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  3. Италия
Виченца Виртус
0:0
Первый тайм: 42'

Стадион:
Кьево
0'
39' Желтая карточка
Брускаджин Маттео
42'
22
Гранди
Маттео
15
Брускаджин
Маттео
13
Пазини
Никола
16
Паделла
Эмануэле
20
Беруатто
Пьетро
6
Дзонта
Лорис
30
Ригони
Лука
8
Чинелли
Антонио
69
Меджорини
Риккардо
9
Гори
Габриэле
95
Джаллоу
Ламин
33
Шемпер
Адриан
32
Могос
Василе
5
Риджионе
Микеле
6
Леверб
Максим
13
Ренцетти
Франческо
14
Пальмьеро
Лука
24
Вивиани
Маттиа
99
Чичиретти
Амато
17
Джаккерини
Эммануэле
16
Гарритано
Лука
98
Де
Лука
Мануэль
Виченца Виртус
4-3-3
Кьево
4-2-3-1

Ход матча

39'
Брускаджин Маттео
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Бомбардиры внутри турнира

Виченца Виртус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Меджорини Риккардо 6 0.33
2. Дальмонте Никола 3 0.17
3. Да Рива Якопо 3 0.17
4. Каппеллетти Даниэль 3 0.17
5. Паделла Эмануэле 2 0.11
6. Лонго Самуэле 2 (1) 0.11
7. Гори Габриэле 1 0.06
8. Ригони Лука 1 0.06
9. Джаллоу Ламин 1 0.06
10. Маротта Алессандро 1 0.06
11. Джакомелли Стефано 0 0
12. Беруатто Пьетро 0 0
13. Чинелли Антонио 0 0
14. Гуэрра Симоне 0 0
15. Дзонта Лорис 0 0
Кьево
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарритано Лука 4 0.24
2. Джорджевич Филип 3 0.18
3. Марджиотта Франческо 3 0.18
4. Чичиретти Амато 2 0.12
5. Могос Василе 1 0.06
6. Оби Джоэл 1 0.06
7. Риджионе Микеле 1 0.06
8. Фабро Микаэль 1 0.06
9. Канотто Луиджи 1 0.06
10. Де Лука Мануэль 1 0.06
11. Джильотти Гийом 1 0.06
12. Бертаньоли Массимо 1 0.06
13. Джаккерини Эммануэле 1 (1) 0.06
14. Леверб Максим 1 (1) 0.06
15. Пальмьеро Лука 0 0
16. Ренцетти Франческо 0 0
17. Д'Амико Феличе 0 0

Карточки

Виченца Виртус
# Игрок      
1. Лонго Самуэле 5 1
2. Ригони Лука 5 0
3. Каппеллетти Даниэль 5 0
4. Беруатто Пьетро 5 0
5. Чинелли Антонио 3 0
6. Маротта Алессандро 3 0
7. Паделла Эмануэле 3 0
8. Брускаджин Маттео 3 0
9. Барлокко Лука 3 0
10. Да Рива Якопо 3 0
11. Дальмонте Никола 1 1
12. Гори Габриэле 1 1
13. Дзонта Лорис 2 0
14. Меджорини Риккардо 1 0
15. Джакомелли Стефано 1 0
16. Перина Пьетро 1 0
17. Джаллоу Ламин 1 0
18. Скоппа Федерико 1 0
Кьево
# Игрок      
1. Пальмьеро Лука 5 0
2. Оби Джоэл 3 1
3. Коттали Маттео 3 1
4. Ренцетти Франческо 1 1
5. Вивиани Маттиа 1 1
6. Могос Василе 2 0
7. Леверб Максим 2 0
8. Риджионе Микеле 1 0
9. Гарритано Лука 1 0
10. Фабро Микаэль 1 0
11. Канотто Луиджи 1 0
12. Марджиотта Франческо 1 0
13. Шемпер Адриан 1 0
14. Де Лука Мануэль 1 0
15. Бертаньоли Массимо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Виченца Виртус 21.74% (5) 8.7% (2) 17.39% (4) 21.74% (5) 17.39% (4) 13.04% (3)
 Кьево 0 31.82% (7) 13.64% (3) 18.18% (4) 9.09% (2) 27.27% (6)

Предыдущие игры

Виченца Виртус Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Виченца Виртус 0:0 Фрозиноне Брешия 0:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:1 Виртус Энтелла Лечче 2:1 Виченца Виртус
Виченца Виртус 1:1 Реджина Виченца Виртус 2:1 Асколи Читтаделла 3:0 Виченца Виртус Пескара 2:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:1 Козенца Монца 1:1 Виченца Виртус Эмполи 2:2 Виченца Виртус Кремонезе 0:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 4:4 Пиза Удинезе 3:1 Виченца Виртус СПАЛ 2013 3:2 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:1 Салернитана Виченца Виртус 1:1 Порденоне Виченца Виртус 3:2 Про Патрия Венеция 1:0 Виченца Виртус Милан 5:1 Виченца Виртус
Кьево Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Кьево 2:1 Виртус Энтелла Кремонезе 0:2 Кьево Кьево 1:1 Венеция Пиза 2:2 Кьево
Кьево 1:1 Эмполи СПАЛ 2013 0:0 Кьево Кьево 3:0 Реджина Фрозиноне 3:2 Кьево Кьево 1:2 Лечче Порденоне 1:1 Кьево Кьево 2:0 Козенца Монца 1:2 Кьево Кьево 1:0 Брешия Реджана 0:1 Кьево Кьево 1:2 Салернитана Кьево 1:1 Катанзаро Пескара 0:0 Кьево Специя 3:1 Кьево Кьево 2:0 Специя Кьево 1:1 Эмполи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 18 10 7 1 34 - 16 37
2. Читтаделла Заявка 17 10 3 4 30 - 14 33
3. СПАЛ 2013 Заявка 18 9 5 4 25 - 16 32
4. Монца Заявка 18 8 7 3 27 - 14 31
5. Лечче Заявка 18 7 8 3 32 - 22 29
6. Салернитана Заявка 17 8 4 5 19 - 23 28
7. Кьево 0:0 Заявка 17 7 7 3 22 - 14 28
8. Порденоне Заявка 18 6 9 3 22 - 15 27
9. Фрозиноне Заявка 17 7 5 5 17 - 16 26
10. Венеция Заявка 18 6 7 5 23 - 18 25
11. Пиза Заявка 17 5 8 4 24 - 29 23
12. Брешия Заявка 18 5 6 7 26 - 29 21
13. Виченца Виртус 0:0 Заявка 18 4 9 5 23 - 24 21
14. Кремонезе Заявка 18 4 6 8 17 - 23 18
15. Реджина Заявка 18 4 5 9 16 - 25 17
16. Пескара Заявка 18 4 4 10 15 - 30 16
17. Козенца Заявка 18 2 10 6 13 - 16 16
18. Реджана Заявка 17 4 3 10 15 - 28 15
19. Виртус Энтелла Заявка 18 3 5 10 15 - 31 14
20. Асколи Заявка 18 3 4 11 15 - 27 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СПАЛ 2013 Заявка 9 6 2 1 17 - 6 20
2. Читтаделла Заявка 9 6 2 1 17 - 6 20
3. Эмполи Заявка 9 5 4 0 17 - 5 19
4. Монца Заявка 9 5 3 1 17 - 5 18
5. Салернитана Заявка 8 5 2 1 12 - 7 17
6. Кьево 0:0 Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
7. Венеция Заявка 9 4 2 3 13 - 8 14
8. Лечче Заявка 9 3 5 1 18 - 12 14
9. Пиза Заявка 8 3 4 1 9 - 9 13
10. Брешия Заявка 9 3 3 3 16 - 15 12
11. Фрозиноне Заявка 9 3 3 3 7 - 9 12
12. Порденоне Заявка 9 2 6 1 14 - 10 12
13. Асколи Заявка 8 3 1 4 7 - 11 10
14. Реджина Заявка 9 3 1 5 9 - 11 10
15. Виченца Виртус 0:0 Заявка 9 1 7 1 10 - 10 10
16. Кремонезе Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
17. Пескара Заявка 10 2 3 5 10 - 15 9
18. Реджана Заявка 9 2 2 5 9 - 11 8
19. Виртус Энтелла Заявка 9 2 1 6 8 - 17 7
20. Козенца Заявка 9 0 5 4 4 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 9 5 3 1 17 - 11 18
2. Лечче Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
3. Порденоне Заявка 9 4 3 2 8 - 5 15
4. Фрозиноне Заявка 8 4 2 2 10 - 7 14
5. Кьево 0:0 Заявка 9 3 5 1 10 - 7 14
6. Читтаделла Заявка 8 4 1 3 13 - 8 13
7. Монца Заявка 9 3 4 2 10 - 9 13
8. СПАЛ 2013 Заявка 9 3 3 3 8 - 10 12
9. Виченца Виртус 0:0 Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
10. Салернитана Заявка 9 3 2 4 7 - 16 11
11. Козенца Заявка 9 2 5 2 9 - 7 11
12. Венеция Заявка 9 2 5 2 10 - 10 11
13. Пиза Заявка 9 2 4 3 15 - 20 10
14. Кремонезе Заявка 9 2 3 4 9 - 10 9
15. Брешия Заявка 9 2 3 4 10 - 14 9
16. Пескара Заявка 8 2 1 5 5 - 15 7
17. Реджана Заявка 8 2 1 5 6 - 17 7
18. Реджина Заявка 9 1 4 4 7 - 14 7
19. Виртус Энтелла Заявка 9 1 4 4 7 - 14 7
20. Асколи Заявка 10 0 3 7 8 - 16 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale Romeo Menti, Vicenza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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