Реймс 3:1 Сент-Этьен Реймс 0:0 Дижон Бордо 1:3 Реймс Марсель 1:1 Реймс
Последние игры между собой
Лилль: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 7
Реймс: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 5
Лилль 1:1 Реймс Лига 1 Реймс 4:2 Лилль Товарищеские матчи Лилль 2:0 Реймс Товарищеские матчи Лилль 2:0 Реймс Лига 1 Реймс 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 3:1 Реймс Лига 1 Реймс 2:0 Лилль Лига 1 Лилль 1:2 Реймс Лига 1 Реймс 2:1 Лилль Лига 1 Лилль 3:0 Реймс Лига 1 Реймс 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 0:1 Реймс Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|20
|13
|3
|4
|44 - 11
|42
|2.
|Лилль
|Заявка
|20
|12
|6
|2
|35 - 15
|42
|3.
|Лион
|Заявка
|19
|11
|7
|1
|39 - 18
|40
|4.
|Монако
|Заявка
|20
|11
|3
|6
|39 - 29
|36
|5.
|Ренн
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|30 - 22
|36
|6.
|Марсель
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|26 - 18
|32
|7.
|Анже
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|25 - 31
|30
|8.
|Бордо
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|23 - 21
|29
|9.
|Ланс
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|29 - 29
|28
|10.
|Монпелье
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|33 - 35
|28
|11.
|Брест
|Заявка
|20
|8
|2
|10
|31 - 36
|26
|12.
|Метц
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|20 - 18
|25
|13.
|Ницца
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|22 - 28
|23
|14.
|Страсбург
|Заявка
|20
|7
|2
|11
|29 - 32
|23
|15.
|Реймс
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|28 - 31
|21
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|20 - 30
|19
|17.
|Нант
|Заявка
|20
|3
|9
|8
|20 - 32
|18
|18.
|Ним
|Заявка
|20
|4
|3
|13
|16 - 41
|15
|19.
|Дижон
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|12 - 26
|14
|20.
|Лорьян
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|20 - 38
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|20 - 7
|24
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|25 - 5
|22
|3.
|Лион
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 8
|21
|4.
|Монако
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 13
|21
|5.
|Брест
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|20 - 16
|19
|6.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 13
|17
|7.
|Марсель
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|8.
|Метц
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|9.
|Бордо
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|10.
|Ланс
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|11.
|Анже
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 13
|13
|12.
|Монпелье
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|19 - 23
|13
|13.
|Нант
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|11 - 15
|12
|14.
|Реймс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 11
|11
|15.
|Страсбург
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 14
|11
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|17.
|Ницца
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 21
|8
|18.
|Лорьян
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 17
|7
|19.
|Дижон
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|3 - 10
|5
|20.
|Ним
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 6
|20
|2.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|3.
|Лион
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 10
|19
|4.
|Лилль
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|5.
|Марсель
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|11 - 7
|17
|6.
|Анже
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 18
|17
|7.
|Ницца
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 7
|15
|8.
|Монпелье
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 12
|15
|9.
|Монако
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|16 - 16
|15
|10.
|Бордо
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 13
|14
|11.
|Ланс
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 15
|14
|12.
|Страсбург
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|17 - 18
|12
|13.
|Ним
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 18
|11
|14.
|Метц
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 8
|10
|15.
|Реймс
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|19 - 20
|10
|16.
|Дижон
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 19
|9
|18.
|Брест
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 20
|7
|19.
|Нант
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 17
|6
|20.
|Лорьян
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 21
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лилль» – «Реймс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лилль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реймс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лилль» – «Реймс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Лилль 2:1 Реймс
Исход игры
Лилль
94.6% (139)
Ничья
5.4% (8)
Реймс
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
43.15% (63)
Меньше
56.85% (83)
Обе команды забьют
Да
47.95% (70)
Нет
52.05% (76)
Популярный счёт
2:1 Лилль
35.4% (52)
2:0 Лилль
27.9% (41)
1:0 Лилль
23.1% (34)
3:1 Лилль
6.1% (9)
1:1 Ничья
5.4% (8)
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