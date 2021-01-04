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  3. Аргентина
Сентраль Кордоба
0:0
Первый тайм: 8'
Расинг Авельянеда
0' 8'
13
Cesar
Taborda
29
Ismael
Alberto
Quilez
44
Alejandro
Maciel
2
Federico
Andueza
12
Jonathan
Bay
32
Juan
Ignacio
Vieyra
27
Ivan
Ramirez
16
Рохас
Ариэль
II
30
Santiago
Rosales
20
Cristian
Nahuel
Barrios
9
Риано
Клаудио
1
Ариас
Габриэль
30
Сигали
Леонардо
16
Мартинес
Маурисио
3
Сото
Алексис
8
Fabricio
Dominguez
26
Carlos
Alcaraz
19
Leonel
Ariel
Miranda
5
Мена
Эухенио
35
Мельгарехо
Лоренсо
10
Matias
Rojas
II
15
Лисандро
Лопес
III
Сентраль Кордоба
4-4-2
Расинг Авельянеда
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Сентраль Кордоба
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Риано Клаудио 1 0.25
2. Hugo Vera 1 (1) 0.25
Расинг Авельянеда
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мельгарехо Лоренсо 3 0.75
2. Matias Rojas II 2 0.5
3. Солари Аугусто 1 0.25
4. Hector Fertoli 1 0.25
5. Tiago Banega 1 0.25
6. Мена Эухенио 0 0
7. Кристальдо Хонатан 0 0
8. Leonel Ariel Miranda 0 0
9. Carlos Alcaraz 0 0

Карточки

Сентраль Кордоба
# Игрок      
1. Alejandro Maciel 2 0
2. Oscar Salomon 0 1
3. Cristian Vega 1 0
4. Серро Франсиско 1 0
5. Jonathan Bay 1 0
Расинг Авельянеда
# Игрок      
1. Цвитанич Дарио 1 0
2. Орбан Лукас 1 0
3. Гарре Бенжамин 1 0
4. Juan Caceres 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Сентраль Кордоба 0 0 50% (1) 0 50% (1) 0
 Расинг Авельянеда 0 12.5% (1) 0 25% (2) 12.5% (1) 50% (4)

Предыдущие игры

Сентраль Кордоба Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 2:1 Спортиво Итальяно Сентраль Кордоба 0:2 Велес Сарсфилд Сан-Мартин Бурсако 1:0 Сентраль Кордоба
Сентраль Кордоба 1:1 Годой Крус Викториано Аренас 2:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:2 Колон Дефенса и Хустисия 2:3 Сентраль Кордоба Индепендьенте 0:0 Сентраль Кордоба Колон 2:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 2:2 Дефенса и Хустисия Сентраль Кордоба 0:1 Индепендьенте Сентраль Кордоба 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте 3:0 Сентраль Кордоба Берасатеги 1:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:1 Сан-Тельмо Сентраль Кордоба 1:1 Банфилд Сентраль Кордоба 0:1 Мидленд Унион Санта-Фе 0:0 Сентраль Кордоба Док Суд 1:0 Сентраль Кордоба
Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Расинг Авельянеда 6:1 Годой Крус Бока Хуниорс 2:0 Расинг Авельянеда Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Бока Хуниорс
Велес Сарсфилд 2:1 Расинг Авельянеда Арсенал Саранди 1:0 Расинг Авельянеда Фламенго 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Унион Санта-Фе Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго Атлетико Тукуман 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:2 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:4 Атлетико Тукуман Расинг Авельянеда 2:1 Эстудиантес Мерида Насьональ Монтевидео 1:2 Расинг Авельянеда Альянса Лима 0:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:1 Насьональ Монтевидео Альдосиви 3:4 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Альянса Лима Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда

Последние игры между собой

Сентраль Кордоба: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Расинг Авельянеда: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Сентраль Кордоба 0:0 Расинг Авельянеда Суперлига

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 0 1 7 - 2 9
2. Велес Сарсфилд 4 3 0 1 7 - 4 9
3. Расинг Авельянеда 3 1 1 1 8 - 4 4
4. Эстудиантес Ла-Плата 3 1 1 1 4 - 4 4
5. Сентраль Кордоба 3 0 1 2 2 - 6 1
6. Годой Крус 3 0 1 2 2 - 10 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 3 2 0 1 4 - 2 6
2. Расинг Авельянеда 1 1 0 0 6 - 1 3
3. Велес Сарсфилд 2 1 0 1 4 - 4 3
4. Эстудиантес Ла-Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Сентраль Кордоба 2 0 1 1 1 - 3 1
6. Годой Крус 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Велес Сарсфилд 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Ньюэллс Олд Бойз 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Эстудиантес Ла-Плата 2 1 0 1 3 - 3 3
4. Расинг Авельянеда 2 0 1 1 2 - 3 1
5. Годой Крус 2 0 1 1 2 - 7 1
6. Сентраль Кордоба 1 0 0 1 1 - 3 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сентраль Кордоба
Ничья
Расинг Авельянеда
3.68
3.74
2.03
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.90 3.50 1.95
Бонус: 10 000 ₽ 3.50 3.50 1.90
Бонус: 5 000 ₽ 3.68 3.74 1.96

Самый высокий коэффициент на матч «Сентраль Кордоба» – «Расинг Авельянеда» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сентраль Кордоба» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Расинг Авельянеда» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сентраль Кордоба» – «Расинг Авельянеда», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.40 1.05 4.10 1.21 2.80 1.41 2.08 1.70 1.66 2.14 1.44 2.70 1.16 4.80 1.05 8.40
10.75 1.01 10.00 1.02 3.98 1.23 3.15 1.36 2.13 1.79 1.64 2.26 1.41 2.82 1.18 4.40 1.13 5.00 1.03 8.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.34 2.11 1.68 1.49 2.50 1.12 5.60
3.26 1.34 2.17 1.69 1.51 2.56 1.18 4.95 1.12 6.20
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.40 1.18 2.75 1.42 1.85 1.89 1.24 3.80
4.30 1.22 3.04 1.38 1.80 2.01 1.35 3.20 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.63 2.19
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
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