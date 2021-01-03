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Бока Хуниорс
2:2
Конец матча
Ривер Плейт
0'
1:0
10' Гол
Абила Рамон
13' Желтая карточка
Буффарини Хулио
29' Желтая карточка
Кампусано Хорман
45' Желтая карточка
Карраскаль Хорхе
58' Вторая желтая карточка
Кампусано Хорман
62' Желтая карточка
Перес Энцо
1:1
74' Гол
Federico Girotti
75' Желтая карточка
Монтьель Гонсало
1:2
77' Гол
Борре Рафаэль
80' Вторая желтая карточка
Перес Энцо
2:2
86' Гол
Вилья Себастьян
90' Желтая карточка
Тевес Карлос
90' Желтая карточка
Вилья Себастьян
90'+6
1
Андрада
Эстебан
4
Буффарини
Хулио
5
Самбрано
Очандарте
24
Искиэрдос
Карлос
3
Мас
Эмануэль
8
Кардона
Эдвин
14
Nicolas
Capaldo
21
Кампусано
Хорман
22
Вилья
Себастьян
9
Абила
Рамон
19
Сарате
Мауро
1
Армани
Франко
29
Монтьель
Гонсало
2
Рохас
Роберт
17
Диас
Пауло
22
Пинола
Хавьер
II
24
Перес
Энцо
5
Сукулини
Бруно
8
Карраскаль
Хорхе
11
Де
ла
Крус
Николас
18
Lucas
Beltrain
19
Борре
Рафаэль
Бока Хуниорс
4-4-2
Ривер Плейт
4-1-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Абила Рамон 3 0.75
2. Кардона Эдвин 1 0.25
3. Вилья Себастьян 1 0.25
4. Сольдано Франко 1 0.25
5. Diego Gonzalez VI 1 0.25
6. Agustin Obando 1 0.25
7. Тевес Карлос 0 0
8. Мас Эмануэль 0 0
9. Alan Varela 0 0
Ривер Плейт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Матиас 2 0.5
2. Де ла Крус Николас 2 0.5
3. Фернандес Игнасио 1 0.25
4. Борре Рафаэль 1 0.25
5. Альварес Хулиан 1 (1) 0.25
6. Federico Girotti 1 0.25
7. Fabricio Angileri 0 0
8. Монтьель Гонсало 0 0

Карточки

Бока Хуниорс
# Игрок      
1. Кампусано Хорман 1 1
2. Вилья Себастьян 2 0
3. Тевес Карлос 1 0
4. Буффарини Хулио 1 0
5. Кардона Эдвин 1 0
Ривер Плейт
# Игрок      
1. Перес Энцо 1 1
2. Диас Пауло 1 1
3. Карраскаль Хорхе 2 0
4. Сукулини Бруно 1 0
5. Пратто Лукас 1 0
6. Борре Рафаэль 1 0
7. Пинола Хавьер II 1 0
8. Монтьель Гонсало 1 0
9. Де ла Крус Николас 1 0
10. Рохас Роберт 1 0
11. Соса Сантьяго 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бока Хуниорс 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1) 0 0 50% (4)
 Ривер Плейт 0 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 25% (2)

Предыдущие игры

Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Бока Хуниорс 3:0 Уракан Бока Хуниорс 2:0 Расинг Авельянеда Индепендьенте 1:2 Бока Хуниорс Расинг Авельянеда 1:0 Бока Хуниорс
Бока Хуниорс 1:1 Арсенал Саранди Бока Хуниорс 0:1 Интернасьональ Тальерес Кордоба 0:0 Бока Хуниорс Интернасьональ 0:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Бока Хуниорс 1:2 Ланус Бока Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Бока Хуниорс Ланус 1:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Каракас Бока Хуниорс 0:0 Либертад Индепендьенте Медельин 0:1 Бока Хуниорс Либертад 0:2 Бока Хуниорс Годой Крус 1:4 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Индепендьенте Медельин Бока Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Ривер Плейт 2:1 Арсенал Саранди Уракан 1:3 Ривер Плейт Насьональ Монтевидео 2:6 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс
Ривер Плейт 2:0 Насьональ Монтевидео Ривер Плейт 3:1 Годой Крус Ривер Плейт 1:0 Атлетико Паранаэнсе Росарио Сентраль 0:2 Ривер Плейт Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ривер Плейт Банфилд 0:2 Ривер Плейт Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Росарио Сентраль Ривер Плейт 1:3 Банфилд Ривер Плейт 3:0 ЛДУ Кито Ривер Плейт 2:1 Сан-Паулу Депортиво Бинасьональ 0:6 Ривер Плейт Сан-Паулу 2:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 8:0 Депортиво Бинасьональ Атлетико Тукуман 1:1 Ривер Плейт ЛДУ Кито 3:0 Ривер Плейт

Последние игры между собой

Бока Хуниорс: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Ривер Плейт: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Бока Хуниорс 1:0 Ривер Плейт Кубок Либертадорес Ривер Плейт 2:0 Бока Хуниорс Кубок Либертадорес Ривер Плейт 0:0 Бока Хуниорс Суперлига Ривер Плейт 3:1 Бока Хуниорс Кубок Либертадорес
Бока Хуниорс 2:2 Ривер Плейт Кубок Либертадорес Бока Хуниорс 0:2 Ривер Плейт Суперлига Бока Хуниорс 0:2 Ривер Плейт Суперкубок Бока Хуниорс 0:1 Ривер Плейт Товарищеские матчи Ривер Плейт 1:2 Бока Хуниорс Суперлига Ривер Плейт 0:1 Бока Хуниорс Товарищеские матчи Бока Хуниорс 1:3 Ривер Плейт Примера Бока Хуниорс 0:2 Ривер Плейт Товарищеские матчи Ривер Плейт 2:4 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 0:0 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 0:0 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 0:1 Ривер Плейт Товарищеские матчи Бока Хуниорс 0:1 Ривер Плейт Товарищеские матчи Бока Хуниорс 0:1 Ривер Плейт Товарищеские матчи Ривер Плейт 0:1 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 0:3 Ривер Плейт Кубок Либертадорес

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 4 2 2 0 8 - 4 8
2. Ривер Плейт 4 2 2 0 8 - 5 8
3. Аргентинос Хуниорс 3 1 1 1 2 - 3 4
4. Индепендьенте 3 1 0 2 5 - 5 3
5. Уракан 3 1 0 2 4 - 8 3
6. Арсенал Саранди 3 0 1 2 2 - 4 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 3 1 2 0 6 - 3 5
2. Ривер Плейт 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Уракан 2 1 0 1 4 - 5 3
4. Индепендьенте 1 0 0 1 1 - 2 0
5. Арсенал Саранди 1 0 0 1 0 - 1 0
6. Аргентинос Хуниорс 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 2 1 1 0 5 - 3 4
2. Аргентинос Хуниорс 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Бока Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Индепендьенте 2 1 0 1 4 - 3 3
5. Арсенал Саранди 2 0 1 1 2 - 3 1
6. Уракан 1 0 0 1 0 - 3 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Карраскаль Хорхе получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    29'
    Кампусано Хорман получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    13'
    Буффарини Хулио получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Абила Рамон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 7.90 1.25 6.90
Бонус: 10 000 ₽ 2.90 3.05 2.40
Бонус: 5 000 ₽ 2.78 3.18 2.66
Бонус: 5 000 ₽ 8.00 1.22 7.77
  1.47 3.43 10.25

Самый высокий коэффициент на матч «Бока Хуниорс» – «Ривер Плейт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бока Хуниорс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ривер Плейт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бока Хуниорс» – «Ривер Плейт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.40 1.07 3.00 1.36 2.26 1.62 1.67 2.13 1.25 3.70 1.08 7.40
7.00 1.05 6.40 1.09 2.90 1.39 2.20 1.67 1.70 2.27 1.33 3.30 1.23 3.98 1.07 7.10 1.04 7.60
9.20 1.04 5.80 1.08 2.30 1.58 1.47 2.55 1.91 1.89 1.23 3.90 1.04 9.00 1.03 10.00 1.02 11.00 1.22 4.00 1.01 13.00 0.00 15.00 0.00 21.00
2.02 1.79 1.65 2.22 1.28 3.54 1.71 2.15 1.49 2.61 1.31 3.36 1.44 2.77 1.22 4.30
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.60 1.47 1.70 2.08 1.34 3.10 1.07 7.40
2.53 1.52 1.72 2.12 1.35 3.20 1.09 7.30 1.07 8.60
2.55 1.47 1.73 2.11 1.58 2.30 1.11 5.80 1.07 7.50
2.29 1.61 1.89 1.93 1.45 2.68 1.30 3.41 1.37 3.01 1.20 4.37
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.50 1.27 2.40 1.53 1.58 2.28 1.15 5.00
3.38 1.32 2.30 1.62 1.56 2.43 1.20 4.60 1.14 5.80
2.37 1.53 1.58 2.30 1.22 4.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.88 1.86
1.65 2.15
Букмекер Да Нет
4.80 1.16
3.45 1.28
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
3.55 1.27
Где смотреть матч Бока Хуниорс 2:2 Ривер Плейт онлайн

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