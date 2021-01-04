Сентраль Кордоба
2:2
Конец матча
Расинг Авельянеда
1:0
9' ГолSantiago Rosales
16' Желтая карточкаIvan Ramirez
1:1
17' ГолMatias Rojas II
29' Желтая карточкаLeonel Ariel Miranda
1:2
47' ГолМельгарехо Лоренсо
2:2
65' ГолРибас Себастьян
12
Jonathan
Bay
27
Ivan
Ramirez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
-
27 Ivan RamirezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alfredo Berti
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
27 Tiago Banega
-
-
-
-
25 Gaston Gomez
-
Главный тренер: Sebastian Beccacece
Ход матча
9'
1:0
16'
17'
1:1
47'
65'
2:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Риано Клаудио
|1
|0.25
|2.
|Рибас Себастьян
|1
|0.25
|3.
|Santiago Rosales
|1
|0.25
|4.
|Hugo Vera
|1 (1)
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мельгарехо Лоренсо
|4
|1
|2.
|Matias Rojas II
|3
|0.75
|3.
|Солари Аугусто
|1
|0.25
|4.
|Hector Fertoli
|1
|0.25
|5.
|Tiago Banega
|1
|0.25
|6.
|Мена Эухенио
|0
|0
|7.
|Кристальдо Хонатан
|0
|0
|8.
|Leonel Ariel Miranda
|0
|0
|9.
|Fabricio Dominguez
|0
|0
|10.
|Carlos Alcaraz
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Alejandro Maciel
|2
|0
|2.
|Oscar Salomon
|0
|1
|3.
|Cristian Vega
|1
|0
|4.
|Серро Франсиско
|1
|0
|5.
|Ivan Ramirez
|1
|0
|6.
|Jonathan Bay
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Цвитанич Дарио
|1
|0
|2.
|Орбан Лукас
|1
|0
|3.
|Leonel Ariel Miranda
|1
|0
|4.
|Гарре Бенжамин
|1
|0
|5.
|Juan Caceres
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сентраль Кордоба
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
|50% (2)
|0
|Расинг Авельянеда
|0
|20% (2)
|0
|30% (3)
|10% (1)
|40% (4)
Предыдущие игры
Сентраль Кордоба Последние 20 матчей: +3 =6 -11Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 2:1 Спортиво Итальяно Сентраль Кордоба 0:2 Велес Сарсфилд Сан-Мартин Бурсако 1:0 Сентраль Кордоба
Сентраль Кордоба 1:1 Годой Крус Викториано Аренас 2:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:2 Колон Дефенса и Хустисия 2:3 Сентраль Кордоба Индепендьенте 0:0 Сентраль Кордоба Колон 2:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 2:2 Дефенса и Хустисия Сентраль Кордоба 0:1 Индепендьенте Сентраль Кордоба 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте 3:0 Сентраль Кордоба Берасатеги 1:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:1 Сан-Тельмо Сентраль Кордоба 1:1 Банфилд Сентраль Кордоба 0:1 Мидленд Унион Санта-Фе 0:0 Сентраль Кордоба Док Суд 1:0 Сентраль Кордоба
Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +10 =2 -8Расинг Авельянеда 6:1 Годой Крус Бока Хуниорс 2:0 Расинг Авельянеда Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Бока Хуниорс
Велес Сарсфилд 2:1 Расинг Авельянеда Арсенал Саранди 1:0 Расинг Авельянеда Фламенго 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Унион Санта-Фе Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго Атлетико Тукуман 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:2 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:4 Атлетико Тукуман Расинг Авельянеда 2:1 Эстудиантес Мерида Насьональ Монтевидео 1:2 Расинг Авельянеда Альянса Лима 0:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:1 Насьональ Монтевидео Альдосиви 3:4 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Альянса Лима Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда
Последние игры между собой
Сентраль Кордоба: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Расинг Авельянеда: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|2.
|Велес Сарсфилд
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|3.
|Расинг Авельянеда
|4
|1
|2
|1
|10 - 6
|5
|4.
|Эстудиантес Ла-Плата
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|5.
|Сентраль Кордоба
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|6.
|Годой Крус
|3
|0
|1
|2
|2 - 10
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|2.
|Расинг Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|3.
|Велес Сарсфилд
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|4.
|Сентраль Кордоба
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|5.
|Эстудиантес Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Годой Крус
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Велес Сарсфилд
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Эстудиантес Ла-Плата
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|4.
|Расинг Авельянеда
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|5.
|Годой Крус
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|6.
|Сентраль Кордоба
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Победитель
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