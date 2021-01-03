Бока Хуниорс
1:0
Первый тайм: 28'
Ривер Плейт
1:0
10' ГолАбила Рамон
13' Желтая карточкаБуффарини Хулио
19
Сарате
Мауро
17
Диас
Пауло
24
Перес
Энцо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Сарате МауроНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
-
10 Тевес КарлосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
33 Alan Varela
-
Главный тренер: Мигель Анхель Руссо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Люкс ХерманВратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marcelo Gallardo
Ход матча
10'
1:0
13'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Абила Рамон
|3
|0.75
|2.
|Кардона Эдвин
|1
|0.25
|3.
|Сольдано Франко
|1
|0.25
|4.
|Diego Gonzalez VI
|1
|0.25
|5.
|Agustin Obando
|1
|0.25
|6.
|Вилья Себастьян
|0
|0
|7.
|Мас Эмануэль
|0
|0
|8.
|Alan Varela
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Суарес Матиас
|2
|0.5
|2.
|Де ла Крус Николас
|2
|0.5
|3.
|Фернандес Игнасио
|1
|0.25
|4.
|Альварес Хулиан
|1 (1)
|0.25
|5.
|Fabricio Angileri
|0
|0
|6.
|Борре Рафаэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Буффарини Хулио
|1
|0
|2.
|Кардона Эдвин
|1
|0
|3.
|Вилья Себастьян
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Диас Пауло
|1
|1
|2.
|Сукулини Бруно
|1
|0
|3.
|Пратто Лукас
|1
|0
|4.
|Борре Рафаэль
|1
|0
|5.
|Пинола Хавьер II
|1
|0
|6.
|Карраскаль Хорхе
|1
|0
|7.
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|8.
|Рохас Роберт
|1
|0
|9.
|Соса Сантьяго
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бока Хуниорс
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
|0
|50% (3)
|Ривер Плейт
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +13 =4 -3Бока Хуниорс 3:0 Уракан Бока Хуниорс 2:0 Расинг Авельянеда Индепендьенте 1:2 Бока Хуниорс Расинг Авельянеда 1:0 Бока Хуниорс
Бока Хуниорс 1:1 Арсенал Саранди Бока Хуниорс 0:1 Интернасьональ Тальерес Кордоба 0:0 Бока Хуниорс Интернасьональ 0:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Бока Хуниорс 1:2 Ланус Бока Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Бока Хуниорс Ланус 1:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Каракас Бока Хуниорс 0:0 Либертад Индепендьенте Медельин 0:1 Бока Хуниорс Либертад 0:2 Бока Хуниорс Годой Крус 1:4 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Индепендьенте Медельин Бока Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +14 =4 -2Ривер Плейт 2:1 Арсенал Саранди Уракан 1:3 Ривер Плейт Насьональ Монтевидео 2:6 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс
Ривер Плейт 2:0 Насьональ Монтевидео Ривер Плейт 3:1 Годой Крус Ривер Плейт 1:0 Атлетико Паранаэнсе Росарио Сентраль 0:2 Ривер Плейт Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ривер Плейт Банфилд 0:2 Ривер Плейт Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Росарио Сентраль Ривер Плейт 1:3 Банфилд Ривер Плейт 3:0 ЛДУ Кито Ривер Плейт 2:1 Сан-Паулу Депортиво Бинасьональ 0:6 Ривер Плейт Сан-Паулу 2:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 8:0 Депортиво Бинасьональ Атлетико Тукуман 1:1 Ривер Плейт ЛДУ Кито 3:0 Ривер Плейт
Последние игры между собой
Бока Хуниорс: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Ривер Плейт: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Бока Хуниорс 2:2 Ривер Плейт Кубок Либертадорес Бока Хуниорс 0:2 Ривер Плейт Суперлига Бока Хуниорс 0:2 Ривер Плейт Суперкубок Бока Хуниорс 0:1 Ривер Плейт Товарищеские матчи Ривер Плейт 1:2 Бока Хуниорс Суперлига Ривер Плейт 0:1 Бока Хуниорс Товарищеские матчи Бока Хуниорс 1:3 Ривер Плейт Примера Бока Хуниорс 0:2 Ривер Плейт Товарищеские матчи Ривер Плейт 2:4 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 0:0 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 0:0 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 0:1 Ривер Плейт Товарищеские матчи Бока Хуниорс 0:1 Ривер Плейт Товарищеские матчи Бока Хуниорс 0:1 Ривер Плейт Товарищеские матчи Ривер Плейт 0:1 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 0:3 Ривер Плейт Кубок Либертадорес
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|1:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Ривер Плейт
|0:1
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|4.
|Индепендьенте
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|5.
|Уракан
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|6.
|Арсенал Саранди
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|1:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Ривер Плейт
|0:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Уракан
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|4.
|Индепендьенте
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|5.
|Арсенал Саранди
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Бока Хуниорс
|1:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Ривер Плейт
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|Индепендьенте
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|5.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|6.
|Уракан
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Победитель
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