Атлетико Тукуман
0:2
Конец матча
Колон
35' Желтая карточкаGonzalo Piovi
51' Желтая карточкаJavier Fabian Toledo
58' Желтая карточкаЧанкалай Томас
60' Вторая желтая карточкаJavier Fabian Toledo
72' Желтая карточкаNicolas Aguirre II
80' Желтая карточкаFacundo Garces
0:1
82' ГолLuis Miguel Rodriguez
0:2
90' ГолFacundo Farias
26
Мелано
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Мелано ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
29 Kevin Isa
-
-
28 Jonas Romero
-
18 Ramiro Ruiz
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Zielinsky
Ход матча
35'
58'
80'
82'
90'
0:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Leonardo Heredia
|1
|0.25
|2.
|Javier Fabian Toledo
|1 (1)
|0.25
|3.
|Nicolas Aguirre II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Luis Miguel Rodriguez
|3
|0.75
|2.
|Wilson Morelo
|1
|0.25
|3.
|Facundo Farias
|1
|0.25
|4.
|Alex Vigo
|0
|0
|5.
|Rodrigo Aliendro
|0
|0
|6.
|Чанкалай Томас
|0
|0
|7.
|Santiago Pierotti
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Nicolas Aguirre II
|3
|0
|2.
|Javier Fabian Toledo
|1
|1
|3.
|Guillermo Luis Ortiz
|2
|0
|4.
|Marcelo Ortiz
|0
|1
|5.
|Монсон Лусиано
|1
|0
|6.
|Ramiro Carrera
|1
|0
|7.
|Guillermo Acosta
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Luis Miguel Rodriguez
|3
|0
|2.
|Bruno Felix Bianchi
|2
|0
|3.
|Emanuel Olivera
|2
|0
|4.
|Yeiler Goez
|2
|0
|5.
|Wilson Morelo
|1
|0
|6.
|Лертора Федерико
|1
|0
|7.
|Gonzalo Piovi
|1
|0
|8.
|Rodrigo Aliendro
|1
|0
|9.
|Cristian Bernardi
|1
|0
|10.
|Gonzalo Escobar
|1
|0
|11.
|Facundo Garces
|1
|0
|12.
|Чанкалай Томас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико Тукуман
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|0
|0
|Колон
|0
|0
|20% (1)
|0
|20% (1)
|60% (3)
Предыдущие игры
Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +7 =4 -9Атлетико Тукуман 1:3 Сан-Лоренсо Тальерес Кордоба 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:2 Банфилд Унион Санта-Фе 3:5 Атлетико Тукуман
Атлетико Тукуман 3:2 Арсенал Саранди Атлетико Тукуман 2:0 Расинг Авельянеда Атлетико Тукуман 3:1 Унион Санта-Фе Арсенал Саранди 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Расинг Авельянеда 1:4 Атлетико Тукуман Индепендьенте 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:1 Ривер Плейт Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Медельин Атлетико Тукуман 2:2 Ланус Индепендьенте Медельин 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:2 Аргентинос Хуниорс Атлетико Тукуман 2:0 Стронгест Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Тукуман Стронгест 2:0 Атлетико Тукуман
Колон Последние 20 матчей: +5 =4 -11Колон 1:2 Банфилд Сан-Лоренсо 2:2 Колон Колон 0:2 Химнасия Ла-Плата Сентраль Кордоба 0:2 Колон
Колон 1:2 Индепендьенте Колон 2:0 Дефенса и Хустисия Колон 2:0 Сентраль Кордоба Индепендьенте 1:1 Колон Дефенса и Хустисия 0:3 Колон Росарио Сентраль 1:3 Колон Тальерес Кордоба 2:0 Колон Колон 0:4 Бока Хуниорс Ньюэллс Олд Бойз 4:0 Колон Колон 1:1 Расинг Авельянеда Дефенса и Хустисия 0:0 Колон Колон 0:1 Банфилд Сентраль Кордоба 1:0 Колон Арсенал Саранди 2:1 Колон Колон 0:2 Альдосиви Велес Сарсфилд 3:1 Колон
Последние игры между собой
Атлетико Тукуман: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Колон: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Банфилд
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|2.
|Тальерес Кордоба
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|4.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|5.
|Колон
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|6.
|Атлетико Тукуман
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|2.
|Банфилд
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Сан-Лоренсо
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|5.
|Колон
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|6.
|Атлетико Тукуман
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Банфилд
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|3.
|Колон
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Сан-Лоренсо
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Победитель
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