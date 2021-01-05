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  2. Матчи
  3. Аргентина
Тальерес Кордоба
1:0
Первый тайм: 17'
Банфилд
0'
1:0
4' Гол
Фрагапане Франко
12' Желтая карточка
Carlos Auzqui
15' Желтая карточка
Лолло Лусиано
17'
33
Бласкес
Хоакин
14
Nahuel
Tenaglia
6
Комар
Хуан
2
Рафа
II
15
Enzo
Hernan
Diaz
7
Diego
Valoyes
5
Federico
Navarro
8
Мендез
Начо
20
Фрагапане
Франко
32
Tomas
Pochettino
28
Carlos
Auzqui
1
Ivan
Arboleda
32
Emanuel
Coronel
2
Alexis
Maldonado
6
Лолло
Лусиано
3
Claudio
Bravo
III
30
Jorge
Rodriguez
I
17
Куэро
Маурисио
21
Martin
Payero
18
Giuliano
Galoppo
7
Бордагарай
Фабиан
9
Agustin
Fontana
Тальерес Кордоба
4-4-2
Банфилд
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Тальерес Кордоба
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Joel Sonora 1 0.33
2. Мендез Начо 1 0.33
3. Diego Valoyes 1 0.33
4. Mateo Retegui 1 0.33
5. Tomas Pochettino 0 0
6. Nahuel Tenaglia 0 0
Банфилд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Agustin Fontana 2 0.67
2. Giuliano Galoppo 2 0.67
3. Датоло Хесус 1 (1) 0.33
4. Mauricio Asenjo 1 0.33
5. Martin Payero 0 0
6. Лолло Лусиано 0 0

Карточки

Тальерес Кордоба
# Игрок      
1. Рафа II 3 0
2. Tomas Pochettino 2 0
3. Nahuel Tenaglia 2 0
4. Federico Navarro 2 0
5. Marcos Guillermo Diaz 1 0
6. Фрагапане Франко 1 0
7. Комар Хуан 1 0
8. Мендез Начо 1 0
9. Joel Sonora 1 0
10. Diego Valoyes 1 0
11. Enzo Hernan Diaz 1 0
Банфилд
# Игрок      
1. Martin Payero 0 1
2. Лолло Лусиано 1 0
3. Куэро Маурисио 1 0
4. Rodrigo Arciero 1 0
5. Jorge Rodriguez I 1 0
6. Alexis Maldonado 1 0
7. Claudio Bravo III 1 0
8. Emanuel Coronel 1 0
9. Урси Агустин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тальерес Кордоба 0 0 25% (1) 25% (1) 25% (1) 25% (1)
 Банфилд 33.33% (2) 0 16.67% (1) 16.67% (1) 0 33.33% (2)

Предыдущие игры

Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Химнасия Ла-Плата 2:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Атлетико Тукуман Сан-Лоренсо 0:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Бока Хуниорс
Ланус 1:0 Тальерес Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Тальерес Кордоба Бока Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Ланус Тальерес Кордоба 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Уракан 0:3 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Колон Патронато де Парана 3:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 4:2 Уракан Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо Арсенал Саранди 1:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:2 Бока Хуниорс Дефенса и Хустисия 4:1 Тальерес Кордоба Сан-Лоренсо 1:3 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Унион Санта-Фе Годой Крус 0:5 Тальерес Кордоба
Банфилд Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Колон 1:2 Банфилд Банфилд 2:1 Химнасия Ла-Плата Атлетико Тукуман 0:2 Банфилд Банфилд 1:1 Росарио Сентраль
Годой Крус 0:0 Банфилд Банфилд 0:2 Ривер Плейт Росарио Сентраль 2:4 Банфилд Банфилд 1:0 Годой Крус Ривер Плейт 1:3 Банфилд Химнасия Ла-Плата 0:0 Банфилд Банфилд 0:3 Уракан Сентраль Кордоба 1:1 Банфилд Банфилд 0:1 Альдосиви Ривер Плейт 1:0 Банфилд Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Колон 0:1 Банфилд Банфилд 3:3 Патронато де Парана Индепендьенте 0:1 Банфилд Банфилд 1:1 Химнасия Ла-Плата Банфилд 1:0 Велес Сарсфилд

Последние игры между собой

Тальерес Кордоба: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Банфилд: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд Кубок Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба Суперлига Тальерес Кордоба 3:1 Банфилд Суперлига Тальерес Кордоба 1:0 Банфилд Суперлига
Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд Примера Банфилд 2:1 Тальерес Кордоба Примера Б Тальерес Кордоба 2:2 Банфилд Примера Б

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Банфилд 0:1 4 3 0 1 6 - 3 9
2. Тальерес Кордоба 1:0 4 2 2 0 6 - 3 8
3. Химнасия Ла-Плата 4 2 1 1 7 - 5 7
4. Сан-Лоренсо 4 1 1 2 6 - 7 4
5. Колон 3 0 1 2 3 - 6 1
6. Атлетико Тукуман 3 0 1 2 2 - 6 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Банфилд 0:1 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Сан-Лоренсо 3 0 1 2 3 - 6 1
5. Колон 2 0 0 2 1 - 4 0
6. Атлетико Тукуман 2 0 0 2 1 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Банфилд 0:1 3 2 0 1 4 - 2 6
2. Химнасия Ла-Плата 3 2 0 1 5 - 3 6
3. Тальерес Кордоба 1:0 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Сан-Лоренсо 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Колон 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 1 - 1 1
Лучшие коэффициенты
Тальерес Кордоба
Ничья
Банфилд
2.44
4.60
8.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.40 4.60 8.50
Бонус: 5 000 ₽ 2.44 3.34 3.40
  1.48 4.39 6.22

Самый высокий коэффициент на матч «Тальерес Кордоба» – «Банфилд» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Тальерес Кордоба» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Банфилд» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Тальерес Кордоба» – «Банфилд», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
7.90 1.04 6.70 1.08 3.04 1.36 2.32 1.61 1.75 2.19 1.36 3.12 1.25 3.78 1.08 6.65 1.05 7.20
3.25 1.34 2.85 1.43 2.42 1.57 1.97 1.86 2.78 1.44 2.41 1.57 2.04 1.79 1.72 2.13 1.55 2.46
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.72 1.46 1.78 2.04 1.37 3.10 1.10 6.85 1.07 8.30
2.63 1.50 2.17 1.71 1.68 2.21 1.44 2.83 2.32 1.59 1.92 1.89 1.48 2.60 1.31 3.31
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.52 1.30 2.36 1.59 1.59 2.36 1.22 4.30 1.15 5.50
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