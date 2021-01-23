Вестерн Юнайтед
5:4
Конец матча
Стадион: GMHBA Stadium
Перт Глори
7' Желтая карточкаУскок Томислав
1:0
10' ГолСанчес Виктор
1:1
56' ГолАрмиенто Карло
1:2
58' ГолФорнароли Бруно
2:2
60' ГолПирьес Дилан
3:2
64' ГолПирьес Дилан
67' Желтая карточкаХэмилл Брендан
3:3
69' ГолД'Агостино Николас
71' Желтая карточкаСанчес Виктор
4:3
75' ГолИмаи Томоки
4:4
78' ГолАрмиенто Карло
5:4
84' ГолЛуштица Стивен
87' Желтая карточкаДиаманти Алессандро
89' Желтая карточкаNick Sullivan
13
Вуйица
Иван
11
Пэйн
Коннор
33
Редди
Лиэм
23
Ингем
Дэйн
88
Килкенни
Нил
10
Кио
Эндрю
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вуйица ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пэйн КоннорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Скотт РайанВратарь
- Защитник
-
25 Дьюзел ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Mark Rudan
- Основной состав
-
33 Редди ЛиэмВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ингем ДэйнЗащитник
- Полузащитник
-
88 Килкенни НилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кио ЭндрюНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
34 Mason Tatafu
-
Главный тренер: Richard Garcia
Ход матча
10'
1:0
56'
58'
60'
2:2
64'
3:2
67'
69'
71'
75'
4:3
78'
4:4
84'
5:4
89'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пирьес Дилан
|2
|0.67
|2.
|Санчес Виктор
|1
|0.33
|3.
|Имаи Томоки
|1
|0.33
|4.
|Луштица Стивен
|1
|0.33
|5.
|Вуйица Иван
|1
|0.33
|6.
|Уэлс Лаклан
|0
|0
|7.
|Хэмилл Брендан
|0
|0
|8.
|Пэйн Коннор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Армиенто Карло
|3
|1.5
|2.
|Д'Агостино Николас
|3
|1.5
|3.
|Форнароли Бруно
|2
|1
|4.
|Килкенни Нил
|1 (1)
|0.5
|5.
|Кио Эндрю
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Санчес Виктор
|3
|0
|2.
|Диаманти Алессандро
|2
|0
|3.
|Луштица Стивен
|1
|0
|4.
|Хэмилл Брендан
|1
|0
|5.
|Калвер Аарон
|1
|0
|6.
|Ускок Томислав
|1
|0
|7.
|Уэлс Лаклан
|1
|0
|8.
|Ayom Majok
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Nick Sullivan
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вестерн Юнайтед
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|Перт Глори
|11.11% (1)
|0
|11.11% (1)
|44.44% (4)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
Предыдущие игры
Вестерн Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =3 -9Мельбурн Сити 2:1 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 2:0 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 0:1 Вестерн Юнайтед
Вестерн Юнайтед 1:3 Мельбурн Сити Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед Перт Глори 0:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 5:3 Вестерн Сидней Уондерерс Ньюкасл Джетс 1:0 Вестерн Юнайтед Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:5 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 6:2 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 0:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед
Перт Глори Последние 20 матчей: +5 =3 -12Перт Глори 5:3 Аделаида Юнайтед Перт Глори 0:1 Токио Шанхай Шэньхуа 3:3 Перт Глори Ульсан Хендай 2:0 Перт Глори
Перт Глори 1:2 Ульсан Хендай Перт Глори 1:2 Шанхай Шэньхуа Сидней 2:0 Перт Глори Веллингтон Феникс 0:1 Перт Глори Перт Глори 0:2 Вестерн Юнайтед Перт Глори 0:4 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори Аделаида Юнайтед 5:3 Перт Глори Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Перт Глори 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сидней 0:0 Перт Глори Перт Глори 2:3 Мельбурн Сити Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори Брисбен Роар 1:1 Перт Глори Токио 1:0 Перт Глори Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс
Последние игры между собой
Вестерн Юнайтед: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Перт Глори: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|3
|0
|1
|5 - 1
|9
|2.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|3.
|Макартур
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|4.
|Брисбен Роар
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|Мельбурн Сити
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|6.
|Аделаида Юнайтед
|0:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|7.
|Вестерн Юнайтед
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|8.
|Сидней
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|Перт Глори
|2
|1
|0
|1
|9 - 8
|3
|10.
|Веллингтон Феникс
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Мельбурн Виктори
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Ньюкасл Джетс
|4
|0
|0
|4
|3 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аделаида Юнайтед
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|Вестерн Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|3.
|Перт Глори
|1
|1
|0
|0
|5 - 3
|3
|4.
|Мельбурн Сити
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|6.
|Сидней
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|7.
|Макартур
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|9.
|Брисбен Роар
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Мельбурн Виктори
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|Ньюкасл Джетс
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Брисбен Роар
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|Макартур
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Сидней
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Мельбурн Сити
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|7.
|Мельбурн Виктори
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Аделаида Юнайтед
|0:0
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|10.
|Вестерн Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Перт Глори
|1
|0
|0
|1
|4 - 5
|0
Победитель
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