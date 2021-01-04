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  2. Матчи
  3. Аргентина
Альдосиви
1:3
Конец матча
Унион Санта-Фе
0'
0:1
6' Гол
Mauro Luna Diale
21' Желтая карточка
Javier Iritier
45' Желтая карточка
Lucas Di Yorio
63' Желтая карточка
Franco Calderon
63' Желтая карточка
Martin Ezequiel Canete
78' Желтая карточка
Корвалан Клаудио
1:1
79' Пенальти
Francisco Grahl
1:2
82' Гол
Martin Ezequiel Canete
87' Желтая карточка
Jonathan Galvan
1:3
90' Гол
Juan Manuel Garcia
90'+6
35
Walter
Fabian
Assmann
21
Emanuel
Iniguez
6
Jonathan
Schunke
3
Mario
Lopez
23
Lucas
Villalba
8
Javier
Iritier
27
Matias
Villarreal
33
Leandro
Maciel
10
Francisco
Grahl
7
Андрада
Федерико
17
Lucas
Di
Yorio
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
36
Federico
Vera
2
Franco
Calderon
6
Matias
German
Nani
3
Корвалан
Клаудио
23
Mauro
Luna
Diale
30
Juan
Ignacio
Nardoni
26
Martin
Ezequiel
Canete
41
Gaston
Gonzalez2
11
Juan
Manuel
Garcia
22
Franco
Troyansky
Альдосиви
4-4-2
Унион Санта-Фе
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Альдосиви
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андрада Федерико 1 0.25
2. Ринальди Лаутаро 1 0.25
3. Francisco Grahl 1 (1) 0.25
4. Javier Iritier 0 0
Унион Санта-Фе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Gaston Gonzalez2 2 0.5
2. Juan Manuel Garcia 1 0.25
3. Кабрера Хавьер 1 0.25
4. Фернандо Андре Маркес 1 0.25
5. Franco Troyansky 1 0.25
6. Mauro Luna Diale 1 0.25
7. Martin Ezequiel Canete 1 0.25
8. Корвалан Клаудио 0 0
9. Fernando Elizari 0 0

Карточки

Альдосиви
# Игрок      
1. Matias Villarreal 2 0
2. Nahuel Yeri 1 0
3. Перес Франко 1 0
4. Mario Lopez 1 0
5. Lucas Di Yorio 1 0
6. Javier Iritier 1 0
7. Emanuel Iniguez 1 0
Унион Санта-Фе
# Игрок      
1. Корвалан Клаудио 2 0
2. Juan Manuel Garcia 2 0
3. Кабрера Хавьер 1 0
4. Jonathan Galvan 1 0
5. Brian Blasi 1 0
6. Franco Troyansky 1 0
7. Juan Portillo 1 0
8. Franco Calderon 1 0
9. Gaston Gonzalez2 1 0
10. Martin Ezequiel Canete 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Альдосиви 0 0 0 0 33.33% (1) 66.67% (2)
 Унион Санта-Фе 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 0 37.5% (3)

Предыдущие игры

Альдосиви Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Альдосиви 0:1 Росарио Сентраль Патронато де Парана 0:1 Альдосиви Альдосиви 1:2 Ланус Сан-Лоренсо 0:0 Альдосиви
Альдосиви 1:4 Аргентинос Хуниорс Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Альдосиви Альдосиви 1:4 Сан-Лоренсо Аргентинос Хуниорс 0:1 Альдосиви Альдосиви 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Альдосиви 3:4 Расинг Авельянеда Арсенал Саранди 4:0 Альдосиви Альдосиви 1:3 Сан-Лоренсо Альдосиви 1:3 Тальерес Ремедиос Банфилд 0:1 Альдосиви Уракан 0:2 Альдосиви Альдосиви 0:2 Сентраль Кордоба Велес Сарсфилд 1:1 Альдосиви Альдосиви 2:0 Ланус Колон 0:2 Альдосиви Альдосиви 0:0 Индепендьенте
Унион Санта-Фе Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Унион Санта-Фе 2:0 Ланус Росарио Сентраль 2:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:3 Дефенса и Хустисия Унион Санта-Фе 3:5 Атлетико Тукуман
Унион Санта-Фе 0:0 Байя Расинг Авельянеда 1:0 Унион Санта-Фе Байя 1:0 Унион Санта-Фе Арсенал Саранди 2:3 Унион Санта-Фе Атлетико Тукуман 3:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:0 Расинг Авельянеда Эмелек 1:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 0:1 Эмелек Унион Санта-Фе 1:1 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 0:3 Велес Сарсфилд Унион Санта-Фе 1:1 Док Суд Годой Крус 1:3 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Сентраль Кордоба Атлетико Минейро 2:0 Унион Санта-Фе Патронато де Парана 1:0 Унион Санта-Фе

Последние игры между собой

Альдосиви: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 4
Унион Санта-Фе: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 4
Альдосиви 1:2 Унион Санта-Фе Суперлига Унион Санта-Фе 1:0 Альдосиви Суперлига Альдосиви 0:2 Унион Санта-Фе Товарищеские матчи Унион Санта-Фе 0:0 Альдосиви Примера
Альдосиви 1:1 Унион Санта-Фе Примера Унион Санта-Фе 1:2 Альдосиви Примера Альдосиви 3:3 Унион Санта-Фе Примера Унион Санта-Фе 1:1 Альдосиви Примера Б Альдосиви 1:0 Унион Санта-Фе Примера Б Альдосиви 0:1 Унион Санта-Фе Националь Б Унион Санта-Фе 0:3 Альдосиви Националь Б Унион Санта-Фе 0:1 Альдосиви Националь Б Альдосиви 0:0 Унион Санта-Фе Националь Б Унион Санта-Фе 2:2 Альдосиви Националь Б

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Росарио Сентраль 4 3 1 0 10 - 2 10
2. Унион Санта-Фе 4 2 1 1 8 - 6 7
3. Дефенса и Хустисия 4 2 1 1 6 - 6 7
4. Ланус 4 1 2 1 4 - 5 5
5. Альдосиви 4 1 0 3 3 - 6 3
6. Патронато де Парана 4 0 1 3 2 - 8 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Росарио Сентраль 3 2 1 0 9 - 2 7
2. Дефенса и Хустисия 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Унион Санта-Фе 2 1 0 1 3 - 3 3
4. Ланус 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Патронато де Парана 2 0 1 1 1 - 2 1
6. Альдосиви 3 0 0 3 2 - 6 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 2 1 1 0 5 - 3 4
2. Ланус 3 1 1 1 3 - 4 4
3. Дефенса и Хустисия 3 1 1 1 4 - 5 4
4. Альдосиви 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Росарио Сентраль 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Патронато де Парана 2 0 0 2 1 - 6 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Lucas Di Yorio получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    21'
    Javier Iritier получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Mauro Luna Diale бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 1.08
Бонус: 5 000 ₽ 56.00 7.20 1.08

Самый высокий коэффициент на матч «Альдосиви» – «Унион Санта-Фе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Альдосиви» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Унион Санта-Фе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Альдосиви» – «Унион Санта-Фе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.00 1.03 7.50 1.07 2.16 1.62 1.42 2.75 2.03 1.79 1.20 4.20 1.03 10.00 1.22 4.00 1.01 12.60 1.01 12.60 1.02 11.00 1.02 11.00 0.00 20.00
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.82 1.99 1.66 2.13 1.15 5.00 1.09 6.50 1.07 7.50 1.04 9.00
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.50 1.49 1.63 2.20 1.25 3.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
3.50 1.28
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