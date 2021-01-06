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  2. Матчи
  3. Аргентина
Атлетико Тукуман
0:2
Конец матча
Колон
0'
35' Желтая карточка
Gonzalo Piovi
51' Желтая карточка
Javier Fabian Toledo
58' Желтая карточка
Чанкалай Томас
60' Вторая желтая карточка
Javier Fabian Toledo
72' Желтая карточка
Nicolas Aguirre II
80' Желтая карточка
Facundo Garces
0:1
82' Гол
Luis Miguel Rodriguez
0:2
90' Гол
Facundo Farias
90'+5
1
Cristian
David
Lucchetti
2
Marcelo
Ortiz
24
Guillermo
Luis
Ortiz
15
Jonathan
Cabral
30
Gabriel
Risso
26
Мелано
Лукас
8
Guillermo
Acosta
21
Эрбес
Кристиан
19
Nicolas
Aguirre
II
10
Leonardo
Heredia
22
Javier
Fabian
Toledo
1
Леонардо
Буриан
33
Facundo
Garces
2
Bruno
Felix
Bianchi
3
Gonzalo
Piovi
13
Alex
Vigo
29
Rodrigo
Aliendro
14
Лертора
Федерико
8
Yeiler
Goez
31
Gonzalo
Escobar
10
Luis
Miguel
Rodriguez
12
Чанкалай
Томас
Атлетико Тукуман
4-4-2
Колон
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Тукуман
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Leonardo Heredia 1 0.25
2. Javier Fabian Toledo 1 (1) 0.25
3. Nicolas Aguirre II 0 0
Колон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Luis Miguel Rodriguez 3 0.75
2. Wilson Morelo 1 0.25
3. Facundo Farias 1 0.25
4. Alex Vigo 0 0
5. Rodrigo Aliendro 0 0
6. Чанкалай Томас 0 0
7. Santiago Pierotti 0 0

Карточки

Атлетико Тукуман
# Игрок      
1. Nicolas Aguirre II 3 0
2. Javier Fabian Toledo 1 1
3. Guillermo Luis Ortiz 2 0
4. Marcelo Ortiz 0 1
5. Монсон Лусиано 1 0
6. Ramiro Carrera 1 0
7. Guillermo Acosta 1 0
Колон
# Игрок      
1. Luis Miguel Rodriguez 3 0
2. Bruno Felix Bianchi 2 0
3. Emanuel Olivera 2 0
4. Yeiler Goez 2 0
5. Wilson Morelo 1 0
6. Лертора Федерико 1 0
7. Gonzalo Piovi 1 0
8. Rodrigo Aliendro 1 0
9. Cristian Bernardi 1 0
10. Gonzalo Escobar 1 0
11. Facundo Garces 1 0
12. Чанкалай Томас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико Тукуман 50% (1) 0 0 50% (1) 0 0
 Колон 0 0 20% (1) 0 20% (1) 60% (3)

Предыдущие игры

Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Атлетико Тукуман 1:3 Сан-Лоренсо Тальерес Кордоба 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:2 Банфилд Унион Санта-Фе 3:5 Атлетико Тукуман
Атлетико Тукуман 3:2 Арсенал Саранди Атлетико Тукуман 2:0 Расинг Авельянеда Атлетико Тукуман 3:1 Унион Санта-Фе Арсенал Саранди 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Расинг Авельянеда 1:4 Атлетико Тукуман Индепендьенте 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:1 Ривер Плейт Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Медельин Атлетико Тукуман 2:2 Ланус Индепендьенте Медельин 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:2 Аргентинос Хуниорс Атлетико Тукуман 2:0 Стронгест Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Тукуман Стронгест 2:0 Атлетико Тукуман
Колон Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Колон 1:2 Банфилд Сан-Лоренсо 2:2 Колон Колон 0:2 Химнасия Ла-Плата Сентраль Кордоба 0:2 Колон
Колон 1:2 Индепендьенте Колон 2:0 Дефенса и Хустисия Колон 2:0 Сентраль Кордоба Индепендьенте 1:1 Колон Дефенса и Хустисия 0:3 Колон Росарио Сентраль 1:3 Колон Тальерес Кордоба 2:0 Колон Колон 0:4 Бока Хуниорс Ньюэллс Олд Бойз 4:0 Колон Колон 1:1 Расинг Авельянеда Дефенса и Хустисия 0:0 Колон Колон 0:1 Банфилд Сентраль Кордоба 1:0 Колон Арсенал Саранди 2:1 Колон Колон 0:2 Альдосиви Велес Сарсфилд 3:1 Колон

Последние игры между собой

Атлетико Тукуман: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Колон: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Колон 0:2 Атлетико Тукуман Суперлига Колон 1:1 Атлетико Тукуман Кубок Атлетико Тукуман 2:1 Колон Суперлига Атлетико Тукуман 2:0 Колон Суперлига
Колон 2:2 Атлетико Тукуман Примера Колон 0:0 Атлетико Тукуман Примера А Атлетико Тукуман 2:0 Колон Примера А

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Банфилд 4 3 0 1 8 - 5 9
2. Тальерес Кордоба 4 2 2 0 8 - 5 8
3. Химнасия Ла-Плата 4 2 1 1 7 - 5 7
4. Сан-Лоренсо 4 1 1 2 6 - 7 4
5. Колон 4 1 1 2 5 - 6 4
6. Атлетико Тукуман 4 0 1 3 2 - 8 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 2 1 1 0 4 - 3 4
2. Банфилд 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Сан-Лоренсо 3 0 1 2 3 - 6 1
5. Колон 2 0 0 2 1 - 4 0
6. Атлетико Тукуман 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Банфилд 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Химнасия Ла-Плата 3 2 0 1 5 - 3 6
3. Колон 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Тальерес Кордоба 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Сан-Лоренсо 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 1 - 1 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Gonzalo Piovi получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 1.04
Бонус: 10 000 ₽ 2.70 3.25 2.43
Бонус: 5 000 ₽ 2.78 3.42 2.52
Бонус: 5 000 ₽ 74.00 11.00 1.03
  7.86 1.54 3.41

Самый высокий коэффициент на матч «Атлетико Тукуман» – «Колон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетико Тукуман» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Колон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетико Тукуман» – «Колон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.20 1.05 3.80 1.24 2.55 1.47 1.98 1.77 1.58 2.29 1.39 2.85 1.14 5.20
9.50 1.02 8.70 1.04 3.70 1.26 2.91 1.41 2.01 1.89 1.56 2.43 1.36 3.02 1.15 4.85 1.11 5.45 1.02 9.60
1.95 1.80 1.30 3.30 1.14 5.20 1.02 11.00 2.10 1.74 1.15 5.00 1.81 2.00 1.03 10.00 1.02 11.00 1.02 11.00 1.02 11.00 1.04 9.40 1.03 10.00 0.00 16.50
1.65 2.22 1.40 2.90 1.15 5.16 1.68 2.19 1.48 2.63 1.44 2.77 1.57 2.40 1.42 2.86 1.59 2.37 1.43 2.79 1.52 2.39 1.41 2.75 1.33 3.07 1.10 6.17
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.36 2.00 1.75 1.45 2.60 1.11 6.00
3.00 1.39 2.03 1.79 1.47 2.68 1.15 5.40 1.11 6.65
1.66 2.13 1.14 5.20 1.08 7.00 1.14 5.80 1.08 7.00
1.46 2.67 1.25 3.75 1.53 2.48 1.34 3.17 1.43 2.88
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.20 2.70 1.44 1.79 1.96 1.22 4.00
4.05 1.24 2.88 1.42 1.75 2.08 1.32 3.38 1.21 4.40
2.95 1.36 1.78 1.97 1.33 3.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.62 2.20
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
4.10 1.21
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
3.00 1.36
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