Тальерес Кордоба
1:0
Первый тайм: 17'
Банфилд
1:0
4' ГолФрагапане Франко
12' Желтая карточкаCarlos Auzqui
15' Желтая карточкаЛолло Лусиано
2
Рафа
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Mauro OrtizНападающий
-
-
-
10 Joel Sonora
-
-
11 Brian Guzman
-
-
-
-
-
-
36 Ignacio Lago
-
Главный тренер: Alexander Medina
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Alexis SosaЗащитник
-
11 Урси АгустинПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Датоло ХесусПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Luciano PonsНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Javier Sanguinetti
Ход матча
4'
1:0
12'
15'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Joel Sonora
|1
|0.33
|2.
|Мендез Начо
|1
|0.33
|3.
|Diego Valoyes
|1
|0.33
|4.
|Mateo Retegui
|1
|0.33
|5.
|Tomas Pochettino
|0
|0
|6.
|Nahuel Tenaglia
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Agustin Fontana
|2
|0.67
|2.
|Giuliano Galoppo
|2
|0.67
|3.
|Датоло Хесус
|1 (1)
|0.33
|4.
|Mauricio Asenjo
|1
|0.33
|5.
|Martin Payero
|0
|0
|6.
|Лолло Лусиано
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рафа II
|3
|0
|2.
|Tomas Pochettino
|2
|0
|3.
|Nahuel Tenaglia
|2
|0
|4.
|Federico Navarro
|2
|0
|5.
|Marcos Guillermo Diaz
|1
|0
|6.
|Фрагапане Франко
|1
|0
|7.
|Комар Хуан
|1
|0
|8.
|Мендез Начо
|1
|0
|9.
|Joel Sonora
|1
|0
|10.
|Diego Valoyes
|1
|0
|11.
|Enzo Hernan Diaz
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Martin Payero
|0
|1
|2.
|Лолло Лусиано
|1
|0
|3.
|Куэро Маурисио
|1
|0
|4.
|Rodrigo Arciero
|1
|0
|5.
|Jorge Rodriguez I
|1
|0
|6.
|Alexis Maldonado
|1
|0
|7.
|Claudio Bravo III
|1
|0
|8.
|Emanuel Coronel
|1
|0
|9.
|Урси Агустин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тальерес Кордоба
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|Банфилд
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +9 =7 -4Химнасия Ла-Плата 2:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Атлетико Тукуман Сан-Лоренсо 0:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Бока Хуниорс
Ланус 1:0 Тальерес Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Тальерес Кордоба Бока Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Ланус Тальерес Кордоба 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Уракан 0:3 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Колон Патронато де Парана 3:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 4:2 Уракан Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо Арсенал Саранди 1:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:2 Бока Хуниорс Дефенса и Хустисия 4:1 Тальерес Кордоба Сан-Лоренсо 1:3 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Унион Санта-Фе Годой Крус 0:5 Тальерес Кордоба
Банфилд Последние 20 матчей: +9 =7 -4Колон 1:2 Банфилд Банфилд 2:1 Химнасия Ла-Плата Атлетико Тукуман 0:2 Банфилд Банфилд 1:1 Росарио Сентраль
Годой Крус 0:0 Банфилд Банфилд 0:2 Ривер Плейт Росарио Сентраль 2:4 Банфилд Банфилд 1:0 Годой Крус Ривер Плейт 1:3 Банфилд Химнасия Ла-Плата 0:0 Банфилд Банфилд 0:3 Уракан Сентраль Кордоба 1:1 Банфилд Банфилд 0:1 Альдосиви Ривер Плейт 1:0 Банфилд Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Колон 0:1 Банфилд Банфилд 3:3 Патронато де Парана Индепендьенте 0:1 Банфилд Банфилд 1:1 Химнасия Ла-Плата Банфилд 1:0 Велес Сарсфилд
Последние игры между собой
Тальерес Кордоба: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Банфилд: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Банфилд
|0:1
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|2.
|Тальерес Кордоба
|1:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|4.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|5.
|Колон
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|6.
|Атлетико Тукуман
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Банфилд
|0:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Сан-Лоренсо
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|5.
|Колон
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|6.
|Атлетико Тукуман
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Банфилд
|0:1
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|3.
|Тальерес Кордоба
|1:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Сан-Лоренсо
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Колон
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Победитель
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