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Вестерн Юнайтед
1:0
Перерыв

Стадион:
Перт Глори
0'
7' Желтая карточка
Ускок Томислав
1:0
10' Гол
Санчес Виктор
1
Курто
Филип
6
Имаи
Томоки
2
Калвер
Аарон
4
Дюрэнт
Эндрю
13
Вуйица
Иван
20
Санчес
Виктор
22
Ускок
Томислав
10
Луштица
Стивен
23
Диаманти
Алессандро
11
Пэйн
Коннор
7
Бериша
Бесарт
33
Редди
Лиэм
22
Роулинс
Джошуа
5
Аспропотамитис
Джонатан
29
Лахман
Даррил
23
Ингем
Дэйн
18
Д'Агостино
Николас
88
Килкенни
Нил
19
Callum
Timmins
24
Daniel
Stynes
10
Кио
Эндрю
9
Форнароли
Бруно
Вестерн Юнайтед
Перт Глори

Бомбардиры внутри турнира

Вестерн Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Санчес Виктор 1 0.33
2. Вуйица Иван 1 0.33
3. Пэйн Коннор 0 0
Перт Глори
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Д'Агостино Николас 2 1
2. Килкенни Нил 1 (1) 0.5
3. Форнароли Бруно 1 0.5
4. Армиенто Карло 1 0.5
5. Кио Эндрю 0 0

Карточки

Вестерн Юнайтед
# Игрок      
1. Санчес Виктор 2 0
2. Диаманти Алессандро 1 0
3. Луштица Стивен 1 0
4. Калвер Аарон 1 0
5. Ускок Томислав 1 0
6. Уэлс Лаклан 1 0
7. Ayom Majok 1 0
Перт Глори
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вестерн Юнайтед 0 100% (1) 0 0 0 0
 Перт Глори 20% (1) 0 20% (1) 40% (2) 0 20% (1)

Предыдущие игры

Вестерн Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Мельбурн Сити 2:1 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 2:0 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 0:1 Вестерн Юнайтед
Вестерн Юнайтед 1:3 Мельбурн Сити Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед Перт Глори 0:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 5:3 Вестерн Сидней Уондерерс Ньюкасл Джетс 1:0 Вестерн Юнайтед Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:5 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 6:2 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 0:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед
Перт Глори Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Перт Глори 5:3 Аделаида Юнайтед Перт Глори 0:1 Токио Шанхай Шэньхуа 3:3 Перт Глори Ульсан Хендай 2:0 Перт Глори
Перт Глори 1:2 Ульсан Хендай Перт Глори 1:2 Шанхай Шэньхуа Сидней 2:0 Перт Глори Веллингтон Феникс 0:1 Перт Глори Перт Глори 0:2 Вестерн Юнайтед Перт Глори 0:4 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори Аделаида Юнайтед 5:3 Перт Глори Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Перт Глори 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сидней 0:0 Перт Глори Перт Глори 2:3 Мельбурн Сити Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори Брисбен Роар 1:1 Перт Глори Токио 1:0 Перт Глори Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс

Последние игры между собой

Вестерн Юнайтед: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Перт Глори: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Перт Глори 0:2 Вестерн Юнайтед A-Лига Вестерн Юнайтед 1:1 Перт Глори A-Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 4 3 0 1 5 - 1 9
2. Вестерн Сидней Уондерерс 4 2 1 1 4 - 3 7
3. Макартур 4 2 1 1 4 - 4 7
4. Брисбен Роар 3 2 0 1 5 - 3 6
5. Мельбурн Сити 3 2 0 1 3 - 3 6
6. Вестерн Юнайтед 1:0 3 1 1 1 2 - 2 4
7. Аделаида Юнайтед 3 1 1 1 5 - 5 4
8. Сидней 3 1 1 1 3 - 4 4
9. Перт Глори 0:1 2 1 0 1 5 - 4 3
10. Веллингтон Феникс 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Мельбурн Виктори 1 0 0 1 1 - 3 0
12. Ньюкасл Джетс 4 0 0 4 3 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Юнайтед 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
2. Перт Глори 0:1 1 1 0 0 5 - 3 3
3. Аделаида Юнайтед 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Мельбурн Сити 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Сентрал Кост Маринерз 2 1 0 1 1 - 1 3
6. Сидней 2 0 1 1 1 - 3 1
7. Макартур 2 0 1 1 1 - 3 1
8. Вестерн Сидней Уондерерс 1 0 0 1 0 - 1 0
9. Брисбен Роар 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Веллингтон Феникс 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Мельбурн Виктори 1 0 0 1 1 - 3 0
12. Ньюкасл Джетс 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Сидней Уондерерс 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Сентрал Кост Маринерз 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Брисбен Роар 2 2 0 0 5 - 2 6
4. Макартур 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Сидней 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Мельбурн Сити 2 1 0 1 1 - 2 3
7. Веллингтон Феникс 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Аделаида Юнайтед 2 0 1 1 3 - 5 1
9. Мельбурн Виктори 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Вестерн Юнайтед 1:0 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Перт Глори 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Ньюкасл Джетс 1 0 0 1 0 - 1 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 38'
    Daniel Stynes уходит с поля. Армиенто Карло выходит вместо него
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Санчес Виктор бьет в цель!
  • Желтая карточка
    7'
    Ускок Томислав получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на GMHBA Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Вестерн Юнайтед
Ничья
Перт Глори
2.43
5.29
9.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.30 5.30 11.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.43 3.44 2.88
Бонус: 5 000 ₽ 1.31 5.00 11.00
  1.35 5.29 8.36

Самый высокий коэффициент на матч «Вестерн Юнайтед» – «Перт Глори» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вестерн Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Перт Глори» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вестерн Юнайтед» – «Перт Глори», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.10 1.02 8.10 1.05 3.40 1.30 2.62 1.49 1.89 2.01 1.46 2.72 1.31 3.32 1.11 5.60 1.08 6.20 1.00 11.25
11.50 1.03 8.20 1.04 4.20 1.10 3.05 1.37 2.17 1.70 1.80 2.00 1.77 2.05 1.35 3.15 1.23 4.05 1.07 8.40 1.05 9.50 1.11 9.13 1.02 9.74 0.00 16.50
4.52 1.23 2.64 1.53 2.21 1.74 2.81 1.46 2.43 1.60 2.01 1.87 1.77 2.12 1.57 2.50 1.17 5.57
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.95 1.40 1.93 1.87 1.43 2.83 1.13 6.00 1.09 7.30
3.00 1.38 1.93 1.87 1.65 2.22 1.57 5.55 1.08 7.77 1.05 7.76 1.03 8.83
3.27 1.38 2.70 1.52 2.13 1.81 1.68 2.29 2.24 1.68 1.85 2.01 1.44 2.85 1.30 3.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.76 1.27 2.62 1.49 1.67 2.21 1.27 3.76 1.18 4.95
4.20 1.22 2.65 1.40 1.68 2.05 1.31 3.16 1.20 4.07

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.95 1.85
Букмекер Да Нет
2.65 1.47
Букмекер Да Нет
3.15 1.32
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