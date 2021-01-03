Ньюэллс Олд Бойз
0:0
Первый тайм: 38'
Велес Сарсфилд
41
Manuel
Llano
12
Lucas
Hoyos
- Основной состав
- Вратарь
-
41 Manuel LlanoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
26 Ramiro Sordo
-
-
-
-
-
13 Juan Sforza
-
-
-
Главный тренер: Frank Kudelka
- Основной состав
-
12 Lucas HoyosВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Абрам ЛуисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
35 Martin Lopez
-
-
-
-
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Alexis Rodrigues
|1
|0.25
|2.
|Maxi Rodriguez1
|1
|0.25
|3.
|Паласиос Себастьян
|1
|0.25
|4.
|Jeronimo Cacciabue
|1
|0.25
|5.
|Juan Sforza
|1
|0.25
|6.
|Биттоло Мариано
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Cristian Alberto Tarragona
|3
|0.75
|2.
|Alvares Ricardo1
|2
|0.5
|3.
|Дженсон Лукас
|1
|0.25
|4.
|Agustin Bouzat
|0
|0
|5.
|Luca Orellano
|0
|0
|6.
|Federico Versaci
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Перес Пабло II
|2
|1
|2.
|Manuel Guanini
|1
|1
|3.
|Julian Fernandez II
|1
|0
|4.
|Angelo Gabrielli
|1
|0
|5.
|Jeronimo Cacciabue
|1
|0
|6.
|Enzo Cabrera2
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Miguel Brizuela
|2
|0
|2.
|Хианетти Лаутаро
|1
|0
|3.
|Манкуэльо Федерико
|1
|0
|4.
|Juan Martin Lucero
|1
|0
|5.
|Emiliano Amor
|1
|0
|6.
|Pablo Galdames II
|1
|0
|7.
|Agustin Bouzat
|1
|0
|8.
|Tomas Cavanagh
|1
|0
|9.
|Agustin Mulet
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ньюэллс Олд Бойз
|0
|40% (2)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|Велес Сарсфилд
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|0
|0
|50% (3)
Предыдущие игры
Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +10 =6 -4Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Сентраль Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Спортиво Пеньяроль Годой Крус 0:3 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Эстудиантес Ла-Плата
Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ланус Бока Хуниорс 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Тальерес Кордоба Ланус 2:4 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Бока Хуниорс Тальерес Кордоба 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Сентраль Кордоба 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Годой Крус Расинг Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 4:0 Колон Ланус 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Сан-Лоренсо Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте 2:3 Ньюэллс Олд Бойз Атлетико Тукуман 2:2 Ньюэллс Олд Бойз
Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +10 =5 -5Велес Сарсфилд 2:3 Эстудиантес Ла-Плата Сентраль Кордоба 0:2 Велес Сарсфилд Универсидад Католика Чили 1:3 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:1 Расинг Авельянеда
Велес Сарсфилд 1:2 Универсидад Католика Чили Патронато де Парана 0:0 Велес Сарсфилд Депортиво Кали 1:5 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:1 Химнасия Ла-Плата Велес Сарсфилд 2:0 Депортиво Кали Уракан 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:0 Патронато де Парана Химнасия Ла-Плата 2:2 Велес Сарсфилд Penarol1 1:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:1 Уракан Велес Сарсфилд 0:0 Penarol1 Индепендьенте 1:0 Велес Сарсфилд Унион Санта-Фе 0:3 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:1 Годой Крус Велес Сарсфилд 2:0 Аргентинос Хуниорс Арсенал Саранди 0:4 Велес Сарсфилд
Последние игры между собой
Ньюэллс Олд Бойз: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Велес Сарсфилд: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 3:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера Велес Сарсфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера Велес Сарсфилд 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Кубок Либертадорес Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Велес Сарсфилд Кубок Либертадорес Велес Сарсфилд 1:3 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Велес Сарсфилд Примера Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Велес Сарсфилд Примера А Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Велес Сарсфилд 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Велес Сарсфилд Примера А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|2.
|Велес Сарсфилд
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|3.
|Расинг Авельянеда
|3
|1
|1
|1
|8 - 4
|4
|4.
|Эстудиантес Ла-Плата
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|5.
|Сентраль Кордоба
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|6.
|Годой Крус
|3
|0
|1
|2
|2 - 10
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Расинг Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|3.
|Велес Сарсфилд
|0:0
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|4.
|Эстудиантес Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Сентраль Кордоба
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|6.
|Годой Крус
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Велес Сарсфилд
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Эстудиантес Ла-Плата
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|4.
|Расинг Авельянеда
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|5.
|Годой Крус
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|6.
|Сентраль Кордоба
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Победитель
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