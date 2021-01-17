Пескара
0:0
Первый тайм: 20'
Стадион: Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia
Кремонезе
26
Гут
Родриго
77
Сетер
Дамир
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Сетер ДамирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
72 Вокич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Диамбо АмадуПолузащитник
-
25 Крекко ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Мачин ХосеНападающий
-
-
-
Главный тренер: Бреда Роберто
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Цортеа НадирЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
95 Пинато МаркоНападающий
- Нападающий
-
99 Целар ЖанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
80 Биа ЛеонардоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сетер Дамир
|4 (1)
|0.22
|2.
|Галано Кристиан
|3 (1)
|0.17
|3.
|Майстро Фабио
|3
|0.17
|4.
|Боккетти Сальваторе
|2
|0.11
|5.
|Мемушай Ледиан
|1
|0.06
|6.
|Сконьямильо Дженнаро
|1
|0.06
|7.
|Вокич Деян
|1
|0.06
|8.
|Вальдифиори Мирко
|0
|0
|9.
|Ярошински Павел
|0
|0
|10.
|Вентола Кристиан
|0
|0
|11.
|Асенсио Рауль
|0
|0
|12.
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Стриццоло Лука
|4
|0.22
|2.
|Целар Жан
|2
|0.11
|3.
|Пинато Марко
|2
|0.11
|4.
|Дели Франческо
|2
|0.11
|5.
|Вальцания Лука
|2
|0.11
|6.
|Буонаюто Кристиан
|1
|0.06
|7.
|Чофани Даниэль
|1
|0.06
|8.
|Гаэтано Джанлука
|1
|0.06
|9.
|Кастаньетти Микеле
|0
|0
|10.
|Нарди Филиппо
|0
|0
|11.
|Фьордализо Алессандро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Майстро Фабио
|5
|0
|2.
|Сконьямильо Дженнаро
|3
|1
|3.
|Бальцано Антонио
|4
|0
|4.
|Фернандес Леандро II
|2
|1
|5.
|Нзита Мардоки
|2
|1
|6.
|Вальдифиори Мирко
|3
|0
|7.
|Бузеллато Массимилиано
|3
|0
|8.
|Белланова Рауль
|1
|1
|9.
|Мемушай Ледиан
|2
|0
|10.
|Ярошински Павел
|2
|0
|11.
|Омеонга Стефан
|2
|0
|12.
|Вентола Кристиан
|2
|0
|13.
|Машанджело Эдоардо
|2
|0
|14.
|Галано Кристиан
|1
|0
|15.
|Антей Лука
|1
|0
|16.
|Крекко Лука
|1
|0
|17.
|Сетер Дамир
|1
|0
|18.
|Бошич Милош
|1
|0
|19.
|Диамбо Амаду
|1
|0
|20.
|Гут Родриго
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Стриццоло Лука
|5
|1
|2.
|Кастаньетти Микеле
|6
|0
|3.
|Терранова Эмануэле
|4
|0
|4.
|Бьянкетти Маттео
|4
|0
|5.
|Густафссон Самуэль
|4
|0
|6.
|Вальцания Лука
|3
|0
|7.
|Раванелли Лука
|3
|0
|8.
|Валери Эмануэле
|3
|0
|9.
|Целар Жан
|2
|0
|10.
|Фьордализо Алессандро
|2
|0
|11.
|Крешенци Алессандро
|1
|0
|12.
|Пинато Марко
|1
|0
|13.
|Дели Франческо
|1
|0
|14.
|Дзакканьо Андреа
|1
|0
|15.
|Гаэтано Джанлука
|1
|0
|16.
|Цортеа Надир
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Пескара
|13.33% (2)
|20% (3)
|20% (3)
|0
|33.33% (5)
|13.33% (2)
|Кремонезе
|26.67% (4)
|13.33% (2)
|26.67% (4)
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|13.33% (2)
Предыдущие игры
Пескара Последние 20 матчей: +6 =4 -10Реджана 0:1 Пескара Пескара 0:0 Козенца Виртус Энтелла 3:0 Пескара Пескара 1:1 Брешия
Пескара 3:2 Монца Пиза 0:0 Пескара Пескара 2:3 Виченца Виртус Асколи 0:2 Пескара Пескара 0:2 Порденоне СПАЛ 2013 2:0 Пескара Пескара 3:1 Читтаделла Лечче 3:1 Пескара Парма 3:1 Пескара Пескара 0:2 Фрозиноне Венеция 4:0 Пескара Пескара 1:2 Эмполи Реджина 3:1 Пескара Пескара 1:1 Сан-Николо Пескара 0:0 Кьево Пескара 1:0 Тернана
Кремонезе Последние 20 матчей: +5 =6 -9Кремонезе 0:2 Кьево Реджина 1:0 Кремонезе Кремонезе 0:2 Монца Порденоне 1:2 Кремонезе
Кремонезе 1:0 Козенца Эмполи 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:3 Асколи Кремонезе 2:2 Брешия Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла Реджана 1:1 Кремонезе Салернитана 2:1 Кремонезе Кремонезе 0:1 Виченца Виртус Фрозиноне 1:0 Кремонезе Кальяри 1:0 Кремонезе Лечче 2:2 Кремонезе Кремонезе 0:0 Венеция Пиза 1:1 Кремонезе Кремонезе 4:0 Ареццо Кремонезе 0:2 Читтаделла Верона 0:1 Кремонезе
Последние игры между собой
Пескара: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 1
Кремонезе: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|17
|9
|7
|1
|29 - 16
|34
|2.
|Читтаделла
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|30 - 14
|33
|3.
|Монца
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|27 - 14
|31
|4.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|23 - 16
|29
|5.
|Лечче
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|32 - 22
|29
|6.
|Салернитана
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|19 - 18
|28
|7.
|Кьево
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|22 - 14
|27
|8.
|Порденоне
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|22 - 15
|27
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|17 - 16
|26
|10.
|Венеция
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|23 - 18
|25
|11.
|Пиза
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|24 - 29
|23
|12.
|Брешия
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|26 - 29
|21
|13.
|Виченца Виртус
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|23 - 24
|20
|14.
|Реджина
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|16 - 25
|17
|15.
|Пескара
|0:0 Заявка
|18
|4
|5
|9
|15 - 28
|17
|16.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|18
|3
|7
|8
|15 - 23
|16
|17.
|Козенца
|Заявка
|18
|2
|10
|6
|13 - 16
|16
|18.
|Реджана
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|15 - 26
|15
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|15 - 31
|14
|20.
|Асколи
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|15 - 27
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Читтаделла
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 6
|20
|2.
|Монца
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 5
|18
|3.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|4.
|Салернитана
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 7
|17
|5.
|Эмполи
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|12 - 5
|16
|6.
|Кьево
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|7.
|Венеция
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 8
|14
|8.
|Лечче
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|18 - 12
|14
|9.
|Пиза
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 9
|13
|10.
|Брешия
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|16 - 15
|12
|11.
|Фрозиноне
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 9
|12
|12.
|Порденоне
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|14 - 10
|12
|13.
|Асколи
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|14.
|Реджина
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|15.
|Пескара
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 13
|10
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|10 - 10
|9
|17.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|18.
|Реджана
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 11
|8
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 17
|7
|20.
|Козенца
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|4 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 11
|18
|2.
|Лечче
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|3.
|Порденоне
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|8 - 5
|15
|4.
|Фрозиноне
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 8
|13
|6.
|Кьево
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|7.
|Монца
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 9
|13
|8.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|9.
|Салернитана
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 11
|11
|10.
|Виченца Виртус
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|11.
|Козенца
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|9 - 7
|11
|12.
|Венеция
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 10
|11
|13.
|Пиза
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|15 - 20
|10
|14.
|Брешия
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|15.
|Реджана
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 15
|7
|16.
|Пескара
|0:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 15
|7
|17.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 10
|7
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 14
|7
|19.
|Реджина
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 14
|7
|20.
|Асколи
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|8 - 16
|3
Победитель
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