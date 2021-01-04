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  3. Аргентина
Альдосиви
0:1
Первый тайм: 34'
Унион Санта-Фе
0'
0:1
6' Гол
Mauro Luna Diale
20' Желтая карточка
Javier Iritier
34'
35
Walter
Fabian
Assmann
21
Emanuel
Iniguez
6
Jonathan
Schunke
3
Mario
Lopez
23
Lucas
Villalba
8
Javier
Iritier
27
Matias
Villarreal
33
Leandro
Maciel
10
Francisco
Grahl
7
Андрада
Федерико
17
Lucas
Di
Yorio
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
36
Federico
Vera
2
Franco
Calderon
6
Matias
German
Nani
3
Корвалан
Клаудио
23
Mauro
Luna
Diale
30
Juan
Ignacio
Nardoni
26
Martin
Ezequiel
Canete
41
Gaston
Gonzalez2
11
Juan
Manuel
Garcia
22
Franco
Troyansky
Альдосиви
4-4-2
Унион Санта-Фе
4-4-2

Ход матча

6'
0:1
Mauro Luna Diale
(Juan Manuel Garcia)
20'
Javier Iritier
 

Бомбардиры внутри турнира

Альдосиви
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андрада Федерико 1 0.25
2. Ринальди Лаутаро 1 0.25
3. Javier Iritier 0 0
Унион Санта-Фе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Gaston Gonzalez2 2 0.5
2. Кабрера Хавьер 1 0.25
3. Фернандо Андре Маркес 1 0.25
4. Franco Troyansky 1 0.25
5. Mauro Luna Diale 1 0.25
6. Juan Manuel Garcia 0 0
7. Корвалан Клаудио 0 0
8. Fernando Elizari 0 0

Карточки

Альдосиви
# Игрок      
1. Matias Villarreal 2 0
2. Nahuel Yeri 1 0
3. Перес Франко 1 0
4. Mario Lopez 1 0
5. Javier Iritier 1 0
6. Emanuel Iniguez 1 0
Унион Санта-Фе
# Игрок      
1. Juan Manuel Garcia 2 0
2. Кабрера Хавьер 1 0
3. Корвалан Клаудио 1 0
4. Brian Blasi 1 0
5. Franco Troyansky 1 0
6. Juan Portillo 1 0
7. Gaston Gonzalez2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Альдосиви 0 0 0 0 50% (1) 50% (1)
 Унион Санта-Фе 20% (1) 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0 20% (1)

Предыдущие игры

Альдосиви Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Альдосиви 0:1 Росарио Сентраль Патронато де Парана 0:1 Альдосиви Альдосиви 1:2 Ланус Сан-Лоренсо 0:0 Альдосиви
Альдосиви 1:4 Аргентинос Хуниорс Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Альдосиви Альдосиви 1:4 Сан-Лоренсо Аргентинос Хуниорс 0:1 Альдосиви Альдосиви 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Альдосиви 3:4 Расинг Авельянеда Арсенал Саранди 4:0 Альдосиви Альдосиви 1:3 Сан-Лоренсо Альдосиви 1:3 Тальерес Ремедиос Банфилд 0:1 Альдосиви Уракан 0:2 Альдосиви Альдосиви 0:2 Сентраль Кордоба Велес Сарсфилд 1:1 Альдосиви Альдосиви 2:0 Ланус Колон 0:2 Альдосиви Альдосиви 0:0 Индепендьенте
Унион Санта-Фе Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Унион Санта-Фе 2:0 Ланус Росарио Сентраль 2:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:3 Дефенса и Хустисия Унион Санта-Фе 3:5 Атлетико Тукуман
Унион Санта-Фе 0:0 Байя Расинг Авельянеда 1:0 Унион Санта-Фе Байя 1:0 Унион Санта-Фе Арсенал Саранди 2:3 Унион Санта-Фе Атлетико Тукуман 3:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:0 Расинг Авельянеда Эмелек 1:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 0:1 Эмелек Унион Санта-Фе 1:1 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 0:3 Велес Сарсфилд Унион Санта-Фе 1:1 Док Суд Годой Крус 1:3 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Сентраль Кордоба Атлетико Минейро 2:0 Унион Санта-Фе Патронато де Парана 1:0 Унион Санта-Фе

Последние игры между собой

Альдосиви: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 4
Унион Санта-Фе: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 4
Альдосиви 1:2 Унион Санта-Фе Суперлига Унион Санта-Фе 1:0 Альдосиви Суперлига Альдосиви 0:2 Унион Санта-Фе Товарищеские матчи Унион Санта-Фе 0:0 Альдосиви Примера
Альдосиви 1:1 Унион Санта-Фе Примера Унион Санта-Фе 1:2 Альдосиви Примера Альдосиви 3:3 Унион Санта-Фе Примера Унион Санта-Фе 1:1 Альдосиви Примера Б Альдосиви 1:0 Унион Санта-Фе Примера Б Альдосиви 0:1 Унион Санта-Фе Националь Б Унион Санта-Фе 0:3 Альдосиви Националь Б Унион Санта-Фе 0:1 Альдосиви Националь Б Альдосиви 0:0 Унион Санта-Фе Националь Б Унион Санта-Фе 2:2 Альдосиви Националь Б

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Росарио Сентраль 4 3 1 0 10 - 2 10
2. Унион Санта-Фе 1:0 4 2 1 1 6 - 5 7
3. Дефенса и Хустисия 4 2 1 1 6 - 6 7
4. Ланус 4 1 2 1 4 - 5 5
5. Альдосиви 0:1 4 1 0 3 2 - 4 3
6. Патронато де Парана 4 0 1 3 2 - 8 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Росарио Сентраль 3 2 1 0 9 - 2 7
2. Дефенса и Хустисия 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Унион Санта-Фе 1:0 2 1 0 1 3 - 3 3
4. Ланус 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Патронато де Парана 2 0 1 1 1 - 2 1
6. Альдосиви 0:1 3 0 0 3 1 - 4 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 1:0 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Ланус 3 1 1 1 3 - 4 4
3. Дефенса и Хустисия 3 1 1 1 4 - 5 4
4. Альдосиви 0:1 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Росарио Сентраль 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Патронато де Парана 2 0 0 2 1 - 6 0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    20'
    Javier Iritier получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Mauro Luna Diale бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Альдосиви
Ничья
Унион Санта-Фе
9.00
4.50
1.38
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 9.00 4.50 1.37
Бонус: 5 000 ₽ 8.50 4.20 1.38

Самый высокий коэффициент на матч «Альдосиви» – «Унион Санта-Фе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Альдосиви» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Унион Санта-Фе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Альдосиви» – «Унион Санта-Фе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.00 1.03 7.50 1.07 5.70 1.11 4.20 1.20 2.03 1.79 2.20 1.62 1.62 2.20 1.37 2.95 1.14 5.20 1.11 5.80 1.02 11.00 1.02 11.00 0.00 20.00
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.82 1.99 1.66 2.13 1.15 5.00 1.09 6.50 1.07 7.50 1.04 9.00
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.50 1.49 1.63 2.20 1.25 3.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.58 2.30
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
3.50 1.28
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