Альдосиви
0:1
Первый тайм: 34'
Унион Санта-Фе
0:1
6' ГолMauro Luna Diale
20' Желтая карточкаJavier Iritier
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Nahuel YeriЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
30 Перес ФранкоНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Хойос Анхель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Brian BlasiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Leonel Bucca
-
-
34 Kevin Zenon
-
-
-
21 Gaston Comas
-
-
Главный тренер: Juan Manuel Azconzabal
Ход матча
6'
20'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андрада Федерико
|1
|0.25
|2.
|Ринальди Лаутаро
|1
|0.25
|3.
|Javier Iritier
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Gaston Gonzalez2
|2
|0.5
|2.
|Кабрера Хавьер
|1
|0.25
|3.
|Фернандо Андре Маркес
|1
|0.25
|4.
|Franco Troyansky
|1
|0.25
|5.
|Mauro Luna Diale
|1
|0.25
|6.
|Juan Manuel Garcia
|0
|0
|7.
|Корвалан Клаудио
|0
|0
|8.
|Fernando Elizari
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Matias Villarreal
|2
|0
|2.
|Nahuel Yeri
|1
|0
|3.
|Перес Франко
|1
|0
|4.
|Mario Lopez
|1
|0
|5.
|Javier Iritier
|1
|0
|6.
|Emanuel Iniguez
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Juan Manuel Garcia
|2
|0
|2.
|Кабрера Хавьер
|1
|0
|3.
|Корвалан Клаудио
|1
|0
|4.
|Brian Blasi
|1
|0
|5.
|Franco Troyansky
|1
|0
|6.
|Juan Portillo
|1
|0
|7.
|Gaston Gonzalez2
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Альдосиви
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|Унион Санта-Фе
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|20% (1)
Предыдущие игры
Альдосиви Последние 20 матчей: +7 =4 -9Альдосиви 0:1 Росарио Сентраль Патронато де Парана 0:1 Альдосиви Альдосиви 1:2 Ланус Сан-Лоренсо 0:0 Альдосиви
Альдосиви 1:4 Аргентинос Хуниорс Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Альдосиви Альдосиви 1:4 Сан-Лоренсо Аргентинос Хуниорс 0:1 Альдосиви Альдосиви 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Альдосиви 3:4 Расинг Авельянеда Арсенал Саранди 4:0 Альдосиви Альдосиви 1:3 Сан-Лоренсо Альдосиви 1:3 Тальерес Ремедиос Банфилд 0:1 Альдосиви Уракан 0:2 Альдосиви Альдосиви 0:2 Сентраль Кордоба Велес Сарсфилд 1:1 Альдосиви Альдосиви 2:0 Ланус Колон 0:2 Альдосиви Альдосиви 0:0 Индепендьенте
Унион Санта-Фе Последние 20 матчей: +5 =5 -10Унион Санта-Фе 2:0 Ланус Росарио Сентраль 2:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:3 Дефенса и Хустисия Унион Санта-Фе 3:5 Атлетико Тукуман
Унион Санта-Фе 0:0 Байя Расинг Авельянеда 1:0 Унион Санта-Фе Байя 1:0 Унион Санта-Фе Арсенал Саранди 2:3 Унион Санта-Фе Атлетико Тукуман 3:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:0 Расинг Авельянеда Эмелек 1:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 0:1 Эмелек Унион Санта-Фе 1:1 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 0:3 Велес Сарсфилд Унион Санта-Фе 1:1 Док Суд Годой Крус 1:3 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Сентраль Кордоба Атлетико Минейро 2:0 Унион Санта-Фе Патронато де Парана 1:0 Унион Санта-Фе
Последние игры между собой
Альдосиви: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 4
Унион Санта-Фе: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 4
Альдосиви 1:1 Унион Санта-Фе Примера Унион Санта-Фе 1:2 Альдосиви Примера Альдосиви 3:3 Унион Санта-Фе Примера Унион Санта-Фе 1:1 Альдосиви Примера Б Альдосиви 1:0 Унион Санта-Фе Примера Б Альдосиви 0:1 Унион Санта-Фе Националь Б Унион Санта-Фе 0:3 Альдосиви Националь Б Унион Санта-Фе 0:1 Альдосиви Националь Б Альдосиви 0:0 Унион Санта-Фе Националь Б Унион Санта-Фе 2:2 Альдосиви Националь Б
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Росарио Сентраль
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|2.
|Унион Санта-Фе
|1:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|3.
|Дефенса и Хустисия
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|4.
|Ланус
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|5.
|Альдосиви
|0:1
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|6.
|Патронато де Парана
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Росарио Сентраль
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|2.
|Дефенса и Хустисия
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Унион Санта-Фе
|1:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|4.
|Ланус
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Патронато де Парана
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|6.
|Альдосиви
|0:1
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|1:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Ланус
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|3.
|Дефенса и Хустисия
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|4.
|Альдосиви
|0:1
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Росарио Сентраль
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Патронато де Парана
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Победитель
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