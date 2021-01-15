Кьево
2:1
Конец матча
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Виртус Энтелла
40' Желтая карточкаКуцупиас Илиас
1:0
49' ГолЧичиретти Амато
2:0
53' ГолДе Лука Мануэль
2:1
76' ГолБрунори Маттео
90' Желтая карточкаКьоза Марко
32
Могос
Василе
10
Оби
Джоэл
95
Павич
Маркус
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Могос ВасилеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Оби ДжоэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
95 Павич МаркусЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vincenzo Vivarini
Ход матча
40'
49'
53'
76'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 0
-
6 Удары в створ 3
-
4 Угловые 3
-
2 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 16
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
60 Владение мячом, % 40
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гарритано Лука
|4
|0.25
|2.
|Джорджевич Филип
|3
|0.19
|3.
|Марджиотта Франческо
|3
|0.19
|4.
|Чичиретти Амато
|2
|0.13
|5.
|Могос Василе
|1
|0.06
|6.
|Оби Джоэл
|1
|0.06
|7.
|Риджионе Микеле
|1
|0.06
|8.
|Фабро Микаэль
|1
|0.06
|9.
|Канотто Луиджи
|1
|0.06
|10.
|Де Лука Мануэль
|1
|0.06
|11.
|Джильотти Гийом
|1
|0.06
|12.
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.06
|13.
|Джаккерини Эммануэле
|1 (1)
|0.06
|14.
|Леверб Максим
|1 (1)
|0.06
|15.
|Пальмьеро Лука
|0
|0
|16.
|Ренцетти Франческо
|0
|0
|17.
|Д'Амико Феличе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манкосу Маттео
|5 (3)
|0.28
|2.
|Де Лука Джузеппе
|3
|0.17
|3.
|Куцупиас Илиас
|1
|0.06
|4.
|Коста Филиппо
|1
|0.06
|5.
|Скенетти Андреа
|1
|0.06
|6.
|Поли Фабрицио
|1
|0.06
|7.
|Кардозелли Кассио
|1
|0.06
|8.
|Брунори Маттео
|1
|0.06
|9.
|Паолуччи Андреа
|0
|0
|10.
|Куррарино Микеле
|0
|0
|11.
|Брешанини Марко
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пальмьеро Лука
|5
|0
|2.
|Оби Джоэл
|3
|1
|3.
|Коттали Маттео
|3
|1
|4.
|Ренцетти Франческо
|1
|1
|5.
|Вивиани Маттиа
|1
|1
|6.
|Могос Василе
|2
|0
|7.
|Леверб Максим
|2
|0
|8.
|Риджионе Микеле
|1
|0
|9.
|Гарритано Лука
|1
|0
|10.
|Фабро Микаэль
|1
|0
|11.
|Канотто Луиджи
|1
|0
|12.
|Марджиотта Франческо
|1
|0
|13.
|Шемпер Адриан
|1
|0
|14.
|Де Лука Мануэль
|1
|0
|15.
|Бертаньоли Массимо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Паолуччи Андреа
|5
|1
|2.
|Кьоза Марко
|5
|0
|3.
|Крими Марко
|3
|1
|4.
|Поли Фабрицио
|4
|0
|5.
|Куцупиас Илиас
|4
|0
|6.
|Де Лука Джузеппе
|3
|0
|7.
|Пеллиццер Микеле
|3
|0
|8.
|Коста Филиппо
|3
|0
|9.
|Копполаро Мауро
|3
|0
|10.
|Сеттембрини Андреа
|3
|0
|11.
|Петрович Томи
|3
|0
|12.
|Павич Маркус
|2
|0
|13.
|Тоскано Марко
|2
|0
|14.
|Брунори Маттео
|2
|0
|15.
|Маццокко Давиде
|2
|0
|16.
|Брешанини Марко
|2
|0
|17.
|Скенетти Андреа
|1
|0
|18.
|Де Коль Филиппо
|1
|0
|19.
|Манкосу Маттео
|1
|0
|20.
|Морозини Леонардо
|1
|0
|21.
|Кардозелли Кассио
|1
|0
|22.
|Клеур Габриэль
|1
|0
|23.
|Куррарино Микеле
|1
|0
|24.
|Бонини Федерико
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кьево
|0
|31.82% (7)
|13.64% (3)
|18.18% (4)
|9.09% (2)
|27.27% (6)
|Виртус Энтелла
|0
|7.14% (1)
|28.57% (4)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|28.57% (4)
Предыдущие игры
Кьево Последние 20 матчей: +8 =7 -5Кремонезе 0:2 Кьево Кьево 1:1 Венеция Пиза 2:2 Кьево Кьево 1:1 Эмполи
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +5 =5 -10Виртус Энтелла 1:0 Читтаделла Виченца Виртус 0:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:0 Пескара Салернитана 2:1 Виртус Энтелла
Виртус Энтелла 0:1 Порденоне Монца 5:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:5 Эмполи Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:1 СПАЛ 2013 Торино 2:0 Виртус Энтелла Асколи 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Венеция Виртус Энтелла 1:5 Лечче Брешия 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:1 Пиза Фрозиноне 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Реджина Виртус Энтелла 0:2 Реджана Виртус Энтелла 2:1 Альбинолеффе Козенца 0:0 Виртус Энтелла
Последние игры между собой
Кьево: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Виртус Энтелла: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|17
|9
|7
|1
|29 - 16
|34
|2.
|Читтаделла
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|29 - 14
|30
|3.
|Монца
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|25 - 12
|30
|4.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|23 - 16
|29
|5.
|Салернитана
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|19 - 18
|28
|6.
|Кьево
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|22 - 14
|27
|7.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|17
|7
|5
|5
|17 - 16
|26
|8.
|Лечче
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|31 - 22
|26
|9.
|Венеция
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|23 - 16
|25
|10.
|Порденоне
|Заявка
|17
|5
|9
|3
|20 - 15
|24
|11.
|Брешия
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|26 - 28
|21
|12.
|Пиза
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|23 - 29
|20
|13.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|17
|4
|8
|5
|23 - 24
|20
|14.
|Реджина
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 24
|17
|15.
|Пескара
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|15 - 28
|16
|16.
|Реджана
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|15 - 26
|15
|17.
|Кремонезе
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|15 - 23
|15
|18.
|Козенца
|Заявка
|17
|2
|9
|6
|11 - 14
|15
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|15 - 31
|14
|20.
|Асколи
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|15 - 26
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 3
|17
|2.
|Читтаделла
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|3.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|4.
|Салернитана
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 7
|17
|5.
|Эмполи
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|12 - 5
|16
|6.
|Кьево
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|7.
|Венеция
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 8
|14
|8.
|Лечче
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|18 - 12
|14
|9.
|Брешия
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|16 - 15
|12
|10.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 9
|12
|11.
|Пиза
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 9
|10
|12.
|Реджина
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|13.
|Асколи
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|14.
|Порденоне
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|12 - 10
|9
|15.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|8
|1
|6
|1
|10 - 10
|9
|16.
|Пескара
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 13
|9
|17.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|18.
|Реджана
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 11
|8
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 17
|7
|20.
|Козенца
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|4 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 11
|18
|2.
|Порденоне
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|8 - 5
|15
|3.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 8
|13
|5.
|Кьево
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|6.
|Монца
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 9
|13
|7.
|Лечче
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|8.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|9.
|Салернитана
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 11
|11
|10.
|Венеция
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 8
|11
|11.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|12.
|Козенца
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 5
|10
|13.
|Пиза
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|15 - 20
|10
|14.
|Брешия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|15.
|Реджана
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 15
|7
|16.
|Пескара
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 15
|7
|17.
|Реджина
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 14
|7
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 14
|7
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 10
|6
|20.
|Асколи
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 15
|3
Победитель
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