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  3. Италия
Виченца Виртус
0:0
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Фрозиноне
0'
36' Желтая карточка
Ригони Лука
51' Желтая карточка
Каппеллетти Даниэль
54' Желтая карточка
Дзампано Франческо
90'+4
22
Гранди
Маттео
23
Каппеллетти
Даниэль
13
Пазини
Никола
16
Паделла
Эмануэле
24
Барлокко
Лука
40
Да
Рива
Якопо
30
Ригони
Лука
8
Чинелли
Антонио
10
Джакомелли
Стефано
69
Меджорини
Риккардо
9
Гори
Габриэле
1
Якобуччи
Алессандро
23
Бригенти
Николо
15
Ариаудо
Лоренцо
25
Шиминьски
Пшемыслав
93
Дзампано
Франческо
11
Болока
Даниэль
17
Карраро
Марко
37
Кастанос
Григорис
13
Бегетто
Андреа
30
Пажишек
Пётр
18
Новакович
Андрия
Виченца Виртус
4-3-1-2
Фрозиноне
3-5-2

Ход матча

36'
Ригони Лука
 
51'
Каппеллетти Даниэль
 
54'
 
Дзампано Франческо
55'
 
Миллико Винченцо
Пажишек Пётр
66'
 
Майелло Раффаэле
Болока Даниэль
70'
Джаллоу Ламин
Меджорини Риккардо
 
79'
Дзонта Лорис
Джакомелли Стефано
 
79'
Маротта Алессандро
Гори Габриэле
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

Виченца Виртус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Меджорини Риккардо 6 0.35
2. Дальмонте Никола 3 0.18
3. Да Рива Якопо 3 0.18
4. Каппеллетти Даниэль 3 0.18
5. Паделла Эмануэле 2 0.12
6. Лонго Самуэле 2 (1) 0.12
7. Гори Габриэле 1 0.06
8. Ригони Лука 1 0.06
9. Джаллоу Ламин 1 0.06
10. Маротта Алессандро 1 0.06
11. Джакомелли Стефано 0 0
12. Беруатто Пьетро 0 0
13. Чинелли Антонио 0 0
14. Гуэрра Симоне 0 0
15. Дзонта Лорис 0 0
Фрозиноне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Новакович Андрия 5 0.29
2. Пажишек Пётр 4 (1) 0.24
3. Роден Маркус 2 0.12
4. Чано Камилло 2 0.12
5. Дзампано Франческо 1 0.06
6. Сальви Алессандро 1 0.06
7. Шиминьски Пшемыслав 1 0.06
8. Кастанос Григорис 1 0.06
9. Бригенти Николо 0 0
10. Бегетто Андреа 0 0
11. Трибуцци Алессио 0 0

Карточки

Виченца Виртус
# Игрок      
1. Лонго Самуэле 5 1
2. Ригони Лука 5 0
3. Каппеллетти Даниэль 5 0
4. Беруатто Пьетро 5 0
5. Чинелли Антонио 3 0
6. Маротта Алессандро 3 0
7. Паделла Эмануэле 3 0
8. Барлокко Лука 3 0
9. Да Рива Якопо 3 0
10. Дальмонте Никола 1 1
11. Гори Габриэле 1 1
12. Брускаджин Маттео 2 0
13. Дзонта Лорис 2 0
14. Меджорини Риккардо 1 0
15. Джакомелли Стефано 1 0
16. Перина Пьетро 1 0
17. Джаллоу Ламин 1 0
18. Скоппа Федерико 1 0
Фрозиноне
# Игрок      
1. Бригенти Николо 4 0
2. Кастанос Григорис 4 0
3. Чано Камилло 3 0
4. Дзампано Франческо 3 0
5. Дионизи Федерико 2 0
6. Курадо Маркос 2 0
7. Болока Даниэль 2 0
8. Трибуцци Алессио 2 0
9. Сальви Алессандро 1 0
10. Капуано Марко 1 0
11. Роден Маркус 1 0
12. Гори Мирко 1 0
13. Пажишек Пётр 1 0
14. Шиминьски Пшемыслав 1 0
15. Новакович Андрия 1 0
16. Карраро Марко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Виченца Виртус 21.74% (5) 8.7% (2) 17.39% (4) 21.74% (5) 17.39% (4) 13.04% (3)
 Фрозиноне 11.76% (2) 11.76% (2) 11.76% (2) 23.53% (4) 17.65% (3) 23.53% (4)

Предыдущие игры

Виченца Виртус Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Брешия 0:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:1 Виртус Энтелла Лечче 2:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:1 Реджина
Виченца Виртус 2:1 Асколи Читтаделла 3:0 Виченца Виртус Пескара 2:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:1 Козенца Монца 1:1 Виченца Виртус Эмполи 2:2 Виченца Виртус Кремонезе 0:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 4:4 Пиза Удинезе 3:1 Виченца Виртус СПАЛ 2013 3:2 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:1 Салернитана Виченца Виртус 1:1 Порденоне Виченца Виртус 3:2 Про Патрия Венеция 1:0 Виченца Виртус Милан 5:1 Виченца Виртус Лацио 3:2 Виченца Виртус
Фрозиноне Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Фрозиноне 1:2 СПАЛ 2013 Фрозиноне 1:1 Порденоне Читтаделла 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Салернитана
Реджана 1:2 Фрозиноне Лечче 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 3:2 Кьево Брешия 1:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Козенца Монца 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Кремонезе Пескара 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Виртус Энтелла Фрозиноне 1:0 Асколи Венеция 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Падова Фрозиноне 0:2 Эмполи Фрозиноне 0:1 Лацио Фрозиноне 1:4 Рома Специя 0:1 Фрозиноне
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 17 9 7 1 29 - 16 34
2. Читтаделла Заявка 16 9 3 4 29 - 14 30
3. Монца Заявка 17 8 6 3 25 - 12 30
4. СПАЛ 2013 Заявка 17 8 5 4 23 - 16 29
5. Салернитана Заявка 16 8 4 4 19 - 18 28
6. Кьево Заявка 16 7 6 3 22 - 14 27
7. Фрозиноне 0:0 Заявка 17 7 5 5 17 - 16 26
8. Лечче Заявка 17 6 8 3 31 - 22 26
9. Венеция Заявка 17 6 7 4 23 - 16 25
10. Порденоне Заявка 17 5 9 3 20 - 15 24
11. Брешия Заявка 17 5 6 6 26 - 28 21
12. Пиза Заявка 16 4 8 4 23 - 29 20
13. Виченца Виртус 0:0 Заявка 17 4 8 5 23 - 24 20
14. Реджина Заявка 17 4 5 8 16 - 24 17
15. Пескара Заявка 17 4 4 9 15 - 28 16
16. Реджана Заявка 16 4 3 9 15 - 26 15
17. Кремонезе Заявка 17 3 6 8 15 - 23 15
18. Козенца Заявка 17 2 9 6 11 - 14 15
19. Виртус Энтелла Заявка 18 3 5 10 15 - 31 14
20. Асколи Заявка 17 3 4 10 15 - 26 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 8 5 2 1 15 - 3 17
2. Читтаделла Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
3. СПАЛ 2013 Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
4. Салернитана Заявка 8 5 2 1 12 - 7 17
5. Эмполи Заявка 8 4 4 0 12 - 5 16
6. Кьево Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
7. Венеция Заявка 9 4 2 3 13 - 8 14
8. Лечче Заявка 9 3 5 1 18 - 12 14
9. Брешия Заявка 9 3 3 3 16 - 15 12
10. Фрозиноне 0:0 Заявка 9 3 3 3 7 - 9 12
11. Пиза Заявка 7 2 4 1 8 - 9 10
12. Реджина Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
13. Асколи Заявка 8 3 1 4 7 - 11 10
14. Порденоне Заявка 8 1 6 1 12 - 10 9
15. Виченца Виртус 0:0 Заявка 8 1 6 1 10 - 10 9
16. Пескара Заявка 9 2 3 4 10 - 13 9
17. Кремонезе Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
18. Реджана Заявка 9 2 2 5 9 - 11 8
19. Виртус Энтелла Заявка 9 2 1 6 8 - 17 7
20. Козенца Заявка 9 0 5 4 4 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 9 5 3 1 17 - 11 18
2. Порденоне Заявка 9 4 3 2 8 - 5 15
3. Фрозиноне 0:0 Заявка 8 4 2 2 10 - 7 14
4. Читтаделла Заявка 8 4 1 3 13 - 8 13
5. Кьево Заявка 8 3 4 1 10 - 7 13
6. Монца Заявка 9 3 4 2 10 - 9 13
7. Лечче Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
8. СПАЛ 2013 Заявка 9 3 3 3 8 - 10 12
9. Салернитана Заявка 8 3 2 3 7 - 11 11
10. Венеция Заявка 8 2 5 1 10 - 8 11
11. Виченца Виртус 0:0 Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
12. Козенца Заявка 8 2 4 2 7 - 5 10
13. Пиза Заявка 9 2 4 3 15 - 20 10
14. Брешия Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
15. Реджана Заявка 7 2 1 4 6 - 15 7
16. Пескара Заявка 8 2 1 5 5 - 15 7
17. Реджина Заявка 9 1 4 4 7 - 14 7
18. Виртус Энтелла Заявка 9 1 4 4 7 - 14 7
19. Кремонезе Заявка 8 1 3 4 7 - 10 6
20. Асколи Заявка 9 0 3 6 8 - 15 3
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Ригони Лука получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale Romeo Menti, Vicenza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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