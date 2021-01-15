  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Кьево
2:1
Конец матча

Стадион:
Виртус Энтелла
0'
40' Желтая карточка
Куцупиас Илиас
1:0
49' Гол
Чичиретти Амато
2:0
53' Гол
Де Лука Мануэль
2:1
76' Гол
Брунори Маттео
90' Желтая карточка
Кьоза Марко
90'+5
33
Шемпер
Адриан
32
Могос
Василе
89
Джильотти
Гийом
5
Риджионе
Микеле
13
Ренцетти
Франческо
99
Чичиретти
Амато
10
Оби
Джоэл
24
Вивиани
Маттиа
16
Гарритано
Лука
98
Де
Лука
Мануэль
93
Марджиотта
Франческо
68
Руссо
Алессандро
21
Копполаро
Мауро
5
Кьоза
Марко
13
Поли
Фабрицио
95
Павич
Маркус
80
Куцупиас
Илиас
33
Брешанини
Марко
27
Сеттембрини
Андреа
99
Скенетти
Андреа
7
Де
Лука
Джузеппе
20
Манкосу
Маттео
Кьево
4-4-2
Виртус Энтелла
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Кьево
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарритано Лука 4 0.25
2. Джорджевич Филип 3 0.19
3. Марджиотта Франческо 3 0.19
4. Чичиретти Амато 2 0.13
5. Могос Василе 1 0.06
6. Оби Джоэл 1 0.06
7. Риджионе Микеле 1 0.06
8. Фабро Микаэль 1 0.06
9. Канотто Луиджи 1 0.06
10. Де Лука Мануэль 1 0.06
11. Джильотти Гийом 1 0.06
12. Бертаньоли Массимо 1 0.06
13. Джаккерини Эммануэле 1 (1) 0.06
14. Леверб Максим 1 (1) 0.06
15. Пальмьеро Лука 0 0
16. Ренцетти Франческо 0 0
17. Д'Амико Феличе 0 0
Виртус Энтелла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкосу Маттео 5 (3) 0.28
2. Де Лука Джузеппе 3 0.17
3. Куцупиас Илиас 1 0.06
4. Коста Филиппо 1 0.06
5. Скенетти Андреа 1 0.06
6. Поли Фабрицио 1 0.06
7. Кардозелли Кассио 1 0.06
8. Брунори Маттео 1 0.06
9. Паолуччи Андреа 0 0
10. Куррарино Микеле 0 0
11. Брешанини Марко 0 0

Карточки

Кьево
# Игрок      
1. Пальмьеро Лука 5 0
2. Оби Джоэл 3 1
3. Коттали Маттео 3 1
4. Ренцетти Франческо 1 1
5. Вивиани Маттиа 1 1
6. Могос Василе 2 0
7. Леверб Максим 2 0
8. Риджионе Микеле 1 0
9. Гарритано Лука 1 0
10. Фабро Микаэль 1 0
11. Канотто Луиджи 1 0
12. Марджиотта Франческо 1 0
13. Шемпер Адриан 1 0
14. Де Лука Мануэль 1 0
15. Бертаньоли Массимо 1 0
Виртус Энтелла
# Игрок      
1. Паолуччи Андреа 5 1
2. Кьоза Марко 5 0
3. Крими Марко 3 1
4. Поли Фабрицио 4 0
5. Куцупиас Илиас 4 0
6. Де Лука Джузеппе 3 0
7. Пеллиццер Микеле 3 0
8. Коста Филиппо 3 0
9. Копполаро Мауро 3 0
10. Сеттембрини Андреа 3 0
11. Петрович Томи 3 0
12. Павич Маркус 2 0
13. Тоскано Марко 2 0
14. Брунори Маттео 2 0
15. Маццокко Давиде 2 0
16. Брешанини Марко 2 0
17. Скенетти Андреа 1 0
18. Де Коль Филиппо 1 0
19. Манкосу Маттео 1 0
20. Морозини Леонардо 1 0
21. Кардозелли Кассио 1 0
22. Клеур Габриэль 1 0
23. Куррарино Микеле 1 0
24. Бонини Федерико 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кьево 0 31.82% (7) 13.64% (3) 18.18% (4) 9.09% (2) 27.27% (6)
 Виртус Энтелла 0 7.14% (1) 28.57% (4) 14.29% (2) 21.43% (3) 28.57% (4)

Предыдущие игры

Кьево Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Кремонезе 0:2 Кьево Кьево 1:1 Венеция Пиза 2:2 Кьево Кьево 1:1 Эмполи
СПАЛ 2013 0:0 Кьево Кьево 3:0 Реджина Фрозиноне 3:2 Кьево Кьево 1:2 Лечче Порденоне 1:1 Кьево Кьево 2:0 Козенца Монца 1:2 Кьево Кьево 1:0 Брешия Реджана 0:1 Кьево Кьево 1:2 Салернитана Кьево 1:1 Катанзаро Пескара 0:0 Кьево Специя 3:1 Кьево Кьево 2:0 Специя Кьево 1:1 Эмполи Кьево 1:0 Пескара
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Виртус Энтелла 1:0 Читтаделла Виченца Виртус 0:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:0 Пескара Салернитана 2:1 Виртус Энтелла
Виртус Энтелла 0:1 Порденоне Монца 5:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:5 Эмполи Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:1 СПАЛ 2013 Торино 2:0 Виртус Энтелла Асколи 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Венеция Виртус Энтелла 1:5 Лечче Брешия 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:1 Пиза Фрозиноне 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Реджина Виртус Энтелла 0:2 Реджана Виртус Энтелла 2:1 Альбинолеффе Козенца 0:0 Виртус Энтелла

Последние игры между собой

Кьево: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Виртус Энтелла: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Виртус Энтелла 1:1 Кьево Серия B Кьево 2:1 Виртус Энтелла Серия B Кьево 3:0 Виртус Энтелла Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 17 9 7 1 29 - 16 34
2. Читтаделла Заявка 16 9 3 4 29 - 14 30
3. Монца Заявка 17 8 6 3 25 - 12 30
4. СПАЛ 2013 Заявка 17 8 5 4 23 - 16 29
5. Салернитана Заявка 16 8 4 4 19 - 18 28
6. Кьево Заявка 16 7 6 3 22 - 14 27
7. Фрозиноне 0:0 Заявка 17 7 5 5 17 - 16 26
8. Лечче Заявка 17 6 8 3 31 - 22 26
9. Венеция Заявка 17 6 7 4 23 - 16 25
10. Порденоне Заявка 17 5 9 3 20 - 15 24
11. Брешия Заявка 17 5 6 6 26 - 28 21
12. Пиза Заявка 16 4 8 4 23 - 29 20
13. Виченца Виртус 0:0 Заявка 17 4 8 5 23 - 24 20
14. Реджина Заявка 17 4 5 8 16 - 24 17
15. Пескара Заявка 17 4 4 9 15 - 28 16
16. Реджана Заявка 16 4 3 9 15 - 26 15
17. Кремонезе Заявка 17 3 6 8 15 - 23 15
18. Козенца Заявка 17 2 9 6 11 - 14 15
19. Виртус Энтелла Заявка 18 3 5 10 15 - 31 14
20. Асколи Заявка 17 3 4 10 15 - 26 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 8 5 2 1 15 - 3 17
2. Читтаделла Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
3. СПАЛ 2013 Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
4. Салернитана Заявка 8 5 2 1 12 - 7 17
5. Эмполи Заявка 8 4 4 0 12 - 5 16
6. Кьево Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
7. Венеция Заявка 9 4 2 3 13 - 8 14
8. Лечче Заявка 9 3 5 1 18 - 12 14
9. Брешия Заявка 9 3 3 3 16 - 15 12
10. Фрозиноне 0:0 Заявка 9 3 3 3 7 - 9 12
11. Пиза Заявка 7 2 4 1 8 - 9 10
12. Реджина Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
13. Асколи Заявка 8 3 1 4 7 - 11 10
14. Порденоне Заявка 8 1 6 1 12 - 10 9
15. Виченца Виртус 0:0 Заявка 8 1 6 1 10 - 10 9
16. Пескара Заявка 9 2 3 4 10 - 13 9
17. Кремонезе Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
18. Реджана Заявка 9 2 2 5 9 - 11 8
19. Виртус Энтелла Заявка 9 2 1 6 8 - 17 7
20. Козенца Заявка 9 0 5 4 4 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 9 5 3 1 17 - 11 18
2. Порденоне Заявка 9 4 3 2 8 - 5 15
3. Фрозиноне 0:0 Заявка 8 4 2 2 10 - 7 14
4. Читтаделла Заявка 8 4 1 3 13 - 8 13
5. Кьево Заявка 8 3 4 1 10 - 7 13
6. Монца Заявка 9 3 4 2 10 - 9 13
7. Лечче Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
8. СПАЛ 2013 Заявка 9 3 3 3 8 - 10 12
9. Салернитана Заявка 8 3 2 3 7 - 11 11
10. Венеция Заявка 8 2 5 1 10 - 8 11
11. Виченца Виртус 0:0 Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
12. Козенца Заявка 8 2 4 2 7 - 5 10
13. Пиза Заявка 9 2 4 3 15 - 20 10
14. Брешия Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
15. Реджана Заявка 7 2 1 4 6 - 15 7
16. Пескара Заявка 8 2 1 5 5 - 15 7
17. Реджина Заявка 9 1 4 4 7 - 14 7
18. Виртус Энтелла Заявка 9 1 4 4 7 - 14 7
19. Кремонезе Заявка 8 1 3 4 7 - 10 6
20. Асколи Заявка 9 0 3 6 8 - 15 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Куцупиас Илиас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.61 3.50 6.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.61 3.84 5.85
Бонус: 5 000 ₽ 1.08 7.50 47.00
  1.72 3.01 7.44

Самый высокий коэффициент на матч «Кьево» – «Виртус Энтелла» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кьево» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Виртус Энтелла» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кьево» – «Виртус Энтелла», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.40 1.07 3.00 1.36 2.26 1.59 1.67 2.13 1.25 3.75 1.08 7.20
8.20 1.04 7.10 1.07 3.04 1.36 2.34 1.60 1.76 2.18 1.37 3.10 1.25 3.78 1.08 6.65 1.05 7.20
4.00 1.22 2.90 1.38 1.77 1.97 1.35 3.05 2.00 1.81 2.80 1.40 1.85 1.90 1.65 2.15 1.14 5.20 1.05 7.00 1.01 11.50 0.00 13.00 0.00 18.00
3.03 1.41 2.16 1.74 1.81 2.07 1.57 2.50 1.33 3.46 1.65 2.33 2.59 1.53 2.13 1.76 1.66 2.30 1.43 2.94 1.56 2.52 1.33 3.46
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.45 1.74 2.03 1.35 3.05 1.07 7.40
2.77 1.44 1.81 2.00 1.38 3.04 1.10 6.80 1.07 8.20
1.38 2.90 1.04 9.00 1.02 11.00 1.02 11.00 1.02 11.00
1.20 4.61 1.10 7.35 1.21 4.53 1.49 2.72 1.36 3.31
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.34 1.56 1.56 2.32 1.14 5.20
3.52 1.30 2.32 1.61 1.56 2.43 1.22 4.30 1.15 5.50
2.55 1.48 1.63 2.20 1.25 3.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.13 1.66
3.30 1.30
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
3.80 1.23
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