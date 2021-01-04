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Ньюэллс Олд Бойз
0:1
Конец матча
Велес Сарсфилд
0'
44' Желтая карточка
Juan Sforza
62' Желтая карточка
Перес Пабло II
0:1
75' Гол
Miguel Brizuela
82' Желтая карточка
Agustin Bouzat
90'+6
12
Ramiro
Macagno
41
Manuel
Llano
2
Manuel
Guanini
6
Хентилетти
Сантьяго
28
Биттоло
Мариано
31
Jeronimo
Cacciabue
20
Julian
Fernandez
II
8
Перес
Пабло
II
34
Паласиос
Себастьян
11
Maxi
Rodriguez1
14
Alexis
Rodrigues
12
Lucas
Hoyos
4
Hernan
De
La
Fuente
17
Хианетти
Лаутаро
28
Miguel
Brizuela
31
Tomas
Cavanagh
30
Манкуэльо
Федерико
15
Agustin
Mulet
10
Thiago
Almada
14
Luca
Orellano
19
Juan
Martin
Lucero
7
Адриан
Рикардо
Ньюэллс Олд Бойз
4-3-3
Велес Сарсфилд
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Ньюэллс Олд Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Alexis Rodrigues 1 0.25
2. Maxi Rodriguez1 1 0.25
3. Паласиос Себастьян 1 0.25
4. Jeronimo Cacciabue 1 0.25
5. Juan Sforza 1 0.25
6. Биттоло Мариано 0 0
Велес Сарсфилд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Cristian Alberto Tarragona 3 0.75
2. Alvares Ricardo1 2 0.5
3. Дженсон Лукас 1 0.25
4. Miguel Brizuela 1 0.25
5. Agustin Bouzat 0 0
6. Luca Orellano 0 0
7. Federico Versaci 0 0
8. Agustin Mulet 0 0

Карточки

Ньюэллс Олд Бойз
# Игрок      
1. Перес Пабло II 3 1
2. Manuel Guanini 1 1
3. Julian Fernandez II 1 0
4. Angelo Gabrielli 1 0
5. Jeronimo Cacciabue 1 0
6. Enzo Cabrera2 1 0
7. Juan Sforza 1 0
Велес Сарсфилд
# Игрок      
1. Agustin Bouzat 2 0
2. Miguel Brizuela 2 0
3. Хианетти Лаутаро 1 0
4. Манкуэльо Федерико 1 0
5. Juan Martin Lucero 1 0
6. Emiliano Amor 1 0
7. Pablo Galdames II 1 0
8. Tomas Cavanagh 1 0
9. Agustin Mulet 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ньюэллс Олд Бойз 0 40% (2) 0 20% (1) 20% (1) 20% (1)
 Велес Сарсфилд 28.57% (2) 0 14.29% (1) 0 14.29% (1) 42.86% (3)

Предыдущие игры

Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Сентраль Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Спортиво Пеньяроль Годой Крус 0:3 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Эстудиантес Ла-Плата
Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ланус Бока Хуниорс 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Тальерес Кордоба Ланус 2:4 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Бока Хуниорс Тальерес Кордоба 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Сентраль Кордоба 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Годой Крус Расинг Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 4:0 Колон Ланус 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Сан-Лоренсо Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте 2:3 Ньюэллс Олд Бойз Атлетико Тукуман 2:2 Ньюэллс Олд Бойз
Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Велес Сарсфилд 2:3 Эстудиантес Ла-Плата Сентраль Кордоба 0:2 Велес Сарсфилд Универсидад Католика Чили 1:3 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:1 Расинг Авельянеда
Велес Сарсфилд 1:2 Универсидад Католика Чили Патронато де Парана 0:0 Велес Сарсфилд Депортиво Кали 1:5 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:1 Химнасия Ла-Плата Велес Сарсфилд 2:0 Депортиво Кали Уракан 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:0 Патронато де Парана Химнасия Ла-Плата 2:2 Велес Сарсфилд Penarol1 1:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:1 Уракан Велес Сарсфилд 0:0 Penarol1 Индепендьенте 1:0 Велес Сарсфилд Унион Санта-Фе 0:3 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:1 Годой Крус Велес Сарсфилд 2:0 Аргентинос Хуниорс Арсенал Саранди 0:4 Велес Сарсфилд

Последние игры между собой

Ньюэллс Олд Бойз: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Велес Сарсфилд: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Велес Сарсфилд 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Суперлига Велес Сарсфилд 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Суперлига Велес Сарсфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Суперлига Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Велес Сарсфилд Примера
Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 3:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера Велес Сарсфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера Велес Сарсфилд 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Кубок Либертадорес Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Велес Сарсфилд Кубок Либертадорес Велес Сарсфилд 1:3 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Велес Сарсфилд Примера Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Велес Сарсфилд Примера А Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Велес Сарсфилд 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Велес Сарсфилд Примера А

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 0 1 7 - 2 9
2. Велес Сарсфилд 4 3 0 1 7 - 4 9
3. Расинг Авельянеда 3 1 1 1 8 - 4 4
4. Эстудиантес Ла-Плата 3 1 1 1 4 - 4 4
5. Сентраль Кордоба 3 0 1 2 2 - 6 1
6. Годой Крус 3 0 1 2 2 - 10 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 3 2 0 1 4 - 2 6
2. Расинг Авельянеда 1 1 0 0 6 - 1 3
3. Велес Сарсфилд 2 1 0 1 4 - 4 3
4. Эстудиантес Ла-Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Сентраль Кордоба 2 0 1 1 1 - 3 1
6. Годой Крус 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Велес Сарсфилд 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Ньюэллс Олд Бойз 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Эстудиантес Ла-Плата 2 1 0 1 3 - 3 3
4. Расинг Авельянеда 2 0 1 1 2 - 3 1
5. Годой Крус 2 0 1 1 2 - 7 1
6. Сентраль Кордоба 1 0 0 1 1 - 3 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Juan Sforza получил желтую карточку от судьи
  • 18'
    Julian Fernandez уходит с поля. Juan Sforza выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 2.04 3.10 3.65
Бонус: 5 000 ₽ 4.05 1.62 4.60

Самый высокий коэффициент на матч «Ньюэллс Олд Бойз» – «Велес Сарсфилд» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ньюэллс Олд Бойз» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Велес Сарсфилд» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ньюэллс Олд Бойз» – «Велес Сарсфилд», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.00 1.08 2.85 1.39 2.14 1.66 1.61 2.22 1.22 4.00 1.07 7.60
1.80 1.95 1.23 3.90 1.02 11.00 1.20 4.20 1.89 1.91 1.14 5.20 1.02 11.00 1.02 11.00 1.02 11.00 1.02 11.00 1.01 13.50 0.00 15.50 0.00 21.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.50 1.49 1.65 2.15 1.32 3.25 1.06 7.80
1.42 2.75 1.05 8.50 1.03 10.00 1.03 10.00 1.02 11.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.29 2.28 1.58 1.54 2.37 1.13 5.40
2.35 1.61 1.52 2.31 1.18 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.96 1.78
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
3.80 1.24
3.70 1.25
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