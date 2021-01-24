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Веллингтон Феникс
1:2
Конец матча

Стадион:
Ньюкасл Джетс
0'
0:1
8' Гол
Юл Валентино
28' Желтая карточка
Тергейт Ангус
0:2
51' Гол
О'Донован Рой
69' Желтая карточка
Юл Валентино
1:2
85' Пенальти
Давила Улисес
88' Желтая карточка
Фентон Луис
90'+6
1
Маринович
Стефан
6
Пейн
Тим
3
Де
Вере
Люк
21
Joshua
Laws
5
МакГэрри
Джеймс
10
Давила
Улисес
8
Девлин
Кэмерон
12
Ридентон
Мэттью
9
Болл
Дэвид
11
Сотирио
Джошуа
17
Хемед
Томер
23
Данкан
Джек
3
Хоффман
Джейсон
2
Кутрумбис
Джон
4
Богард
Найджел
44
Топор-Стэнли
Николай
24
О'тул
Коннор
6
Угаркович
Стивен
11
Наджарин
Рами
32
Тергейт
Ангус
17
Юл
Валентино
9
О'Донован
Рой
Веллингтон Феникс
Ньюкасл Джетс

Бомбардиры внутри турнира

Веллингтон Феникс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Болл Дэвид 1 0.33
2. Муратович Мирза 1 0.33
3. Давила Улисес 1 (1) 0.33
4. Пейн Тим 0 0
5. МакГэрри Джеймс 0 0
Ньюкасл Джетс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Юл Валентино 3 0.6
2. О'Донован Рой 1 0.2
3. Богард Найджел 1 0.2
4. Наджарин Рами 0 0
5. Угаркович Стивен 0 0

Карточки

Веллингтон Феникс
# Игрок      
1. Руфер Алекс 0 1
2. Де Вере Люк 1 0
3. Болл Дэвид 1 0
4. Пейн Тим 1 0
5. Фентон Луис 1 0
6. Девлин Кэмерон 1 0
7. Joshua Laws 1 0
Ньюкасл Джетс
# Игрок      
1. О'Донован Рой 3 0
2. Богард Найджел 2 0
3. Тергейт Ангус 2 0
4. Угаркович Стивен 1 0
5. Петратос Коста 1 0
6. О'тул Коннор 1 0
7. Юл Валентино 1 0
8. Lucas Mauragis 1 0
9. Мшехид Али Аббас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Веллингтон Феникс 0 0 100% (2) 0 0 0
 Ньюкасл Джетс 0 0 66.67% (2) 0 33.33% (1) 0

Предыдущие игры

Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Макартур 1:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:2 Сидней Веллингтон Феникс 0:1 Перт Глори Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс
Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Сидней 3:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:2 Сидней
Ньюкасл Джетс Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Ньюкасл Джетс 1:2 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 1:2 Макартур Ньюкасл Джетс 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 1:0 Ньюкасл Джетс
Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс Ньюкасл Джетс 1:0 Вестерн Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 0:0 Ньюкасл Джетс Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити Брисбен Роар 1:0 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 0:3 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 4:3 Сентрал Кост Маринерз Ньюкасл Джетс 0:0 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:2 Сидней Мельбурн Виктори 4:0 Ньюкасл Джетс

Последние игры между собой

Веллингтон Феникс: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Ньюкасл Джетс: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Веллингтон Феникс 4:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 1:1 Веллингтон Феникс A-Лига
Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Веллингтон Феникс 0:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 2:3 Веллингтон Феникс A-Лига Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 5:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 2:2 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 2:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 3:2 Веллингтон Феникс A-Лига Ньюкасл Джетс 3:1 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс A-Лига Веллингтон Феникс 2:2 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 1:3 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 4:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 5:0 Веллингтон Феникс A-Лига Ньюкасл Джетс 2:3 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 0:0 Ньюкасл Джетс A-Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 4 3 0 1 5 - 1 9
2. Вестерн Сидней Уондерерс 4 2 1 1 4 - 3 7
3. Аделаида Юнайтед 4 2 1 1 6 - 5 7
4. Макартур 4 2 1 1 4 - 4 7
5. Брисбен Роар 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Мельбурн Сити 3 2 0 1 3 - 3 6
7. Вестерн Юнайтед 3 1 1 1 6 - 6 4
8. Сидней 3 1 1 1 3 - 4 4
9. Перт Глори 2 1 0 1 9 - 8 3
10. Ньюкасл Джетс 5 1 0 4 5 - 8 3
11. Веллингтон Феникс 3 0 1 2 3 - 5 1
12. Мельбурн Виктори 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аделаида Юнайтед 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Вестерн Юнайтед 2 1 1 0 5 - 4 4
3. Перт Глори 1 1 0 0 5 - 3 3
4. Мельбурн Сити 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Сентрал Кост Маринерз 2 1 0 1 1 - 1 3
6. Макартур 2 0 1 1 1 - 3 1
7. Сидней 2 0 1 1 1 - 3 1
8. Брисбен Роар 1 0 0 1 0 - 1 0
9. Вестерн Сидней Уондерерс 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Мельбурн Виктори 1 0 0 1 1 - 3 0
11. Веллингтон Феникс 2 0 0 2 2 - 4 0
12. Ньюкасл Джетс 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Сидней Уондерерс 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Сентрал Кост Маринерз 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Брисбен Роар 2 2 0 0 5 - 2 6
4. Макартур 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Сидней 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Ньюкасл Джетс 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Мельбурн Сити 2 1 0 1 1 - 2 3
8. Веллингтон Феникс 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Аделаида Юнайтед 2 0 1 1 3 - 5 1
10. Перт Глори 1 0 0 1 4 - 5 0
11. Мельбурн Виктори 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Вестерн Юнайтед 1 0 0 1 1 - 2 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    28'
    Тергейт Ангус получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Valentino Yuel бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wollongong Showground. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.87 3.72 3.94
Бонус: 5 000 ₽ 45.00 9.00 1.09
  2.12 3.69 3.56

Самый высокий коэффициент на матч «Веллингтон Феникс» – «Ньюкасл Джетс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Веллингтон Феникс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ньюкасл Джетс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Веллингтон Феникс» – «Ньюкасл Джетс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.50 1.01 9.70 1.03 3.78 1.25 3.04 1.38 2.09 1.82 1.61 2.32 1.39 2.90 1.17 4.60 1.12 5.20 1.02 9.10
14.50 0.00 8.38 1.02 4.90 1.17 3.60 1.28 2.55 1.50 1.90 1.90 1.68 2.18 1.15 5.30 1.08 7.77 1.06 8.80 1.06 7.92 1.05 8.57 0.00 14.00
4.36 1.24 2.59 1.55 2.18 1.75 1.95 1.95 1.70 2.26 1.56 2.58 1.46 2.87 1.16 5.80
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.32 1.33 2.12 1.72 1.49 2.62 1.17 5.10 1.12 6.35
2.85 1.42 1.82 1.97 1.85 1.95 1.23 4.05 1.13 5.80
3.34 1.37 2.76 1.50 2.18 1.76 1.72 2.24 1.51 2.71
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.25 1.22 2.95 1.40 1.78 2.04 1.33 3.30 1.22 4.30
4.20 1.22 3.02 1.40 1.89 2.04 1.31 3.12 1.20 4.02

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.92 1.87
Букмекер Да Нет
2.65 1.47
Букмекер Да Нет
3.25 1.40
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