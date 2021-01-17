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  3. Италия
Пескара
0:0
Первый тайм: 20'

Стадион:
Кремонезе
0' 20'
1
Фиорилло
Винченцо
26
Гут
Родриго
10
Вальдифиори
Мирко
44
Ярошински
Павел
40
Омеонга
Стефан
31
Бузеллато
Массимилиано
8
Мемушай
Ледиан
37
Майстро
Фабио
19
Машанджело
Эдоардо
11
Галано
Кристиан
77
Сетер
Дамир
Карнесекки
Марко
21
Цортеа
Надир
15
Бьянкетти
Маттео
25
Раванелли
Лука
3
Валери
Эмануэле
Бартоломей
Паоло
19
Кастаньетти
Микеле
16
Вальцания
Лука
95
Пинато
Марко
17
Стриццоло
Лука
99
Целар
Жан
Пескара
3-5-2
Кремонезе
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Бомбардиры внутри турнира

Пескара
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сетер Дамир 4 (1) 0.22
2. Галано Кристиан 3 (1) 0.17
3. Майстро Фабио 3 0.17
4. Боккетти Сальваторе 2 0.11
5. Мемушай Ледиан 1 0.06
6. Сконьямильо Дженнаро 1 0.06
7. Вокич Деян 1 0.06
8. Вальдифиори Мирко 0 0
9. Ярошински Павел 0 0
10. Вентола Кристиан 0 0
11. Асенсио Рауль 0 0
12. Машанджело Эдоардо 0 0
Кремонезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стриццоло Лука 4 0.22
2. Целар Жан 2 0.11
3. Пинато Марко 2 0.11
4. Дели Франческо 2 0.11
5. Вальцания Лука 2 0.11
6. Буонаюто Кристиан 1 0.06
7. Чофани Даниэль 1 0.06
8. Гаэтано Джанлука 1 0.06
9. Кастаньетти Микеле 0 0
10. Нарди Филиппо 0 0
11. Фьордализо Алессандро 0 0

Карточки

Пескара
# Игрок      
1. Майстро Фабио 5 0
2. Сконьямильо Дженнаро 3 1
3. Бальцано Антонио 4 0
4. Фернандес Леандро II 2 1
5. Нзита Мардоки 2 1
6. Вальдифиори Мирко 3 0
7. Бузеллато Массимилиано 3 0
8. Белланова Рауль 1 1
9. Мемушай Ледиан 2 0
10. Ярошински Павел 2 0
11. Омеонга Стефан 2 0
12. Вентола Кристиан 2 0
13. Машанджело Эдоардо 2 0
14. Галано Кристиан 1 0
15. Антей Лука 1 0
16. Крекко Лука 1 0
17. Сетер Дамир 1 0
18. Бошич Милош 1 0
19. Диамбо Амаду 1 0
20. Гут Родриго 1 0
Кремонезе
# Игрок      
1. Стриццоло Лука 5 1
2. Кастаньетти Микеле 6 0
3. Терранова Эмануэле 4 0
4. Бьянкетти Маттео 4 0
5. Густафссон Самуэль 4 0
6. Вальцания Лука 3 0
7. Раванелли Лука 3 0
8. Валери Эмануэле 3 0
9. Целар Жан 2 0
10. Фьордализо Алессандро 2 0
11. Крешенци Алессандро 1 0
12. Пинато Марко 1 0
13. Дели Франческо 1 0
14. Дзакканьо Андреа 1 0
15. Гаэтано Джанлука 1 0
16. Цортеа Надир 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Пескара 13.33% (2) 20% (3) 20% (3) 0 33.33% (5) 13.33% (2)
 Кремонезе 26.67% (4) 13.33% (2) 26.67% (4) 13.33% (2) 6.67% (1) 13.33% (2)

Предыдущие игры

Пескара Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Реджана 0:1 Пескара Пескара 0:0 Козенца Виртус Энтелла 3:0 Пескара Пескара 1:1 Брешия
Пескара 3:2 Монца Пиза 0:0 Пескара Пескара 2:3 Виченца Виртус Асколи 0:2 Пескара Пескара 0:2 Порденоне СПАЛ 2013 2:0 Пескара Пескара 3:1 Читтаделла Лечче 3:1 Пескара Парма 3:1 Пескара Пескара 0:2 Фрозиноне Венеция 4:0 Пескара Пескара 1:2 Эмполи Реджина 3:1 Пескара Пескара 1:1 Сан-Николо Пескара 0:0 Кьево Пескара 1:0 Тернана
Кремонезе Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Кремонезе 0:2 Кьево Реджина 1:0 Кремонезе Кремонезе 0:2 Монца Порденоне 1:2 Кремонезе
Кремонезе 1:0 Козенца Эмполи 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:3 Асколи Кремонезе 2:2 Брешия Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла Реджана 1:1 Кремонезе Салернитана 2:1 Кремонезе Кремонезе 0:1 Виченца Виртус Фрозиноне 1:0 Кремонезе Кальяри 1:0 Кремонезе Лечче 2:2 Кремонезе Кремонезе 0:0 Венеция Пиза 1:1 Кремонезе Кремонезе 4:0 Ареццо Кремонезе 0:2 Читтаделла Верона 0:1 Кремонезе

Последние игры между собой

Пескара: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 1
Кремонезе: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 0
Кремонезе 1:0 Пескара Серия B Пескара 1:1 Кремонезе Серия B Пескара 0:0 Кремонезе Серия B Кремонезе 1:1 Пескара Серия B
Пескара 0:0 Кремонезе Серия B Кремонезе 0:0 Пескара Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 17 9 7 1 29 - 16 34
2. Читтаделла Заявка 17 10 3 4 30 - 14 33
3. Монца Заявка 18 8 7 3 27 - 14 31
4. СПАЛ 2013 Заявка 17 8 5 4 23 - 16 29
5. Лечче Заявка 18 7 8 3 32 - 22 29
6. Салернитана Заявка 16 8 4 4 19 - 18 28
7. Кьево Заявка 16 7 6 3 22 - 14 27
8. Порденоне Заявка 18 6 9 3 22 - 15 27
9. Фрозиноне Заявка 17 7 5 5 17 - 16 26
10. Венеция Заявка 18 6 7 5 23 - 18 25
11. Пиза Заявка 17 5 8 4 24 - 29 23
12. Брешия Заявка 18 5 6 7 26 - 29 21
13. Виченца Виртус Заявка 17 4 8 5 23 - 24 20
14. Реджина Заявка 18 4 5 9 16 - 25 17
15. Пескара 0:0 Заявка 18 4 5 9 15 - 28 17
16. Кремонезе 0:0 Заявка 18 3 7 8 15 - 23 16
17. Козенца Заявка 18 2 10 6 13 - 16 16
18. Реджана Заявка 16 4 3 9 15 - 26 15
19. Виртус Энтелла Заявка 18 3 5 10 15 - 31 14
20. Асколи Заявка 18 3 4 11 15 - 27 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Читтаделла Заявка 9 6 2 1 17 - 6 20
2. Монца Заявка 9 5 3 1 17 - 5 18
3. СПАЛ 2013 Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
4. Салернитана Заявка 8 5 2 1 12 - 7 17
5. Эмполи Заявка 8 4 4 0 12 - 5 16
6. Кьево Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
7. Венеция Заявка 9 4 2 3 13 - 8 14
8. Лечче Заявка 9 3 5 1 18 - 12 14
9. Пиза Заявка 8 3 4 1 9 - 9 13
10. Брешия Заявка 9 3 3 3 16 - 15 12
11. Фрозиноне Заявка 9 3 3 3 7 - 9 12
12. Порденоне Заявка 9 2 6 1 14 - 10 12
13. Асколи Заявка 8 3 1 4 7 - 11 10
14. Реджина Заявка 9 3 1 5 9 - 11 10
15. Пескара 0:0 Заявка 10 2 4 4 10 - 13 10
16. Виченца Виртус Заявка 8 1 6 1 10 - 10 9
17. Кремонезе 0:0 Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
18. Реджана Заявка 9 2 2 5 9 - 11 8
19. Виртус Энтелла Заявка 9 2 1 6 8 - 17 7
20. Козенца Заявка 9 0 5 4 4 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 9 5 3 1 17 - 11 18
2. Лечче Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
3. Порденоне Заявка 9 4 3 2 8 - 5 15
4. Фрозиноне Заявка 8 4 2 2 10 - 7 14
5. Читтаделла Заявка 8 4 1 3 13 - 8 13
6. Кьево Заявка 8 3 4 1 10 - 7 13
7. Монца Заявка 9 3 4 2 10 - 9 13
8. СПАЛ 2013 Заявка 9 3 3 3 8 - 10 12
9. Салернитана Заявка 8 3 2 3 7 - 11 11
10. Виченца Виртус Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
11. Козенца Заявка 9 2 5 2 9 - 7 11
12. Венеция Заявка 9 2 5 2 10 - 10 11
13. Пиза Заявка 9 2 4 3 15 - 20 10
14. Брешия Заявка 9 2 3 4 10 - 14 9
15. Реджана Заявка 7 2 1 4 6 - 15 7
16. Пескара 0:0 Заявка 8 2 1 5 5 - 15 7
17. Кремонезе 0:0 Заявка 9 1 4 4 7 - 10 7
18. Виртус Энтелла Заявка 9 1 4 4 7 - 14 7
19. Реджина Заявка 9 1 4 4 7 - 14 7
20. Асколи Заявка 10 0 3 7 8 - 16 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Пескара
Ничья
Кремонезе
3.30
2.95
2.62
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.05 2.95 2.55
Бонус: 5 000 ₽ 3.08 2.90 2.62
Бонус: 5 000 ₽ 3.30 2.65 2.50

Самый высокий коэффициент на матч «Пескара» – «Кремонезе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Пескара» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кремонезе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Пескара» – «Кремонезе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.15 1.08 5.15 1.14 2.64 1.46 1.99 1.82 1.59 2.51 1.27 3.76 1.19 4.40 1.05 8.00 1.03 8.60
4.90 1.15 3.75 1.25 2.11 1.68 1.57 2.31 1.73 2.11 1.35 3.05 1.13 5.40 1.10 6.25 1.02 11.00 1.02 11.00 1.01 14.50 0.00 15.00 0.00 20.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.36 1.59 1.59 2.36 1.31 3.45 1.07 8.30 1.05 9.70
1.77 1.97 1.20 4.20 1.12 5.55 1.06 8.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.36 2.17 1.69 1.51 2.56 1.17 5.00 1.12 6.20
2.10 1.69 1.48 2.55 1.16 4.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.35 1.55
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.95 1.22
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