Веллингтон Феникс
1:2
Конец матча
Стадион: Wollongong Showground
Ньюкасл Джетс
0:1
8' ГолЮл Валентино
28' Желтая карточкаТергейт Ангус
0:2
51' ГолО'Донован Рой
69' Желтая карточкаЮл Валентино
1:2
85' ПенальтиДавила Улисес
88' Желтая карточкаФентон Луис
6
Пейн
Тим
21
Joshua
Laws
17
Хемед
Томер
- Основной состав
- Вратарь
-
6 Пейн ТимЗащитник
- Защитник
-
21 Joshua LawsЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Хемед ТомерНападающий
- Запасные игроки
-
20 Сэил ОливерВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Фентон ЛуисЗащитник
- Полузащитник
-
18 Уэйн БенНападающий
-
-
Главный тренер: Ufuk Talay
- Основной состав
-
23 Данкан ДжекВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 О'тул КоннорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Юл ВалентиноНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
15 Tete Yengi
-
-
-
Главный тренер: Craig Deans
Ход матча
8'
0:1
28'
51'
69'
70'
83'
85'
1:2
88'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Болл Дэвид
|1
|0.33
|2.
|Муратович Мирза
|1
|0.33
|3.
|Давила Улисес
|1 (1)
|0.33
|4.
|Пейн Тим
|0
|0
|5.
|МакГэрри Джеймс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Юл Валентино
|3
|0.6
|2.
|О'Донован Рой
|1
|0.2
|3.
|Богард Найджел
|1
|0.2
|4.
|Наджарин Рами
|0
|0
|5.
|Угаркович Стивен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Руфер Алекс
|0
|1
|2.
|Де Вере Люк
|1
|0
|3.
|Болл Дэвид
|1
|0
|4.
|Пейн Тим
|1
|0
|5.
|Фентон Луис
|1
|0
|6.
|Девлин Кэмерон
|1
|0
|7.
|Joshua Laws
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|О'Донован Рой
|3
|0
|2.
|Богард Найджел
|2
|0
|3.
|Тергейт Ангус
|2
|0
|4.
|Угаркович Стивен
|1
|0
|5.
|Петратос Коста
|1
|0
|6.
|О'тул Коннор
|1
|0
|7.
|Юл Валентино
|1
|0
|8.
|Lucas Mauragis
|1
|0
|9.
|Мшехид Али Аббас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Веллингтон Феникс
|0
|0
|100% (2)
|0
|0
|0
|Ньюкасл Джетс
|0
|0
|66.67% (2)
|0
|33.33% (1)
|0
Предыдущие игры
Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: +9 =4 -7Макартур 1:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:2 Сидней Веллингтон Феникс 0:1 Перт Глори Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс
Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Сидней 3:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:2 Сидней
Ньюкасл Джетс Последние 20 матчей: +7 =4 -9Ньюкасл Джетс 1:2 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 1:2 Макартур Ньюкасл Джетс 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 1:0 Ньюкасл Джетс
Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс Ньюкасл Джетс 1:0 Вестерн Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 0:0 Ньюкасл Джетс Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити Брисбен Роар 1:0 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 0:3 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 4:3 Сентрал Кост Маринерз Ньюкасл Джетс 0:0 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:2 Сидней Мельбурн Виктори 4:0 Ньюкасл Джетс
Последние игры между собой
Веллингтон Феникс: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Ньюкасл Джетс: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Веллингтон Феникс 0:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 2:3 Веллингтон Феникс A-Лига Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 5:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 2:2 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 2:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 3:2 Веллингтон Феникс A-Лига Ньюкасл Джетс 3:1 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс A-Лига Веллингтон Феникс 2:2 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 1:3 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 4:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 5:0 Веллингтон Феникс A-Лига Ньюкасл Джетс 2:3 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 0:0 Ньюкасл Джетс A-Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|3
|0
|1
|5 - 1
|9
|2.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|3.
|Аделаида Юнайтед
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|4.
|Макартур
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|5.
|Брисбен Роар
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Мельбурн Сити
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|7.
|Вестерн Юнайтед
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|8.
|Сидней
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|Перт Глори
|2
|1
|0
|1
|9 - 8
|3
|10.
|Ньюкасл Джетс
|5
|1
|0
|4
|5 - 8
|3
|11.
|Веллингтон Феникс
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|12.
|Мельбурн Виктори
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аделаида Юнайтед
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Вестерн Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|3.
|Перт Глори
|1
|1
|0
|0
|5 - 3
|3
|4.
|Мельбурн Сити
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|6.
|Макартур
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|7.
|Сидней
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|8.
|Брисбен Роар
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Мельбурн Виктори
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|11.
|Веллингтон Феникс
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|12.
|Ньюкасл Джетс
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Брисбен Роар
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|Макартур
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Сидней
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Ньюкасл Джетс
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Мельбурн Сити
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|8.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Аделаида Юнайтед
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|10.
|Перт Глори
|1
|0
|0
|1
|4 - 5
|0
|11.
|Мельбурн Виктори
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Вестерн Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Победитель
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