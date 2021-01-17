Лион
0:0
Первый тайм: 26'
Стадион: Гроупама Арена
Метц
14
Дюбуа
Лео
12
Пакета
Лукас
23
Мендес
Тьяго
10
Депай
Мемфис
23
Куяте
Кики
21
Бойе
Джон
19
Маига
Хабиб
17
Делен
Тома
10
Булая
Фарид
13
Гуйе
Ламин
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Пакета ЛукасПолузащитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Депай МемфисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Бар МельвенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Бруно МоураПолузащитник
- Нападающий
-
18 Шерки РайанНападающий
-
Главный тренер: Гарсия Руди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Куяте КикиЗащитник
-
21 Бойе ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
-
17 Делен ТомаПолузащитник
-
10 Булая ФаридПолузащитник
-
13 Гуйе ЛаминНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мазиз ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Сарр ПапПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Антонетти Фредерик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Депай Мемфис
|11 (6)
|0.55
|2.
|Экамби Карл Токо
|9
|0.45
|3.
|Кадевере Тино
|7
|0.35
|4.
|Ауа Уссем
|3 (2)
|0.15
|5.
|Корне Максвелл
|1
|0.05
|6.
|Дюбуа Лео
|1
|0.05
|7.
|Пакета Лукас
|1
|0.05
|8.
|Бруно Моура
|1
|0.05
|9.
|Денайер Джейсон
|1
|0.05
|10.
|Дембеле Мусса II
|1
|0.05
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ньяне Ибраима
|6 (1)
|0.3
|2.
|Булая Фарид
|3
|0.15
|3.
|Нгетт Опа
|3
|0.15
|4.
|Лейя-Исека Аарон
|2 (2)
|0.1
|5.
|Маига Хабиб
|1
|0.05
|6.
|Гуйе Ламин
|1
|0.05
|7.
|Яд Папа Ндиага
|1
|0.05
|8.
|Бойе Джон
|1
|0.05
|9.
|Бронн Дилан
|1 (1)
|0.05
|10.
|Юдоль Матьё
|0
|0
|11.
|Ангбан Викторьен
|0
|0
|12.
|Делен Тома
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фильо Марсело
|4
|1
|2.
|Корне Максвелл
|5
|0
|3.
|Мендес Тьяго
|3
|1
|4.
|Ауа Уссем
|2
|1
|5.
|Экамби Карл Токо
|3
|0
|6.
|Дембеле Мусса II
|3
|0
|7.
|Пакета Лукас
|3
|0
|8.
|Бруно Моура
|3
|0
|9.
|Шерки Райан
|1
|1
|10.
|Де Шильо Маттиа
|2
|0
|11.
|Дюбуа Лео
|2
|0
|12.
|Кадевере Тино
|2
|0
|13.
|Бар Мельвен
|0
|1
|14.
|Лопеш Антони
|1
|0
|15.
|Депай Мемфис
|1
|0
|16.
|Андерсен Йоаким
|1
|0
|17.
|Какере Максанс
|1
|0
|18.
|Лукас Жан
|1
|0
|19.
|Диоманде Синали
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Маига Хабиб
|6
|0
|2.
|Ангбан Викторьен
|4
|0
|3.
|Сентонз Фабьен
|4
|0
|4.
|Пажо Венсан
|3
|0
|5.
|Делен Тома
|3
|0
|6.
|Бойе Джон
|1
|1
|7.
|Юдоль Матьё
|1
|1
|8.
|Укидья Александр
|2
|0
|9.
|Лейя-Исека Аарон
|2
|0
|10.
|Булая Фарид
|2
|0
|11.
|Куяте Кики
|2
|0
|12.
|Вагнер да Силва
|1
|0
|13.
|Фофана Мамаду
|1
|0
|14.
|Сарр Пап
|1
|0
|15.
|Бронн Дилан
|1
|0
|16.
|Мазиз Юссеф
|1
|0
|17.
|Гуйе Ламин
|1
|0
|18.
|Яд Папа Ндиага
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лион
|8.33% (3)
|11.11% (4)
|33.33% (12)
|11.11% (4)
|22.22% (8)
|13.89% (5)
|Метц
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|10.53% (2)
|21.05% (4)
|21.05% (4)
Предыдущие игры
Лион Последние 20 матчей: +11 =7 -2Ренн 2:2 Лион Лион 3:2 Ланс Лион 3:0 Нант Ницца 1:4 Лион
Метц Последние 20 матчей: +6 =8 -6Метц 1:1 Ницца Метц 0:0 Бордо Ренн 1:0 Метц Метц 2:0 Ланс
Последние игры между собой
Лион: победы: 11, ничьи: 0, поражения: 2
Метц: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|20
|13
|3
|4
|44 - 11
|42
|2.
|Лилль
|Заявка
|20
|12
|6
|2
|35 - 15
|42
|3.
|Лион
|0:0 Заявка
|20
|11
|8
|1
|39 - 18
|41
|4.
|Монако
|Заявка
|20
|11
|3
|6
|39 - 29
|36
|5.
|Ренн
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|30 - 22
|36
|6.
|Марсель
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|26 - 18
|32
|7.
|Анже
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|25 - 31
|30
|8.
|Бордо
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|23 - 21
|29
|9.
|Ланс
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|29 - 29
|28
|10.
|Монпелье
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|33 - 35
|28
|11.
|Брест
|Заявка
|20
|8
|2
|10
|31 - 36
|26
|12.
|Метц
|0:0 Заявка
|20
|6
|8
|6
|20 - 18
|26
|13.
|Ницца
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|22 - 28
|23
|14.
|Страсбург
|Заявка
|20
|7
|2
|11
|29 - 32
|23
|15.
|Реймс
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|28 - 31
|21
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|20 - 30
|19
|17.
|Нант
|Заявка
|20
|3
|9
|8
|20 - 32
|18
|18.
|Ним
|Заявка
|20
|4
|3
|13
|16 - 41
|15
|19.
|Дижон
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|12 - 26
|14
|20.
|Лорьян
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|20 - 38
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|20 - 7
|24
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|25 - 5
|22
|3.
|Лион
|0:0 Заявка
|10
|6
|4
|0
|22 - 8
|22
|4.
|Монако
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 13
|21
|5.
|Брест
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|20 - 16
|19
|6.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 13
|17
|7.
|Марсель
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|8.
|Метц
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|9.
|Бордо
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|10.
|Ланс
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|11.
|Анже
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 13
|13
|12.
|Монпелье
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|19 - 23
|13
|13.
|Нант
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|11 - 15
|12
|14.
|Реймс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 11
|11
|15.
|Страсбург
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 14
|11
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|17.
|Ницца
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 21
|8
|18.
|Лорьян
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 17
|7
|19.
|Дижон
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|3 - 10
|5
|20.
|Ним
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 6
|20
|2.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|3.
|Лион
|0:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 10
|19
|4.
|Лилль
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|5.
|Марсель
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|11 - 7
|17
|6.
|Анже
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 18
|17
|7.
|Ницца
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 7
|15
|8.
|Монпелье
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 12
|15
|9.
|Монако
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|16 - 16
|15
|10.
|Бордо
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 13
|14
|11.
|Ланс
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 15
|14
|12.
|Страсбург
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|17 - 18
|12
|13.
|Ним
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 18
|11
|14.
|Метц
|0:0 Заявка
|10
|2
|5
|3
|8 - 8
|11
|15.
|Реймс
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|19 - 20
|10
|16.
|Дижон
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 19
|9
|18.
|Брест
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 20
|7
|19.
|Нант
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 17
|6
|20.
|Лорьян
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 21
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лион» – «Метц» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лион» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Метц» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лион» – «Метц», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Лион 0:0 Метц
Исход игры
Лион
98% (144)
Ничья
2% (3)
Метц
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
37.24% (54)
Меньше
62.76% (91)
Обе команды забьют
Да
34.48% (50)
Нет
65.52% (95)
Популярный счёт
2:0 Лион
53.7% (79)
3:1 Лион
17.7% (26)
2:1 Лион
14.3% (21)
1:0 Лион
7.5% (11)
3:0 Лион
2.7% (4)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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