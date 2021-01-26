  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австралия
Мельбурн Виктори
0:0
Первый тайм: 40'

Стадион:
Перт Глори
0'
32' Желтая карточка
_Armiento C.
40'
20
Крокомб
Макс
2
Роу
Сторм
5
Шоттон
Райан
19
Райн
Дилан
3
Траоре
Адама
III
6
Броксхэм
Ли
8
Баттерфилд
Джейкоб
16
Лотон
Брэндон
22
Бриммер
Джейк
23
Рохас
Марко
10
Круз
Робби
1
Велафи
Тандо
16
Nick
Sullivan
29
Лахман
Даррил
37
Riley
Warland
23
Ингем
Дэйн
15
Уилсон
Брэндон
88
Килкенни
Нил
20
Армиенто
Карло
18
Д'Агостино
Николас
9
Форнароли
Бруно
10
Кио
Эндрю
Мельбурн Виктори
Перт Глори

Ход матча

32'
 
_Armiento C.

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Виктори
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макманаман Каллум 1 0.33
Перт Глори
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Армиенто Карло 3 1
2. Д'Агостино Николас 3 1
3. Форнароли Бруно 2 0.67
4. Килкенни Нил 1 (1) 0.33
5. Кио Эндрю 0 0

Карточки

Мельбурн Виктори
# Игрок      
1. Траоре Адама III 2 0
2. Круз Робби 1 0
3. Макманаман Каллум 1 0
4. Броксхэм Ли 1 0
5. Роу Сторм 1 0
6. Бриммер Джейк 1 0
7. Райн Дилан 1 0
8. Андерсон Аарон 1 0
Перт Глори
# Игрок      
1. Nick Sullivan 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мельбурн Виктори 0 100% (1) 0 0 0 0
 Перт Глори 11.11% (1) 0 11.11% (1) 44.44% (4) 11.11% (1) 22.22% (2)

Предыдущие игры

Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:3 Брисбен Роар Ульсан Хендай 3:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Сеул
Чианграй Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 0:4 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:3 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:4 Сидней Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори Сеул 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:0 Чианграй Юнайтед Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 2:2 Мельбурн Виктори
Перт Глори Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Вестерн Юнайтед 5:4 Перт Глори Перт Глори 5:3 Аделаида Юнайтед Перт Глори 0:1 Токио Шанхай Шэньхуа 3:3 Перт Глори
Ульсан Хендай 2:0 Перт Глори Перт Глори 1:2 Ульсан Хендай Перт Глори 1:2 Шанхай Шэньхуа Сидней 2:0 Перт Глори Веллингтон Феникс 0:1 Перт Глори Перт Глори 0:2 Вестерн Юнайтед Перт Глори 0:4 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори Аделаида Юнайтед 5:3 Перт Глори Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Перт Глори 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сидней 0:0 Перт Глори Перт Глори 2:3 Мельбурн Сити Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори Брисбен Роар 1:1 Перт Глори Токио 1:0 Перт Глори

Последние игры между собой

Мельбурн Виктори: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Перт Глори: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Перт Глори 0:4 Мельбурн Виктори A-Лига Перт Глори 2:2 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 1:0 Перт Глори A-Лига Перт Глори 0:2 Мельбурн Виктори A-Лига
Мельбурн Виктори 1:2 Перт Глори A-Лига Мельбурн Виктори 2:3 Перт Глори A-Лига Перт Глори 0:1 Мельбурн Виктори Кубок ФФА Перт Глори 1:0 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 3:2 Перт Глори A-Лига Перт Глори 0:2 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 4:1 Перт Глори A-Лига Перт Глори 2:1 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори A-Лига Перт Глори 3:2 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори A-Лига Перт Глори 1:0 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 2:0 Перт Глори Кубок ФФА Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори A-Лига Перт Глори 3:3 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 1:2 Перт Глори A-Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 4 3 0 1 5 - 1 9
2. Вестерн Сидней Уондерерс 4 2 1 1 4 - 3 7
3. Аделаида Юнайтед 4 2 1 1 6 - 5 7
4. Макартур 4 2 1 1 4 - 4 7
5. Брисбен Роар 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Мельбурн Сити 3 2 0 1 3 - 3 6
7. Перт Глори 0:0 3 1 1 1 9 - 8 4
8. Вестерн Юнайтед 3 1 1 1 6 - 6 4
9. Сидней 3 1 1 1 3 - 4 4
10. Ньюкасл Джетс 5 1 0 4 5 - 8 3
11. Веллингтон Феникс 3 0 1 2 3 - 5 1
12. Мельбурн Виктори 0:0 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аделаида Юнайтед 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Вестерн Юнайтед 2 1 1 0 5 - 4 4
3. Перт Глори 0:0 1 1 0 0 5 - 3 3
4. Мельбурн Сити 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Сентрал Кост Маринерз 2 1 0 1 1 - 1 3
6. Сидней 2 0 1 1 1 - 3 1
7. Мельбурн Виктори 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
8. Макартур 2 0 1 1 1 - 3 1
9. Брисбен Роар 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Вестерн Сидней Уондерерс 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Веллингтон Феникс 2 0 0 2 2 - 4 0
12. Ньюкасл Джетс 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Сидней Уондерерс 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Сентрал Кост Маринерз 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Брисбен Роар 2 2 0 0 5 - 2 6
4. Макартур 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Сидней 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Ньюкасл Джетс 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Мельбурн Сити 2 1 0 1 1 - 2 3
8. Веллингтон Феникс 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Перт Глори 0:0 2 0 1 1 4 - 5 1
10. Аделаида Юнайтед 2 0 1 1 3 - 5 1
11. Вестерн Юнайтед 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Мельбурн Виктори 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    32'
    Армиенто Карло получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AAMI Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Мельбурн Виктори
Ничья
Перт Глори
2.47
3.55
3.25
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.20 3.55 3.10
Бонус: 10 000 ₽ 2.47 3.55 2.55
Бонус: 5 000 ₽ 2.25 3.30 3.25
  2.30 3.29 3.25

Самый высокий коэффициент на матч «Мельбурн Виктори» – «Перт Глори» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мельбурн Виктори» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Перт Глори» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мельбурн Виктори» – «Перт Глори», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.50 1.18 2.27 1.59 1.81 1.93 1.52 2.42 1.20 4.20 1.07 7.40
7.77 1.08 6.10 1.12 2.70 1.45 2.00 1.80 1.57 2.40 2.06 1.86 1.27 3.70 1.72 2.12 1.19 4.60 1.05 7.84 1.04 8.49 1.06 8.10 1.05 8.80 1.01 13.50
2.66 1.51 2.30 1.66 1.95 1.93 1.67 2.28 1.52 2.64 1.52 2.63 1.82 2.08 1.65 2.37 1.52 2.65 1.20 5.07
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.30 1.30 2.27 1.59 1.55 2.35 1.14 5.20
1.75 2.05 1.19 4.60 1.11 6.50 1.06 7.23 1.04 8.31
1.58 2.45 1.33 3.37 1.10 7.41 1.31 3.54 1.59 2.50 1.40 3.18
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.80 1.16 1.96 1.78 1.51 2.45 1.28 3.45
4.25 1.18 3.06 1.40 1.85 1.95 1.38 3.00 1.24 4.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.51 2.45
2.08 1.72
Букмекер Да Нет
3.60 1.26
10.00 1.04
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
3.00 1.35
Где смотреть матч Мельбурн Виктори 0:0 Перт Глори онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
12 Бонус: 8 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 