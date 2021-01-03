  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
Бока Хуниорс
1:0
Первый тайм: 28'
Ривер Плейт
0'
1:0
10' Гол
Абила Рамон
13' Желтая карточка
Буффарини Хулио
28'
1
Андрада
Эстебан
4
Буффарини
Хулио
5
Самбрано
Очандарте
24
Искиэрдос
Карлос
3
Мас
Эмануэль
22
Вилья
Себастьян
14
Nicolas
Capaldo
21
Кампусано
Хорман
8
Кардона
Эдвин
9
Абила
Рамон
19
Сарате
Мауро
1
Армани
Франко
29
Монтьель
Гонсало
2
Рохас
Роберт
22
Пинола
Хавьер
II
17
Диас
Пауло
24
Перес
Энцо
5
Сукулини
Бруно
11
Де
ла
Крус
Николас
8
Карраскаль
Хорхе
18
Lucas
Beltrain
19
Борре
Рафаэль
Бока Хуниорс
4-4-2
Ривер Плейт
4-1-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Абила Рамон 3 0.75
2. Кардона Эдвин 1 0.25
3. Сольдано Франко 1 0.25
4. Diego Gonzalez VI 1 0.25
5. Agustin Obando 1 0.25
6. Вилья Себастьян 0 0
7. Мас Эмануэль 0 0
8. Alan Varela 0 0
Ривер Плейт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Матиас 2 0.5
2. Де ла Крус Николас 2 0.5
3. Фернандес Игнасио 1 0.25
4. Альварес Хулиан 1 (1) 0.25
5. Fabricio Angileri 0 0
6. Борре Рафаэль 0 0

Карточки

Бока Хуниорс
# Игрок      
1. Буффарини Хулио 1 0
2. Кардона Эдвин 1 0
3. Вилья Себастьян 1 0
Ривер Плейт
# Игрок      
1. Диас Пауло 1 1
2. Сукулини Бруно 1 0
3. Пратто Лукас 1 0
4. Борре Рафаэль 1 0
5. Пинола Хавьер II 1 0
6. Карраскаль Хорхе 1 0
7. Де ла Крус Николас 1 0
8. Рохас Роберт 1 0
9. Соса Сантьяго 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бока Хуниорс 0 33.33% (2) 16.67% (1) 0 0 50% (3)
 Ривер Плейт 0 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Бока Хуниорс 3:0 Уракан Бока Хуниорс 2:0 Расинг Авельянеда Индепендьенте 1:2 Бока Хуниорс Расинг Авельянеда 1:0 Бока Хуниорс
Бока Хуниорс 1:1 Арсенал Саранди Бока Хуниорс 0:1 Интернасьональ Тальерес Кордоба 0:0 Бока Хуниорс Интернасьональ 0:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Бока Хуниорс 1:2 Ланус Бока Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Бока Хуниорс Ланус 1:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Каракас Бока Хуниорс 0:0 Либертад Индепендьенте Медельин 0:1 Бока Хуниорс Либертад 0:2 Бока Хуниорс Годой Крус 1:4 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Индепендьенте Медельин Бока Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Ривер Плейт 2:1 Арсенал Саранди Уракан 1:3 Ривер Плейт Насьональ Монтевидео 2:6 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс
Ривер Плейт 2:0 Насьональ Монтевидео Ривер Плейт 3:1 Годой Крус Ривер Плейт 1:0 Атлетико Паранаэнсе Росарио Сентраль 0:2 Ривер Плейт Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ривер Плейт Банфилд 0:2 Ривер Плейт Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Росарио Сентраль Ривер Плейт 1:3 Банфилд Ривер Плейт 3:0 ЛДУ Кито Ривер Плейт 2:1 Сан-Паулу Депортиво Бинасьональ 0:6 Ривер Плейт Сан-Паулу 2:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 8:0 Депортиво Бинасьональ Атлетико Тукуман 1:1 Ривер Плейт ЛДУ Кито 3:0 Ривер Плейт

Последние игры между собой

Бока Хуниорс: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Ривер Плейт: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Бока Хуниорс 1:0 Ривер Плейт Кубок Либертадорес Ривер Плейт 2:0 Бока Хуниорс Кубок Либертадорес Ривер Плейт 0:0 Бока Хуниорс Суперлига Ривер Плейт 3:1 Бока Хуниорс Кубок Либертадорес
Бока Хуниорс 2:2 Ривер Плейт Кубок Либертадорес Бока Хуниорс 0:2 Ривер Плейт Суперлига Бока Хуниорс 0:2 Ривер Плейт Суперкубок Бока Хуниорс 0:1 Ривер Плейт Товарищеские матчи Ривер Плейт 1:2 Бока Хуниорс Суперлига Ривер Плейт 0:1 Бока Хуниорс Товарищеские матчи Бока Хуниорс 1:3 Ривер Плейт Примера Бока Хуниорс 0:2 Ривер Плейт Товарищеские матчи Ривер Плейт 2:4 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 0:0 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 0:0 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 0:1 Ривер Плейт Товарищеские матчи Бока Хуниорс 0:1 Ривер Плейт Товарищеские матчи Бока Хуниорс 0:1 Ривер Плейт Товарищеские матчи Ривер Плейт 0:1 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 0:3 Ривер Плейт Кубок Либертадорес

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 1:0 4 3 1 0 7 - 2 10
2. Ривер Плейт 0:1 4 2 1 1 6 - 4 7
3. Аргентинос Хуниорс 3 1 1 1 2 - 3 4
4. Индепендьенте 3 1 0 2 5 - 5 3
5. Уракан 3 1 0 2 4 - 8 3
6. Арсенал Саранди 3 0 1 2 2 - 4 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 1:0 3 2 1 0 5 - 1 7
2. Ривер Плейт 0:1 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Уракан 2 1 0 1 4 - 5 3
4. Индепендьенте 1 0 0 1 1 - 2 0
5. Арсенал Саранди 1 0 0 1 0 - 1 0
6. Аргентинос Хуниорс 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аргентинос Хуниорс 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Бока Хуниорс 1:0 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Ривер Плейт 0:1 2 1 0 1 3 - 2 3
4. Индепендьенте 2 1 0 1 4 - 3 3
5. Арсенал Саранди 2 0 1 1 2 - 3 1
6. Уракан 1 0 0 1 0 - 3 0
Лучшие коэффициенты
Бока Хуниорс
Ничья
Ривер Плейт
3.08
3.18
2.66
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.90 3.05 2.55
Бонус: 10 000 ₽ 2.90 3.05 2.40
Бонус: 5 000 ₽ 2.78 3.18 2.66
Бонус: 5 000 ₽ 2.90 3.05 2.55
  3.08 3.06 2.46

Самый высокий коэффициент на матч «Бока Хуниорс» – «Ривер Плейт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бока Хуниорс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ривер Плейт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бока Хуниорс» – «Ривер Плейт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.40 1.07 3.00 1.36 2.26 1.62 1.67 2.13 1.25 3.70 1.08 7.40
7.00 1.05 6.40 1.09 2.90 1.39 2.20 1.67 1.70 2.27 1.33 3.30 1.23 3.98 1.07 7.10 1.04 7.60
9.20 1.04 5.80 1.08 3.00 1.36 2.30 1.62 1.91 1.89 1.70 2.15 1.35 3.10 1.25 3.80 1.09 7.50 1.07 7.50 1.01 13.00 0.00 15.00 0.00 21.00
2.73 1.45 2.37 1.58 2.02 1.81 1.71 2.14 1.55 2.46 1.50 2.63 1.22 4.30
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.60 1.47 1.70 2.08 1.34 3.10 1.07 7.40
2.53 1.52 1.72 2.12 1.35 3.20 1.09 7.30 1.07 8.60
2.55 1.47 1.73 2.11 1.32 3.10 1.09 7.50 1.05 8.50
2.29 1.61 1.89 1.93 1.45 2.68 1.30 3.41 1.33 3.36
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.50 1.27 2.40 1.53 1.58 2.28 1.15 5.00
3.38 1.32 2.30 1.62 1.56 2.43 1.20 4.60 1.14 5.80
2.37 1.53 1.58 2.30 1.22 4.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.88 1.86
1.90 1.92
Букмекер Да Нет
4.80 1.16
4.90 1.15
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
3.55 1.27
Где смотреть матч Бока Хуниорс 1:0 Ривер Плейт онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
12 Бонус: 8 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный