  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Лион
0:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
Метц
0' 26'
1
Лопеш
Антони
14
Дюбуа
Лео
6
Фильо
Марсело
5
Денайер
Джейсон
22
Де
Шильо
Маттиа
12
Пакета
Лукас
23
Мендес
Тьяго
25
Какере
Максанс
11
Кадевере
Тино
10
Депай
Мемфис
7
Экамби
Карл
Токо
16
Укидья
Александр
2
Бронн
Дилан
23
Куяте
Кики
21
Бойе
Джон
18
Сентонз
Фабьен
5
Ангбан
Викторьен
19
Маига
Хабиб
17
Делен
Тома
10
Булая
Фарид
13
Гуйе
Ламин
27
Вагнер
да
Силва
Лион
4-3-3
Метц
3-4-1-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Депай Мемфис 11 (6) 0.55
2. Экамби Карл Токо 9 0.45
3. Кадевере Тино 7 0.35
4. Ауа Уссем 3 (2) 0.15
5. Корне Максвелл 1 0.05
6. Дюбуа Лео 1 0.05
7. Пакета Лукас 1 0.05
8. Бруно Моура 1 0.05
9. Денайер Джейсон 1 0.05
10. Дембеле Мусса II 1 0.05
Метц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ньяне Ибраима 6 (1) 0.3
2. Булая Фарид 3 0.15
3. Нгетт Опа 3 0.15
4. Лейя-Исека Аарон 2 (2) 0.1
5. Маига Хабиб 1 0.05
6. Гуйе Ламин 1 0.05
7. Яд Папа Ндиага 1 0.05
8. Бойе Джон 1 0.05
9. Бронн Дилан 1 (1) 0.05
10. Юдоль Матьё 0 0
11. Ангбан Викторьен 0 0
12. Делен Тома 0 0

Карточки

Лион
# Игрок      
1. Фильо Марсело 4 1
2. Корне Максвелл 5 0
3. Мендес Тьяго 3 1
4. Ауа Уссем 2 1
5. Экамби Карл Токо 3 0
6. Дембеле Мусса II 3 0
7. Пакета Лукас 3 0
8. Бруно Моура 3 0
9. Шерки Райан 1 1
10. Де Шильо Маттиа 2 0
11. Дюбуа Лео 2 0
12. Кадевере Тино 2 0
13. Бар Мельвен 0 1
14. Лопеш Антони 1 0
15. Депай Мемфис 1 0
16. Андерсен Йоаким 1 0
17. Какере Максанс 1 0
18. Лукас Жан 1 0
19. Диоманде Синали 1 0
Метц
# Игрок      
1. Маига Хабиб 6 0
2. Ангбан Викторьен 4 0
3. Сентонз Фабьен 4 0
4. Пажо Венсан 3 0
5. Делен Тома 3 0
6. Бойе Джон 1 1
7. Юдоль Матьё 1 1
8. Укидья Александр 2 0
9. Лейя-Исека Аарон 2 0
10. Булая Фарид 2 0
11. Куяте Кики 2 0
12. Вагнер да Силва 1 0
13. Фофана Мамаду 1 0
14. Сарр Пап 1 0
15. Бронн Дилан 1 0
16. Мазиз Юссеф 1 0
17. Гуйе Ламин 1 0
18. Яд Папа Ндиага 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лион 8.33% (3) 11.11% (4) 33.33% (12) 11.11% (4) 22.22% (8) 13.89% (5)
 Метц 10.53% (2) 15.79% (3) 21.05% (4) 10.53% (2) 21.05% (4) 21.05% (4)

Предыдущие игры

Лион Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Ренн 2:2 Лион Лион 3:2 Ланс Лион 3:0 Нант Ницца 1:4 Лион
Лион 2:2 Брест ПСЖ 0:1 Лион Метц 1:3 Лион Лион 3:0 Реймс Анже 0:1 Лион Лион 2:1 Сент-Этьен Лилль 1:1 Лион Лион 4:1 Монако Страсбург 2:3 Лион Лион 1:1 Марсель Лорьян 1:1 Лион Лион 0:0 Ним Монпелье 2:1 Лион Бордо 0:0 Лион Лион 4:1 Дижон Лион 0:3 Бавария
Метц Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Метц 1:1 Ницца Метц 0:0 Бордо Ренн 1:0 Метц Метц 2:0 Ланс
Монпелье 0:2 Метц Страсбург 2:2 Метц Метц 1:3 Лион Метц 0:2 Брест Нант 1:1 Метц Метц 1:1 Дижон Ним 0:1 Метц Метц 2:0 Сент-Этьен Анже 1:1 Метц Метц 3:1 Лорьян Марсель 1:1 Метц Метц 2:1 Реймс ПСЖ 1:0 Метц Лилль 1:0 Метц Метц 0:1 Монако Метц 1:1 Монпелье

Последние игры между собой

Лион: победы: 11, ничьи: 0, поражения: 2
Метц: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 11
Метц 1:3 Лион Лига 1 Метц 0:2 Лион Лига 1 Лион 2:0 Метц Лига 1 Метц 0:5 Лион Лига 1
Лион 2:0 Метц Лига 1 Метц 0:3 Лион Лига 1 Лион 5:0 Метц Лига 1 Лион 2:0 Метц Лига 1 Метц 2:1 Лион Лига 1 Лион 3:0 Метц Кубок лиги Лион 1:3 Метц Кубок лиги Лион 1:0 Метц Кубок Лион 2:0 Метц Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 20 13 3 4 44 - 11 42
2. Лилль Заявка 20 12 6 2 35 - 15 42
3. Лион 0:0 Заявка 20 11 8 1 39 - 18 41
4. Монако Заявка 20 11 3 6 39 - 29 36
5. Ренн Заявка 20 10 6 4 30 - 22 36
6. Марсель Заявка 18 9 5 4 26 - 18 32
7. Анже Заявка 20 9 3 8 25 - 31 30
8. Бордо Заявка 20 8 5 7 23 - 21 29
9. Ланс Заявка 19 8 4 7 29 - 29 28
10. Монпелье Заявка 20 8 4 8 33 - 35 28
11. Брест Заявка 20 8 2 10 31 - 36 26
12. Метц 0:0 Заявка 20 6 8 6 20 - 18 26
13. Ницца Заявка 19 6 5 8 22 - 28 23
14. Страсбург Заявка 20 7 2 11 29 - 32 23
15. Реймс Заявка 20 5 6 9 28 - 31 21
16. Сент-Этьен Заявка 20 4 7 9 20 - 30 19
17. Нант Заявка 20 3 9 8 20 - 32 18
18. Ним Заявка 20 4 3 13 16 - 41 15
19. Дижон Заявка 19 2 8 9 12 - 26 14
20. Лорьян Заявка 19 3 3 13 20 - 38 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 11 7 3 1 20 - 7 24
2. ПСЖ Заявка 10 7 1 2 25 - 5 22
3. Лион 0:0 Заявка 10 6 4 0 22 - 8 22
4. Монако Заявка 10 6 3 1 23 - 13 21
5. Брест Заявка 10 6 1 3 20 - 16 19
6. Ренн Заявка 10 5 2 3 14 - 13 17
7. Марсель Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
8. Метц 0:0 Заявка 10 4 3 3 12 - 10 15
9. Бордо Заявка 10 4 3 3 10 - 8 15
10. Ланс Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
11. Анже Заявка 10 4 1 5 9 - 13 13
12. Монпелье Заявка 11 4 1 6 19 - 23 13
13. Нант Заявка 10 2 6 2 11 - 15 12
14. Реймс Заявка 9 3 2 4 9 - 11 11
15. Страсбург Заявка 10 3 2 5 12 - 14 11
16. Сент-Этьен Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
17. Ницца Заявка 10 2 2 6 10 - 21 8
18. Лорьян Заявка 9 2 1 6 11 - 17 7
19. Дижон Заявка 10 0 5 5 3 - 10 5
20. Ним Заявка 10 1 1 8 9 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 6 2 2 19 - 6 20
2. Ренн Заявка 10 5 4 1 16 - 9 19
3. Лион 0:0 Заявка 10 5 4 1 17 - 10 19
4. Лилль Заявка 9 5 3 1 15 - 8 18
5. Марсель Заявка 9 5 2 2 11 - 7 17
6. Анже Заявка 10 5 2 3 16 - 18 17
7. Ницца Заявка 9 4 3 2 12 - 7 15
8. Монпелье Заявка 9 4 3 2 14 - 12 15
9. Монако Заявка 10 5 0 5 16 - 16 15
10. Бордо Заявка 10 4 2 4 13 - 13 14
11. Ланс Заявка 10 4 2 4 14 - 15 14
12. Страсбург Заявка 10 4 0 6 17 - 18 12
13. Ним Заявка 10 3 2 5 7 - 18 11
14. Метц 0:0 Заявка 10 2 5 3 8 - 8 11
15. Реймс Заявка 11 2 4 5 19 - 20 10
16. Дижон Заявка 9 2 3 4 9 - 16 9
17. Сент-Этьен Заявка 11 2 3 6 11 - 19 9
18. Брест Заявка 10 2 1 7 11 - 20 7
19. Нант Заявка 10 1 3 6 9 - 17 6
20. Лорьян Заявка 10 1 2 7 9 - 21 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • Травма, повреждение
    26'
    Вагнер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 25'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 25'
    Контроль мяча: Лион: 61%, Метц: 39%.
  • Фол, нарушение
    25'
    Какере Максанс делает подножку сопернику.
  • Фол, нарушение
    24'
    Пакета Лукас наказан за толчок Делен Тома
  • 24'
    Денайер Джейсон из команды Лион сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • Угловой
    24'
    Дюбуа Лео из команды Лион подал угловой справа.
  • 23'
    Укидья Александр предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    23'
    Депай Мемфис из команды Лион подал угловой слева.
  • 23'
    Депай Мемфис из команды Лион делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 22'
    Лион контролирует мяч.
  • 22'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Дюбуа Лео из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 21'
    Лион контролирует мяч.
  • 21'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Лион контролирует мяч.
  • 20'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: Лион: 64%, Метц: 36%.
  • 20'
    Лион контролирует мяч.
  • 19'
    Метц пытается что-то создать.
  • 19'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Делен Тома из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 18'
    Метц контролирует мяч.
  • 18'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 18'
    Шанс! Фильо Марсело из команды Лион пробил головой, но мимо
  • 18'
    Дюбуа Лео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    17'
    Куяте Кики из команды Метц толкнул локтем оппонента. Это Кадевере Тино заработал фол
  • 16'
    Кадевере Тино пробует нанести удар издали, но Укидья Александр держит все под контролем
  • Травма, повреждение
    15'
    Ангбан Викторьен возвращается на поле.
  • 15'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    15'
    Ох, нехорошо это выглядит. Ангбан Викторьен получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    15'
    Ангбан Викторьен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 15'
    Контроль мяча: Лион: 62%, Метц: 38%.
  • 14'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    14'
    Какере Максанс задерживает мяч рукой
  • 14'
    Дюбуа Лео из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Фол, нарушение
    13'
    Ангбан Викторьен наказан за толчок Пакета Лукас
  • 13'
    Фильо Марсело выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Сентонз Фабьен из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Делен Тома из команды Метц навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 12'
    Метц контролирует мяч.
  • 11'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Лион контролирует мяч.
  • 10'
    Контроль мяча: Лион: 70%, Метц: 30%.
  • 10'
    Денайер Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 10'
    Делен Тома из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Гуйе Ламин из команды Метц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 9'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 8'
    Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Кадевере Тино из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 7'
    Шанс! Фильо Марсело из команды Лион пробил головой, но мимо
  • Угловой
    7'
    Дюбуа Лео из команды Лион подал угловой справа.
  • 7'
    Дюбуа Лео из команды Лион делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 6'
    Лион контролирует мяч.
  • 6'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Лион: 71%, Метц: 29%.
  • 5'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 4'
    Кадевере Тино из команды Лион навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Ангбан Викторьен из команды Метц поставил подножку. Пострадал Де Шильо Маттиа
  • 3'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 2'
    Шанс! Экамби Карл Токо из команды Лион пробил головой, но мимо
  • 2'
    Пакета Лукас из команды Лион делает навес прямо в штрафную.
  • 2'
    Лион пытается что-то создать.
  • 1'
    Лион контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Метц начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 147
Лион 98% (144)
X 2% (3)
Метц 0% (0)
Все прогнозы
2.03 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лион
Ничья
Метц
1.40
5.06
9.80
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.33 5.30 9.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.40 4.90 7.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.36 5.05 8.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.38 4.80 8.50
  1.41 4.44 9.23

Самый высокий коэффициент на матч «Лион» – «Метц» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лион» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Метц» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лион» – «Метц», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.40 1.22 2.20 1.68 1.73 2.12 1.48 2.70 1.19 4.80 1.06 9.20
12.00 1.00 11.50 1.01 4.60 1.20 3.64 1.28 2.20 1.75 1.69 2.17 1.47 2.60 1.20 3.72 1.14 4.75 1.03 8.30 1.05 7.40
10.50 1.03 8.80 1.06 3.35 1.31 2.55 1.50 1.82 1.97 1.96 1.90 1.42 2.85 1.72 2.20 1.28 3.60 1.12 6.10 1.09 7.20 1.05 8.30 1.04 8.90 1.01 15.00
3.02 1.41 2.65 1.51 2.28 1.67 1.93 1.96 1.70 2.22 1.52 2.62 1.69 2.28 1.54 2.61 1.24 4.27 1.17 5.65
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.25 1.31 2.20 1.63 1.51 2.44 1.13 5.60
3.68 1.28 2.40 1.57 1.53 2.50 1.19 4.75 1.13 5.95
2.33 1.60 1.45 2.70 1.22 4.20 1.04 10.00 1.03 12.00
2.05 1.83 1.68 2.26 1.32 3.53 1.70 2.23 1.50 2.71 1.35 3.46
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.50 1.18 1.87 1.87 1.25 3.70
4.65 1.19 3.38 1.32 1.84 1.96 1.47 2.68 1.30 3.52
3.20 1.32 1.91 1.82 1.39 2.85 1.31 3.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.93 1.81
2.33 1.60
Букмекер Да Нет
4.60 1.17
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
3.50 1.28
3.55 1.28
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Лион 0:0 Метц онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Лион 0:0 Метц

Исход игры
Лион
98% (144)
Ничья
2% (3)
Метц
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
37.24% (54)
Меньше
62.76% (91)
Обе команды забьют
Да
34.48% (50)
Нет
65.52% (95)
Популярный счёт
2:0 Лион
53.7% (79)
3:1 Лион
17.7% (26)
2:1 Лион
14.3% (21)
1:0 Лион
7.5% (11)
3:0 Лион
2.7% (4)
2:2 Ничья
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
12 Бонус: 8 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный