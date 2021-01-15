Виченца Виртус
0:0
Конец матча
Стадион: Stadio Comunale Romeo Menti, Vicenza
Фрозиноне
36' Желтая карточкаРигони Лука
51' Желтая карточкаКаппеллетти Даниэль
54' Желтая карточкаДзампано Франческо
30
Ригони
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Ригони ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Карло Доменико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Пажишек ПётрНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
Ход матча
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 0
-
3 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Меджорини Риккардо
|6
|0.35
|2.
|Дальмонте Никола
|3
|0.18
|3.
|Да Рива Якопо
|3
|0.18
|4.
|Каппеллетти Даниэль
|3
|0.18
|5.
|Паделла Эмануэле
|2
|0.12
|6.
|Лонго Самуэле
|2 (1)
|0.12
|7.
|Гори Габриэле
|1
|0.06
|8.
|Ригони Лука
|1
|0.06
|9.
|Джаллоу Ламин
|1
|0.06
|10.
|Маротта Алессандро
|1
|0.06
|11.
|Джакомелли Стефано
|0
|0
|12.
|Беруатто Пьетро
|0
|0
|13.
|Чинелли Антонио
|0
|0
|14.
|Гуэрра Симоне
|0
|0
|15.
|Дзонта Лорис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Новакович Андрия
|5
|0.29
|2.
|Пажишек Пётр
|4 (1)
|0.24
|3.
|Роден Маркус
|2
|0.12
|4.
|Чано Камилло
|2
|0.12
|5.
|Дзампано Франческо
|1
|0.06
|6.
|Сальви Алессандро
|1
|0.06
|7.
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0.06
|8.
|Кастанос Григорис
|1
|0.06
|9.
|Бригенти Николо
|0
|0
|10.
|Бегетто Андреа
|0
|0
|11.
|Трибуцци Алессио
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лонго Самуэле
|5
|1
|2.
|Ригони Лука
|5
|0
|3.
|Каппеллетти Даниэль
|5
|0
|4.
|Беруатто Пьетро
|5
|0
|5.
|Чинелли Антонио
|3
|0
|6.
|Маротта Алессандро
|3
|0
|7.
|Паделла Эмануэле
|3
|0
|8.
|Барлокко Лука
|3
|0
|9.
|Да Рива Якопо
|3
|0
|10.
|Дальмонте Никола
|1
|1
|11.
|Гори Габриэле
|1
|1
|12.
|Брускаджин Маттео
|2
|0
|13.
|Дзонта Лорис
|2
|0
|14.
|Меджорини Риккардо
|1
|0
|15.
|Джакомелли Стефано
|1
|0
|16.
|Перина Пьетро
|1
|0
|17.
|Джаллоу Ламин
|1
|0
|18.
|Скоппа Федерико
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бригенти Николо
|4
|0
|2.
|Кастанос Григорис
|4
|0
|3.
|Чано Камилло
|3
|0
|4.
|Дзампано Франческо
|3
|0
|5.
|Дионизи Федерико
|2
|0
|6.
|Курадо Маркос
|2
|0
|7.
|Болока Даниэль
|2
|0
|8.
|Трибуцци Алессио
|2
|0
|9.
|Сальви Алессандро
|1
|0
|10.
|Капуано Марко
|1
|0
|11.
|Роден Маркус
|1
|0
|12.
|Гори Мирко
|1
|0
|13.
|Пажишек Пётр
|1
|0
|14.
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0
|15.
|Новакович Андрия
|1
|0
|16.
|Карраро Марко
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Виченца Виртус
|21.74% (5)
|8.7% (2)
|17.39% (4)
|21.74% (5)
|17.39% (4)
|13.04% (3)
|Фрозиноне
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|23.53% (4)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
Предыдущие игры
Виченца Виртус Последние 20 матчей: +5 =7 -8Брешия 0:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:1 Виртус Энтелла Лечче 2:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:1 Реджина
Виченца Виртус 2:1 Асколи Читтаделла 3:0 Виченца Виртус Пескара 2:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:1 Козенца Монца 1:1 Виченца Виртус Эмполи 2:2 Виченца Виртус Кремонезе 0:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 4:4 Пиза Удинезе 3:1 Виченца Виртус СПАЛ 2013 3:2 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:1 Салернитана Виченца Виртус 1:1 Порденоне Виченца Виртус 3:2 Про Патрия Венеция 1:0 Виченца Виртус Милан 5:1 Виченца Виртус Лацио 3:2 Виченца Виртус
Фрозиноне Последние 20 матчей: +8 =4 -8Фрозиноне 1:2 СПАЛ 2013 Фрозиноне 1:1 Порденоне Читтаделла 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Салернитана
Реджана 1:2 Фрозиноне Лечче 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 3:2 Кьево Брешия 1:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Козенца Монца 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Кремонезе Пескара 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Виртус Энтелла Фрозиноне 1:0 Асколи Венеция 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Падова Фрозиноне 0:2 Эмполи Фрозиноне 0:1 Лацио Фрозиноне 1:4 Рома Специя 0:1 Фрозиноне
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|17
|9
|7
|1
|29 - 16
|34
|2.
|Читтаделла
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|29 - 14
|30
|3.
|Монца
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|25 - 12
|30
|4.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|23 - 16
|29
|5.
|Салернитана
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|19 - 18
|28
|6.
|Кьево
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|22 - 14
|27
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|17 - 16
|26
|8.
|Лечче
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|31 - 22
|26
|9.
|Венеция
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|23 - 16
|25
|10.
|Порденоне
|Заявка
|17
|5
|9
|3
|20 - 15
|24
|11.
|Брешия
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|26 - 28
|21
|12.
|Пиза
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|23 - 29
|20
|13.
|Виченца Виртус
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|23 - 24
|20
|14.
|Реджина
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 24
|17
|15.
|Пескара
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|15 - 28
|16
|16.
|Реджана
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|15 - 26
|15
|17.
|Кремонезе
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|15 - 23
|15
|18.
|Козенца
|Заявка
|17
|2
|9
|6
|11 - 14
|15
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|15 - 31
|14
|20.
|Асколи
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|15 - 26
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 3
|17
|2.
|Читтаделла
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|3.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|4.
|Салернитана
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 7
|17
|5.
|Эмполи
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|12 - 5
|16
|6.
|Кьево
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|7.
|Венеция
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 8
|14
|8.
|Лечче
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|18 - 12
|14
|9.
|Брешия
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|16 - 15
|12
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 9
|12
|11.
|Пиза
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 9
|10
|12.
|Реджина
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|13.
|Асколи
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|14.
|Порденоне
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|12 - 10
|9
|15.
|Виченца Виртус
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|10 - 10
|9
|16.
|Пескара
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 13
|9
|17.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|18.
|Реджана
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 11
|8
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 17
|7
|20.
|Козенца
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|4 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 11
|18
|2.
|Порденоне
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|8 - 5
|15
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 8
|13
|5.
|Кьево
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|6.
|Монца
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 9
|13
|7.
|Лечче
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|8.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|9.
|Салернитана
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 11
|11
|10.
|Венеция
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 8
|11
|11.
|Виченца Виртус
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|12.
|Козенца
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 5
|10
|13.
|Пиза
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|15 - 20
|10
|14.
|Брешия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|15.
|Реджана
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 15
|7
|16.
|Пескара
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 15
|7
|17.
|Реджина
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 14
|7
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 14
|7
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 10
|6
|20.
|Асколи
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 15
|3