Атлетико Тукуман
0:0
Второй тайм: 50'
Колон
35' Желтая карточкаGonzalo Piovi
26
Мелано
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Мелано ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
29 Kevin Isa
-
-
28 Jonas Romero
-
18 Ramiro Ruiz
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Zielinsky
Ход матча
35'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Leonardo Heredia
|1
|0.25
|2.
|Javier Fabian Toledo
|1 (1)
|0.25
|3.
|Nicolas Aguirre II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Luis Miguel Rodriguez
|2
|0.5
|2.
|Wilson Morelo
|1
|0.25
|3.
|Alex Vigo
|0
|0
|4.
|Rodrigo Aliendro
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Guillermo Luis Ortiz
|2
|0
|2.
|Nicolas Aguirre II
|2
|0
|3.
|Marcelo Ortiz
|0
|1
|4.
|Монсон Лусиано
|1
|0
|5.
|Ramiro Carrera
|1
|0
|6.
|Guillermo Acosta
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Luis Miguel Rodriguez
|3
|0
|2.
|Bruno Felix Bianchi
|2
|0
|3.
|Emanuel Olivera
|2
|0
|4.
|Yeiler Goez
|2
|0
|5.
|Wilson Morelo
|1
|0
|6.
|Лертора Федерико
|1
|0
|7.
|Gonzalo Piovi
|1
|0
|8.
|Rodrigo Aliendro
|1
|0
|9.
|Cristian Bernardi
|1
|0
|10.
|Gonzalo Escobar
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико Тукуман
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|0
|0
|Колон
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +7 =4 -9Атлетико Тукуман 1:3 Сан-Лоренсо Тальерес Кордоба 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:2 Банфилд Унион Санта-Фе 3:5 Атлетико Тукуман
Атлетико Тукуман 3:2 Арсенал Саранди Атлетико Тукуман 2:0 Расинг Авельянеда Атлетико Тукуман 3:1 Унион Санта-Фе Арсенал Саранди 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Расинг Авельянеда 1:4 Атлетико Тукуман Индепендьенте 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:1 Ривер Плейт Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Медельин Атлетико Тукуман 2:2 Ланус Индепендьенте Медельин 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:2 Аргентинос Хуниорс Атлетико Тукуман 2:0 Стронгест Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Тукуман Стронгест 2:0 Атлетико Тукуман
Колон Последние 20 матчей: +5 =4 -11Колон 1:2 Банфилд Сан-Лоренсо 2:2 Колон Колон 0:2 Химнасия Ла-Плата Сентраль Кордоба 0:2 Колон
Колон 1:2 Индепендьенте Колон 2:0 Дефенса и Хустисия Колон 2:0 Сентраль Кордоба Индепендьенте 1:1 Колон Дефенса и Хустисия 0:3 Колон Росарио Сентраль 1:3 Колон Тальерес Кордоба 2:0 Колон Колон 0:4 Бока Хуниорс Ньюэллс Олд Бойз 4:0 Колон Колон 1:1 Расинг Авельянеда Дефенса и Хустисия 0:0 Колон Колон 0:1 Банфилд Сентраль Кордоба 1:0 Колон Арсенал Саранди 2:1 Колон Колон 0:2 Альдосиви Велес Сарсфилд 3:1 Колон
Последние игры между собой
Атлетико Тукуман: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Колон: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Банфилд
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|2.
|Тальерес Кордоба
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|4.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|5.
|Колон
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|6.
|Атлетико Тукуман
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|2.
|Банфилд
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Сан-Лоренсо
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|5.
|Атлетико Тукуман
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|6.
|Колон
|0:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Банфилд
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|3.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Сан-Лоренсо
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Колон
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|6.
|Атлетико Тукуман
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Победитель
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