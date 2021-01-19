Виченца Виртус
0:0
Первый тайм: 42'
Стадион: Stadio Comunale Romeo Menti, Vicenza
Кьево
39' Желтая карточкаБрускаджин Маттео
30
Ригони
Лука
32
Могос
Василе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Ригони ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Карло Доменико
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Могос ВасилеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Оби ДжоэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
Ход матча
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Меджорини Риккардо
|6
|0.33
|2.
|Дальмонте Никола
|3
|0.17
|3.
|Да Рива Якопо
|3
|0.17
|4.
|Каппеллетти Даниэль
|3
|0.17
|5.
|Паделла Эмануэле
|2
|0.11
|6.
|Лонго Самуэле
|2 (1)
|0.11
|7.
|Гори Габриэле
|1
|0.06
|8.
|Ригони Лука
|1
|0.06
|9.
|Джаллоу Ламин
|1
|0.06
|10.
|Маротта Алессандро
|1
|0.06
|11.
|Джакомелли Стефано
|0
|0
|12.
|Беруатто Пьетро
|0
|0
|13.
|Чинелли Антонио
|0
|0
|14.
|Гуэрра Симоне
|0
|0
|15.
|Дзонта Лорис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гарритано Лука
|4
|0.24
|2.
|Джорджевич Филип
|3
|0.18
|3.
|Марджиотта Франческо
|3
|0.18
|4.
|Чичиретти Амато
|2
|0.12
|5.
|Могос Василе
|1
|0.06
|6.
|Оби Джоэл
|1
|0.06
|7.
|Риджионе Микеле
|1
|0.06
|8.
|Фабро Микаэль
|1
|0.06
|9.
|Канотто Луиджи
|1
|0.06
|10.
|Де Лука Мануэль
|1
|0.06
|11.
|Джильотти Гийом
|1
|0.06
|12.
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.06
|13.
|Джаккерини Эммануэле
|1 (1)
|0.06
|14.
|Леверб Максим
|1 (1)
|0.06
|15.
|Пальмьеро Лука
|0
|0
|16.
|Ренцетти Франческо
|0
|0
|17.
|Д'Амико Феличе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лонго Самуэле
|5
|1
|2.
|Ригони Лука
|5
|0
|3.
|Каппеллетти Даниэль
|5
|0
|4.
|Беруатто Пьетро
|5
|0
|5.
|Чинелли Антонио
|3
|0
|6.
|Маротта Алессандро
|3
|0
|7.
|Паделла Эмануэле
|3
|0
|8.
|Брускаджин Маттео
|3
|0
|9.
|Барлокко Лука
|3
|0
|10.
|Да Рива Якопо
|3
|0
|11.
|Дальмонте Никола
|1
|1
|12.
|Гори Габриэле
|1
|1
|13.
|Дзонта Лорис
|2
|0
|14.
|Меджорини Риккардо
|1
|0
|15.
|Джакомелли Стефано
|1
|0
|16.
|Перина Пьетро
|1
|0
|17.
|Джаллоу Ламин
|1
|0
|18.
|Скоппа Федерико
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пальмьеро Лука
|5
|0
|2.
|Оби Джоэл
|3
|1
|3.
|Коттали Маттео
|3
|1
|4.
|Ренцетти Франческо
|1
|1
|5.
|Вивиани Маттиа
|1
|1
|6.
|Могос Василе
|2
|0
|7.
|Леверб Максим
|2
|0
|8.
|Риджионе Микеле
|1
|0
|9.
|Гарритано Лука
|1
|0
|10.
|Фабро Микаэль
|1
|0
|11.
|Канотто Луиджи
|1
|0
|12.
|Марджиотта Франческо
|1
|0
|13.
|Шемпер Адриан
|1
|0
|14.
|Де Лука Мануэль
|1
|0
|15.
|Бертаньоли Массимо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Виченца Виртус
|21.74% (5)
|8.7% (2)
|17.39% (4)
|21.74% (5)
|17.39% (4)
|13.04% (3)
|Кьево
|0
|31.82% (7)
|13.64% (3)
|18.18% (4)
|9.09% (2)
|27.27% (6)
Предыдущие игры
Виченца Виртус Последние 20 матчей: +5 =8 -7Виченца Виртус 0:0 Фрозиноне Брешия 0:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:1 Виртус Энтелла Лечче 2:1 Виченца Виртус
Виченца Виртус 1:1 Реджина Виченца Виртус 2:1 Асколи Читтаделла 3:0 Виченца Виртус Пескара 2:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:1 Козенца Монца 1:1 Виченца Виртус Эмполи 2:2 Виченца Виртус Кремонезе 0:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 4:4 Пиза Удинезе 3:1 Виченца Виртус СПАЛ 2013 3:2 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:1 Салернитана Виченца Виртус 1:1 Порденоне Виченца Виртус 3:2 Про Патрия Венеция 1:0 Виченца Виртус Милан 5:1 Виченца Виртус
Кьево Последние 20 матчей: +8 =7 -5Кьево 2:1 Виртус Энтелла Кремонезе 0:2 Кьево Кьево 1:1 Венеция Пиза 2:2 Кьево
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|18
|10
|7
|1
|34 - 16
|37
|2.
|Читтаделла
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|30 - 14
|33
|3.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|25 - 16
|32
|4.
|Монца
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|27 - 14
|31
|5.
|Лечче
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|32 - 22
|29
|6.
|Салернитана
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|19 - 23
|28
|7.
|Кьево
|0:0 Заявка
|17
|7
|7
|3
|22 - 14
|28
|8.
|Порденоне
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|22 - 15
|27
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|17 - 16
|26
|10.
|Венеция
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|23 - 18
|25
|11.
|Пиза
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|24 - 29
|23
|12.
|Брешия
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|26 - 29
|21
|13.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|18
|4
|9
|5
|23 - 24
|21
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|17 - 23
|18
|15.
|Реджина
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|16 - 25
|17
|16.
|Пескара
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|15 - 30
|16
|17.
|Козенца
|Заявка
|18
|2
|10
|6
|13 - 16
|16
|18.
|Реджана
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|15 - 28
|15
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|15 - 31
|14
|20.
|Асколи
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|15 - 27
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 6
|20
|2.
|Читтаделла
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 6
|20
|3.
|Эмполи
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|17 - 5
|19
|4.
|Монца
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 5
|18
|5.
|Салернитана
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 7
|17
|6.
|Кьево
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|7.
|Венеция
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 8
|14
|8.
|Лечче
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|18 - 12
|14
|9.
|Пиза
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 9
|13
|10.
|Брешия
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|16 - 15
|12
|11.
|Фрозиноне
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 9
|12
|12.
|Порденоне
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|14 - 10
|12
|13.
|Асколи
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|14.
|Реджина
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|15.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|9
|1
|7
|1
|10 - 10
|10
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|17.
|Пескара
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 15
|9
|18.
|Реджана
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 11
|8
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 17
|7
|20.
|Козенца
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|4 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 11
|18
|2.
|Лечче
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|3.
|Порденоне
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|8 - 5
|15
|4.
|Фрозиноне
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|5.
|Кьево
|0:0 Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 7
|14
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 8
|13
|7.
|Монца
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 9
|13
|8.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|9.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|10.
|Салернитана
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 16
|11
|11.
|Козенца
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|9 - 7
|11
|12.
|Венеция
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 10
|11
|13.
|Пиза
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|15 - 20
|10
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 10
|9
|15.
|Брешия
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|16.
|Пескара
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 15
|7
|17.
|Реджана
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 17
|7
|18.
|Реджина
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 14
|7
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 14
|7
|20.
|Асколи
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|8 - 16
|3